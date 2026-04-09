Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
БЧК: Помощта за нуждаещите се не бива да се използва за политически внушения

9 Април, 2026 13:39 655 5

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Българският Червен кръст (БЧК) излезе с официална позиция, в която категорично отхвърля всякакви опити организацията да бъде обвинявана в участие в политическа агитация, информират от Нова телевизия. От хуманитарната организация посочват, че в различни населени места се наблюдава тенденция за разпространяване на неверни твърдения и манипулативни внушения, свързани с тяхната дейност.
„В последните седмици се наблюдава тенденция, при която чрез извадени от контекста факти или остарели изображения се правят опити да се внуши, че предоставянето на храни е обвързано с политически послания. Всяко внушение от типа „хлябът или бюлетината“ е в пълно противоречие с нашите ценности. Тези действия представляват злоупотреба с утвърдена хуманитарна организация”, се казва в официалното съобщение.
От Червения кръст подчертават, че работят в строго съответствие с международните принципи за неутралност и безпристрастност, които гарантират, че подкрепата достига до хората без каквато и да е форма на политическо влияние.

„Дейностите по предоставяне на хранителни пакети се извършват по ясно разписани правила. Списъците на нуждаещите се съставят и предоставят от Агенцията за социално подпомагане. В самия процес участват единствено наши служители и доброволци, като не се допуска намесата на политически субекти”, обясняват от организацията.

БЧК призовава всички политически сили и институции към отговорност и въздържане от използването на хуманитарната помощ за политически цели. В позицията се отбелязва още, че подобни кампании вредят на над 530 хиляди нуждаещи се български граждани, които разчитат на подкрепата на организацията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    5 2 Отговор
    чисти храни
    чисти избори

    13:47 09.04.2026

  • 2 така така

    3 2 Отговор
    БЧК вие каква работа вършите нещастници?

    14:03 09.04.2026

  • 3 Шопинг

    4 1 Отговор
    Направете така,че помощите да не се раздават преди изборите.

    14:16 09.04.2026

  • 4 Мнение

    5 1 Отговор
    Да подаряват милиони народна пара на зеленски (тоя със златната тоалетна чиния, и бусовете с пачки и кюлчета заловени в Унгария), а за българските деца и хора в нужда, да де събират капачки и дмс-и, е равносилно на причина за гражданска война!

    Радвайте се на търпението на българският народ (невероятно голямо е), щото ако беше друг народ, досега гЯуров, герб, дпс и ппдб щяха да са по ...!!!!

    14:17 09.04.2026

  • 5 В.Търново

    4 0 Отговор
    Защо срока е до 30 април а на други места е до 15 май. Винаги е така и половината хора изтърват срока. Аз последния път изтървах.

    14:29 09.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол