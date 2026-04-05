Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Меглена Плугчиева: Споразумението с Украйна е солова акция на правителството. Слаб документ, който не е в ничия полза

5 Април, 2026 13:40 1 737 90

  • меглена плугчиева-
  • споразумение-
  • украйна-
  • слаб документ-
  • солова акция-
  • правителство

По съдържателната част става ясно, че това е едно ползване на старото споразумение от 2024 година, като в него изобщо не са отразени съдържателни промени, а именно динамиката на процеса, който е около конфликта в Украйна , коментира секретарят по външна политика на президента Илияна Йотова.

Снимка: Агенция Фокус
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Споразумението с Украйна е подписано без да бъде съгласувано с президента. Това каза за предаването "Метроном" по Радио ФОКУС Меглена Плугчиева, секретар по външна политика на президента Илияна Йотова.

"Това е една солова акция на правителството и показва не само непознаване на процедурите, а и потъпкване на всички тези механизми и процедури. По съдържателната част става ясно, че това е едно ползване на старото споразумение от 2024 година, като в него изобщо не са отразени съдържателни промени, а именно динамиката на процеса, който е около конфликта в Украйна. В последните години се водят преговори за мир, включване на дипломацията - всичко това сега отсъства", коментира тя.

Припомняме, че служебният премиер Андрей Гюров подписа споразумение с Украйна за отпускане на 17 284 000 евро (20 000 000 щ.д.) за финансово участие в механизма за въоръжаване на страната.

Решението, което предизвика недоволство в политическите среди и интернет пространството, е взето на 27 март и е публикувано на 30 март на портала на Министерския съвет.

"Това е един слаб документ, който не е в ничия полза", категорична бе Плугчиева.

"Още повече, че там се добавя и един протокол, като се коментира и българския език, но без да се предвидят всички училища, в които има компактна българска общност. Много са въпросите около това споразумение", допълни тя.

"Аз направих консултации с видни юристи по международно право и когато в едно споразумение има елемент, касаещ отбраната и сигурността на страната, то тогава непременно трябва да се мине през ратификация в Народното събрание. Виждате, че въпреки, че имаме действащ парламент - всички депутати правят предизборна кампания", каза секретарят по външна политика на президента.

"Щом има такъв елемент, то трябва да има ратификация. Очаква се дали това, дали следващото Народно събрание - да има този ангажимент. Лошото беше, че преди няколко дни депутатите не събраха кворум и тази тема отново остана висяща в пространството, но странното е, че всички прехвърлят фокуса на внимание върху президента. Съответно ангажиментите по външна политика, отбрана, сигурност, трябва да сме наясно, че са първо в Народното събрание - то води външната политика на държавата и съответно тя се изпълнява от Външно министерство, съгласувано с президента", категорична бе Плугчиева.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дони

    43 15 Отговор
    вероятно е така госпожо---аз нека ДА ВИ НАРЕКА урус пу пък вие си чистете името после

    13:43 05.04.2026

  • 2 Само да добавя

    49 43 Отговор
    Браво на Плугчиева. Много се изложиха самодейците от правителството. Да си посипят главите с пепел и да се махат, докато не са направили още бели на народа.

    Коментиран от #44, #89

    13:46 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Махнете я отвсякъде тази

    54 36 Отговор
    червена бабичка

    Коментиран от #46

    13:49 05.04.2026

  • 5 Хаха

    42 37 Отговор
    Тази първа ще бъде на Дунав мост да посрещне "братушките", добре че няма да и се получи!

    Коментиран от #9

    13:50 05.04.2026

  • 6 Невероятна

    51 34 Отговор
    наглост от другарката цял живот , че и до днес ! И за капак , друга нейна посестрима я настани да ѝ бъдела съветник по външните работи ! Още да лапа от българските граждани , напълно излишна , плюс препълнена банкова сметка и свръх висока пенсия , и още . Това е положението - БКП срама няма !

    13:51 05.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бабооо ,

    44 30 Отговор
    Защо децата и внуците ти живеят в "лошата" Западна Европа ?

    Коментиран от #22

    13:52 05.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кой пързаля Гюров

    26 34 Отговор
    За който и да гласуваш , все ще се намърда някоя Hax@лHа нейнски. Този договор не е негова инициатива. Подведоха да подпише.

