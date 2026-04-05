Костадин Костадинов: Можем да се договорим с Русия

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е водач на листа в 3-и МИР във Варна и на 25-и МИР София. Партията често говори за суверенитет, неутралитет и икономическа независимост. Но как изглеждат тези идеи в конкретни решения?
„Първото нещо, което трябва да се промени, е ставката на ДДС, защото в момента тя е до 100 000 лева за регистрация. Ние предлагаме тя да се увеличи до 166 000, което е максималният размер в ЕС. На нас ни се ще да бъде и по-висока, защото огромната част от приходите в бюджета се плащат от малките предприемачи“, каза в „120 минути“ Костадинов.
„Точно поради тази причина това ще им даде глътка въздух, но и ще им даде възможност да работят още повече и съответно да плащат повече на бюджета“, каза той.
Второто, което предлагат от „Възраждане“, е свързано с корекция на патентния данък, защото в момента той е горе-долу еднакъв за всички, без значение дали някой работи в големия град, или някое село.
„Това са много важни мерки, които касаят всички предприемачи“, каза Костадин Костадинов.
„Ние смятаме, че трябва да се лекуват не последиците, а причините. Всичко това, което в момента коментираме, е свързано до голяма степен с решения, които са наложени на България отвън. Решения, които са външнополитически, но имат много сериозни вътрешнополитически последици“, смята лидерът на „Възраждане“.
По думите му, ако България премахне санкциите срещу Русия и започнем да купуваме руски петрол, при нас цените на горивата ще спаднат с до 40%.
„Тогава няма да се налага да вадим пари от бюджета, за да компенсираме българските граждани за щети, които са нанесени от управлението на държавата в ущърб на националните интереси, за да угодим на чужди държави“, заяви Костадинов.
„Санкциите срещу Русия ще отпаднат. Първата държава, която го направи, ще спечели най-много. Цените винаги се определят в политически преговори“, допълни той.
„Ние можем да се договорим с Русия. Не да ги принудим, а напротив. Можем да разговаряме и можем да направим такава цена, която да е полезна за България“, каза още лидерът на „Възраждане“.
Партията се обяви против подписания от служебния кабинет договор за Украйна. по думите на Костадин Костадинов той носи само задължения за България като това да участваме в изготвянето на обща програма за дронове за подпомагане на военната индустрия на Украйна.
„Ангажименти, които по никакъв начин не отговарят на българския национален интерес“, допълни той.
Според Костадинов ролята на България в конфликта между Русия и Украйна е трябвало да бъде посредническа и по никакъв друг начин да не участваме в него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Е па
21:43 05.04.2026
5 Факт!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Костя и Цончовците са проект и рожба на простата Тиква Борисов и герберските крадци.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин
21:44 05.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 коко
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха ха ха ха
До коментар #7 от "оня с питон.я":Хич не ми е важна Украйна. Отдавна ги разбарах и хич не харесвам никакви хомосоветикуси. Щом е СССР не струва. Само прибалтийците що годе стават.
16 12...34
17 За притеснение е ситуацията
До коментар #10 от "оня с питон.я":Костя и партийката му са финансирани от Борисов и Пеевски. Костя гласува, както му наредят Дебелите.
18 ВРЪЩАЙ
19 Мирослав
Възраждане е най-българската партия и е единствената защитаваща интереса на българите.
20 Ха ха ха ха
До коментар #13 от "коко":Кой тоя пазар? Антарктида? Куба? Ура щели да карат втори танкер с петрол в Куба. Куба щяла да им го плати някъде към 2500 година.
21 Даниел
22 Циганин ли си българино?
До коментар #19 от "Мирослав":Да... откога циганите станаха българи? Откакто правешкият Ром управлява НРБто 35 години.
23 Българин
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 До кога ще търпим
26 Любо
27 БГА Балкан
До коментар #21 от "Даниел":Какво ще се споразумее това, цинге? Тръмп го беше поканил? Оказа се, че тия покани се купуват с хиляди. Дали въобще взе виза и ходи, никой не разбра. Също в Москва ходи, разходи се на Червения площад и се прибра. Ни при Путин го пуснаха, ни при Медведев с водката. Пълен смях - турист!
Коментиран от #55
28 Евроатлантика
До коментар #26 от "Любо":Какво? На всички ли ще им направиш оралка?
29 Дедо
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Варненецо
32 Иван
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ЕДГАР КЕЙСИ
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 шашармак
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Възраждане в Атака
39 Българин
До коментар #37 от "Мутата":Циганин от Максуда ли си?
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вярно е че всеки Трети Снаряд на Украйна е произведен в БГ,но Укпайна СИ ПЛАЩА в Твърда валута за това.И възниква въпроса кое е по-добре - да не сме обявени за "Вражеска държава" от Русия,или да ни е ПЪЛНО ПОРТМОНЕТО?Със активиране нановага ЖП-Линия България-Украйна обаче се откриват Нови Хоризонти за Оръжейният ни бизнес МАСИВНО ПОДКРЕПЕН от Новия Немски Завод у Нас,като идеята е не всеки Грети,а ВСЕКИ ВТОРИ Снаряд на Украинците да е Български!Дори можем да предложим и безплатна Екстра на Снарядите ни да пише "Нах Остен".
42 Прав е 👍
43 Ще си събираш
До коментар #26 от "Любо":Кара нтийте нешаснико
44 Феникс
45 .....
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Аз съм веган
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тоя си фантазира
50 Мимчят
51 Ицо
52 Ами
Тук все още има такива които да му вярват. Но в Русия
никой не контактува с него, защото знаят за кого играе :)
53 Пламен
Най-хитър излезе Петя Волгин - дърпа си по 1000 евррака на ден и хич не му пука . :)
22:05 05.04.2026
55 Даниел
До коментар #27 от "БГА Балкан":Тоя бих го пуснал само във варницата!
56 Оня
57 ПРОГРЕСИВЕН С КОЛЕЛОТО
САМО В НАСЕЛЕНИЕТО
ИЗВЪН СОФИЙСКА ТАНГЕНТА...
ТАМ КЪДЕТО СИ БОЯДИСВАТ
ТРОТОАРИТЕ КАТО ЖП ПЕРОНИ....😀
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Българин
59 Българин
Въобще! Такйа че, да не се репчим излишно, да не се наложи да ходим пеш за морето!
60 ганев
61 Последния Софиянец
До коментар #41 от "оня с коня":Ти какво си взел от тези снаряди?
62 сноу
63 12345
64 Цвете
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 И така
67 Марш...
68 08976
До коментар #61 от "Последния Софиянец":Няма нищо по-приятно от това, с български снаряди да се пръскат съвеЦки манерки 😉
22:11 05.04.2026
69 Има
До коментар #51 от "Ицо":недоръгали - имаш май интерес,,,
22:11 05.04.2026
70 Троян
71 Въпрос към Копейкин
72 Цвете
73 9888
74 Демократ
До коментар #51 от "Ицо":Не . Повечето сме незадоволени евратлантици
22:15 05.04.2026
76 оня с коня
До коментар #61 от "Последния Софиянец":Вземат ХИЛЯДИ Българи работещи в Оръжейната промишленост и то Отлични пари,затова и няма Протести за по-високи Заплати в Бранша.Какво вземам аз ли?Ами вземам СПОКОЙСТВИЕ че Русия е държана Далеч от БГ от Украинците/няма никакъв дядо Иван на Дунава/ за да мога да си харча на воля парите които ми снасят Реституираните ми Земи в Добруджа.Ако имаш други въпроси - Давай,но вече ще са с пари!:)
22:21 05.04.2026
78 Взели са фирмите
22:22 05.04.2026
Няма недоръгани!
22:22 05.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Мнение
До коментар #17 от "За притеснение е ситуацията":Викаш ппдб педо.илите не те притесняват?!
Не те притесняват и американските самолети окупирали летище София?!
Не те притесняват и договора на Гяуров и милионите българска пара, подарени на зеленски?!
Притеснява те само догадките за зависимости на Костадинов с Борисов?!
Ай у л.во педоханецо!
83 Ванга
84 Дзак
85 Oще едно мнение
До коментар #82 от "Мнение":Целта на Костадинов и депутатите му е да трупат пачки, но не само от огромните си заплати. Борисов и Пеевски им нареждат как да гласуват и им заделят от краденото. Банковите сметки на възрожденците са бъкани с долари и евра.
86 Стига с тези смешки!
