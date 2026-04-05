Костадин Костадинов: Можем да се договорим с Русия
5 Април, 2026 22:28, обновена 5 Април, 2026 21:40 2 890 196

Първата държава, която премахне санкциите срещу Москва, ще спечели най-много, смята лидерът на "Възраждане"

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е водач на листа в 3-и МИР във Варна и на 25-и МИР София. Партията често говори за суверенитет, неутралитет и икономическа независимост. Но как изглеждат тези идеи в конкретни решения?

„Първото нещо, което трябва да се промени, е ставката на ДДС, защото в момента тя е до 100 000 лева за регистрация. Ние предлагаме тя да се увеличи до 166 000, което е максималният размер в ЕС. На нас ни се ще да бъде и по-висока, защото огромната част от приходите в бюджета се плащат от малките предприемачи“, каза в „120 минути“ Костадинов.

„Точно поради тази причина това ще им даде глътка въздух, но и ще им даде възможност да работят още повече и съответно да плащат повече на бюджета“, каза той.

Второто, което предлагат от „Възраждане“, е свързано с корекция на патентния данък, защото в момента той е горе-долу еднакъв за всички, без значение дали някой работи в големия град, или някое село.

„Това са много важни мерки, които касаят всички предприемачи“, каза Костадин Костадинов.

„Ние смятаме, че трябва да се лекуват не последиците, а причините. Всичко това, което в момента коментираме, е свързано до голяма степен с решения, които са наложени на България отвън. Решения, които са външнополитически, но имат много сериозни вътрешнополитически последици“, смята лидерът на „Възраждане“.

По думите му, ако България премахне санкциите срещу Русия и започнем да купуваме руски петрол, при нас цените на горивата ще спаднат с до 40%.

„Тогава няма да се налага да вадим пари от бюджета, за да компенсираме българските граждани за щети, които са нанесени от управлението на държавата в ущърб на националните интереси, за да угодим на чужди държави“, заяви Костадинов.

„Санкциите срещу Русия ще отпаднат. Първата държава, която го направи, ще спечели най-много. Цените винаги се определят в политически преговори“, допълни той.

„Ние можем да се договорим с Русия. Не да ги принудим, а напротив. Можем да разговаряме и можем да направим такава цена, която да е полезна за България“, каза още лидерът на „Възраждане“.

Партията се обяви против подписания от служебния кабинет договор за Украйна. по думите на Костадин Костадинов той носи само задължения за България като това да участваме в изготвянето на обща програма за дронове за подпомагане на военната индустрия на Украйна.

„Ангажименти, които по никакъв начин не отговарят на българския национален интерес“, допълни той.

Според Костадинов ролята на България в конфликта между Русия и Украйна е трябвало да бъде посредническа и по никакъв друг начин да не участваме в него.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Е па

    62 43 Отговор
    Ти колко пъти оди у Въш.ка.ристан?Що се не споразумя?

    21:43 05.04.2026

  • 5 Факт!

    48 52 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Костя и Цончовците са проект и рожба на простата Тиква Борисов и герберските крадци.

    Коментиран от #10

    21:43 05.04.2026

  • 9 Българин

    51 38 Отговор
    Къде се е чуло и видяло, роб "да се договаря" с Господаря си?!?

    21:44 05.04.2026

  • 13 коко

    35 41 Отговор
    пълни глупости и пополистки изказвания прави този човек,руснаците обявиха публично че няма нефт ,няма газ,няма нищо за не приятелски настроени държави,имат си пазар и то по голям от европейския

    Коментиран от #20

    21:46 05.04.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    20 29 Отговор

    До коментар #7 от "оня с питон.я":

    Хич не ми е важна Украйна. Отдавна ги разбарах и хич не харесвам никакви хомосоветикуси. Щом е СССР не струва. Само прибалтийците що годе стават.

    21:46 05.04.2026

  • 16 12...34

    50 35 Отговор
    Ходи в Русия там си седи и си плямпай колкото искаш,

    21:47 05.04.2026

  • 17 За притеснение е ситуацията

    32 36 Отговор

    До коментар #10 от "оня с питон.я":

    Костя и партийката му са финансирани от Борисов и Пеевски. Костя гласува, както му наредят Дебелите.

    Коментиран от #82

    21:47 05.04.2026

  • 18 ВРЪЩАЙ

    32 22 Отговор
    ПАРИТЕ!

    Коментиран от #24, #80

    21:47 05.04.2026

  • 19 Мирослав

    45 41 Отговор
    Никакво гласуване за евроатлантици, педофили и подобни психопати военолюбци обслужващи украинските и еврейските нацисти!
    Възраждане е най-българската партия и е единствената защитаваща интереса на българите.

    Коментиран от #22

    21:48 05.04.2026

  • 20 Ха ха ха ха

    32 23 Отговор

    До коментар #13 от "коко":

    Кой тоя пазар? Антарктида? Куба? Ура щели да карат втори танкер с петрол в Куба. Куба щяла да им го плати някъде към 2500 година.

    21:48 05.04.2026

  • 21 Даниел

    43 33 Отговор
    Отиди се споразумей,но никога не се завръщай тук,продажник!

    Коментиран от #27, #138

    21:48 05.04.2026

  • 22 Циганин ли си българино?

    31 27 Отговор

    До коментар #19 от "Мирослав":

    Да... откога циганите станаха българи? Откакто правешкият Ром управлява НРБто 35 години.

    21:49 05.04.2026

  • 23 Българин

    33 38 Отговор
    Марш от Родината ми бе!