    Коментиран от #21, #39

    13:55 05.04.2026

  • 12 Ей това да си комунист е Божие наказание

    37 24 Отговор
    Родени лъжци.

    14:01 05.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Златна мадама

    17 22 Отговор
    Меглена Плугчиева: Споразумението с Украйна е солова акция на правителството. Слаб документ, който не е в ничия полза за продажба на българска сол за украйна!

    14:02 05.04.2026

  • 15 Казуар

    33 25 Отговор
    Комундето Плугчиева много започна да се открехва и да дава съвети.

    Коментиран от #17

    14:03 05.04.2026

  • 16 Ъхъ!!!

    27 30 Отговор
    Комунистическата наглост край няма! Ако такъв договор беше подписан с Кремъл тоя червен паразит от снимката щеше да се удави от кеф в собствените си лиги!

    Коментиран от #19, #33

    14:05 05.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СВО 1 501 ден РЕЗИЛ

    35 19 Отговор
    Според Конституцията на РБ, ВЪНШНАТА и ВЪТРЕШНАТА политика се осъществяват от Министерския съвет.

    14:08 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Aлфа Bълкът

    24 21 Отговор
    $500 000 на ден в следващите 12г ли ни струва това споразумение?

    14:10 05.04.2026

  • 21 СВО 1 501 ден РЕЗИЛ

    30 11 Отговор

    До коментар #11 от "Кой пързаля Гюров":

    Последната редакция на СПОРАЗУМЕНИЕТО е редактирано от правителството на Желязков, но го пратиха да подпише едноличния БОРД на Тръмп.

    14:10 05.04.2026

  • 22 Защото

    13 12 Отговор

    До коментар #8 от "Бабооо ,":

    до там ни докараха !

    14:11 05.04.2026

  • 23 Йотова

    33 19 Отговор
    Гласуваш за тая кандидатка за президент, получаваш Гундяев. А за бабето, назначено за секретар по външната политика, дърта кошница. Тамплиерката и масонът са вредни за България

    14:11 05.04.2026

  • 24 Цензура

    36 20 Отговор
    Добре де, всички сме съгласни, че гюров и неговите пишман министри, нагло и незаконно са превишили правомощията си.
    Въпросът следователно е: ЗАЩО ДОСЕГА НЕ СА АРЕСТУВАНИ ???

    Коментиран от #45

    14:11 05.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами ИдиЙотова

    23 14 Отговор
    къде блее? Да го уволнява.

    14:14 05.04.2026

  • 27 Макс

    25 23 Отговор
    Напротив , това е много важен документ . Подписването на този документ показа реално путинофилските партии . Така например вече никой няма съмнения относно геополитическата ориентация на Крум Зарков /БСП-ОЛ / , както и на ИТН , а за Радев и свитата му никой не се е съмнявал , че са твърди путинисти .

    Коментиран от #35

    14:14 05.04.2026

  • 28 АнтиКомунист

    20 25 Отговор
    копейките как цвърчат само, мишоцииии ..

    14:15 05.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Паразитиращи

    27 16 Отговор
    червени хрантутници трета генерация , че и четвърта ! Там читав няма , само от "наще" !

    14:16 05.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Перо

    11 8 Отговор
    Тогава защо без да има ръст на икономиката им дигна заплатите на твоите еничари със 100%

    14:17 05.04.2026

  • 33 Цензура

    16 18 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъ!!!":

    Точно същото се отнася и за теб. Тези договори са незаконно подписани от временен премиер и министри, но щом са подписани с нaцистка укpoпия, според теб проблеми няма?

    Коментиран от #51

    14:17 05.04.2026

  • 34 Как

    22 17 Отговор
    И кака ни Меглена е агент на КГБ .Както цялото президенство са агенти.

    Коментиран от #43

    14:18 05.04.2026

  • 35 Цензура

    18 17 Отговор

    До коментар #27 от "Макс":

    Ама то и обратното се видя: кои са националните предатели сред политиците. Наказателният кодекс на България криминализира нацистките и фашистки идеологии, а укрия е нацистка диктатура. Белене пак ще отвори врати и ПП-ДБ-ейците ще станат меню на пpaсетата там.

