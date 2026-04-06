Найденов предлага на ЕК увеличаване на размера на помощта за транспортния бранш на 50 млн. евро

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов изпрати писмо до Европейската комисия, с което предлага да бъде увеличен общият размер на държавната помощ за транспортния бранш от 25 564 594,06 евро на 50 000 000 евро.

Припомняме, че МРРБ разработи схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България“. Администратор на помощта е Агенция „Пътна инфраструктура“. Нотификацията към европейската комисия е регистрирана под номер SA.122328.

Започналата на 28 февруари тази година геополитическа нестабилност в Близкия изток доведе до рязко повишаване на цените на енергийните суровини на международните пазари – особено на дизела, от който българският транспортен сектор е силно зависим. Тези събития предизвикаха моментален и изключително силен шок в доставките на световните енергийни пазари, което доведе до безпрецедентни колебания и рязко покачване на цените на енергоносителите.

Целта на мярката е да преодолее недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията, които са пряко или косвено засегнати от сериозните смущения в икономиката. Това е от ключово значение за поддържането на икономическата стабилност и за предотвратяване на потенциално отрицателни ефекти върху българската икономика като цяло.