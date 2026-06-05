Климатолог: Шансът да ни удари мълния е два пъти по-голям, отколкото да спечелим от тотото

„Между 30 и 30 л/кв. м дъжд са паднали вчера във Варненско. Проблемът е не количеството, а че то пада за много кратко време. Винаги когато от 30 до 60 минути падне над 30 л дъжд, винаги има такива проблеми“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът Симеон Матев.
„Вчера имаше и друг трагичен инцидент с мълния, която уби човек. Трябва да кажем, че да ни удари мълния не е толкова невероятно. Средностатистически всяка година от мълния са покосени поне шест души. Шансът да спечелим от тотото е 1 към 14 милиона, а да ви удари мълния – 1 към 6 милиона“, каза Матев.
Изминалият месец май е по-хладен от нормата. Излиза, че цялата пролет е по-студена от нормите, уточни климатологът.
„Валежите, които падат от края на май и началото на юни, изобщо не са случайни. През този период имаме максимум на валежите в почти всички климатични зони на страната“, обясни Симеон Матев.
„В дебелите книги пише, че през май и юни имаме поне четири до пет дни с валежи над 10 мм и поне два-три с валежи над 25 мм – тоест това са потенциално опасни дни, в които може да стане наводнение“, каза още климатологът.
До края на седмицата атмосферата над страната остава нестабилна. Тя крие образуването на купесто-дъждовни облаци и на много места ще превали и прегърми.
"Днес такива явления ще има на много по-малко места, отколкото през вчерашния ден. В събота такива явления ще има основно в Западна и Централна България, а в неделя – на изток и около планините“, каза той.
През новата седмица – от понеделник до сряда, атмосферата ще се успокои. Ще има превалявания, но те ще са на много по-малко места – основно в планинските райони. На много места лятото ще настъпи с пълна сила.
„Следващият период с по-масови валежи се очертава да бъде към втората половина на следващата седмица“, допълни климатологът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 90 % от сградите в България
Коментиран от #3, #21
09:18 05.06.2026
2 дедо Флашко
09:25 05.06.2026
3 Добре но защо е така
До коментар #1 от "90 % от сградите в България":Защо постоянно се говори че няма гръмоотводи и никой нищо нито казва нито прави.
Коментиран от #12
09:25 05.06.2026
4 Спартак
09:26 05.06.2026
5 глоги
09:27 05.06.2026
6 Да ви е честито
Коментиран от #11
09:30 05.06.2026
7 Деций
09:31 05.06.2026
8 Парадоксално !
Значи проблема е В Количеството на Час !
Или !
Пак В Количеството !
Коментиран от #10
09:32 05.06.2026
9 Анонимен
09:32 05.06.2026
10 До кога В България !
До коментар #8 от "Парадоксално !":Ще се Преоткрива !
И Преоткрива !
Топлата Вода ?
09:34 05.06.2026
11 Бойко горския секач
До коментар #6 от "Да ви е честито":Потопите дойдоха заради горската мафия герб и ДПС! Честито потърпевши. Вие си трайкахте сега сърбайте супата. Или е духайте. Всички золуми идват от горе, от Бойко и Пиши. Далаверата варненска и тя тяхна.
09:35 05.06.2026
12 Гръмоотводи има навсякъде
До коментар #3 от "Добре но защо е така":Старото строителство има всеки блок и дори на село, всеки стопанин на къща или поне през 2 се е погрижил да предпази дома и добитъка cи, но с кълбовидните мълнии гръмоотвод не работи.
09:35 05.06.2026
13 Да ! Ама !
Да !
Ама !
Знае Ли ?
Човек ?
09:37 05.06.2026
14 ама че сте забавни
09:37 05.06.2026
15 не е точно така
От друга страна ако пускате родно мутропишешко тото, шансът ви да спечелите не е ли НУЛА?
Само питам
09:47 05.06.2026
16 Къндев
09:55 05.06.2026
17 604
09:55 05.06.2026
18 в планината не ходете по време на бури
Коментиран от #22
09:59 05.06.2026
19 пешо
10:01 05.06.2026
20 Късметлии
10:21 05.06.2026
21 Реалист
До коментар #1 от "90 % от сградите в България":Не е вярно. Комунистическите блокове задължително имаха гръмоотвод. Живея в такава и съм сигурен в това. Друг е въпроса, че нищо не се поддържа и вероятно те са отдавна извън строя.
10:24 05.06.2026
22 Пурко
До коментар #18 от "в планината не ходете по време на бури":Само да те коригирам - гръмотевицата не се интересува имаш ли образование или не. Убивала е и вишисти.
10:31 05.06.2026
23 Най голям е шансът
10:44 05.06.2026
24 Лопата Орешник
10:54 05.06.2026