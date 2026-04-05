Хасан Адемов: Работим за по-висока социална защита чрез индексация на минималната работна заплата и линията на бедност

Децата от Ямбол, изведени от рискова семейна среда, към момента са настанени в приемни семейства и са в добро здравословно състояние. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в ефира на „Събуди се“, като подчерта, че институциите работят за тяхното възможно събиране и връщане в семейна среда.

По думите му най-важен приоритет е „най-добрият интерес на детето“, като вече е задействан координационен механизъм между социалните служби, МВР и прокуратурата. В момента се извършва проверка за налични близки и роднини, които биха могли да поемат грижата за децата, като приоритетно се търси вариант те да бъдат отглеждани заедно.

Министърът уточни, че е възможно още в началото на следващата седмица да бъде взето окончателно решение за бъдещото им настаняване. Паралелно с това социалните служби работят и с биологичните родители с цел повишаване на техния родителски капацитет, за да се създадат условия за възможно връщане на децата в дома. „Няма по-добра грижа от семейната среда, когато тя е безопасна“, подчерта Адемов.

Припомняме, че дете на 2 години и половина увисна на парапет на тераса на осмия етаж в Ямбол. Сигналът беше подаден на 1 април от очевидци в комплекс „Златен рог“. Полицейски екип беше изпратен незабавно и момченцето беше спасено. В апартамента не бяха открити родителите на детето. С него била само сестричката му - на 1 година.

Министърът обсъди и новата държавна компенсация за горива от около 20 евро за най-уязвимите домакинства. По данни на Министерството са подадени близо 50 900 заявления, като се очаква броят им да достигне около 60 000. Адемов посочи, че средствата ще бъдат изплатени автоматично след финализиране на проверките от Националната агенция за приходите и вероятно това ще се случи до средата на април. Той уточни, че няма нужда от допълнително кандидатстване за хората, които вече имат досие в системата на социалното подпомагане.

Компенсацията се изчислява спрямо средномесечната цена на горивата и ще се прилага при определени ценови прагове, като системата остава динамична и може да бъде адаптирана при промяна на икономическата ситуация.

Социалният министър съобщи, че се подготвя нова наредба, която ще въведе ясно разграничение между „енергийно бедни“ и „енергийно уязвими“ групи. В обхвата на уязвимите ще попадат възрастни хора, самотно живеещи граждани и пациенти, зависими от електрическа енергия за медицински нужди. По думите му вече съществува подкрепа за около 370 000 домакинства, получили помощи за отопление в рамките на текущия сезон, като средният размер на помощта е около 600 лева.

Адемов допълни, че държавата работи за по-висока социална защита чрез индексация на минималната работна заплата и линията на бедност.

Министърът коментира и постъпили сигнали за възможни злоупотреби със социални помощи по време на предизборни кампании. По думите му част от практиките включват натиск върху получатели на социална помощ да участват в политически дейности, включително разлепване на агитационни материали. „За първи път системата е ангажирана с прозрачност и контрол върху тези процеси“, заяви той, като подчерта, че вече се извършват проверки и се работи за ограничаване на подобни практики.