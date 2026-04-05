НАП: Ръст на цените на горивата - дизелът +37%, бензинът +18,7% след ескалацията в Иран

5 Април, 2026 18:27 2 056 60

Данни на НАП показват сериозно увеличение на цените на горивата у нас на фона на ескалацията в Близкия изток и напрежението на енергийните пазари

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От началото на конфликта в Иран на 28 февруари, довел до затварянето на Ормузкия проток, цените на горивата в България са се повишили рязко, показват данни на Националната агенция за приходите, цитирани от БТА, предава News.bg.

Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро за литър към 4 април, което представлява ръст от 37% спрямо нивата от 28 февруари. За същия период бензин А95 е поскъпнал с 18,7% до средно 1,46 евро за литър. В началото на периода бензинът се е продавал средно за 1,23 евро, а дизелът - за 1,27 евро за литър.

Данните на НАП се базират на информация от фискалните бонове, подавани в реално време от търговците на горива, като агенцията публикува ежедневно средни цени и месечни статистики за тяхното изменение.

Поскъпването идва на фона на рязкото увеличение на цените на суровия петрол след началото на американско-израелската офанзива срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран. Напрежението в региона и блокирането на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и газ, оказват сериозен натиск върху енергийните пазари.

В отговор на поскъпването българското служебно правителство, оглавявано от Андрей Гюров, въведе механизъм за компенсации за физически лица. Собственици на автомобили с по-ниски доходи могат да получават месечна помощ от 20 евро, ако цената на горивата надвиши 1,60 евро за литър за три последователни дни. Мярката е в сила от 24 март.

Право на компенсацията имат граждани с доходи до определен праг, като до момента са подадени близо 51 000 заявления, съобщи социалният министър Хасан Адемов. Въпреки това редица представители на бизнеса определят държавната подкрепа като недостатъчна на фона на нарастващите разходи за енергия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гробар

    21 40 Отговор
    Само кръгли идиоти карат на дизел. Замърсява и е по-скъп от бензина.

    Коментиран от #14, #27, #33, #39, #48

    18:29 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пустиня(к)

    33 1 Отговор
    Нема такова нещо!!! Питайте кой щете от 240-те говеда. И, най-вече, бацко. Дет ни (го) вкара в ЕЗ и Шенгеня. Па и оная, плондерката Нуша, на Пашата секлецарката.

    18:37 05.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха, пък от НАП казват

    42 0 Отговор
    инфлацията е само 0,6%

    Коментиран от #56

    18:38 05.04.2026

  • 8 И ко

    17 1 Отговор
    Че праим са?

    Коментиран от #41

    18:38 05.04.2026

  • 9 Наблюдател

    27 3 Отговор
    Гъбари, уфце, гуведъ и подлоги нямат нужда от ефтин руски газ и нефт, електроенергия и независимост.

    18:39 05.04.2026

  • 10 От тук

    22 0 Отговор
    Нататък най доходоносния бизнес ша е този на траурните агенции

    18:40 05.04.2026

  • 11 Гробар

    22 12 Отговор
    Трябва да стане 5 евро дизела, Ганю да се отучи и до тоалетната да ходи с джипа. Има градски транспорт.

    Коментиран от #13, #16

    18:41 05.04.2026

  • 12 Казанлъшкия

    23 2 Отговор
    И газта с 50% ! Вече е 80 цента, беше 52-53 преди месец.

    Коментиран от #42, #50

    18:45 05.04.2026

  • 13 Емигрант

    21 6 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    20 евро да го направят, че да спре да ходи за гъби по горите когато има избори.

    18:46 05.04.2026

  • 14 Казанлъшкия

    15 10 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Ама харчи с 2-3 литра по-малко и върви доста по-добре. Явно си караш спънатия бензинов кон и си нямаш представа. :)

    Коментиран от #17, #18, #44

    18:47 05.04.2026

  • 15 УдоМача

    16 2 Отговор
    Голема работа!!! Дядовците ви само с бензин и нефтопродукти са оцелявали... Айде, айде.... Време е за отрезвяване и вразумяване!

    18:49 05.04.2026

  • 16 УдоМача

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    АА ще се конкурират с животновъдите, които развъждат коне и волове, а също така с майсторите на каруци!

    18:52 05.04.2026

  • 17 Грую

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Казанлъшкия":

    То требе да си куриер да има некъв минимален ефект.

