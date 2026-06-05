СГП събира материалите за екстрадицията на Стоян Мавродиев

Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадицията на Стоян Мавродиев.
По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му.
След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:06 05.06.2026
2 в кратце
Коментиран от #4
08:14 05.06.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ИЗСКОЧИХА КИРО ДОБРЕВ ОТ БСП
И ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ КМЕТ НА СОФИЯ :)
.....
ЩЕ ГО ДАМ ДЕЛОТО НА ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ, РАДЕВ И ДЕМЕРДЖИЕВ ДРУГАТА СЕДМИЦА :)
08:16 05.06.2026
4 1302
До коментар #2 от "в кратце":Не е така.
Сериозно работят.
Някрая ще го глобят 2000 евро
08:20 05.06.2026
5 Какво
08:21 05.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:33 05.06.2026
8 Перо
Коментиран от #14
08:34 05.06.2026
9 Мими
Толкова е гнусно и отвратително …
08:34 05.06.2026
10 смях в залата
Коментиран от #15
08:43 05.06.2026
11 Несебърлия
08:53 05.06.2026
12 Несебърлия
08:53 05.06.2026
13 А мустакатия от КТБ, кога?
09:14 05.06.2026
14 ААА
До коментар #8 от "Перо":Ало, той е български гражданин, какво дрънкаш? Има договор за сътруничество между правосъдните министерства и при желание бързо ще го приберат. ПРИ ЖЕЛАНИЕ обаче.
09:21 05.06.2026
15 един от залата
До коментар #10 от "смях в залата":Провери на чии фирми Мавродиев е давал заеми в размер на близо милиард лева и ще откриеш, че всичките са на Пеевски или негови подставени лица. С парите от ББР Пеевски купува луксозния хотел на остров Крит, е и Мавродиев е намазал филията с достатъчно дебело ресто. А парите на ББР са парите на българския народ, а за кражбата им присъдата трябва да е до живот и конфискация на имуществото в полза на дъжавата. Лошото е, че делото ще се гледа от пеевските калинки в съдебната власт.
09:27 05.06.2026