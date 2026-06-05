Климатолог: Шансът да ни удари мълния е два пъти по-голям, отколкото да спечелим от тотото

„Между 30 и 30 л/кв. м дъжд са паднали вчера във Варненско. Проблемът е не количеството, а че то пада за много кратко време. Винаги когато от 30 до 60 минути падне над 30 л дъжд, винаги има такива проблеми“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът Симеон Матев.

„Вчера имаше и друг трагичен инцидент с мълния, която уби човек. Трябва да кажем, че да ни удари мълния не е толкова невероятно. Средностатистически всяка година от мълния са покосени поне шест души. Шансът да спечелим от тотото е 1 към 14 милиона, а да ви удари мълния – 1 към 6 милиона“, каза Матев.

Изминалият месец май е по-хладен от нормата. Излиза, че цялата пролет е по-студена от нормите, уточни климатологът.

„Валежите, които падат от края на май и началото на юни, изобщо не са случайни. През този период имаме максимум на валежите в почти всички климатични зони на страната“, обясни Симеон Матев.

„В дебелите книги пише, че през май и юни имаме поне четири до пет дни с валежи над 10 мм и поне два-три с валежи над 25 мм – тоест това са потенциално опасни дни, в които може да стане наводнение“, каза още климатологът.

До края на седмицата атмосферата над страната остава нестабилна. Тя крие образуването на купесто-дъждовни облаци и на много места ще превали и прегърми.

"Днес такива явления ще има на много по-малко места, отколкото през вчерашния ден. В събота такива явления ще има основно в Западна и Централна България, а в неделя – на изток и около планините“, каза той.

През новата седмица – от понеделник до сряда, атмосферата ще се успокои. Ще има превалявания, но те ще са на много по-малко места – основно в планинските райони. На много места лятото ще настъпи с пълна сила.

„Следващият период с по-масови валежи се очертава да бъде към втората половина на следващата седмица“, допълни климатологът.