    Коментиран от #37, #41

    14:19 05.04.2026

  • 36 оня с коня

    9 17 Отговор
    Плугчиева не разбира от тактика и Стратегия - НАРОЧНО се подписват от Сегашното Правителство Слаби Документи за да изпъкне Радев когато взема Властта и започне да подписва само Силни.

    14:22 05.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сламеният премиер

    17 16 Отговор

    До коментар #11 от "Кой пързаля Гюров":

    Желязков не го подписа защото клаузите нямат нищо общо с Българските интереси. Украинците ходят просят и изнудват .Има и лобисти на % от сделките които използват непохватният и неопитен нарцис - премиер.

    Коментиран от #84

    14:24 05.04.2026

  • 40 Бабичките

    23 9 Отговор
    пак ги активираха. Тази е същата като Дияна Дамянова. Ходят от цвят на цвят, без да разбират нещата, но знаят да плюят срещу съответните суми.

    14:24 05.04.2026

  • 41 Комунистите не са фашисти

    12 17 Отговор

    До коментар #35 от "Цензура":

    Защото фашистите не хранят прасетата с хора.

    14:25 05.04.2026

  • 42 Хихи

    8 19 Отговор
    Затегнаха ни примката около врата с ЕсрозонатА. Сега Коцето 240 депутата дА спечели, ще се гърчи, като глист и ще гласува каквото му нареди Урсула

    14:26 05.04.2026

  • 43 Чак пък агенти

    18 11 Отговор

    До коментар #34 от "Как":

    По им подхожда - слугите на КГБ.

    14:28 05.04.2026

  • 44 Така де

    13 21 Отговор

    До коментар #2 от "Само да добавя":

    Само след два месеца идва русофилското правителство на Р. Радев, българския Орбан. България рязко ще завие към Русия и срещу ЕС.

    14:28 05.04.2026

  • 45 МЪКА

    19 18 Отговор

    До коментар #24 от "Цензура":

    Мнението на ВСИЧКИ "копейки" не е меродавно и никой не се интересува от него, независимо колко кресливо го натрапвате.

    14:29 05.04.2026

  • 46 По точно

    20 8 Отговор

    До коментар #4 от "Махнете я отвсякъде тази":

    И нея да махнеш, идва друга комунистка на нейното място. Няма оттътване от тях!

    14:31 05.04.2026

  • 47 Че е солова акция

    23 13 Отговор
    Солова акция е. Въпросът е кой им даде начална скорост към Украйна???! И какво излиза сега? Държавата е в режим на свободно падане…

    Коментиран от #49

    14:31 05.04.2026

  • 48 Щом шекелджарчетата вият на линейка

    26 16 Отговор
    значи другарката Плугчиева е права в случая.

    14:34 05.04.2026

  • 49 Не е трудно да се сетиш кои

    26 9 Отговор

    До коментар #47 от "Че е солова акция":

    ОТ трите ционситки посолства - изсраил, цащ и жалкобритания.

    14:35 05.04.2026

  • 50 анонимен

    18 17 Отговор
    Тая знае ли на кой свят е. Гледах и интервюто при Ризова, Постоянно се смееше и радваше на Ризова че я интервюира докато си плещи глупостите, измисшльотените.

    14:36 05.04.2026

  • 51 Казуар

    17 18 Отговор

    До коментар #33 от "Цензура":

    Другарю, това не са договори, като Боташ например.

    Коментиран от #53

    14:40 05.04.2026

  • 52 Права е

    22 6 Отговор
    Плужегчиева!

    14:41 05.04.2026

  • 53 Гъздувар

    23 1 Отговор

    До коментар #51 от "Казуар":

    Така ли ви каза дебелата другарка с ниското чело от добричкото село?

    14:42 05.04.2026

  • 54 Прогресивна България

    12 16 Отговор
    сме за БРИКС!

    14:42 05.04.2026

  • 55 Прогрес

    14 8 Отговор
    Друго си е ,едно договорче с Беларус!

    Коментиран от #56

    14:44 05.04.2026

  • 56 В Беларус хората са 50 пъти по-добре

    15 12 Отговор

    До коментар #55 от "Прогрес":

    отколкото в еврозаробена бълXаpия (така я нарича Хаяшито).