    18:52 05.04.2026

  • 18 таксиджия 🚖

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Казанлъшкия":

    турбо бензин е по-бързо от турбо дизел!

    Коментиран от #36

    18:54 05.04.2026

  • 19 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Гласувайте пак за ГЕРБ,ДПС,ПП и ДБ.

    18:56 05.04.2026

  • 20 Ами

    31 0 Отговор
    Добре че приехме еврото. Сега дизелът е само 1.78 евро.
    Ако бяхме с лева, дизелът щеше да е 3.50 лева.
    Определени еврото ни направи по-богати.
    Е не всички, но поне някой :)

    Коментиран от #21, #24, #34

    19:02 05.04.2026

  • 21 Бравос

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    на ЛЕВРОТО !

    19:10 05.04.2026

  • 22 Лично мнение 🌹🥀🌺🌷👈🏻

    16 1 Отговор
    Горивата ще продължават да поскъпват на фона на войната във близкия изток Бензина ще стане златен на право от евро 1,47 на евро 2,50 и все на горе Тея 20 евро където ви предлагат са нищо със сравнение където съм дал 25 евро и от горе ще свърши горивото до дни ⛽🛢️ и бензиностанците във България ще останат празни и няма от къде тировете да заредят гориво ще стане голяма финансова катастрофа във света

    Коментиран от #25

    19:35 05.04.2026

  • 23 Христанов

    4 2 Отговор
    Eee ще намеря евтин газ от стадото на бай рибан !.

    19:37 05.04.2026

  • 24 Карлос

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Cкоро като стане 2или3 евро ще е заради друга измислена война... ама тея ..... никога не са виновни за нищо!

    19:42 05.04.2026

  • 25 Дедо поп

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Лично мнение 🌹🥀🌺🌷👈🏻":

    Амин, дай Боже!!!

    Коментиран от #32

    19:45 05.04.2026

  • 26 Гробар

    8 4 Отговор
    Ганю го хранят Гърция и Турция. Като спрат износа Ганю ще пасе трева.

    19:47 05.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Васил

    14 1 Отговор
    И без Нап тази информация е достъпна за всички достатъчно е да отидете до бензиностанцията.

    19:52 05.04.2026

  • 29 Файърфлай

    16 0 Отговор
    Няма нафта,няма газ,но Урсула бди за нас !

    20:05 05.04.2026

  • 30 Сатана Z

    15 3 Отговор
    Всички държави си отвориха стратегическите резерви с петрол за да успокоят повишението на горивата,но явно назначеният режим Гюров е дал на Украйна всичкия запас на България ,а ние ще дуаме супата.

    Коментиран от #57

    20:07 05.04.2026

  • 31 политика по български

    5 0 Отговор
    еврозона шенген кризи войни климатични промени решението е само едно ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!

    20:07 05.04.2026

  • 32 Кухоглава копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Дедо поп":

    Ще се мриееее бе боклууук!

    20:07 05.04.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Ти с акъла ли си , бе? На дизел са камионите и автобусите. Така се оскъпява бизнеса и така всички стоки и услуги. Що си мислиш , че само колите може да са на дизел.

    Коментиран от #38

    20:08 05.04.2026

  • 34 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Намери си работа.

    20:10 05.04.2026

  • 35 Добре но може още до 3 за бенцина

    4 4 Отговор
    4 за нафта-та😁🇧🇬
    Ще си починем от те тарлясници, въздуха ще се изчисти и еко щайгите ще се продават в повече.

    20:11 05.04.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "таксиджия 🚖":

    Ти пък къде си се разбързал, бе?

    20:11 05.04.2026

  • 37 ЗАЩО ?????

    12 3 Отговор
    Много ми е интересно как цените на горивата растат ежедневно, а цената на петрола сорт Брент от около седмица не е мръднала нагоре и се задържа на 109 $ ?
    И друго ми е интересно, защо цената на дизела е с +37%, по висока от бензина, който е +18,7% ? Кое обуславя тази разлика в двете горива ?
    Имайте предвид, че при преработката на петрола първо излиза керосина, после бензина и чак тогава дизела и по тази причина дизела трябва да е по-евтин от бензина. След дизела излиза лекото корабно гориво, мазута и така, които вече са по-ниско качество и отпадъчни продукти от преработката.
    Та въпроса ми е, защо дизела и по-скъп от бензина ? Отговорът е, защото много хора карат дизелови автомобили и гледат тях да ударят за по-голяма печалба само, че така удрят и превозвачите, които също са на дизел и така цените на всичко растат. Къде са "контролните органи" и разните му там "регулатори", къде са КЗК, КЗП и ред такива никому ненужни ........ След като не си вършат работата да ги закриват, а не да лапат заплати за този дето вее гората. Струва ми се обаче, че от поскъпването на горивата директно имат интерес и производителите на електрички, та като видяха хората, че не искат електрички и бизнеса им забуксува започнаха да правят тези номера с горивата и насила да принудят хората да си купуват тези тостери. Е няма да си купим електрички и няма да си наложите самозапалващите бо.....ци.