В Унгария, която не е спирала изобщо да внася руски петрол, цените са с 20% по високи от тези в България, и не само сега а същото е било и през април 2025 г. Ако при нас цените станат с 40% по ниски от съседите, никой от съседите, дори и турците няма да зареждат гориво в държавата си. Така ще подпомагаме всички съседи, а ние ще мизерстваме и всичките ни стоки ще станат дефицитни за българите от България, а вносните ще са с непосилни цени. Всичко е свързано с цената на горивата, а по тази логика трябва да паднат и цените на всички български стоки. Да не се връщаме назад във времето, когато Румен Овчаров беше ни уредил да купувахме петрол от Русия на двойно по висока цена от всички държави в Западна Европа, а "големия шлем" на Георги Първанов ни уреди с двойно по скъп газ. Сега Радев ни уреди да плащаме и вятъра на Боташ.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Гуру Гарабед
89 Връщай
90 Хора летят към Луната
91 Дерогация или дезориентация?
92 Пламен
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Вова Инхибитор
95 Гедер
До коментар #87 от "ТИГО":Дошъл е да види къде ви е морето ,ама е видял само едно Шопско поле с тикви
96 Сатанас Теофилакт.
До коментар #86 от "Стига с тези смешки!":Факт. И Всички помнят как овчаров подписваше договори България да купува гас с 300 процента по скъпо. Никога повече България няма да в колония на просия.
97 ?????
Па и петрола и газа лека полека ги пренасочиха към Азия та едва ли сме им интересни вече.
Та ще си купуваме демократичен газ и петрол или руски такъв маскиран като азерски, но с демократична надценка.
Умните и красивите все пак успяха.
Евалла на тях.
98 Хахахаха
99 Хахахаха
До коментар #7 от "оня с питон.я":Копейки, вие трябва да останете в България. За да помагате на ВСУ, вашите данъци помагат на Украйна. Така, че не заминавайте за раша, моля ви!
100 Поцоланов
101 Бай Митрофан
102 Топорчев
103 решено е за фронтовата територия
104 Расташки
105 С РУСИЯ ЩЕ ГОВОРИМ
106 Мимч
До коментар #59 от "Българин":Ама, ти сериозно ли говориш.Ами,че ние първо имаме ли танкери?А и да имаме няма от тях да го вземаме.Има тръбопроводи по които може да тече,ако наистина господата ни бяха по дълновидни,а не да изпълняваме номерата за печалба на ястребите..
107 Връщай
108 Истина
109 що го питаш
До коментар #106 от "Мимч":танкери от газото мy ще дава газ... без пари разбирасе а за нефт да не говорим че ще се обиди
110 Българин
Не е ли по-добре да си траем и да не се бутаме между шамарите?!?
111 Познат
До коментар #107 от "Връщай":Kупи skoda 2025г. mercedes за сина си и един форд и да не казвам колко имота
112 това е положението
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Един
116 Връщай
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Евро и пак евро
120 хахахаха
До коментар #114 от "Горски":Не виждате ли , че е тотално неадекватен. И той и главнокомадващата изобщо не са тук . Всичко е пунта мара.Сега Бандеровския режим и джуджетата са по важни от бункерите. Предстоящото управление на фронтовата полоса от двамта генерали ще бъде удивително. Да видим само до къде ще стигнат цените и какво ще остане на територията.
121 Страната се напълни с чужденци предимно
122 Димо
123 Горски
124 Да бе
125 Човешки крак не е стъпвал на луната
До коментар #90 от "Хора летят към Луната":Те американците не могат да се справят с някакъв Иран към луната били тръгнали ?
Наистина ли го вярваш това бе момче ?
126 Циганин ли си, българино? 🤔
127 Послъгваш
До коментар #123 от "Горски":Правителство имаше коалицията ГЕРБ, БСП, ИТН. Не ДПС. И не са разрешавали нищо. Лъжата е приоритет на пропаднали хора.
128 Циганин
До коментар #126 от "Циганин ли си, българино? 🤔":ама е българин за разлика от теб. Айде гид. Продажни подлоги! На кое сметище ви събират отпадъците, не знам!
129 Луд умора няма
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Горски
До коментар #127 от "Послъгваш":Ти пък си най - "честния", а вашата управляваща клика не сте ли пропаднали?
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Мнение
До коментар #85 от "Oще едно мнение":Той щоту Радев и ппдб са независими от Борисов и Пеевски, и са бедняци?!
Казах ти вече, марш у л.во!!!