    21:49 05.04.2026

  • 25 До кога ще търпим

    37 40 Отговор
    руските еничари?

    21:49 05.04.2026

  • 26 Любо

    39 29 Отговор
    Всички евроатлатници до стената !!!!

    Коментиран от #28, #43, #48

    21:50 05.04.2026

  • 27 БГА Балкан

    31 26 Отговор

    До коментар #21 от "Даниел":

    Какво ще се споразумее това, цинге? Тръмп го беше поканил? Оказа се, че тия покани се купуват с хиляди. Дали въобще взе виза и ходи, никой не разбра. Също в Москва ходи, разходи се на Червения площад и се прибра. Ни при Путин го пуснаха, ни при Медведев с водката. Пълен смях - турист!

    Коментиран от #55

    21:51 05.04.2026

  • 28 Евроатлантика

    8 13 Отговор

    До коментар #26 от "Любо":

    Какво? На всички ли ще им направиш оралка?

    21:51 05.04.2026

  • 29 Дедо

    17 11 Отговор
    Те и галите на Версенжеторикс са искали да се договорят с Римската империя и Цезар , ама накрая са изяли всички дървото и са пратени по арените с лъвовете. С Империя не можеш да се договаряш Костадинов...... историята го е доказвала винаги.

    21:53 05.04.2026

  • 31 Варненецо

    25 26 Отговор
    Ходи се запиши доброволец в Руската армия.

    21:53 05.04.2026

  • 32 Иван

    18 27 Отговор
    Няма ли някой да обясни на това нещо че ние сме в ЕС и не можем да кажем самостоятелно ние това или онова трябва тези неща да се съгласуват щото говорим неща ей така да има какво да се каже за предизборни глупости

    21:53 05.04.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    26 29 Отговор
    НИКОГА И НИКАКЪВ ДОГОВОР С ........................ РУСКИЯ ФАШИZЪМ И ФЮРЕРА ПУТЛЕР ........................ СМЪРТ НА МУНЧОВИЯ ФАШИZЪМ ......................

    Коментиран от #65

    21:54 05.04.2026

  • 36 шашармак

    19 21 Отговор
    Какво ще договаряш с държава обявила те за враг?

    21:54 05.04.2026

  • 38 Възраждане в Атака

    23 23 Отговор
    На тия избори 7%... на следващите наесен 3.7%. Следва прокурорска проверка на морския имот на Вожда.

    21:56 05.04.2026

  • 39 Българин

    15 17 Отговор

    До коментар #37 от "Мутата":

    Циганин от Максуда ли си?

    Коментиран от #58

    21:57 05.04.2026

  • 41 оня с коня

    17 25 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вярно е че всеки Трети Снаряд на Украйна е произведен в БГ,но Укпайна СИ ПЛАЩА в Твърда валута за това.И възниква въпроса кое е по-добре - да не сме обявени за "Вражеска държава" от Русия,или да ни е ПЪЛНО ПОРТМОНЕТО?Със активиране нановага ЖП-Линия България-Украйна обаче се откриват Нови Хоризонти за Оръжейният ни бизнес МАСИВНО ПОДКРЕПЕН от Новия Немски Завод у Нас,като идеята е не всеки Грети,а ВСЕКИ ВТОРИ Снаряд на Украинците да е Български!Дори можем да предложим и безплатна Екстра на Снарядите ни да пише "Нах Остен".

    Коментиран от #61, #161, #178

    21:57 05.04.2026

  • 42 Прав е 👍

    26 23 Отговор
    Прав е Костадинов ! Само Възраждане 8 ! Останалите партии са Турски Продажници .

    22:00 05.04.2026

  • 43 Ще си събираш

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Любо":

    Кара нтийте нешаснико

    22:00 05.04.2026

  • 44 Феникс

    16 16 Отговор
    Пак ще гласувам за ПП-ДБ ! Майтап бе Уили, ще гласувам както винаги за възраждане! :)

    Коментиран от #182

    22:01 05.04.2026

  • 45 .....

    10 11 Отговор
    Русия е производител на суров петрол, а в ЕС, който основно внася, половината от цената са такси и акцизи. С оглед на този факт и ниското БВП в руската федерация, цената на горивата им всъщност е доста висока.

    22:01 05.04.2026

  • 47 Аз съм веган

    4 8 Отговор
    Смехурко.

    22:01 05.04.2026

  • 49 Тоя си фантазира

    22 20 Отговор
    И какво ще договори при условие че в Сърбия и Унгария горивата са по скъпи отколкото у нас .А уж са големи приятели с Русия

    22:02 05.04.2026

  • 50 Мимчят

    25 20 Отговор
    Тук е абсолютно прав Костадинов.Дпговорка с Русия ще ни носи само полза,докато с укрите само вреда.Този гюрко се оказа продажен б.к.л.к .

    Коментиран от #59

    22:02 05.04.2026

  • 51 Ицо

    13 16 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки тук?

    Коментиран от #69, #74, #79

    22:04 05.04.2026

  • 52 Ами

    16 17 Отговор
    Коце го играе проруски настроен, за да привлече по-вече гласове.
    Тук все още има такива които да му вярват. Но в Русия
    никой не контактува с него, защото знаят за кого играе :)

    22:04 05.04.2026

  • 53 Пламен

    16 16 Отговор
    Тоз не е умен . Същия като Сидера .
    Най-хитър излезе Петя Волгин - дърпа си по 1000 евррака на ден и хич не му пука . :)

    22:05 05.04.2026

  • 55 Даниел

    9 15 Отговор

    До коментар #27 от "БГА Балкан":

    Тоя бих го пуснал само във варницата!