    Коментиран от #57

    14:46 05.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Звучи като

    16 12 Отговор
    Истинска червена партенка 🤮🤮🤮🤮🤮

    14:50 05.04.2026

  • 59 С удоволстиве бих отишал,

    15 7 Отговор

    До коментар #57 от "Оди у Беларус":

    но не ме пускат да живея там постонно, защото, заради боклуци като вас ционситктие слуги на посолствата на израел, сащ и британия, всички сме нарочени за западни врагове.

    Коментиран от #61

    14:52 05.04.2026

  • 60 Михайловски

    12 9 Отговор
    Как се изкачи до тук?-С пълзение...

    14:52 05.04.2026

  • 61 Печелиш

    8 7 Отговор

    До коментар #59 от "С удоволстиве бих отишал,":

    жълтата фланелка!

    Коментиран от #64

    14:54 05.04.2026

  • 62 Гюро Петрохански

    13 9 Отговор
    Е, как слаб документ!? Аз за нищо ли правих "пълна програма" на миризливото Зелено?

    14:56 05.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Българин

    6 10 Отговор
    Ако не се съобразяваме с Украйна, те ще започнат да потапят танкерите от Новорусийск. Така ще оставим без никакви горива. И бензина няма да е 2-3 евро за литър, а въобше няма да го има на никаква цена! А и туризма по черноморието ще е унищожен за десетилетия!

    14:59 05.04.2026

  • 66 Направи се

    6 4 Отговор

    До коментар #64 от "Наври си я по-дълбоко фланелката, шекел":

    на непалец!

    14:59 05.04.2026

  • 67 Я червения бабулк

    13 7 Отговор
    от коя ракла излезе акъш да ръси. Приблемът на свет е в сенилните отпадъци, дето аа на чело...

    15:00 05.04.2026

  • 68 Мигленчето, от къде знае?

    12 10 Отговор
    Международните договори се обсъждат, правно се консултират месеци наред! Този договор не е измискен сега! Ние сне за победата, за украйна, за българия и ес! Руснаците да си ходят в рф и да не се връщат от там!/ Само ни развалят рахата с блатнитее си пропаганди!

    15:01 05.04.2026

  • 69 Демек

    10 5 Отговор
    договора с Боташ е чудесен!?

    15:02 05.04.2026

  • 70 Миличък,

    8 6 Отговор

    До коментар #57 от "Оди у Беларус":

    не давай непоискани съвети с императивен тон. Тук става дума за документ, който поражда задължения на България към Украйна, подписан от премиер и министри на служебно правителство. Но и от казаното от Плугчиева не става ясно документът в този си вид поражда ли правни последици за България или не, т.е. необходима ли е ратификация или не от НС.

    15:03 05.04.2026

  • 71 Беларус

    7 9 Отговор
    е ядрена сила и може да ни защитава!

    15:03 05.04.2026

  • 72 Анонимен

    11 8 Отговор
    Със сигурност е в полза на Украйна. Задължава ни да продаваме ток по фиксирани цени,а не по пазарни и да си дадем атомните реактори.

    Коментиран от #76

    15:04 05.04.2026

  • 73 По колко

    9 10 Отговор
    на ден ще плащаме на Украйна!

    15:05 05.04.2026

  • 74 Споко

    8 10 Отговор
    Радев ще го развали!

    15:06 05.04.2026

  • 75 Лукашенко

    7 3 Отговор

    До коментар #64 от "Наври си я по-дълбоко фланелката, шекел":

    Получаваш,като вадиш 6 месеца картофи!

    Коментиран от #77

    15:08 05.04.2026

  • 76 койдазнай

    5 5 Отговор

    До коментар #72 от "Анонимен":

    Има доставен един реактор. Той е бил предназначен за АЕЦ Островец в Беларус, но по време на монтажа е изпуснат от монтажния кран и за това бракуван. А вторият реактор и съпътсващото оборудване никога не е доставено в България.
    Така че, ние нищо не можем да дадем на укрианците, тъй като това което имаме е негодно, а по-голямата част въобще не е доставено.