135 Циганин ли си, българино? 🤔
До коментар #128 от "Циганин":Искаш ли в 🍑 ???
А?а? 💦
136 Костадин Костадинов
137 Ивелин Михайлов
До коментар #135 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Да искам. Напълни моят.
138 Браво Коста
До коментар #21 от "Даниел":Кефи максимално как тъпче евроатлантизма в бг-то.
139 Циганин ли си, българино? 🤔
До коментар #136 от "Костадин Костадинов":Искаш да кажеш, че съм циганин?
140 Циганин ли си, българино? 🤔
До коментар #137 от "Ивелин Михайлов":Ичкаш ли да направя св...ка на мен?
141 Ама
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Въпроса е какво те влече
До коментар #131 от "Горски":да си дъно в обществото и да лъжеш? Задаваш ли си въпроси какво те кефи да изглеждаш толкова жалко?
144 хаха
145 Явно си
До коментар #135 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Но за разлика от теб има цигани с достойнство!
146 Горски
До коментар #143 от "Въпроса е какво те влече":А теб какво те кефи, че си заорал дъното?
147 Циганин ли си, българино? 🤔
До коментар #145 от "Явно си":Кажи ми, в какво се държа недостойно? Живеем в европейска държава през 21 век!
148 Айде отговори
До коментар #146 от "Горски":Какво те кефи да те ползват за евтин глупак, да лъжеш като циганин и да те подритват такива като мен като парцал. Изглежда толкова глупав мерак. 😄
149 Какво достойно има
До коментар #147 от "Циганин ли си, българино? 🤔":да ви ползват за лъжи и пропаганда? Трябва да си много глупав, за да удариш такова дъно.
150 Циганин ли си, българино? 🤔
До коментар #149 от "Какво достойно има":Костадинов е циганин!
151 По принцип може да може
152 Подавам сигнал но без полза
До коментар #149 от "Какво достойно има":Подай сигнал и ти ако искаш. Не е редно да пише такива неща.
153 Горски
До коментар #148 от "Айде отговори":А теб какво те кара да хозиш в хижата Петрохан и да се дупиш на богати чиковци? Толкова ли си я окъсал?
154 ганю
До коментар #100 от "Поцоланов":не се сещам някой продажен идиот като теб да е направил нещо за
страната или Аец може би или летище или индустрия
развил технологии или каквото и да е там полезно
45г вървяхте напред с Русия 36г крадохте и ядохте и не остана
сега сте
на май-
ната си
и нямате абсолютно нищо и няма да получите абсолютно нищо отникъде
щото безплатен обяд няма
Коце а Русия дали ще иска нали изгонихте дипломатите
и закрихте и Консулството във Варна
ами ако Русия е в отпуска и не иска да се договаря?
155 Ами добре
До коментар #150 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Но поне е българин за разлика от теб. Ти ем циганин, ем безродник! 😄
156 Не споменах ли
До коментар #153 от "Горски":че с лъжи се занимават само отпадъци. Нищо лично. Просто явно те влече. 😄
157 Иван
За няколко цента надолу в цената на бензина да подари България на фашистка Русия !
158 Къде ви намират толкова глупави
До коментар #157 от "Иван":и да показвате падението и фашизма залял запада?
159 Горски
До коментар #156 от "Не споменах ли":Като вас управляващите, нищо лично.
160 Ем лъжеш
До коментар #159 от "Горски":ем се дразниш, че изглеждаш толкова глупаво и жалко. 😄Аз на отпадъци не съчувствам. Не търси съчувствие тук. 😄
161 Азз
До коментар #41 от "оня с коня":Кое портмоне ти е пълно?
162 Балкански
До коментар #154 от "ганю":Интересно: "45 години сме вървяли напред с Русия" ?!
Къде е това напред? Вървяли сме надолу, докато станахме последната дупка не само на Европа, ами и на целия свят! Точно 45 години СеСеСеРе изсмукваше и крадеше благата произвеждани в България и ни доведе до поредната национална катастрофа през 1989 г. След това следва оново грабеж на държавата от комунистическите, мафиотски структури на ДС в лицето на Андрей Луканов, Жан Виденов, Симеон Сакскобурготски, Доган, Сергей Станишев, Георги Първанов, Боко, Шиши ,,,,,,все изтъкнати дейци на руското разузнаване и мафия.
