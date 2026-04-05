Ивайло Вълчев: Ако транспортният бранш не бъде подпомогнат, ще се стигне до спирала на поскъпване, която ще удари всички
Ивайло Вълчев: Ако транспортният бранш не бъде подпомогнат, ще се стигне до спирала на поскъпване, която ще удари всички

5 Април, 2026 17:25 1 395 40

От ИТН предлагат създаване на фонд, в който да постъпват допълнителните приходи от по-високите цени на бензина и дизела

Ивайло Вълчев: Ако транспортният бранш не бъде подпомогнат, ще се стигне до спирала на поскъпване, която ще удари всички - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Цената на дизела в Европа е достигнала около 1500 долара за тон (близо 200 долара за барел), което е двойно увеличение спрямо предходния месец“, обяви в специалното предизборно издание на предаването „120 минути“ на bTV Ивайло Вълчев, зам.-председател на „Има такъв народ“ (ИТН) и евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти.

По думите му скъпите горива заплашват с ценова спирала страната, а правителството е закъсняло с мерките. „Първите реакции на правителството бяха – няма страшно, всичко е под контрол. Това забави реалните действия“, смята Вълчев.

Според него трябва спешно да се подпомогнат най-засегнатите сектори – транспорт, логистика и земеделие, за да се избегне пренасяне на поскъпването към крайните потребители.

От ИТН предлагат създаване на фонд, в който да постъпват допълнителните приходи от по-високите цени на горивата. Средствата да се използват за подкрепа на критични сектори.

Вълчев изрази разбиране към исканията на транспортния бранш за облекчения: „Ако секторът не бъде подпомогнат, ще се стигне до спирала на поскъпване, която ще удари всички“.

Той обаче е скептичен относно връщането на намаленото ДДС за ресторантьорите. „Когато преди ДДС падна, цените не паднаха“, коментира евродепутатът.

Вместо това според него по-полезни ще са диференцирани ставки за основни хранителни продукти, които да повлияят по веригата до крайния потребител.

Вълчев коментира и подписаното от служебния премиер Андрей Гюров 10-годишно споразумение с Украйна и постави въпроса дали служебно правителство има право да подписва дългосрочни международни договори с Украйна. Според него липсва достатъчен обществен и политически консенсус за подобно споразумение.

По отношение на Доналд Тръмп Вълчев заяви, че европейските консерватори не го подкрепят „сляпо“, а отстояват по-широка републиканска визия, близка до традиционните проевропейски позиции.

Той увери, че ИТН остава прагматична формация, която работи за „необходимото за България“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 3 Отговор
    Бойко Борисов си купи Мазерати за 30 млн долара чрез Юнион Ивкони.Сега правителството му дава на Юнион Ивкони 50 млн компенсации да си купи още две Мазерати

    Коментиран от #11

    17:28 05.04.2026

  • 2 ПазарЖик

    38 2 Отговор
    Пиши чалга и не се напрягай със сложни за теб неща.

    Коментиран от #4

    17:30 05.04.2026

  • 3 Тома

    42 2 Отговор
    Транспортният бранш ако не може да се справи с кризата нека да станат овчари.Няма как на милионери държавата да им налива милиони отнародните пари.

    Коментиран от #6

    17:31 05.04.2026

  • 4 по добре на превозвачите

    12 11 Отговор

    До коментар #2 от "ПазарЖик":

    отколкото на кръчмари и зърнари

    17:32 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Транспорта е монопол на Бойко Борисов и Шиши.

    17:33 05.04.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    22 2 Отговор
    ИТН искат транспортния сектор да гласува за тях, ама няма да стане! Все едно - казах на тате да ти даде пари за баничка, а ти да ме похвалиш!

    17:33 05.04.2026

  • 8 Помощта е за вас мафиоти те за нас е пла

    26 0 Отговор
    Плащането на сметката! Вие сте дъното на пропаднали хора лъжете и крадете

    17:33 05.04.2026

  • 9 ура,,ура

    26 0 Отговор
    Тоя нито е сценарист, нито е политик. Едно голямо нищо. Също като Тошко

    17:39 05.04.2026

  • 10 що ве как

    13 0 Отговор
    ще се стигне до спирала на поскъпване на обществените поръчки

    ние пък си мислехме че поскъпване няма още в клуба на богатите чекмеджари

    17:42 05.04.2026

  • 11 Дупничанин

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С Иво играта е друга. Газпром.

    17:45 05.04.2026

  • 12 абсолютно

    19 1 Отговор
    Достатъчно хитри ли сте, за да водите живота, който водехте преди три месеца? Евроинтегрирани ли сте, или можете и още? Чувствате ли общото бъдеще с хора, които вземат десет пъти повече от вас за същата работа? И пазаруват на по-тънки цени от тези във вашия магазин? Чухте ли колко фирми фалираха, или това не ви засяга?Видяхте ли какво ви се случи, или още може? Че ще има още, не се съмнявайте. Платихте ли си последните сметки за месеца? Ядохте ли пица за 20 еврака? Влязохте ли в близката кръчма да изпиете две бири с картофки? Платихте ли сметката? Уроците на детето платихте ли? Колата мина ли ГТП? На зъболекар бяхте ли? Заплата взехте ли? Въобще къде живеете? В паралелна вселена или във вашата си малоумна такава?

    17:46 05.04.2026

  • 13 ха ха

    13 0 Отговор
    е тия нали вадят доста печалби от борсата , що не подпомогнат транспортните фирми

    17:48 05.04.2026

  • 14 Българин

    20 0 Отговор
    Праилно! Вместо да се увеличават пенсиите на хората, да се дадат пари на ПИМК! Тя жена му на Петко пуска супер клипчета от Монако! Имат нужда хората, редно е да им се даде!

