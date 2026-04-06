Найденов предлага на ЕК увеличаване на размера на помощта за транспортния бранш на 50 млн. евро

6 Април, 2026 16:05 945 24

  • николай найденов-
  • мррб-
  • транспортен бранш

Найденов предлага на ЕК увеличаване на размера на помощта за транспортния бранш на 50 млн. евро
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов изпрати писмо до Европейската комисия, с което предлага да бъде увеличен общият размер на държавната помощ за транспортния бранш от 25 564 594,06 евро на 50 000 000 евро.

Припомняме, че МРРБ разработи схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България“. Администратор на помощта е Агенция „Пътна инфраструктура“. Нотификацията към европейската комисия е регистрирана под номер SA.122328.

Започналата на 28 февруари тази година геополитическа нестабилност в Близкия изток доведе до рязко повишаване на цените на енергийните суровини на международните пазари – особено на дизела, от който българският транспортен сектор е силно зависим. Тези събития предизвикаха моментален и изключително силен шок в доставките на световните енергийни пазари, което доведе до безпрецедентни колебания и рязко покачване на цените на енергоносителите.

Целта на мярката е да преодолее недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията, които са пряко или косвено засегнати от сериозните смущения в икономиката. Това е от ключово значение за поддържането на икономическата стабилност и за предотвратяване на потенциално отрицателни ефекти върху българската икономика като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    Колкото по-големи помощи за бизнеса, толкова по-малко бензинец за Ганчо по колонките.

    16:08 06.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    50 млн евро за фирмите на Бойко Борисов.Чрез Юнион Ивкони Бойко Борисов си купи Мазерати за 30 млн долара.Ще си купи още две с помощта.

    16:10 06.04.2026

  • 3 Тома

    11 0 Отговор
    Тамън ще стигнат за босовете да си купят,ферарита,мазератита и още скъпи автомобили че предните остаряха

    16:13 06.04.2026

  • 4 Знайко

    12 1 Отговор
    Раздаването на държавни помощи и субсидии е единствената причина за съществуването на 50 заместник министри, 1000 бизнесмени и 100 000 чиновници.
    Ако държавата престане да раздава субсидии, около 80 000 държавни заплатаджии ще отидан в частния сектор,, където ще вършат неща полезни за обществото. Дори и като сервитьори ще са 100 пъти по-полезни отколкото сега, а като кравари и овчари, ще са 1000 пъти по-полезни.

    16:17 06.04.2026

  • 5 Психо

    12 0 Отговор
    Държавата е мафията,сама си раздава пари .

    16:20 06.04.2026

  • 6 И 5 млр да им дадете

    2 2 Отговор
    Юли август Европа няма да има горива дори за пожарни и линейки запасявайте се братя няма да падне никога повече горивата надолу

    Коментиран от #9

    16:35 06.04.2026

  • 7 Емигрант

    4 2 Отговор
    В този случай аз питам къде освен в България се предвижда помощ за частния бизнес и къде освен в България бизнесът плаши със стачки ??? Къде са сега "ЗАЩИТНИЦИТЕ" на работния суверен - Копейкин, Тиквата, Пеевски които започнаха предизборно с всякакви обещания и препоръки в полза на суверена който изнемогва с цените из магазините ? Големите тираджийски фирми с над 20 камиона са с тяхно участие "под прикритие" затова и се очаква да потекат едни милиони към този бизнес както това се случва винаги и със "зърнарите", а народът да го "духа" след като мълчи и не излиза на протест срещу този грабеж ! Тук в З.Европа никой не стачкува от транспорта, нито заплашва със стачки въпреки, че горивата са с много по-високи цени от тези в Бългрия ! Кой ще излезе да стачкува бизнесмените или ще натирят шофьорите към площадите със заплаха "уволнение", ако откажат ? В смотана държава съществувате и вината е ваша за това !

    Коментиран от #13, #17

    16:38 06.04.2026

  • 8 Предлагай още

    5 0 Отговор
    Народа плаща

    16:43 06.04.2026

  • 9 Таблет кола

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "И 5 млр да им дадете":

    Купувайте по една електричка да не ходите пеш

    16:43 06.04.2026

  • 10 Защо трябва да има помощ

    3 0 Отговор
    Така или иначе транспорта пак ще увеличат цените

    16:45 06.04.2026

  • 11 През 2022 горивото стигна до 3,4лв. /

    4 0 Отговор
    През 2022 г горивото стигна до 3,4 а цените бяха два пъти по ниски
    Сега защо всички ревете

    Коментиран от #14, #15

    16:49 06.04.2026

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Българи са най-добрите клиенти в Киевските автосалон ,купувайки по няколко Bugatti veyron със "скидка",поради смъртта на предишният собственик.

