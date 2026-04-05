НАП: Ръст на цените на горивата - дизелът +37%, бензинът +18,7% след ескалацията в Иран

От началото на конфликта в Иран на 28 февруари, довел до затварянето на Ормузкия проток, цените на горивата в България са се повишили рязко, показват данни на Националната агенция за приходите, цитирани от БТА, предава News.bg.
Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро за литър към 4 април, което представлява ръст от 37% спрямо нивата от 28 февруари. За същия период бензин А95 е поскъпнал с 18,7% до средно 1,46 евро за литър. В началото на периода бензинът се е продавал средно за 1,23 евро, а дизелът - за 1,27 евро за литър.
Данните на НАП се базират на информация от фискалните бонове, подавани в реално време от търговците на горива, като агенцията публикува ежедневно средни цени и месечни статистики за тяхното изменение.
Поскъпването идва на фона на рязкото увеличение на цените на суровия петрол след началото на американско-израелската офанзива срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран. Напрежението в региона и блокирането на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и газ, оказват сериозен натиск върху енергийните пазари.
В отговор на поскъпването българското служебно правителство, оглавявано от Андрей Гюров, въведе механизъм за компенсации за физически лица. Собственици на автомобили с по-ниски доходи могат да получават месечна помощ от 20 евро, ако цената на горивата надвиши 1,60 евро за литър за три последователни дни. Мярката е в сила от 24 март.
Право на компенсацията имат граждани с доходи до определен праг, като до момента са подадени близо 51 000 заявления, съобщи социалният министър Хасан Адемов. Въпреки това редица представители на бизнеса определят държавната подкрепа като недостатъчна на фона на нарастващите разходи за енергия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гробар
13 Емигрант
До коментар #11 от "Гробар":20 евро да го направят, че да спре да ходи за гъби по горите когато има избори.
18:46 05.04.2026
14 Казанлъшкия
До коментар #2 от "Гробар":Ама харчи с 2-3 литра по-малко и върви доста по-добре. Явно си караш спънатия бензинов кон и си нямаш представа. :)
Коментиран от #17, #18, #44
18:47 05.04.2026
До коментар #11 от "Гробар":АА ще се конкурират с животновъдите, които развъждат коне и волове, а също така с майсторите на каруци!
18:52 05.04.2026
До коментар #14 от "Казанлъшкия":То требе да си куриер да има некъв минимален ефект.
18:52 05.04.2026
18 таксиджия 🚖
До коментар #14 от "Казанлъшкия":турбо бензин е по-бързо от турбо дизел!
Коментиран от #36
18:54 05.04.2026
20 Ами
Ако бяхме с лева, дизелът щеше да е 3.50 лева.
Определени еврото ни направи по-богати.
Е не всички, но поне някой :)
Коментиран от #21, #24, #34
19:02 05.04.2026
21 Бравос
До коментар #20 от "Ами":на ЛЕВРОТО !
19:10 05.04.2026
24 Карлос
До коментар #20 от "Ами":Cкоро като стане 2или3 евро ще е заради друга измислена война... ама тея ..... никога не са виновни за нищо!
19:42 05.04.2026
25 Дедо поп
До коментар #22 от "Лично мнение 🌹🥀🌺🌷👈🏻":Амин, дай Боже!!!
Коментиран от #32
19:45 05.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кухоглава копейка
До коментар #25 от "Дедо поп":Ще се мриееее бе боклууук!
20:07 05.04.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Гробар":Ти с акъла ли си , бе? На дизел са камионите и автобусите. Така се оскъпява бизнеса и така всички стоки и услуги. Що си мислиш , че само колите може да са на дизел.
Коментиран от #38
20:08 05.04.2026
34 Ами
До коментар #20 от "Ами":Намери си работа.
20:10 05.04.2026
35 Добре но може още до 3 за бенцина
Ще си починем от те тарлясници, въздуха ще се изчисти и еко щайгите ще се продават в повече.
20:11 05.04.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "таксиджия 🚖":Ти пък къде си се разбързал, бе?
20:11 05.04.2026
37 ЗАЩО ?????
И друго ми е интересно, защо цената на дизела е с +37%, по висока от бензина, който е +18,7% ? Кое обуславя тази разлика в двете горива ?
Имайте предвид, че при преработката на петрола първо излиза керосина, после бензина и чак тогава дизела и по тази причина дизела трябва да е по-евтин от бензина. След дизела излиза лекото корабно гориво, мазута и така, които вече са по-ниско качество и отпадъчни продукти от преработката.
Та въпроса ми е, защо дизела и по-скъп от бензина ? Отговорът е, защото много хора карат дизелови автомобили и гледат тях да ударят за по-голяма печалба само, че така удрят и превозвачите, които също са на дизел и така цените на всичко растат. Къде са "контролните органи" и разните му там "регулатори", къде са КЗК, КЗП и ред такива никому ненужни ........ След като не си вършат работата да ги закриват, а не да лапат заплати за този дето вее гората. Струва ми се обаче, че от поскъпването на горивата директно имат интерес и производителите на електрички, та като видяха хората, че не искат електрички и бизнеса им забуксува започнаха да правят тези номера с горивата и насила да принудят хората да си купуват тези тостери. Е няма да си купим електрички и няма да си наложите самозапалващите бо.....ци.
