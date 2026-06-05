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Климатолог: Шансът да ни удари мълния е два пъти по-голям, отколкото да спечелим от тотото

Климатолог: Шансът да ни удари мълния е два пъти по-голям, отколкото да спечелим от тотото

5 Юни, 2026 09:16 927 24

  • мълния-
  • климатолог-
  • симеон матев

Климатологът предупреди, че май и юни са потенциално опасни за наводнения

Климатолог: Шансът да ни удари мълния е два пъти по-голям, отколкото да спечелим от тотото - 1
Пожар, причинен от мълния Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Между 30 и 30 л/кв. м дъжд са паднали вчера във Варненско. Проблемът е не количеството, а че то пада за много кратко време. Винаги когато от 30 до 60 минути падне над 30 л дъжд, винаги има такива проблеми“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът Симеон Матев.

„Вчера имаше и друг трагичен инцидент с мълния, която уби човек. Трябва да кажем, че да ни удари мълния не е толкова невероятно. Средностатистически всяка година от мълния са покосени поне шест души. Шансът да спечелим от тотото е 1 към 14 милиона, а да ви удари мълния – 1 към 6 милиона“, каза Матев.

Изминалият месец май е по-хладен от нормата. Излиза, че цялата пролет е по-студена от нормите, уточни климатологът.

„Валежите, които падат от края на май и началото на юни, изобщо не са случайни. През този период имаме максимум на валежите в почти всички климатични зони на страната“, обясни Симеон Матев.

„В дебелите книги пише, че през май и юни имаме поне четири до пет дни с валежи над 10 мм и поне два-три с валежи над 25 мм – тоест това са потенциално опасни дни, в които може да стане наводнение“, каза още климатологът.

До края на седмицата атмосферата над страната остава нестабилна. Тя крие образуването на купесто-дъждовни облаци и на много места ще превали и прегърми.

"Днес такива явления ще има на много по-малко места, отколкото през вчерашния ден. В събота такива явления ще има основно в Западна и Централна България, а в неделя – на изток и около планините“, каза той.

През новата седмица – от понеделник до сряда, атмосферата ще се успокои. Ще има превалявания, но те ще са на много по-малко места – основно в планинските райони. На много места лятото ще настъпи с пълна сила.

„Следващият период с по-масови валежи се очертава да бъде към втората половина на следващата седмица“, допълни климатологът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 90 % от сградите в България

    9 2 Отговор
    нямат гръмоотводи!

    Коментиран от #3, #21

    09:18 05.06.2026

  • 2 дедо Флашко

    7 2 Отговор
    Като си дадем всички пари в тотото,без нищо да сме спечелили,ще ни удари мълнията на бедността.

    09:25 05.06.2026

  • 3 Добре но защо е така

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "90 % от сградите в България":

    Защо постоянно се говори че няма гръмоотводи и никой нищо нито казва нито прави.

    Коментиран от #12

    09:25 05.06.2026

  • 4 Спартак

    6 0 Отговор
    А, то пък кога за последно някой удари от тотото? Сигурно през 1979 година 😋

    09:26 05.06.2026

  • 5 глоги

    5 0 Отговор
    „Между 20 и 30 л/кв. м дъжд са паднали вчера във Варненско. А НЕ МЕЖДУ 30 И 30! 30 Е ЕДНО ЧИСЛО.

    09:27 05.06.2026

  • 6 Да ви е честито

    8 2 Отговор
    Продължавайте да сечете горите и ще живеете в потопи. Гарантирано от шайката крадлива ГЕРБ и ДПС. Това е горската мафия! Бойко е казал, СЛЕД НАС И ПОТОП!

    Коментиран от #11

    09:30 05.06.2026

  • 7 Деций

    11 0 Отговор
    Тотото в България е създадено за редовно преброяване на на баламите!

    09:31 05.06.2026

  • 8 Парадоксално !

    4 0 Отговор
    Проблемът е не количеството, а че то пада за много кратко време

    Значи проблема е В Количеството на Час !

    Или !

    Пак В Количеството !

    Коментиран от #10

    09:32 05.06.2026

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Каквото такова!

    09:32 05.06.2026

  • 10 До кога В България !

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Парадоксално !":

    Ще се Преоткрива !

    И Преоткрива !

    Топлата Вода ?