    22:05 05.04.2026

  • 56 Оня

    11 19 Отговор
    Само от оръжия за Украйна сме взели 10 милиарда евро.

    Коментиран от #78

    22:06 05.04.2026

  • 57 ПРОГРЕСИВЕН С КОЛЕЛОТО

    13 9 Отговор
    ТЕЗИ ЛАКЪРДИИ МОГАТ ДА ФАНАТ ДЕКИШ
    САМО В НАСЕЛЕНИЕТО
    ИЗВЪН СОФИЙСКА ТАНГЕНТА...
    ТАМ КЪДЕТО СИ БОЯДИСВАТ
    ТРОТОАРИТЕ КАТО ЖП ПЕРОНИ....😀

    22:06 05.04.2026

  • 59 Българин

    8 10 Отговор

    До коментар #50 от "Мимчят":

    Ако не се съобразяваме с укрите, те ще ни потопят два танкера и тука ще сидим въобще без гориво. Няма да е по 2 евро, няма да е 5, нито по 10. Просто няма да има никакво гориво!
    Въобще! Такйа че, да не се репчим излишно, да не се наложи да ходим пеш за морето!

    Коментиран от #106

    22:06 05.04.2026

  • 60 ганев

    12 7 Отговор
    .....ПРАВ Е....

    22:07 05.04.2026

  • 61 Последния Софиянец

    11 6 Отговор

    До коментар #41 от "оня с коня":

    Ти какво си взел от тези снаряди?

    Коментиран от #68, #76

    22:07 05.04.2026

  • 62 сноу

    15 6 Отговор
    Коце вече за кой ли път ти обръщам внимание....не си трови живота с тая продадена държава бе...Всичко е купено по един или друг начин...Гледам обясняваш на суетлю,а той те гледа кото сандък с празни шишета и се прави на ударен...Няма смисъл..има хора които за здраво накиснати в боба с чушките, та докато всичко не се срине тотално и катастрофически нищо не може да им размърда тинята...Гледам днес едно от твоите момичета спретнато ,възпитано предлага рекламни листовки на площада...минават трима циганина и с отвращение блъснаха ръката на момичето...за тях ли ще се тръшкаш бе човек...

    Коментиран от #169

    22:07 05.04.2026

  • 63 12345

    4 9 Отговор
    Просперитета на една държава не се измерва с цената на горивата, но с реакциите на подобни публикации, биха могли да бъдат преброени полезните идиоти в държавата.

    22:08 05.04.2026

  • 64 Цвете

    10 14 Отговор
    КОЛКОТО И ДА ОВЪРТАШ, СЕ ВИЖДА С ПРОСТО ОКО " ПОСЕЩЕНИЕТО ТИ ПРЕДИ ИЗВЕСТНО НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД. ЕТО КРАТКИЯ ИЗВОД, ДА НИ ПОДХЛЪЗНЕШ НАС БЪЛГАРИТЕ ДА ПРЕМАХНЕМ САНКЦИИТЕ, КОГАТО ТОЙ ( ПУТИН) НИ НАРЕЧЕ ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА, НАЛИ? НО РЕШЕНИЕТО НЕ Е САМО ОТ НАША СТРАНА ЗА САНКЦИИТЕ, А ОТ ЕВРОПА. ОБЩО ВЗЕТО, НЕ СИ ЗАБРАВИЛ, КАКВО ПРАВИ ДО ДЕН ДНЕШЕН ПУТИН СПРЯМО УКРАЙНА, НАЛИ? ЗА 20 МИЛИОНА КОМЕНТИРАШ ,НО ЗА " БОТАШ " НИТО ДУМА ? ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН, КАК СЕ ЧУВСТВАМЕ НИЕ БЪЛГАРИТЕ? ☹️😠🤔

    22:08 05.04.2026

  • 66 И така

    10 10 Отговор
    Копейкин и с дявола ще се договори стига да има далавера. Че къщите трябва да се довършват

    22:09 05.04.2026

  • 67 Марш...

    10 12 Отговор
    Чемодан, вокзал и марш там на място да се договаряш колкото щеш! Копейкииииииин!?

    22:10 05.04.2026

  • 68 08976

    10 15 Отговор

    До коментар #61 от "Последния Софиянец":

    Няма нищо по-приятно от това, с български снаряди да се пръскат съвеЦки манерки 😉

    22:11 05.04.2026

  • 69 Има

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Ицо":

    недоръгали - имаш май интерес,,,

    22:11 05.04.2026

  • 70 Троян

    10 12 Отговор
    Тъпака си мисли, че може да преговаря със рашките.. тия казват условията баламурник и популист.

    22:11 05.04.2026

  • 71 Въпрос към Копейкин

    14 11 Отговор
    Колко струват горивата в съседна Сърбия, която не е в ЕС и е пръв приятел на Русия?

    22:12 05.04.2026

  • 73 9888

    10 14 Отговор
    Прав е Костадинов.Само партия Възраждане.Гласувам с две ръце.ЕС носи само вреди за България.

    22:14 05.04.2026

  • 74 Демократ

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "Ицо":

    Не . Повечето сме незадоволени евратлантици , красавице !

    22:15 05.04.2026

  • 75 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 7 Отговор
    КОПЕЙКЕ , ДОГОВАРЯЙ СЕ С .......................... ФАШИСТКА РУСИЯ КОЛКОТО СИ ИСКАШ ........................... ПРАВ ТИ ПЪТ , КРИВА ТИ ПЪТЕКА ......................... ИДИОТ НЕНОРМАЛЕН ..........................

    22:20 05.04.2026

  • 76 оня с коня

    7 9 Отговор

    До коментар #61 от "Последния Софиянец":

    Вземат ХИЛЯДИ Българи работещи в Оръжейната промишленост и то Отлични пари,затова и няма Протести за по-високи Заплати в Бранша.Какво вземам аз ли?Ами вземам СПОКОЙСТВИЕ че Русия е държана Далеч от БГ от Украинците/няма никакъв дядо Иван на Дунава/ за да мога да си харча на воля парите които ми снасят Реституираните ми Земи в Добруджа.Ако имаш други въпроси - Давай,но вече ще са с пари!:)

    22:21 05.04.2026

  • 77 история

    11 10 Отговор
    Единственото което трябва да се питат политиците е , защо разрушиха подредена държава ? За умишлени действия срещу държавата ,през последните 36 години , трябва да понесат отговорност , а не да ми се явяват на избори .

    22:22 05.04.2026

  • 78 Взели са фирмите

    7 6 Отговор

    До коментар #56 от "Оня":

    държавата ни е дала над 20 милиарда - като суха пара и военна и др.помощ

    22:22 05.04.2026

  • 79 Украинска копейка

    7 13 Отговор

    До коментар #51 от "Ицо":

    Нас руснаците ни ръгаха, биха и ебαхα достатъчно.
    Няма недоръгани!

    22:22 05.04.2026

  • 81 ТИГО

    2 3 Отговор
    Дано не си жив!!!

    22:36 05.04.2026

  • 82 Мнение

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "За притеснение е ситуацията":

    Викаш ппдб педо.илите не те притесняват?!
    Не те притесняват и американските самолети окупирали летище София?!
    Не те притесняват и договора на Гяуров и милионите българска пара, подарени на зеленски?!
    Притеснява те само догадките за зависимости на Костадинов с Борисов?!

    Ай у л.во педоханецо!

    Коментиран от #85

    22:36 05.04.2026

  • 83 Ванга

    10 8 Отговор
    На тоя много му отива да завърши дните си да рови из кофите.

    22:36 05.04.2026

  • 84 Дзак

    4 1 Отговор
    Разбира се, че може!

    22:37 05.04.2026

  • 85 Oще едно мнение

    6 11 Отговор

    До коментар #82 от "Мнение":

    Целта на Костадинов и депутатите му е да трупат пачки, но не само от огромните си заплати. Борисов и Пеевски им нареждат как да гласуват и им заделят от краденото. Банковите сметки на възрожденците са бъкани с долари и евра.

    Коментиран от #134

    22:43 05.04.2026

  • 86 Стига с тези смешки!

    10 5 Отговор
    "...ако България премахне санкциите срещу Русия и започнем да купуваме руски петрол, при нас цените на горивата ще спаднат с до 40%."

    В Унгария, която не е спирала изобщо да внася руски петрол, цените са с 20% по високи от тези в България, и не само сега а същото е било и през април 2025 г. Ако при нас цените станат с 40% по ниски от съседите, никой от съседите, дори и турците няма да зареждат гориво в държавата си. Така ще подпомагаме всички съседи, а ние ще мизерстваме и всичките ни стоки ще станат дефицитни за българите от България, а вносните ще са с непосилни цени. Всичко е свързано с цената на горивата, а по тази логика трябва да паднат и цените на всички български стоки. Да не се връщаме назад във времето, когато Румен Овчаров беше ни уредил да купувахме петрол от Русия на двойно по висока цена от всички държави в Западна Европа, а "големия шлем" на Георги Първанов ни уреди с двойно по скъп газ. Сега Радев ни уреди да плащаме и вятъра на Боташ.

    Коментиран от #96

    22:44 05.04.2026

  • 88 Гуру Гарабед

    9 5 Отговор
    Скрии се максуда. Българите не искат да се договарят с просия. И ти не си България. Ти си един никой платен от просия с шепа платени пенсионери. Като мечтаеш за просия ,замини там и не се връщай. Клоун.

    22:49 05.04.2026

  • 89 Връщай

    6 2 Отговор
    Парите бе!

    22:52 05.04.2026

  • 90 Хора летят към Луната

    8 4 Отговор
    А вие ни занимавате с далавените и измамите на някакъв катунар от Мъглявината Черната дупка.

    Коментиран от #125

    22:52 05.04.2026

  • 91 Дерогация или дезориентация?

    4 1 Отговор
    Ами какво правим със детонацията?

    22:53 05.04.2026

  • 92 Пламен

    6 3 Отговор
    Лесно му е Копейкин сега - заплатата му е Евро . :)

    22:56 05.04.2026

  • 94 Вова Инхибитор

    7 4 Отговор
    Ще спечели какво бе максуда????по скъпи горива като в сърбия и унгария ли бе?путлероид мръсен.

    22:58 05.04.2026

  • 95 Гедер

    4 1 Отговор

    До коментар #87 от "ТИГО":

    Дошъл е да види къде ви е морето ,ама е видял само едно Шопско поле с тикви

    23:00 05.04.2026

  • 96 Сатанас Теофилакт.

    9 3 Отговор

    До коментар #86 от "Стига с тези смешки!":

    Факт. И Всички помнят как овчаров подписваше договори България да купува гас с 300 процента по скъпо. Никога повече България няма да в колония на просия.

    23:01 05.04.2026

  • 97 ?????

    8 5 Отговор
    Абе Коце уж си прав но за тия четири години толкова мръсотии направихме на Русия, че те едва ли ще ни ги простят .
    Па и петрола и газа лека полека ги пренасочиха към Азия та едва ли сме им интересни вече.
    Та ще си купуваме демократичен газ и петрол или руски такъв маскиран като азерски, но с демократична надценка.
    Умните и красивите все пак успяха.
    Евалла на тях.

    23:03 05.04.2026

  • 98 Хахахаха

    8 4 Отговор
    Господарите на русо робите ги активираха.

    23:06 05.04.2026

  • 99 Хахахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с питон.я":

    Копейки, вие трябва да останете в България. За да помагате на ВСУ, вашите данъци помагат на Украйна. Така, че не заминавайте за раша, моля ви!

    Коментиран от #195

    23:08 05.04.2026

  • 100 Поцоланов

    8 4 Отговор
    Същия болен тарикат като сидеров. И говори същите болни глупости.. много иска да е васал продажната максуда. Бе.нзин и кибрит за него

    Коментиран от #154

    23:09 05.04.2026

  • 101 Бай Митрофан

    4 1 Отговор
    С Коцето сме се договорили. И не само с него.

    23:12 05.04.2026

  • 102 Топорчев

    6 4 Отговор
    Исторически документи и факти. В периода 1945-1989 България е била колония на сссср. И в това колониално минало България е била напълно разграбена от просия. Хората чакаха в листата за москвич по 8г и за панелка 10 години.

    23:13 05.04.2026

  • 103 решено е за фронтовата територия

    5 2 Отговор
    Никога. Абсурд е .За Русия , България все едно не съществува. Освен това България е отявлен враг на Русия. България ще си се върна там където е била преди 145 години и всичко ще си се нареди както трябва. Русия няма за какво да разговаря с България. Няма тема. Всичко е приключило.

    23:13 05.04.2026

  • 104 Расташки

    5 3 Отговор
    Cамо Партия МЕЧ ще те оправи копейкин и вашите болни комунистически последователи !!!

    23:14 05.04.2026

  • 105 С РУСИЯ ЩЕ ГОВОРИМ

    3 6 Отговор
    СЛЕД УДАРА ЯДРЕН СРЕЩУ ПСЕТАТА АНГЛИЙСКИ

    23:14 05.04.2026

  • 106 Мимч

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Българин":

    Ама, ти сериозно ли говориш.Ами,че ние първо имаме ли танкери?А и да имаме няма от тях да го вземаме.Има тръбопроводи по които може да тече,ако наистина господата ни бяха по дълновидни,а не да изпълняваме номерата за печалба на ястребите..

    Коментиран от #109

    23:17 05.04.2026

  • 107 Връщай

    5 3 Отговор
    Парите бе!

    Коментиран от #111

    23:19 05.04.2026

  • 108 Истина

    4 7 Отговор
    Русия е нашето спасение . Почти 40 години чакаме от запада да дойде нещо по - добро . Е май няма да дойде . По-лошо става. Колко ⁰неща имахме на сравнително добро ниво сега ги нямаме . Рязахме ,унищожавахме ,крадахме ,камък върху камък не оставихме ,преизпълнихме исканията на същия този запад. Надявахме се да ни приемат като равни, но те явно никога не са имали такова намерение. Всяко нещо има край, търпението също.

    23:22 05.04.2026

  • 109 що го питаш

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Мимч":

    танкери от газото мy ще дава газ... без пари разбирасе а за нефт да не говорим че ще се обиди

    23:24 05.04.2026

  • 110 Българин

    1 1 Отговор
    Коце, ти хубаво ще се договаряш с Русия, ама какво ще правиш, ако укрите са обидят и започнат да потапят танкерите през Черно Море? А ако взривят газопровода, като завода в Брянск?
    Не е ли по-добре да си траем и да не се бутаме между шамарите?!?

    23:27 05.04.2026

  • 111 Познат

    5 0 Отговор

    До коментар #107 от "Връщай":

    Kупи skoda 2025г. mercedes за сина си и един форд и да не казвам колко имота

    23:29 05.04.2026

  • 112 това е положението

    6 1 Отговор
    Русия може да говори с Турция, да се договарят и да решават съвместно всички въпроси от взаимен интерес. . С България няма за какво да говори.

    23:31 05.04.2026

  • 115 Един

    7 3 Отговор
    До един прекрасен момент, когато бакшиша от Кремъл заяви, че тероризираме чебурашките в Камчия и прати армията да ги освобождава и съответно да анексира територията. Тея са способни само на варварство и нищо градивно. Колкото по-далеч от Русия, толкова по-добре.

    23:47 05.04.2026

  • 116 Връщай

    4 2 Отговор
    Парите бе!

    23:50 05.04.2026

  • 119 Евро и пак евро

    1 1 Отговор
    Ти си малкия стратег,знаем кой е голем стратег.

    23:56 05.04.2026

  • 120 хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Горски":

    Не виждате ли , че е тотално неадекватен. И той и главнокомадващата изобщо не са тук . Всичко е пунта мара.Сега Бандеровския режим и джуджетата са по важни от бункерите. Предстоящото управление на фронтовата полоса от двамта генерали ще бъде удивително. Да видим само до къде ще стигнат цените и какво ще остане на територията.

