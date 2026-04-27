Отпускат над 21 млн. евро помощ за птицевъдите

От днес птицевъдите могат да кандидатстват за финансова помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. Тази година те ще получат над 21 млн. евро.

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнението на доброволни ангажименти, поети за най-малко пет години.

В обхвата ѝ се включват ангажименти за осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт, подобряване на условията при транспорт на птиците, намаляване на емисиите на амоняк с 30% и други.

Най-голяма е помощта за кокошки носачки - близо 103 евро на единица, най-малко средства са предвидени за патиците - 31 евро на единица.

Помощта, за която всеки фермер може да кандидатства до 15 май, не трябва да надвишава 100% от допустимите разходи.