    15:09 05.04.2026

  • 77 Шекеларче,

    8 5 Отговор

    До коментар #75 от "Лукашенко":

    ти карофи ли вади или копа градинката на амбасадата 6 месеца, че да те пуснат за седмица на инструктаж в краварника?

    15:10 05.04.2026

  • 78 Колко

    6 1 Отговор
    голям микрофон !!!

    15:11 05.04.2026

  • 79 Другари

    1 5 Отговор
    2 недели до победата!

    15:17 05.04.2026

  • 80 Тома

    5 7 Отговор
    Да кажат кой ги накара да занесат на българите милионите на зеле и гюро да ги връща

    15:21 05.04.2026

  • 81 дядото с плуга

    15 3 Отговор
    Нагла, противна, безскрупулна и двулична червена и в червата комуниста! Много пердана на престъпната и кървава БКП, откърмила и нея, и татко й, и дядо й дето орал нивите с плуг! Много остър език държеше с мутрата от СИК, ама той й затвори устата, като я изпрати посланик в Швейцария и да видиш как червената слугиня, дето дядо й орал ниви с плуг, веднага млъкна, затвори си устата и започна да лази като червей в СИКаджийските маратонки на престъпника от Банкя! Така че, само на такива като комунистката на снимката не вярвайте, българи! В никакъв случай не им вярвайет! Много са долни, много мръсни и много нечистоплътни, и физически, и духовно!

    15:22 05.04.2026

  • 82 Горски

    4 6 Отговор
    И защо трябва да правим отново това което прави Германия, защото непрекъснато се халим как сме спасили евреите, а това е било не както правят другите, защо не се похвали герберският министър с това че сме били съюзници на Хитлер и че сме обявили война на САЩ и Англия, да не смята че са го забравили и какво споразумение имат Англия и САЩ с украйна например - "САЩ се задължава..." или "Англия се задължава. Да за националните предатели и делавераджии който въвличат БГ и населението в схемите си. Според тръмп и нато, официално участваме с цистерните; дори го демонстрираха с включени транспондери. Я си кажете позицията за Израел? Нещо мълчите по въпроса. За съжаление промените в България стават само с външно вмешателство!Както се казва "Господи по делата ще ги познаеш"!Така например ПП ГЕРБ е немско прокси , създадена от двете големи немски фондации "Ханс Зайгел" и "Конрад Аденаур" /ХДС/!И като такова прокси придържа ориентацията към ЕС /замаскиран опит за създаване на 4 райх, с имперски център Брюксел и Франкфурт/ПП Продъжаваме промяната и ПП "Да България", на демократическата партия в САЩ, познайте чийо прокси е Пеевски.

    15:25 05.04.2026

  • 83 Никой

    2 2 Отговор
    Съветския опит , за нас българите от НРБ винаги бе челен - той е най напредничавият , опитът от който всички трябваше да учим .

    15:58 05.04.2026

  • 84 Само един ги умее тези неща

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Сламеният премиер":

    Значи подписването им е дошло дюшеш. Хем са взели процент, хем са злепоставили нарциса.

    16:45 05.04.2026

  • 85 До кога

    4 0 Отговор
    ще плашите хората с тоя вампир? Тъжна журнална немощ.

    16:55 05.04.2026

  • 86 Синя София

    5 0 Отговор
    Вечния политик, който за нищо не става

    16:55 05.04.2026

  • 87 тази кокошка

    5 1 Отговор
    голям международник стана! С диплома от Горското училище!

    17:03 05.04.2026

  • 88 Критикар

    6 1 Отговор
    Колкото и който и да " плюе" служебното правителство, няма да успее да промени мнението на хората. Ако такива бяха правителствата досега, нямаше да бъдем на дъното на Европа. А към тази баба - по - добре да си стои при внуците и плетките в къщи.

    17:25 05.04.2026

  • 89 Еврокопейкa

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Само да добавя":

    За подписания договор . Наскоро Зеленски беше в Близкия Изток и подписа подобни договори с няколко държави . Там никой не каза ,че ги въвличат във война .Само българските путинисти -Мунчо ,Каракачанов и др.

    18:39 05.04.2026

  • 90 Вечният русофилски цирк

    3 1 Отговор
    Лъснаха всички кремълски подметки в политическото ни пространство

    18:40 05.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол