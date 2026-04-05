Меглена Плугчиева: Споразумението с Украйна е солова акция на правителството. Слаб документ, който не е в ничия полза

Споразумението с Украйна е подписано без да бъде съгласувано с президента. Това каза за предаването "Метроном" по Радио ФОКУС Меглена Плугчиева, секретар по външна политика на президента Илияна Йотова.
"Това е една солова акция на правителството и показва не само непознаване на процедурите, а и потъпкване на всички тези механизми и процедури. По съдържателната част става ясно, че това е едно ползване на старото споразумение от 2024 година, като в него изобщо не са отразени съдържателни промени, а именно динамиката на процеса, който е около конфликта в Украйна. В последните години се водят преговори за мир, включване на дипломацията - всичко това сега отсъства", коментира тя.
Припомняме, че служебният премиер Андрей Гюров подписа споразумение с Украйна за отпускане на 17 284 000 евро (20 000 000 щ.д.) за финансово участие в механизма за въоръжаване на страната.
Решението, което предизвика недоволство в политическите среди и интернет пространството, е взето на 27 март и е публикувано на 30 март на портала на Министерския съвет.
"Това е един слаб документ, който не е в ничия полза", категорична бе Плугчиева.
"Още повече, че там се добавя и един протокол, като се коментира и българския език, но без да се предвидят всички училища, в които има компактна българска общност. Много са въпросите около това споразумение", допълни тя.
"Аз направих консултации с видни юристи по международно право и когато в едно споразумение има елемент, касаещ отбраната и сигурността на страната, то тогава непременно трябва да се мине през ратификация в Народното събрание. Виждате, че въпреки, че имаме действащ парламент - всички депутати правят предизборна кампания", каза секретарят по външна политика на президента.
"Щом има такъв елемент, то трябва да има ратификация. Очаква се дали това, дали следващото Народно събрание - да има този ангажимент. Лошото беше, че преди няколко дни депутатите не събраха кворум и тази тема отново остана висяща в пространството, но странното е, че всички прехвърлят фокуса на внимание върху президента. Съответно ангажиментите по външна политика, отбрана, сигурност, трябва да сме наясно, че са първо в Народното събрание - то води външната политика на държавата и съответно тя се изпълнява от Външно министерство, съгласувано с президента", категорична бе Плугчиева.
До коментар #11 от "Кой пързаля Гюров":Последната редакция на СПОРАЗУМЕНИЕТО е редактирано от правителството на Желязков, но го пратиха да подпише едноличния БОРД на Тръмп.
До коментар #8 от "Бабооо ,":до там ни докараха !
Въпросът следователно е: ЗАЩО ДОСЕГА НЕ СА АРЕСТУВАНИ ???
33 Цензура
До коментар #16 от "Ъхъ!!!":Точно същото се отнася и за теб. Тези договори са незаконно подписани от временен премиер и министри, но щом са подписани с нaцистка укpoпия, според теб проблеми няма?
До коментар #11 от "Кой пързаля Гюров":Желязков не го подписа защото клаузите нямат нищо общо с Българските интереси. Украинците ходят просят и изнудват .Има и лобисти на % от сделките които използват непохватният и неопитен нарцис - премиер.
До коментар #35 от "Цензура":Защото фашистите не хранят прасетата с хора.
До коментар #34 от "Как":По им подхожда - слугите на КГБ.
До коментар #2 от "Само да добавя":Само след два месеца идва русофилското правителство на Р. Радев, българския Орбан. България рязко ще завие към Русия и срещу ЕС.
До коментар #24 от "Цензура":Мнението на ВСИЧКИ "копейки" не е меродавно и никой не се интересува от него, независимо колко кресливо го натрапвате.
До коментар #4 от "Махнете я отвсякъде тази":И нея да махнеш, идва друга комунистка на нейното място. Няма оттътване от тях!
До коментар #47 от "Че е солова акция":ОТ трите ционситки посолства - изсраил, цащ и жалкобритания.
До коментар #33 от "Цензура":Другарю, това не са договори, като Боташ например.
До коментар #51 от "Казуар":Така ли ви каза дебелата другарка с ниското чело от добричкото село?
До коментар #55 от "Прогрес":отколкото в еврозаробена бълXаpия (така я нарича Хаяшито).
До коментар #57 от "Оди у Беларус":но не ме пускат да живея там постонно, защото, заради боклуци като вас ционситктие слуги на посолствата на израел, сащ и британия, всички сме нарочени за западни врагове.
До коментар #59 от "С удоволстиве бих отишал,":жълтата фланелка!
До коментар #64 от "Наври си я по-дълбоко фланелката, шекел":на непалец!
70 Миличък,
До коментар #57 от "Оди у Беларус":не давай непоискани съвети с императивен тон. Тук става дума за документ, който поражда задължения на България към Украйна, подписан от премиер и министри на служебно правителство. Но и от казаното от Плугчиева не става ясно документът в този си вид поражда ли правни последици за България или не, т.е. необходима ли е ратификация или не от НС.
15:03 05.04.2026
До коментар #64 от "Наври си я по-дълбоко фланелката, шекел":Получаваш,като вадиш 6 месеца картофи!
76 койдазнай
До коментар #72 от "Анонимен":Има доставен един реактор. Той е бил предназначен за АЕЦ Островец в Беларус, но по време на монтажа е изпуснат от монтажния кран и за това бракуван. А вторият реактор и съпътсващото оборудване никога не е доставено в България.
Така че, ние нищо не можем да дадем на укрианците, тъй като това което имаме е негодно, а по-голямата част въобще не е доставено.
15:09 05.04.2026
До коментар #39 от "Сламеният премиер":Значи подписването им е дошло дюшеш. Хем са взели процент, хем са злепоставили нарциса.
До коментар #2 от "Само да добавя":За подписания договор . Наскоро Зеленски беше в Близкия Изток и подписа подобни договори с няколко държави . Там никой не каза ,че ги въвличат във война .Само българските путинисти -Мунчо ,Каракачанов и др.