    17:55 05.04.2026

  • 15 Прегледах

    23 0 Отговор
    какъв е този.Накратко :филолог пишещ чалга за славуца, обяснава за икономика.

    17:56 05.04.2026

  • 16 Треа

    6 0 Отговор
    Увеличат помоща на поне 50 евро иначе нз кфо ше се праи

    17:57 05.04.2026

  • 17 Хаха

    10 0 Отговор
    Глупаво

    18:01 05.04.2026

  • 18 И ти Уи си поУитик другари ВъУчев?

    8 0 Отговор
    МислИхмИ, чИ тА вълнуват само УбавитИ дупИта 😀

    18:16 05.04.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    15 0 Отговор
    Личи си, че е предизборно време! Започнаха да изплават всякакви ферментирали лай.а и да осмърдяват медийното пространство.

    18:16 05.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гну...ссс

    12 0 Отговор
    Най-невинниния Зулус на света.

    18:28 05.04.2026

  • 22 Гяуро Кюмюро

    10 1 Отговор
    6aл съм ва! Нали точно поскъпването на всичко е целта!

    18:30 05.04.2026

  • 23 РОСЕН МИЛЕНОВ

    14 0 Отговор
    Снима палата на МАФИЯТА НА ДОМУСЧИЕВ БОКО ЛОРЕР ЧЕРЕПА КОВАЧКИ ПРОКОПИЕВ И МНОГО ДРУГИ ОГРОМНИ ПАЛАТИ ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3...

    18:30 05.04.2026

  • 24 Вълчев

    14 0 Отговор
    По добре се притеснявай за шефа си, който остарява като богат цървул.

    18:39 05.04.2026

  • 25 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Държавата не трябва да разговаря с терористи и да им изпълнява претенциите за наша сметка.

    18:45 05.04.2026

  • 26 БГ Гражданин

    15 0 Отговор
    Господина не може да си върже връзките на обувките, моля да не се напъва по по-сложни теми.
    Лесно е да се лапа от държавната баница.

    18:45 05.04.2026

  • 27 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Цена на горивото в Лондон преди час.Никой не протестира и не е спрял да работи макар,че тук днес се празнува Великден

    18:47 05.04.2026

  • 28 "Френската гимназия

    9 0 Отговор
    господ нея пази я" С една френска гимназия и с глупостите си в 7/8 бърдака смислена кариера няма. Богатееш като дупетат ведно с кючекчиите, всъщност като човек тотално се изложи. Професия нямаш

    19:03 05.04.2026

  • 29 ВИК

    10 0 Отговор
    Господин Вълчев, на частните фирми не се полагат държавни средства! Престанете с източването на общите такива, които силно ненавиждахте. Частникът е велик и има право само да доказва величието си или да фалира!
    Спрете да се надявате на държавата, която една детска болница не може да построи! Без субсидиите ще трябва да спре транспортът само на вносни продукти! Икономиката не е сцена за шоу! Достатъчно слушахме и гледахме самозванци!

    19:07 05.04.2026

  • 30 Никой

    9 0 Отговор
    Нормално е да каже и този нещо - няма си представа - доставките на храни са проблем не толкова за населението - а за пласьорите. Ние можем и с Царевично брашно - но пласьорът мрънка за пари.

    Да си организират нещата икономично. Не могат - губят.

    Какво да ги жалим - винаги ще има стоки в магазините.

    ИТН едва ли ще влезе в Парламента повече и изобщо - прекалено са на приказки силни - ас "пъзльовци" реално.

    Те се "сдушиха" с ГЕРБ - какво ли не прави инстинкта.

    Имат смехотворно излъчване - не че другите партии нямат.

    Този ни поучава и той.

    19:22 05.04.2026

  • 31 ЗАСМЯН ХАМПАРЦУМЯН

    5 0 Отговор
    Нали ви вкарах в КЛУБА НА БОГАТИТЕ. Плащайте.

    19:26 05.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хе Хе

    2 0 Отговор
    Това го слушахме и при Ковид

    19:35 05.04.2026

  • 34 Да горите в пъкела

    8 0 Отговор
    Този сайт е слуга на мафията всичко което се пише срещу статукво се цензурира

    Коментиран от #36

    19:36 05.04.2026

  • 35 Емигрант

    7 0 Отговор
    Да ви попитам бе българи в България, какво търси този чалгар в Парламента, толкова ли сте останали без мозък, че не се поучихте от измамата на тези уроди които нагло ви измамиха с ИЗЧАГЪРТАНЕТО, а сега искат държавата да плаща на частници които не могат да се справят с бизнесът си ? Кога ще разберете, че най-големият ви ВРАГ е ЧАЛГАТА И ЧАЛГАРЩИНАТА - КОГА БЕ ???

    19:38 05.04.2026

  • 36 Емигрант

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Да горите в пъкела":

    ДА !

    19:39 05.04.2026

  • 37 Васил

    5 0 Отговор
    Ами намалете акциза и ДДС то ама се страхувате че ще има по малко лапаница за вас,

    19:54 05.04.2026

  • 38 браво

    8 0 Отговор
    надрода да плаща на "бизнеса" това е истинска комунделска демокрация

    20:13 05.04.2026

  • 39 Яяяяя

    7 0 Отговор
    Тая писарушка о кога почна да разбира от транспорт егати нещастника

    20:14 05.04.2026

  • 40 Ккккк

    8 0 Отговор
    ИТН граби от народа егати партията

    20:17 05.04.2026