    09:34 05.06.2026

  • 11 Бойко горския секач

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Да ви е честито":

    Потопите дойдоха заради горската мафия герб и ДПС! Честито потърпевши. Вие си трайкахте сега сърбайте супата. Или е духайте. Всички золуми идват от горе, от Бойко и Пиши. Далаверата варненска и тя тяхна.

    09:35 05.06.2026

  • 12 Гръмоотводи има навсякъде

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добре но защо е така":

    Старото строителство има всеки блок и дори на село, всеки стопанин на къща или поне през 2 се е погрижил да предпази дома и добитъка cи, но с кълбовидните мълнии гръмоотвод не работи.

    09:35 05.06.2026

  • 13 Да ! Ама !

    1 0 Отговор
    Шансът да ни удари мълния е два пъти по-голям, отколкото да спечелим от тотото

    Да !

    Ама !

    Знае Ли ?

    Човек ?

    09:37 05.06.2026

  • 14 ама че сте забавни

    4 1 Отговор
    в българия за да спечелиш от тотото трябва да си близък с майката на дебелия пеефски и да се договориш за процента от печалбата който ше ти дадът !!! другото е за будали

    09:37 05.06.2026

  • 15 не е точно така

    2 0 Отговор
    Ако вие ходите по планини и баири посред облачно време със сигурност имате по-голям шанс да ви тренсе мълния. Но пък този който си седи само в клъщи и пуска тото, едва ли е на съшия хал...

    От друга страна ако пускате родно мутропишешко тото, шансът ви да спечелите не е ли НУЛА?
    Само питам

    09:47 05.06.2026

  • 16 Къндев

    7 1 Отговор
    Шансът да спечелим от тотото е НУЛЕВ, защото е нагласено.

    09:55 05.06.2026

  • 17 604

    0 0 Отговор
    Зависи колко често играеш тото...същото е кът дъ тъ тресне мълния под гръмоотвод...

    09:55 05.06.2026

  • 18 в планината не ходете по време на бури

    1 0 Отговор
    падат мълнии . от тях са и много пожари . тримата от малцинствата дето ги е тряснала мълнията са били без образование . след удър от мълния няма спасение .

    Коментиран от #22

    09:59 05.06.2026

  • 19 пешо

    4 1 Отговор
    шансът да ни удари мълния е хиляди пъти по голям отколкото да ни вдигнат пенсиите

    10:01 05.06.2026

  • 20 Късметлии

    2 0 Отговор
    Преди години бях на излет в Рила - х. Семково. Качихме се мисля на вр. Тупия. Времето беше много облачно, канеше се да вали. На самия връх който е над 2500 м. и е целия само скали усетих, че има електрически заряд във въздуха, понеже космите по ръцете ми се изправиха и се наелектрезираха. Това много ме учуди, понеже до сега никога не ми се беше случвало това в планината. Погледнах моята спътница, и се изумих, когато видях, че дългата й коса се е изправила навсякъде, като в експеримент на Тесла. Над нас имаше гъсти сиви облаци и всеки момент щеше да завали. Най-накрая проумяхме, че това са статични заряди в атмосферата и верочтността да ни удари гръм е изключително висока. На бегом слязохме от върха и в следващия момент ни заваля силен дъжд, а горе затряскаха гръмотевици.

    10:21 05.06.2026

  • 21 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "90 % от сградите в България":

    Не е вярно. Комунистическите блокове задължително имаха гръмоотвод. Живея в такава и съм сигурен в това. Друг е въпроса, че нищо не се поддържа и вероятно те са отдавна извън строя.

    10:24 05.06.2026

  • 22 Пурко

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "в планината не ходете по време на бури":

    Само да те коригирам - гръмотевицата не се интересува имаш ли образование или не. Убивала е и вишисти.

    10:31 05.06.2026

  • 23 Най голям е шансът

    2 0 Отговор
    да изтеглят 46 в Тото 6 от 42.

    10:44 05.06.2026

  • 24 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Да ама климатологът ни обяснява за вариация, а пропуска да спомене за валоатилност! Тоест нещо което е изчислено, че може да се случи при шанс 50 на 50 изобщо не гарантира, че ще се случва на всеки два пъти веднъж! Дори да хвърляш момента, спокойно може да се пада само Ези , докато в друга точка на света на друга монета да се пада само Тура! Квантова флуктуация, квантова свързаност! Тъй че не се хабете да смятате!

    10:54 05.06.2026

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