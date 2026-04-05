Меглена Плугчиева: Споразумението с Украйна е солова акция на правителството. Слаб документ, който не е в ничия полза

Споразумението с Украйна е подписано без да бъде съгласувано с президента. Това каза за предаването "Метроном" по Радио ФОКУС Меглена Плугчиева, секретар по външна политика на президента Илияна Йотова.

"Това е една солова акция на правителството и показва не само непознаване на процедурите, а и потъпкване на всички тези механизми и процедури. По съдържателната част става ясно, че това е едно ползване на старото споразумение от 2024 година, като в него изобщо не са отразени съдържателни промени, а именно динамиката на процеса, който е около конфликта в Украйна. В последните години се водят преговори за мир, включване на дипломацията - всичко това сега отсъства", коментира тя.

Припомняме, че служебният премиер Андрей Гюров подписа споразумение с Украйна за отпускане на 17 284 000 евро (20 000 000 щ.д.) за финансово участие в механизма за въоръжаване на страната.

Решението, което предизвика недоволство в политическите среди и интернет пространството, е взето на 27 март и е публикувано на 30 март на портала на Министерския съвет.

"Това е един слаб документ, който не е в ничия полза", категорична бе Плугчиева.

"Още повече, че там се добавя и един протокол, като се коментира и българския език, но без да се предвидят всички училища, в които има компактна българска общност. Много са въпросите около това споразумение", допълни тя.

"Аз направих консултации с видни юристи по международно право и когато в едно споразумение има елемент, касаещ отбраната и сигурността на страната, то тогава непременно трябва да се мине през ратификация в Народното събрание. Виждате, че въпреки, че имаме действащ парламент - всички депутати правят предизборна кампания", каза секретарят по външна политика на президента.

"Щом има такъв елемент, то трябва да има ратификация. Очаква се дали това, дали следващото Народно събрание - да има този ангажимент. Лошото беше, че преди няколко дни депутатите не събраха кворум и тази тема отново остана висяща в пространството, но странното е, че всички прехвърлят фокуса на внимание върху президента. Съответно ангажиментите по външна политика, отбрана, сигурност, трябва да сме наясно, че са първо в Народното събрание - то води външната политика на държавата и съответно тя се изпълнява от Външно министерство, съгласувано с президента", категорична бе Плугчиева.