Ремонтни дейности променят движението в „Хаджи Димитър“ и ключови булеварди в София

5 Април, 2026 20:12, обновена 5 Април, 2026 20:18

Ограничения за автомобили, промени в градския транспорт и временни затруднения заради подготовка за Giro d’Italia

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Временна организация на движението се въвежда в столичния квартал „Хаджи Димитър“ заради строителни дейности, съобщиха от Столична община. В периода от 6 до 9 април включително ще бъде ограничено преминаването на автомобили по ул. „Васил Петлешков“ в участъка между ул. „Филип Тотю“ и ул. „Панайот Хитов“. Причината е изграждане на сградно канализационно отклонение, предава News.bg.

Промени настъпват и в градския транспорт. Тролейбусни линии № 2 и № 4 ще се движат по изменен маршрут само в посока ж.к. „Бъкстон“ и ж.к. „Дружба-2“. Те ще преминават по ул. „Ген. Липранди“, ул. „Макгахан“ и ул. „Панайот Хитов“, след което ще продължават по обичайните си трасета. В обратна посока маршрутите остават без промяна. В засегнатия участък тролеите ще се движат на дизелов двигател. Разкрива се и временна спирка „Бл. 119 ж.к. Хаджи Димитър“ на ул. „Макгахан“, докато спирка „Ул. Панайот Хитов“ се закрива за двете линии.

Успоредно с това Столичната община ускорява ремонтните дейности по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Самоковско шосе“ във връзка с подготовката за престижното колоездачно състезание Giro d’Italia. От 6 април започват дейности по възстановяване на настилката, включително ремонт на локални неравности и корекции около дъждоприемни шахти.

Ремонтите ще се извършват поетапно, без пълно затваряне на пътните участъци, но с временно стесняване на лентите. По бул. „Самоковско шосе“ ще се работи и в двете платна, а по бул. „Цариградско шосе“ - основно в бус лентата.

Очакват се временни затруднения в трафика, като шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и по възможност да използват алтернативни маршрути. Планира се ремонтните дейности да приключат до края на април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 12 Отговор
    Народа изнемогва а Мафията дава 110 000 000 за обиколка на Италия.

    Коментиран от #3, #4

    20:21 05.04.2026

  • 2 В СТ ЗАГОРСА СМЕНЯТ КАТО ШАНТАВИ

    10 1 Отговор
    БОРДЮРИТЕ А САМИТЕ УЛИЦИ СТОЯТ В ДУПКИ?!?!! ФИРМИТЕ ЕСТЕСТВЕННО СА НА ДПС......

    20:31 05.04.2026

  • 3 НАЛИ БЕДНИТЕ ОБСЛУЖВАТ

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    БУГАТИТЕ В КЛУБА НА БУГАТИТЕ......ДА НЕ ИЗКАШ ДА Е ОБРАТНО......

    20:33 05.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ББ от Банкя

    9 1 Отговор
    Оставете ги да работят хората бе, хем кърпят дупките, хем ми пълнят чекмеджето, че по тия избори бая се изръсих

    20:43 05.04.2026