    Коментиран от #47, #59

    20:13 05.04.2026

  • 38 Гресирана ватенка

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":

    Купи си лектрокар.Ток има.😁👍

    Коментиран от #40

    20:14 05.04.2026

  • 39 Оня

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    След изгаряне на безина в ДВГ, в изгорелите газове се съдържат най-отровните съединения. В изгорелите газове на дизеловите ДВГ, количеството на отровни съединения е в пъти по-малко. Точно заради това, миналата година бензиновите коли почти не минаваха тестовете на ГТП, след като затегнаха нещата. А вие си лежете на ухото, че бензиновите к.чини са "по-еко" !?!

    20:28 05.04.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор

    До коментар #38 от "Гресирана ватенка":

    При нас ватенките бензин бол. Вие да му мислите. Колкото до електричките, те са приоритет на евроантлантиците с обратни наклонности. Такива в Русия няма. Карайте си ги, халал да ви са.

    20:38 05.04.2026

  • 41 Пуфи

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "И ко":

    Кражба му е макята

    20:45 05.04.2026

  • 42 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Казанлъшкия":

    При градския транспорт инфлацията е 0%! Даваш колата на Надин, и с парите си купуваш карта за цялата година!
    Няма повреди, няма ремонти и пътуваш където си поискаш, без да те интерсуват цени на горива, масла, гуми, застраховки, паркинги, зони, автомивки!

    Коментиран от #55

    20:46 05.04.2026

  • 43 Гоуст

    4 1 Отговор
    Автогаз +50%

    20:48 05.04.2026

  • 44 Хи хи хи

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Казанлъшкия":

    Нафтови печки, не карам! Нафтата е за булдозери и трактори. 🤣

    Коментиран от #52

    20:54 05.04.2026

  • 45 Слаб 2

    1 0 Отговор
    Не е достатъчно. Увеличението трябва да достигне поне 100-200%. Тогава ще си говорим надценен ли е пазарът на имоти у нас, има ли балон на пазара на кредитиране на физически лица, могат ли хората с ипотечни вноски около и над 50% от дохода си да летят през терасата или не се опитват да летят и други подобни интересни неща.

    21:01 05.04.2026

  • 46 Горски

    3 1 Отговор
    В началото на войната казаха, че имало голям излишък на петрол на пазара и войната изобщо нямало да се отрази на цената на горивата. Тея от НАП трябва да ги изпратим да работят в земеделието. Мързеливци и некадърници! Края на кървавия режим в украйна идва ! Диктатора няма да си купува повече златни тоалетни. Политическите марионетки , който. даваха парите на европейските данъкоплатци, ще бъдат съдени отново в Нюрнберг. Сега ще напечатат трилиони евро и после ще можете да ги харчите само с цифров сертификат. Техеран ще отвори „портите на ада“ за САЩ и Израел, ако продължат да нанасят удари по иранската инфраструктура, заяви Али Абдолахи, командир на Централния щаб на въоръжените сили на Иран.
    А заплатите стоят на 600 евро. Добре ли е?

    21:03 05.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Винаги така става:
    Кръглият идиот вика, дръжте кръглите идиоти!

    Дори при 30 цента по-скъп дизел спрямо бензина, отново цената за 100км пробег е в полза на дизела!
    1.8 евро/л дизел х 6л/100км = 10.8 евро за 100км!
    1.5 евро/л бензин х 8л/100км = 12 евро за 100км!

