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СГП събира материалите за екстрадицията на Стоян Мавродиев

СГП събира материалите за екстрадицията на Стоян Мавродиев

5 Юни, 2026 08:04 832 15

  • сгп-
  • стоян мавродиев-
  • екстрадиция

Те трябва да бъдат предоставени на Сърбия

СГП събира материалите за екстрадицията на Стоян Мавродиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадицията на Стоян Мавродиев.

По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му.

След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 2 Отговор
    Знаете ли защо внезапно се разработиха по това дело ?! За да отвлекат вниманието от украинския град, по който нищо не работят!!!

    08:06 05.06.2026

  • 2 в кратце

    12 0 Отговор
    За какво ви е тази ексрадиция? Сърбите като ви го предоставят,на третия ден ще го пуснете на свобода. Така правите,след като обвиняем арестант си е намерил добър адвокат.

    Коментиран от #4

    08:14 05.06.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    И АЗ РАБОТЯ ТАЗИ СЕДМИЦА ПО СЛУЧАЯ
    ....
    ИЗСКОЧИХА КИРО ДОБРЕВ ОТ БСП
    И ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ КМЕТ НА СОФИЯ :)
    .....
    ЩЕ ГО ДАМ ДЕЛОТО НА ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ, РАДЕВ И ДЕМЕРДЖИЕВ ДРУГАТА СЕДМИЦА :)

    08:16 05.06.2026

  • 4 1302

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    Не е така.
    Сериозно работят.
    Някрая ще го глобят 2000 евро

    08:20 05.06.2026

  • 5 Какво

    10 0 Отговор
    и къде събира ? При изрядна организация трябва да са събрани , категоризирани и подредени отдавна !Година и половина е с европейска заповед за арест , пропиля и подели милиарди със седем - осем "фирми" , които нито грош не върнаха , нито някога ще върнат .

    08:21 05.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    И като взеха да събират материалите, та 3 години! Ваня Стефанова по-скоро ще избяга в Сърбия, отколкото да докара "брата" от "семейството"!

    08:33 05.06.2026

  • 8 Перо

    5 0 Отговор
    Сръбската система за експулсиране е много сложна и тежка и често престъпниците не се връщат! Това има предистория от Титово време, когато пуснаха населението на СФРЮ да стават гастербайтери на Запад, поради икономическата криза! Който внася “девизни” средства /валута/ в югобанки получава 10% лихва! Голяма част от внасяните пари и срещаните други престъпни дейности, принудиха Тито да направи промени в Конституцията, югогражданин да не може да се експулсира от СФРЮ, като формалния мотив е, че чуждия съд работи в едностранна полза. Това си стои до сега за Сърбия!

    Коментиран от #14

    08:34 05.06.2026

  • 9 Мими

    4 0 Отговор
    Боже в каква държава живея, страшна престъпност , лъжа и фалш, и много поза!!!
    Толкова е гнусно и отвратително …

    08:34 05.06.2026

  • 10 смях в залата

    4 2 Отговор
    Мавродиев е отпуснал кредит на вълка а той дал пари на Доган според публикации. Доган подкрепя Радев и е логично новата власт имитира задържане разследване с цел да го оправдаят. Как така се криеше от Сарафов и миг след като той се оттегли Мавродиев се озова в Сърбия . Близко е до България и е удобно и евтино за адвокатите му отколкото ако е в Дубай.

    Коментиран от #15

    08:43 05.06.2026

  • 11 Несебърлия

    2 0 Отговор
    Това са ОПГ - той, баджанака му Чочо, Вълка и още няколко бандити. Живеят от точене на ДДС. Това , че не е в БГ не значи, че не го прави. Имат си хора, счетоводители , които им въртят далаверите !

    08:53 05.06.2026

  • 12 Несебърлия

    1 0 Отговор
    Това са ОПГ - той, баджанака му Чочо, Вълка и още няколко бандити. Живеят от точене на ДДС. Това , че не е в БГ не значи, че не го прави. Имат си хора, счетоводители , които им въртят далаверите !

    08:53 05.06.2026

  • 13 А мустакатия от КТБ, кога?

    0 0 Отговор
    Той се крие в Сърбия вече 10 години!

    09:14 05.06.2026

  • 14 ААА

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Ало, той е български гражданин, какво дрънкаш? Има договор за сътруничество между правосъдните министерства и при желание бързо ще го приберат. ПРИ ЖЕЛАНИЕ обаче.

    09:21 05.06.2026

  • 15 един от залата

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "смях в залата":

    Провери на чии фирми Мавродиев е давал заеми в размер на близо милиард лева и ще откриеш, че всичките са на Пеевски или негови подставени лица. С парите от ББР Пеевски купува луксозния хотел на остров Крит, е и Мавродиев е намазал филията с достатъчно дебело ресто. А парите на ББР са парите на българския народ, а за кражбата им присъдата трябва да е до живот и конфискация на имуществото в полза на дъжавата. Лошото е, че делото ще се гледа от пеевските калинки в съдебната власт.

    09:27 05.06.2026

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