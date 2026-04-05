Костадин Костадинов: Можем да се договорим с Русия

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е водач на листа в 3-и МИР във Варна и на 25-и МИР София. Партията често говори за суверенитет, неутралитет и икономическа независимост. Но как изглеждат тези идеи в конкретни решения?

„Първото нещо, което трябва да се промени, е ставката на ДДС, защото в момента тя е до 100 000 лева за регистрация. Ние предлагаме тя да се увеличи до 166 000, което е максималният размер в ЕС. На нас ни се ще да бъде и по-висока, защото огромната част от приходите в бюджета се плащат от малките предприемачи“, каза в „120 минути“ Костадинов.

„Точно поради тази причина това ще им даде глътка въздух, но и ще им даде възможност да работят още повече и съответно да плащат повече на бюджета“, каза той.

Второто, което предлагат от „Възраждане“, е свързано с корекция на патентния данък, защото в момента той е горе-долу еднакъв за всички, без значение дали някой работи в големия град, или някое село.

„Това са много важни мерки, които касаят всички предприемачи“, каза Костадин Костадинов.

„Ние смятаме, че трябва да се лекуват не последиците, а причините. Всичко това, което в момента коментираме, е свързано до голяма степен с решения, които са наложени на България отвън. Решения, които са външнополитически, но имат много сериозни вътрешнополитически последици“, смята лидерът на „Възраждане“.

По думите му, ако България премахне санкциите срещу Русия и започнем да купуваме руски петрол, при нас цените на горивата ще спаднат с до 40%.

„Тогава няма да се налага да вадим пари от бюджета, за да компенсираме българските граждани за щети, които са нанесени от управлението на държавата в ущърб на националните интереси, за да угодим на чужди държави“, заяви Костадинов.

„Санкциите срещу Русия ще отпаднат. Първата държава, която го направи, ще спечели най-много. Цените винаги се определят в политически преговори“, допълни той.

„Ние можем да се договорим с Русия. Не да ги принудим, а напротив. Можем да разговаряме и можем да направим такава цена, която да е полезна за България“, каза още лидерът на „Възраждане“.

Партията се обяви против подписания от служебния кабинет договор за Украйна. по думите на Костадин Костадинов той носи само задължения за България като това да участваме в изготвянето на обща програма за дронове за подпомагане на военната индустрия на Украйна.

„Ангажименти, които по никакъв начин не отговарят на българския национален интерес“, допълни той.

Според Костадинов ролята на България в конфликта между Русия и Украйна е трябвало да бъде посредническа и по никакъв друг начин да не участваме в него.