    23:58 05.04.2026

  • 121 Страната се напълни с чужденци предимно

    5 0 Отговор
    Азиатци от и то от мюсулмански страни. Работодателите които поръчват чужденци са предимно западни инвеститори. Но те не могат да ги използват защото азиатците нито искат нито могат да работят. На Ганчев не му стигат нашите ромеи ами сега си внесе от Бангладеш хора които трябва да храни а българи умират от студ и глад. Партиите правителството президентството не се интересуват от този проблем голем.

    23:59 05.04.2026

  • 122 Димо

    3 2 Отговор
    Коцето копейкин иска да се договаря с престъпен режим! Че как иначе,нали от Кремъл са му финансите! И от Пеевски!

    00:01 06.04.2026

  • 123 Горски

    3 1 Отговор
    Аналогично ИТН "разкриха нотата на Иран". Нищо, че тяхното правителство барабар с ДПС и ББ са подписали съгласието за ползването на гражданско летище за логистика за удари по суверенна държава. Направо пишете, че майка му му е написла бележки и той рецитира, декламира майчините думи! В документа пише, че България заедно с Украйна ще използват принуда по отношение на Руската федерация с оглед на това същата да изплати репарации на Украйна. Съюзените държави, или на кратко "Участниците" в споразумението се договарят за съвместно използване на сила срещу Руската федерация с оглед изправяне на ръководството и пред трибунал. И спрете да ме цензурирате!

    Коментиран от #127

    00:02 06.04.2026

  • 124 Да бе

    2 2 Отговор
    И ти се сети кога преди изборите за ддс и Русия. Късно е вече пътник си ...

    00:06 06.04.2026

  • 125 Човешки крак не е стъпвал на луната

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Хора летят към Луната":

    Те американците не могат да се справят с някакъв Иран към луната били тръгнали ?
    Наистина ли го вярваш това бе момче ?

    Коментиран от #181

    00:14 06.04.2026

  • 126 Циганин ли си, българино? 🤔

    6 6 Отговор
    Костадинов, ти си черен, мургав циганин!

    Коментиран от #128

    00:14 06.04.2026

  • 127 Послъгваш

    0 5 Отговор

    До коментар #123 от "Горски":

    Правителство имаше коалицията ГЕРБ, БСП, ИТН. Не ДПС. И не са разрешавали нищо. Лъжата е приоритет на пропаднали хора.

    Коментиран от #131

    00:16 06.04.2026

  • 128 Циганин

    5 2 Отговор

    До коментар #126 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    ама е българин за разлика от теб. Айде гид. Продажни подлоги! На кое сметище ви събират отпадъците, не знам!

    Коментиран от #130, #132, #133, #135

    00:17 06.04.2026

  • 129 Луд умора няма

    6 0 Отговор
    Сороските тролеи ха ха ха. ...

    00:20 06.04.2026

  • 131 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Послъгваш":

    Ти пък си най - "честния", а вашата управляваща клика не сте ли пропаднали?

    Коментиран от #143

    00:23 06.04.2026

  • 134 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #85 от "Oще едно мнение":

    Той щоту Радев и ппдб са независими от Борисов и Пеевски, и са бедняци?!

    Казах ти вече, марш у л.во!!!

    00:24 06.04.2026

  • 135 Циганин ли си, българино? 🤔

    2 2 Отговор

    До коментар #128 от "Циганин":

    Искаш ли в 🍑 ???


    А?а? 💦

    Коментиран от #137, #145

    00:25 06.04.2026

  • 136 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор
    Костадин Костадинов: Можем да се договорим с Русия-аз пък казвам по добре да се договорим с Турция да се пресъденим към тях защото е по добре за нас и сме комшии а русия е далеч нереде Ямбол нереде Истанбул

    Коментиран от #139

    00:25 06.04.2026

  • 137 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Да искам. Напълни моят.

    Коментиран от #140

    00:28 06.04.2026

  • 138 Браво Коста

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Даниел":

    Кефи максимално как тъпче евроатлантизма в бг-то.

    00:28 06.04.2026

  • 139 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Костадин Костадинов":

    Искаш да кажеш, че съм циганин?

    00:28 06.04.2026

  • 140 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 1 Отговор

    До коментар #137 от "Ивелин Михайлов":

    Ичкаш ли да направя св...ка на мен?

    Коментиран от #142

    00:29 06.04.2026

  • 141 Ама

    3 2 Отговор
    Вие отдавна сте се договорили бе Костя, това и децата го знаят !

    00:31 06.04.2026

  • 143 Въпроса е какво те влече

    0 4 Отговор

    До коментар #131 от "Горски":

    да си дъно в обществото и да лъжеш? Задаваш ли си въпроси какво те кефи да изглеждаш толкова жалко?

    Коментиран от #146

    00:36 06.04.2026

  • 144 хаха

    2 4 Отговор
    Ама то ти можеш и да си береш лайката бе цигойнър от максуда.

    00:36 06.04.2026

  • 145 Явно си

    1 2 Отговор

    До коментар #135 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Но за разлика от теб има цигани с достойнство!

    Коментиран от #147

    00:37 06.04.2026

  • 146 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #143 от "Въпроса е какво те влече":

    А теб какво те кефи, че си заорал дъното?

    Коментиран от #148

    00:39 06.04.2026

  • 147 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 3 Отговор

    До коментар #145 от "Явно си":

    Кажи ми, в какво се държа недостойно? Живеем в европейска държава през 21 век!