    Кое от двете горива било замърсявало повече, няма да споменавам много, ще кажа само, че неизгорелите въглеводороди които са чиста отрова, са много повече при бензина отколкото при дизела!
    А тия "дизелгейт" щуротии и глупости, са точно толкова верни, колкото и твърденията, че експерименталната течност от ф-зер била в полза на здравето на хората!
    Ама наивните шарани продължавате да се хващате!
    Точно както и "електричарите", които обясняват (основно на себе си), че са в крак с модата и са "модерни", докато висят по електростанциите, а другите хора (с двг) се пекат на плажа и им се смеят на акъла!

    21:03 05.04.2026

  • 49 Нормални р вдичко фа по

    0 0 Отговор
    Още има мегдан за вдигане . Нищо не е това вдигане

    21:06 05.04.2026

  • 50 Че скъпо ли е газ 80 цента

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Казанлъшкия":

    Нормално е газтта да е около 2 евро

    21:10 05.04.2026

  • 51 Напчев

    2 0 Отговор
    А гаста за автомобили защо от 55-60 стана 80 цента ? 20 евро на потомствено записани за всякакви помощи и облаги и автомобила е на гас срещу ходещ редовно с автомобил на работа , но на нафта и горкия той не беден въпреки под 500 Евро чиста заплата ? Д нес на бензинистанция чух от служителя „ Щом можете да плащате 1 евро за гас значи не очаквайте след падане на борсови цени да се върне цена от преди войната“ Това заедно с цените в магазини ,услуги промили за смет без да ползваш вдигнати с 400 % -3-4 пъти и всичко останало като държавен и фирмен рекет ще напълни автогари и летища за бягане в чужбина на мин заплата около 2000 Евро

    21:12 05.04.2026

  • 52 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хи хи хи":

    Верно ли?!
    Ти и книги не четеш, щото те са за хората с мозък!

    Между другото, нафата става както за булдозери, трактори, камиони, така и за леки автомобили!
    Пробвай да караш тежка техника на бензин и виж до къде ще ти стигнат спестяванията! ;)

    Коментиран от #54

    21:18 05.04.2026

  • 53 Крадлеф

    1 0 Отговор
    Пак ще ни върнат в онези години когато лежаха под колите в тъмна доба с инструменти и туби. Кой ми открадна чистачките ,мигачите и огледалата. Да доде и за гумите защото няма да карам с тези цени. Бензанжиите няма да са първия ,нито последния скапван тук бизнес. Няма да хрантутя и кинаджии с 2000Евро заплати,данъчни не плащащи данъци и нотариуси.

    21:25 05.04.2026

  • 54 До ,умния

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Мнение":

    Очаквам този сезон във формулата да се появат и дизелови болиди. 🤣

    Коментиран от #58

    21:26 05.04.2026

  • 55 Не сте от село

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Господине, от 20 години нямаме обществен транспорт. Няма аптека,банкомат и в магазина ни е по-скъпо от к.к.Албена примерно. Само около 1350 човека сме вече ,а бяхме до преди 5 години почти 2000. Питай ако ти е интересно за село на което хората вече казват Забравино в община Аврен.

    21:32 05.04.2026

  • 56 Економист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха, пък от НАП казват":

    Не от НАП а от НСИ. Бъркаш нещата. Нап брои само парите , които влизат официално в хазната.

    21:33 05.04.2026

  • 57 Сатана z

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Те и нашите го отвориха. Но....е празен.

    21:38 05.04.2026

  • 58 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "До ,умния":

    Очаквай си, а междувременно провери какво постигнаха дизеловите аудита в Льоман!!!

    Когато кръгозорът ви е колкото на кон с капаци, не се учудвайте, че ви смятат за ба.ъци!!!

    Коментиран от #60

    21:46 05.04.2026

  • 59 Економист

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ЗАЩО ?????":

    Дизела е по-скъп от бензина защото освен част от леките автомобили друг никой не ползва бензин. А дизела се ползва като почнеш от агрегати минеш през коли , камиони, автобуси, тежка механизация, жп транспорт та до електроцентрали. Тоест делът на производството и ТЪРСЕНЕТО на дизел е в пъти повече.

    21:53 05.04.2026

  • 60 Незнам,

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мнение":

    но 46 години съм шофьор. Карал съм Зилове Урали и др.бензин .Доста прилично си вървяха за времето. А Прагите Чепели и др.трябваше да си с противогаз. А и нафтата е пускахме по земята - не си струваше.Сега съм вече на мерцедес с Ad blu. Но лична кола дизел НИКОГА. А ти си чети книгите.Хайде Жив и Здрав.

    22:19 05.04.2026

