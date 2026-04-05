Ивайло Вълчев: Ако транспортният бранш не бъде подпомогнат, ще се стигне до спирала на поскъпване, която ще удари всички

„Цената на дизела в Европа е достигнала около 1500 долара за тон (близо 200 долара за барел), което е двойно увеличение спрямо предходния месец“, обяви в специалното предизборно издание на предаването „120 минути“ на bTV Ивайло Вълчев, зам.-председател на „Има такъв народ“ (ИТН) и евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти.
По думите му скъпите горива заплашват с ценова спирала страната, а правителството е закъсняло с мерките. „Първите реакции на правителството бяха – няма страшно, всичко е под контрол. Това забави реалните действия“, смята Вълчев.
Според него трябва спешно да се подпомогнат най-засегнатите сектори – транспорт, логистика и земеделие, за да се избегне пренасяне на поскъпването към крайните потребители.
От ИТН предлагат създаване на фонд, в който да постъпват допълнителните приходи от по-високите цени на горивата. Средствата да се използват за подкрепа на критични сектори.
Вълчев изрази разбиране към исканията на транспортния бранш за облекчения: „Ако секторът не бъде подпомогнат, ще се стигне до спирала на поскъпване, която ще удари всички“.
Той обаче е скептичен относно връщането на намаленото ДДС за ресторантьорите. „Когато преди ДДС падна, цените не паднаха“, коментира евродепутатът.
Вместо това според него по-полезни ще са диференцирани ставки за основни хранителни продукти, които да повлияят по веригата до крайния потребител.
Вълчев коментира и подписаното от служебния премиер Андрей Гюров 10-годишно споразумение с Украйна и постави въпроса дали служебно правителство има право да подписва дългосрочни международни договори с Украйна. Според него липсва достатъчен обществен и политически консенсус за подобно споразумение.
По отношение на Доналд Тръмп Вълчев заяви, че европейските консерватори не го подкрепят „сляпо“, а отстояват по-широка републиканска визия, близка до традиционните проевропейски позиции.
Той увери, че ИТН остава прагматична формация, която работи за „необходимото за България“.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
17:28 05.04.2026
2 ПазарЖик
Коментиран от #4
17:30 05.04.2026
3 Тома
Коментиран от #6
17:31 05.04.2026
4 по добре на превозвачите
До коментар #2 от "ПазарЖик":отколкото на кръчмари и зърнари
17:32 05.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Тома":Транспорта е монопол на Бойко Борисов и Шиши.
17:33 05.04.2026
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:33 05.04.2026
8 Помощта е за вас мафиоти те за нас е пла
17:33 05.04.2026
9 ура,,ура
17:39 05.04.2026
10 що ве как
ние пък си мислехме че поскъпване няма още в клуба на богатите чекмеджари
17:42 05.04.2026
11 Дупничанин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С Иво играта е друга. Газпром.
17:45 05.04.2026
12 абсолютно
17:46 05.04.2026
13 ха ха
17:48 05.04.2026
14 Българин
17:55 05.04.2026
15 Прегледах
17:56 05.04.2026
16 Треа
17:57 05.04.2026
17 Хаха
18:01 05.04.2026
18 И ти Уи си поУитик другари ВъУчев?
18:16 05.04.2026
19 Ъхъ!!!
18:16 05.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гну...ссс
18:28 05.04.2026
22 Гяуро Кюмюро
18:30 05.04.2026
23 РОСЕН МИЛЕНОВ
18:30 05.04.2026
24 Вълчев
18:39 05.04.2026
25 Сатана Z
18:45 05.04.2026
26 БГ Гражданин
Лесно е да се лапа от държавната баница.
18:45 05.04.2026
27 Сатана Z
18:47 05.04.2026
28 "Френската гимназия
19:03 05.04.2026
29 ВИК
Спрете да се надявате на държавата, която една детска болница не може да построи! Без субсидиите ще трябва да спре транспортът само на вносни продукти! Икономиката не е сцена за шоу! Достатъчно слушахме и гледахме самозванци!
19:07 05.04.2026
30 Никой
Да си организират нещата икономично. Не могат - губят.
Какво да ги жалим - винаги ще има стоки в магазините.
ИТН едва ли ще влезе в Парламента повече и изобщо - прекалено са на приказки силни - ас "пъзльовци" реално.
Те се "сдушиха" с ГЕРБ - какво ли не прави инстинкта.
Имат смехотворно излъчване - не че другите партии нямат.
Този ни поучава и той.
19:22 05.04.2026
31 ЗАСМЯН ХАМПАРЦУМЯН
19:26 05.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хе Хе
19:35 05.04.2026
34 Да горите в пъкела
Коментиран от #36
19:36 05.04.2026
35 Емигрант
19:38 05.04.2026
36 Емигрант
До коментар #34 от "Да горите в пъкела":ДА !
19:39 05.04.2026
37 Васил
19:54 05.04.2026
38 браво
20:13 05.04.2026
39 Яяяяя
20:14 05.04.2026
40 Ккккк
20:17 05.04.2026