Коментиран от #47, #59
20:13 05.04.2026
38 Гресирана ватенка
До коментар #38 от "Гресирана ватенка":Купи си лектрокар.Ток има.😁👍
Коментиран от #40
20:14 05.04.2026
39 Оня
До коментар #2 от "Гробар":След изгаряне на безина в ДВГ, в изгорелите газове се съдържат най-отровните съединения. В изгорелите газове на дизеловите ДВГ, количеството на отровни съединения е в пъти по-малко. Точно заради това, миналата година бензиновите коли почти не минаваха тестовете на ГТП, след като затегнаха нещата. А вие си лежете на ухото, че бензиновите к.чини са "по-еко" !?!
20:28 05.04.2026
40 РЕАЛИСТ
До коментар #38 от "Гресирана ватенка":При нас ватенките бензин бол. Вие да му мислите. Колкото до електричките, те са приоритет на евроантлантиците с обратни наклонности. Такива в Русия няма. Карайте си ги, халал да ви са.
20:38 05.04.2026
41 Пуфи
До коментар #8 от "И ко":Кражба му е макята
20:45 05.04.2026
42 Българин
До коментар #12 от "Казанлъшкия":При градския транспорт инфлацията е 0%! Даваш колата на Надин, и с парите си купуваш карта за цялата година!
Няма повреди, няма ремонти и пътуваш където си поискаш, без да те интерсуват цени на горива, масла, гуми, застраховки, паркинги, зони, автомивки!
Коментиран от #55
20:46 05.04.2026
44 Хи хи хи
До коментар #14 от "Казанлъшкия":Нафтови печки, не карам! Нафтата е за булдозери и трактори. 🤣
Коментиран от #52
20:54 05.04.2026
46 Горски
А заплатите стоят на 600 евро. Добре ли е?
21:03 05.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мнение
До коментар #2 от "Гробар":Винаги така става:
Кръглият идиот вика, дръжте кръглите идиоти!
Дори при 30 цента по-скъп дизел спрямо бензина, отново цената за 100км пробег е в полза на дизела!
1.8 евро/л дизел х 6л/100км = 10.8 евро за 100км!
1.5 евро/л бензин х 8л/100км = 12 евро за 100км!
Кое от двете горива било замърсявало повече, няма да споменавам много, ще кажа само, че неизгорелите въглеводороди които са чиста отрова, са много повече при бензина отколкото при дизела!
А тия "дизелгейт" щуротии и глупости, са точно толкова верни, колкото и твърденията, че експерименталната течност от ф-зер била в полза на здравето на хората!
Ама наивните шарани продължавате да се хващате!
Точно както и "електричарите", които обясняват (основно на себе си), че са в крак с модата и са "модерни", докато висят по електростанциите, а другите хора (с двг) се пекат на плажа и им се смеят на акъла!
21:03 05.04.2026
50 Че скъпо ли е газ 80 цента
До коментар #12 от "Казанлъшкия":Нормално е газтта да е около 2 евро
21:10 05.04.2026
52 Мнение
До коментар #44 от "Хи хи хи":Верно ли?!
Ти и книги не четеш, щото те са за хората с мозък!
Между другото, нафата става както за булдозери, трактори, камиони, така и за леки автомобили!
Пробвай да караш тежка техника на бензин и виж до къде ще ти стигнат спестяванията! ;)
Коментиран от #54
21:18 05.04.2026
54 До ,умния
До коментар #52 от "Мнение":Очаквам този сезон във формулата да се появат и дизелови болиди. 🤣
Коментиран от #58
21:26 05.04.2026
55 Не сте от село
До коментар #42 от "Българин":Господине, от 20 години нямаме обществен транспорт. Няма аптека,банкомат и в магазина ни е по-скъпо от к.к.Албена примерно. Само около 1350 човека сме вече ,а бяхме до преди 5 години почти 2000. Питай ако ти е интересно за село на което хората вече казват Забравино в община Аврен.
21:32 05.04.2026
56 Економист
До коментар #7 от "Ха, пък от НАП казват":Не от НАП а от НСИ. Бъркаш нещата. Нап брои само парите , които влизат официално в хазната.
21:33 05.04.2026
57 Сатана z
До коментар #30 от "Сатана Z":Те и нашите го отвориха. Но....е празен.
21:38 05.04.2026
58 Мнение
До коментар #54 от "До ,умния":Очаквай си, а междувременно провери какво постигнаха дизеловите аудита в Льоман!!!
Когато кръгозорът ви е колкото на кон с капаци, не се учудвайте, че ви смятат за ба.ъци!!!
Коментиран от #60
21:46 05.04.2026
59 Економист
До коментар #37 от "ЗАЩО ?????":Дизела е по-скъп от бензина защото освен част от леките автомобили друг никой не ползва бензин. А дизела се ползва като почнеш от агрегати минеш през коли , камиони, автобуси, тежка механизация, жп транспорт та до електроцентрали. Тоест делът на производството и ТЪРСЕНЕТО на дизел е в пъти повече.
21:53 05.04.2026
60 Незнам,
До коментар #58 от "Мнение":но 46 години съм шофьор. Карал съм Зилове Урали и др.бензин .Доста прилично си вървяха за времето. А Прагите Чепели и др.трябваше да си с противогаз. А и нафтата е пускахме по земята - не си струваше.Сега съм вече на мерцедес с Ad blu. Но лична кола дизел НИКОГА. А ти си чети книгите.Хайде Жив и Здрав.
22:19 05.04.2026