    Коментиран от #149

    00:41 06.04.2026

  • 148 Айде отговори

    0 2 Отговор

    До коментар #146 от "Горски":

    Какво те кефи да те ползват за евтин глупак, да лъжеш като циганин и да те подритват такива като мен като парцал. Изглежда толкова глупав мерак. 😄

    Коментиран от #153

    00:43 06.04.2026

  • 149 Какво достойно има

    2 0 Отговор

    До коментар #147 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    да ви ползват за лъжи и пропаганда? Трябва да си много глупав, за да удариш такова дъно.

    Коментиран от #150, #152

    00:44 06.04.2026

  • 150 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 5 Отговор

    До коментар #149 от "Какво достойно има":

    Костадинов е циганин!

    Коментиран от #155

    00:46 06.04.2026

  • 151 По принцип може да може

    2 0 Отговор
    Но на практика няма как да стане !

    00:49 06.04.2026

  • 152 Подавам сигнал но без полза

    2 0 Отговор

    До коментар #149 от "Какво достойно има":

    Подай сигнал и ти ако искаш. Не е редно да пише такива неща.

    00:52 06.04.2026

  • 153 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #148 от "Айде отговори":

    А теб какво те кара да хозиш в хижата Петрохан и да се дупиш на богати чиковци? Толкова ли си я окъсал?

    Коментиран от #156

    00:53 06.04.2026

  • 154 ганю

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "Поцоланов":

    не се сещам някой продажен идиот като теб да е направил нещо за
    страната или Аец може би или летище или индустрия
    развил технологии или каквото и да е там полезно
    45г вървяхте напред с Русия 36г крадохте и ядохте и не остана
    сега сте
    на май-
    ната си
    и нямате абсолютно нищо и няма да получите абсолютно нищо отникъде
    щото безплатен обяд няма
    Коце а Русия дали ще иска нали изгонихте дипломатите
    и закрихте и Консулството във Варна
    ами ако Русия е в отпуска и не иска да се договаря?

    Коментиран от #162

    00:54 06.04.2026

  • 155 Ами добре

    2 0 Отговор

    До коментар #150 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Но поне е българин за разлика от теб. Ти ем циганин, ем безродник! 😄

    01:02 06.04.2026

  • 156 Не споменах ли

    0 2 Отговор

    До коментар #153 от "Горски":

    че с лъжи се занимават само отпадъци. Нищо лично. Просто явно те влече. 😄

    Коментиран от #159

    01:03 06.04.2026

  • 157 Иван

    3 2 Отговор
    Копейката цвили на умрелО !
    За няколко цента надолу в цената на бензина да подари България на фашистка Русия !

    Коментиран от #158

    01:04 06.04.2026

  • 158 Къде ви намират толкова глупави

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "Иван":

    и да показвате падението и фашизма залял запада?

    01:06 06.04.2026

  • 159 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #156 от "Не споменах ли":

    Като вас управляващите, нищо лично.

    Коментиран от #160

    01:08 06.04.2026

  • 160 Ем лъжеш

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Горски":

    ем се дразниш, че изглеждаш толкова глупаво и жалко. 😄Аз на отпадъци не съчувствам. Не търси съчувствие тук. 😄

    01:11 06.04.2026

  • 161 Азз

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "оня с коня":

    Кое портмоне ти е пълно?

    01:13 06.04.2026

  • 162 Балкански

    1 3 Отговор

    До коментар #154 от "ганю":

    Интересно: "45 години сме вървяли напред с Русия" ?!
    Къде е това напред? Вървяли сме надолу, докато станахме последната дупка не само на Европа, ами и на целия свят! Точно 45 години СеСеСеРе изсмукваше и крадеше благата произвеждани в България и ни доведе до поредната национална катастрофа през 1989 г. След това следва оново грабеж на държавата от комунистическите, мафиотски структури на ДС в лицето на Андрей Луканов, Жан Виденов, Симеон Сакскобурготски, Доган, Сергей Станишев, Георги Първанов, Боко, Шиши ,,,,,,все изтъкнати дейци на руското разузнаване и мафия.

    Коментиран от #163, #176

    01:23 06.04.2026

  • 163 Фактите не са на твоя страна

    2 1 Отговор

    До коментар #162 от "Балкански":

    Означава, че лъжеш. А това не е хубаво! По времето на социализма, в България имаше заводи, имаше производство, имаше селско стопанство, имаше една от най силните армии на балканите! Днес си на внос, а армията мираж.

    01:27 06.04.2026

  • 164 Обикновен кибик

    1 1 Отговор
    Като гледам ти вече си се разбрал…

    01:52 06.04.2026

  • 165 Факти

    2 2 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп , Зеленски и Натаняху... .!!! Долу диктаторите!

    01:59 06.04.2026

  • 166 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЕНАВИЖДАТ КОРУМПИРАНИЯ ЕС, ЕВРОТО, ШАЙКАТА ПРЕСТЪПНИ ПОЛИТИЦИ, КЪРВАВИЯ КИЕВСКИ РЕЖИМ СЪС ЗЛАТНИТЕ ТОАЛЕТНИ И НАТОТО, КОЕТО НАПАДА НЕЗАВИСИМИ ДЪРЖАВИ !!!

    02:01 06.04.2026

  • 167 ЪХЪ

    2 2 Отговор
    Копейка, в Максуда може и да вървиш, пробвай там.

    02:04 06.04.2026

  • 168 Дика

    2 2 Отговор
    Я да видим при тия с договорките с Русия дали горивата им са по евтини отколкото при нас. Ами не са.