163 Фактите не са на твоя страна
До коментар #162 от "Балкански":Означава, че лъжеш. А това не е хубаво! По времето на социализма, в България имаше заводи, имаше производство, имаше селско стопанство, имаше една от най силните армии на балканите! Днес си на внос, а армията мираж.
164 Обикновен кибик
165 Факти
166 стоян георгиев
167 ЪХЪ
168 Дика
169 Европеец
До коментар #62 от "сноу":За съжаление си прав, съгласен съм с написаното от теб..... Убедено ще гласувам за Възраждане на България, пък дано да станем отново държава.... Съгласен съм, че за да се случи това е необходимо да се срути всичко и да се гради на ново..... Не може от една изтърбушена съборетина да направиш хубав дом ако не я събориш....
170 Шоо
171 Бате Георги
До коментар #169 от "Европеец":Те щото от възраждане са едни специалисти по съграждането, ум да ти зайде. И тия скоро ще правят компания на оня хахавия Волен. Остана си с големите приказки.
172 Артилерист
173 Европеец
До коментар #171 от "Бате Георги":Може и да си прав.... Волен се гушна с тиквата и тотално се провали като политик, в лично качество сигурно се е захлебил от това гушкане.... Като гледам по места Възраждане не разполага с кадри за управление, защото не е бил никога управлението..... Ако след време влезе в управлението надявам се, че ще може да привлече умеещи хора с които да управлява..... Има много кадърни личности и партии, които няма да минат бариерата и заслужаващи внимание, но поради факта че няма да минат бариерата си струва да се гласува за Възраждане. ..
174 Трътлю
Всеки друг вот е за Урсула, Кокорчо и Питрохан.
175 Който не иска с Русия,
Или…
176 А, бе,
До коментар #162 от "Балкански":балкански неразумний юроде, при социализма България изплува от небитието на раздробеното слабо селско стопанство с вола Белчо и кравичката Сивушка, с дребната железарска манифактура и липсата ток, лоените свещи и газените ламби и тн.,в съвременна развита във всяко отношение страна. Ако не беше соца и Съветския съюз с неговите танкери, фериботи и влакови композиции с най-различни природни ресурства, предоставени на достъпна цена или в замяна на селскостопанска продукция, България сега още щеше да гази калта без асфалтирани пътища, без електрификация и тн., устремена в тъмнината към Третия свят.
177 Хубавеца
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Комунистите родината изграждат
180 Гаден Подъл Родоотстъпник
Продажен Копанар .
181 Хахахаха
До коментар #125 от "Човешки крак не е стъпвал на луната":Личи че си
Тотален Издуханяк.
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Комунистите родината изграждат
Пиша ти от Плевен, драги Ванка.
Помниш ли кагда пришол със танка?
Беше млад, но се държеше мъжки.
Зарази семейството ми с въшки…
Взе на мама златните пендари
и дори галошите ми стари.
Помниш ли, как кушаше картошки?
Наконец забърса три кокошки.
После си преспал със кака Сия
и изпил си всичката ракия.
А след време чухме и мълвата,
че си гръмнал тате във главата!
Длъжен бях да те обичам, Ваня.
Даже кръстих дъщеря си Маня.
Залъкът си давахме насила
на Русия – тая дива сила.
После цели девет петилетки
грабихте уран и руди редки.
Грабихте и жито, папироси…
Зарад тебе ходим голи-боси!
Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.
Ние всички хранехме танкиста.
А пък ти ни пазаше със танка
и ни взе последната луканка…
Пазеше и немците, и чехите.
Ние тук възпявахме успехите.
С паметник стърчиш ни на главата
и скверниш небето и земята.
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Майчице Свята
187 Майчице Свята
188 Майчице Свята
189 Майчице Свята
190 Майчице Свята
88 Майчице Свята
Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към Костадинов! Ооо Неразумний Юроде - Цигане, защо се срамиш да се наречеш Българин?
191 Защо
До коментар #189 от "Майчице Свята":не пишеш,че Евгени и Екатерина измислят славянството?
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Майчице Свята
195 Какви
До коментар #99 от "Хахахаха":данъци плащат копейките според теб? Половината са пенсионери на 80г дето ахкат по младините и комунизма, а другата половина са перманентно безработни и на помощи. Та какви данъци и каква работа очакваш от тях? Ако имаха работа нямаше да кесят във форума по цял ден
196 Майора
