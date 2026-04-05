Иван Брегов: Сарафов и този път ще бъде спасен. ВСС прилага политически силните аргументи

"Иска ми се да зная, че ВСС ще приложи закона, но той прилага политически силните аргументи. Струва ми се, че Сарафов и този път ще бъде спасен - за пореден път, докато не се получи следизборния сигнал, който според мен няма да е правно силен, но ще е политически силен и ще покаже за пореден път, че в независимата съдебна власт един от елементите на влияние е политическият, другият е икономическият и вътрешноинституционалният".

Това заяви пред БНР Иван Брегов - ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика. Коментарът му бе във връзка с внесеното предложение от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за дисциплинарно уволнение на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

"Този правосъден министър ползва целия правен инструментариум, за да оспори самонастаняването и самоограждането с власт на Сарафов - нещо, което той не прави сам. Той е институционално и неправомерно подкрепен от ВСС. Прокуратурата сама по себе си ползва двойствен стандарт. Пред западните институции, пред г-жа Кьовеши твърди, че българският европрокурор е извършил престъпление или поне има събрани достатъчно доказателства, за да се презумира, че има извършено такова престъпление, а същевременно на българска територия редовият прокурор не е внесъл обвинителен акт. Тук идва голямото разминаване. Сарафов, по силата на основния закон, е бил длъжен, след като е известен за всичко това и е подал такива данни пред Кьовеши, да извърши надзор и да каже защо това не е по годен начин институционално задействано. Това е най-силното дисциплинарно основание, което Янкулов е успял да открие и да защити пред ВСС. Останалите няколко елемента са свързани с погазването на етични норми, което също е основание за започване на това дисциплинарно производство", коментира той. Според него това са много силни аргументи, добре обезпечени с факти:

"Сега не знам как прокурорската колегия на ВСС или пленумът, който е компетентният орган да избира и освобождава временно изпълняващия функциите главен прокурор, ще подмине. Ако го направи, това ще е едно доста интересно поредно погазване на правопорядъка - такъв, какъвто съществува".

Правилата не трябва да позволяват вкореняването и в съда, и в прокуратурата на взаимообвързаности, взаимопомощ и солидарност, които от прокуратурата се преместиха и в съда, категоричен бе Иван Брегов в интервю за предаването "Неделя 150". Според него независимостта на съдебната власт трябва да е обезпечена само след щателна проверка на нравствените, а след това и на професионалните качества на съдиите и прокурорите. По думите му ако трябва да се търси механизъм за промяна, това е овластяването на прокурорската колегия, така че тя да е по-силна спрямо главния прокурор:

"Трябва да влязат или повече съдии, или повече обществена квота - в тези две направления би могло да се търси разрешение. Това, което е възможно, без да се пипа основния закон, са с мерките на наказателния процес, с много по-засилен съдебен контрол върху действията на прокуратурата, а и отново даващи се гласност тези за демонополизация на обвинението".

Накъде да се тръгне е въпрос, който трябва да бъде изведен от професионалната солидарност на хората в съдебната власт, категоричен бе правният експерт. Според него има някакво разбирателство, което ограничи съдебния контрол, когато се приемаха мерки в НПК - хем да задоволи дефицитите в прокуратурата, хем за да разтовари съда.

Професионализмът в системата не липсва, но хората в системата, които искат да го отстояват, не получават достатъчна гаранция, че ще бъдат защитени, отбеляза той.

"Има ли институционален механизъм, който да защитава хората в системата, които поддържат високия професионален стандарт и високия етичен стандарт? Ако го нямаме, трябва да търсим механизъм, който да прави проследимо кой е отговорен, ако изтече информация за подаден сигнал. Ако този механизъм може да се изработи, това е решение, което не значи трупане на нови институционални органи".

По думите му сега ВСС не гарантира институционалната и професионалната независимост на съдиите, прокурорите и следователите, а се превръща в "инструмент за разпределяне на вътрешно влияние между отделни кръгове в съдебната власт - някои от които са лични зависимости".

Брегов подчерта, че този ВСС се опитва да бутне напред назначаването на нови съдии във ВАС, както и на нова администрация. Това ще струва 2 млн. лв. на българските данъкоплатци, изчисли той. Според него ако тези средства бъдат изхарчени по друг начин, те пак могат да са за правосъдие, но да го укрепят институционално.

"Политическото влияние в съдебната власт е това, което я развращава отвън. Но съдебната власт няма имунен отговор на самите кръгове и зависимости на солидарност в самата нея", коментира експертът.

"Скептичен съм към това дали трябва да се връщаме към антикорупционните органи, или трябва да поставим фокуса отново върху прокуратурата и съда", посочи той.

Брегов не адмирира, че решенията ще дойдат отвън. Това трябва да са наши осъзнати действия, категоричен е той и добави, че оттам трябва да се тръгне.

Правният експерт не е оптимист, че в следващото НС ще има воля за сериозно занимаване с проблемите в съдебната система.