    16:50 06.04.2026

  • 13 Весело

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Къде освен в България синдикатите се грижат за печалбите на бизнесмените?
    И за това огромните заплати на началниците да нарастват със същия процента като заплатите на робите, т.е. са се запазва ОГРОМНОТО НЕРАВЕНСТВО. Къде синдикатите мълчат, когато бонусите в държавната администпация са само за големите началници.

    Коментиран от #22

    16:51 06.04.2026

  • 14 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "През 2022 горивото стигна до 3,4лв. /":

    Реват,защото искат европейски заплати в €,а цените на горивата да са в бг лева

    16:52 06.04.2026

  • 15 Знайко

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "През 2022 горивото стигна до 3,4лв. /":

    Също и някъде през 2010-те години

    16:53 06.04.2026

  • 16 Лицемерни 60клуци

    3 0 Отговор
    Няма такава наглост

    16:59 06.04.2026

  • 17 Знайко

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    "В смотана държава съществувате и вината е ваша за това !"

    Да наша е вината, гласуваме за Копейкин, Тиквата, Пеевски, Назарян, Томидлов Джнчив, Тошко Йорданов/ шута на Слави Трифонов/ ...

    17:02 06.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Колко пъти една и съща помощ

    2 0 Отговор
    2022г цената на дизела беше 3,60 лв. и от тогава им дадохте едни помощи, а при 2,20 лв не им ги спряхте. Защо все на наши хора

    17:17 06.04.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    800 000 000 евро е бюджетният дефицит. Тези раздават пари и карат на принципа след мен потоп.

    Коментиран от #21, #23

    17:21 06.04.2026

  • 21 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Още от началото на 2020 г политиците в целия свят са на този принцип. Половин мандат, цял живот храни, следващите до се оправят със заложените от нас бъдещите проблеми.

    70% от бай Ганьовците са прости, 90% от политиците мошеници. Това, в което живеем е резултат от гласуването на простаци за партии от мошеници.

    17:42 06.04.2026

  • 22 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Весело":

    Ти да не си объркал отговорът на кого трябва да го изпратиш или толкова ти е акълът ? Къде в коментарът ми аз засягаме синдикати или подкрепям бизнесът ? Я се научи да разсъждаваш преди да вземеш участие с коментар !

    Коментиран от #24

    17:47 06.04.2026

  • 23 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Заради удължения бюджет, тези харчат толкова, колкото са им заложили предиштите.

    Защо не питаш къде са отишли тези 800 000 евро?

    Отишли са за 15% по-високи заплати в държавния сектор и 8% по-високи пенсии, спрямо януари 2025 г. Бай Ганьо тихичко реве, че имало 800 000 евро дефицит. Но, ако тези му намалят заплатата с 15% за да няма дефицит. Ще започне да реве 10 пъти по-силно отколкото сега.

    Ако Бай Ганьо трябва да избира между 800 000 евро дефицит и 15% по-ниска заплата и пенсия. Познайте кокво ще избере?

    Винаги ще избере ДЕФИЦИТ.
    Само, че природните закони не се пишат от бай Ганьо Банкянски и последиците от природните закони не се променят с корупция или гласуване в парламента. Бай Ганьо избирателя ще си сърба каквото си е надробил./Рано или късно ще получи това, за което е гласувал/.

    17:59 06.04.2026

  • 24 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Емигрант":

    Не сте ме разбрал. Напълно съм съгласен с написаното от вас. Не ви противореча, не задавам въпроси. Просто допълвам с това, което смятам, че сте изпуснали.
    Смятам, че у нас политици, бизнесмини и синдикалисти са една мафия, която организирано ограбва наивният изстрадал какво ли не бг народ.
    Политици, бизнесмини, синдикалисти, политолози, експерти, журнолисти ... тънат в охолство и удоволствия, докато бг народо под тях пъшка жално.

    18:18 06.04.2026

