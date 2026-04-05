НАП: Ръст на цените на горивата - дизелът +37%, бензинът +18,7% след ескалацията в Иран

От началото на конфликта в Иран на 28 февруари, довел до затварянето на Ормузкия проток, цените на горивата в България са се повишили рязко, показват данни на Националната агенция за приходите, цитирани от БТА, предава News.bg.

Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро за литър към 4 април, което представлява ръст от 37% спрямо нивата от 28 февруари. За същия период бензин А95 е поскъпнал с 18,7% до средно 1,46 евро за литър. В началото на периода бензинът се е продавал средно за 1,23 евро, а дизелът - за 1,27 евро за литър.

Данните на НАП се базират на информация от фискалните бонове, подавани в реално време от търговците на горива, като агенцията публикува ежедневно средни цени и месечни статистики за тяхното изменение.

Поскъпването идва на фона на рязкото увеличение на цените на суровия петрол след началото на американско-израелската офанзива срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран. Напрежението в региона и блокирането на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и газ, оказват сериозен натиск върху енергийните пазари.

В отговор на поскъпването българското служебно правителство, оглавявано от Андрей Гюров, въведе механизъм за компенсации за физически лица. Собственици на автомобили с по-ниски доходи могат да получават месечна помощ от 20 евро, ако цената на горивата надвиши 1,60 евро за литър за три последователни дни. Мярката е в сила от 24 март.

Право на компенсацията имат граждани с доходи до определен праг, като до момента са подадени близо 51 000 заявления, съобщи социалният министър Хасан Адемов. Въпреки това редица представители на бизнеса определят държавната подкрепа като недостатъчна на фона на нарастващите разходи за енергия.