БЧК: Помощта за нуждаещите се не бива да се използва за политически внушения

Българският Червен кръст (БЧК) излезе с официална позиция, в която категорично отхвърля всякакви опити организацията да бъде обвинявана в участие в политическа агитация, информират от Нова телевизия. От хуманитарната организация посочват, че в различни населени места се наблюдава тенденция за разпространяване на неверни твърдения и манипулативни внушения, свързани с тяхната дейност.

„В последните седмици се наблюдава тенденция, при която чрез извадени от контекста факти или остарели изображения се правят опити да се внуши, че предоставянето на храни е обвързано с политически послания. Всяко внушение от типа „хлябът или бюлетината“ е в пълно противоречие с нашите ценности. Тези действия представляват злоупотреба с утвърдена хуманитарна организация”, се казва в официалното съобщение.

От Червения кръст подчертават, че работят в строго съответствие с международните принципи за неутралност и безпристрастност, които гарантират, че подкрепата достига до хората без каквато и да е форма на политическо влияние.

„Дейностите по предоставяне на хранителни пакети се извършват по ясно разписани правила. Списъците на нуждаещите се съставят и предоставят от Агенцията за социално подпомагане. В самия процес участват единствено наши служители и доброволци, като не се допуска намесата на политически субекти”, обясняват от организацията.

БЧК призовава всички политически сили и институции към отговорност и въздържане от използването на хуманитарната помощ за политически цели. В позицията се отбелязва още, че подобни кампании вредят на над 530 хиляди нуждаещи се български граждани, които разчитат на подкрепата на организацията.