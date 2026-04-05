Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Хасан Адемов: Работим за по-висока социална защита чрез индексация на минималната работна заплата и линията на бедност

5 Април, 2026 22:00, обновена 5 Април, 2026 21:13 969 13

  • хасан адемов-
  • министър-
  • политика

Подготвя се нова наредба, въвеждаща ясно разграничение между „енергийно бедни“ и „енергийно уязвими“ групи, заяви министърът на труда и социалната политика

Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Децата от Ямбол, изведени от рискова семейна среда, към момента са настанени в приемни семейства и са в добро здравословно състояние. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в ефира на „Събуди се“, като подчерта, че институциите работят за тяхното възможно събиране и връщане в семейна среда.

По думите му най-важен приоритет е „най-добрият интерес на детето“, като вече е задействан координационен механизъм между социалните служби, МВР и прокуратурата. В момента се извършва проверка за налични близки и роднини, които биха могли да поемат грижата за децата, като приоритетно се търси вариант те да бъдат отглеждани заедно.

Министърът уточни, че е възможно още в началото на следващата седмица да бъде взето окончателно решение за бъдещото им настаняване. Паралелно с това социалните служби работят и с биологичните родители с цел повишаване на техния родителски капацитет, за да се създадат условия за възможно връщане на децата в дома. „Няма по-добра грижа от семейната среда, когато тя е безопасна“, подчерта Адемов.

Припомняме, че дете на 2 години и половина увисна на парапет на тераса на осмия етаж в Ямбол. Сигналът беше подаден на 1 април от очевидци в комплекс „Златен рог“. Полицейски екип беше изпратен незабавно и момченцето беше спасено. В апартамента не бяха открити родителите на детето. С него била само сестричката му - на 1 година.

Министърът обсъди и новата държавна компенсация за горива от около 20 евро за най-уязвимите домакинства. По данни на Министерството са подадени близо 50 900 заявления, като се очаква броят им да достигне около 60 000. Адемов посочи, че средствата ще бъдат изплатени автоматично след финализиране на проверките от Националната агенция за приходите и вероятно това ще се случи до средата на април. Той уточни, че няма нужда от допълнително кандидатстване за хората, които вече имат досие в системата на социалното подпомагане.

Компенсацията се изчислява спрямо средномесечната цена на горивата и ще се прилага при определени ценови прагове, като системата остава динамична и може да бъде адаптирана при промяна на икономическата ситуация.

Социалният министър съобщи, че се подготвя нова наредба, която ще въведе ясно разграничение между „енергийно бедни“ и „енергийно уязвими“ групи. В обхвата на уязвимите ще попадат възрастни хора, самотно живеещи граждани и пациенти, зависими от електрическа енергия за медицински нужди. По думите му вече съществува подкрепа за около 370 000 домакинства, получили помощи за отопление в рамките на текущия сезон, като средният размер на помощта е около 600 лева.

Адемов допълни, че държавата работи за по-висока социална защита чрез индексация на минималната работна заплата и линията на бедност.

Министърът коментира и постъпили сигнали за възможни злоупотреби със социални помощи по време на предизборни кампании. По думите му част от практиките включват натиск върху получатели на социална помощ да участват в политически дейности, включително разлепване на агитационни материали. „За първи път системата е ангажирана с прозрачност и контрол върху тези процеси“, заяви той, като подчерта, че вече се извършват проверки и се работи за ограничаване на подобни практики.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На този му личи колко е работен

    6 3 Отговор
    Пропаднал лъжлив и крадлив мафиот си

    21:15 05.04.2026

  • 2 Служебен

    4 3 Отговор
    Асане хайде без пропаганда, че Бай Ганью е лесно податлив на манипулация, като лесно забравящ дебил-баламур.

    21:21 05.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Днес правителството на Гърция реши всеки гражданин да получи ваучер за 600 евро за почивка в хотел на морето и транспорт.

    Коментиран от #5

    21:21 05.04.2026

  • 4 Хасан Кадемов

    6 4 Отговор
    На тоя като му видя овчия поглед и ми става ясно каква ще я свърши

    21:24 05.04.2026

  • 5 Последния Варненец

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    То и софианци ще получат по 600 евро.Но не ваучер а във вид на сметка за ток

    21:26 05.04.2026

  • 6 безпартиен

    7 2 Отговор
    Каква е разликата от времето преди и след 10.11.1989 и сега 36 години по- късно? Разликата е,че преди заплатите се определяха от ЦК на БКП, а сега от децата и внуците им!!!Всяко административно определяне на заплатите засяга само и единствено тези които ги получават от държавния и общинския бюджети! Всички останали работещи по трудови договори в ЧАСТНИЯ СЕКТОР, ще трябва да повишат производителността на труда или цените на стоки и услуги, за да може да издържат на повишените нива на ДОО и здравни осигуровки,ДОД!!!!И не се чудете защо след всяко повишаване на заплатите се повишават и цените!!! РЕАЛНО ПЛАЩАТ ДОО И ЗДРАВНИ само 1.2 милиона души работещи по трудови договори в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!!На техните данъци и осигуровки разчитат 2.1 млн.пенсионер, около 650 хил.малолетни и непълнолетни, около 750 хил.чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!И това е в държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност!!!!????

    21:35 05.04.2026

  • 7 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    Линията на бедност трябва да бъде равна поне на нетната минимална заплата.

    21:54 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айше

    3 1 Отговор
    Под линията на бедност, като за трайно безработни, които искат да се включат в пазара на труда дали има стимули?
    Колкото да се подготвят за интервю - нови дрехи, козметика, фризьор, е такива неща.
    А ежемесечни помощи, някакви?

    22:40 05.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ало

    1 1 Отговор
    Факти защо триете коментарите....за Асан българоубиеца

    23:10 05.04.2026

  • 12 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз мисля пак да гласувам за Пеевски 🤪 ей така за майтапа 😆 понеже Волен и Лупи този път не участват 🤣

    23:19 05.04.2026

  • 13 Ама извинете,но не може само

    0 0 Отговор
    Неработилите да получават индексация и социални помощи....и тези същите под линията на бедност....Ами работилите стават за смях....и без индексация....То няма такъв срам....Сбъркана пенсионна система!!! Която няма нито край нито изход?;?;Докога?!?!?!

    23:24 05.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове