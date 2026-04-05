Ремонтни дейности променят движението в „Хаджи Димитър“ и ключови булеварди в София

Временна организация на движението се въвежда в столичния квартал „Хаджи Димитър“ заради строителни дейности, съобщиха от Столична община. В периода от 6 до 9 април включително ще бъде ограничено преминаването на автомобили по ул. „Васил Петлешков“ в участъка между ул. „Филип Тотю“ и ул. „Панайот Хитов“. Причината е изграждане на сградно канализационно отклонение, предава News.bg.

Промени настъпват и в градския транспорт. Тролейбусни линии № 2 и № 4 ще се движат по изменен маршрут само в посока ж.к. „Бъкстон“ и ж.к. „Дружба-2“. Те ще преминават по ул. „Ген. Липранди“, ул. „Макгахан“ и ул. „Панайот Хитов“, след което ще продължават по обичайните си трасета. В обратна посока маршрутите остават без промяна. В засегнатия участък тролеите ще се движат на дизелов двигател. Разкрива се и временна спирка „Бл. 119 ж.к. Хаджи Димитър“ на ул. „Макгахан“, докато спирка „Ул. Панайот Хитов“ се закрива за двете линии.

Успоредно с това Столичната община ускорява ремонтните дейности по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Самоковско шосе“ във връзка с подготовката за престижното колоездачно състезание Giro d’Italia. От 6 април започват дейности по възстановяване на настилката, включително ремонт на локални неравности и корекции около дъждоприемни шахти.

Ремонтите ще се извършват поетапно, без пълно затваряне на пътните участъци, но с временно стесняване на лентите. По бул. „Самоковско шосе“ ще се работи и в двете платна, а по бул. „Цариградско шосе“ - основно в бус лентата.

Очакват се временни затруднения в трафика, като шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и по възможност да използват алтернативни маршрути. Планира се ремонтните дейности да приключат до края на април.