    02:14 06.04.2026

  • 169 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "сноу":

    За съжаление си прав, съгласен съм с написаното от теб..... Убедено ще гласувам за Възраждане на България, пък дано да станем отново държава.... Съгласен съм, че за да се случи това е необходимо да се срути всичко и да се гради на ново..... Не може от една изтърбушена съборетина да направиш хубав дом ако не я събориш....

    Коментиран от #171

    02:24 06.04.2026

  • 170 Шоо

    3 4 Отговор
    Ха ха, тоя сульо си мисли, че го бръсне за слива Путин, щял да се договори. И какво ще предложиш насреща, голия си ... ли?

    02:27 06.04.2026

  • 171 Бате Георги

    3 3 Отговор

    До коментар #169 от "Европеец":

    Те щото от възраждане са едни специалисти по съграждането, ум да ти зайде. И тия скоро ще правят компания на оня хахавия Волен. Остана си с големите приказки.

    Коментиран от #173

    02:30 06.04.2026

  • 172 Артилерист

    3 2 Отговор
    Костадинов говори добри истини за България и ако се разберат с Радев след изборите това ще добра новина за страната. Стига вече соросоидните атлантически предатели са лъгали и заблуждавали народа чрез платените им медии. Стига вече разни нагаждачи ""историци", "учени" и "политици" са ровили, късали и обръщали историята и настоящето с хастара навън само и само да "докажат" колко лош е бил живота преди "демокрацията" и как сме цъфнали и вързали след нейното нахлуване...

    02:39 06.04.2026

  • 173 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #171 от "Бате Георги":

    Може и да си прав.... Волен се гушна с тиквата и тотално се провали като политик, в лично качество сигурно се е захлебил от това гушкане.... Като гледам по места Възраждане не разполага с кадри за управление, защото не е бил никога управлението..... Ако след време влезе в управлението надявам се, че ще може да привлече умеещи хора с които да управлява..... Има много кадърни личности и партии, които няма да минат бариерата и заслужаващи внимание, но поради факта че няма да минат бариерата си струва да се гласува за Възраждане. ..

    02:42 06.04.2026

  • 174 Трътлю

    3 1 Отговор
    Гласувам за Възраждане.
    Всеки друг вот е за Урсула, Кокорчо и Питрохан.

    02:54 06.04.2026

  • 175 Който не иска с Русия,

    1 1 Отговор
    значи иска с анадолския нyжник.
    Или…

    02:56 06.04.2026

  • 176 А, бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #162 от "Балкански":

    балкански неразумний юроде, при социализма България изплува от небитието на раздробеното слабо селско стопанство с вола Белчо и кравичката Сивушка, с дребната железарска манифактура и липсата ток, лоените свещи и газените ламби и тн.,в съвременна развита във всяко отношение страна. Ако не беше соца и Съветския съюз с неговите танкери, фериботи и влакови композиции с най-различни природни ресурства, предоставени на достъпна цена или в замяна на селскостопанска продукция, България сега още щеше да гази калта без асфалтирани пътища, без електрификация и тн., устремена в тъмнината към Третия свят.

    03:13 06.04.2026

  • 177 Хубавеца

    1 0 Отговор
    Кой сте вие господин никой?Лаком циганин

    03:36 06.04.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Комунистите родината изграждат

    3 0 Отговор
    Костадин Костадинов: Можем да се договорим с Русия отново да навлезе с войски по Българските земи и както едно време прекръстихме Варна на Сталин град, сега да прекръстим Варна на Путин град. Първата държава, която премахне санкциите срещу Москва, ще спечели най-много, смята лидерът на "Възраждане" Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е водач на листа в 3-и МИР във Варна и на 25-и МИР София.конкретни решения? Дадохме на руски Бизнесмени да изкупят над 400 хиляди имота по Българското Черноморие. Камчия е собственост на Руски Олигарсеи цялостно. Така ще станем цялостно изкупени и народа ще има пари, каза Костадинов. Ооо забравих за опустелите днешни села в България след като Сталин въведе крепостното право и отне земите на Селяните. Другари комунисти от „Възраждане“, ще възстановим отново селата. Ще вкараме по Свещенните Български Земи още много Циганета, като мен от Руския и селата няма да са веке опустели и ще има кой да работи за гладните Комунистически Олигарси собственици на ТКЗС. Костадинов: Напред с циганизацията другари, напред, напред с червеното - кърваво знаме напред и с Петолъчка на челото напред!

    03:46 06.04.2026

  • 180 Гаден Подъл Родоотстъпник

    2 0 Отговор
    Костя дъ Простя е

    Продажен Копанар .

    03:48 06.04.2026

  • 181 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Човешки крак не е стъпвал на луната":

    Личи че си

    Тотален Издуханяк.

    03:49 06.04.2026

  • 183 Комунистите родината изграждат

    1 0 Отговор
    ПИСМО ДО ВАНКА С ТАНКА
    Пиша ти от Плевен, драги Ванка.
    Помниш ли кагда пришол със танка?
    Беше млад, но се държеше мъжки.
    Зарази семейството ми с въшки…
    Взе на мама златните пендари
    и дори галошите ми стари.
    Помниш ли, как кушаше картошки?
    Наконец забърса три кокошки.
    После си преспал със кака Сия
    и изпил си всичката ракия.
    А след време чухме и мълвата,
    че си гръмнал тате във главата!
    Длъжен бях да те обичам, Ваня.
    Даже кръстих дъщеря си Маня.
    Залъкът си давахме насила
    на Русия – тая дива сила.
    После цели девет петилетки
    грабихте уран и руди редки.
    Грабихте и жито, папироси…
    Зарад тебе ходим голи-боси!
    Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.
    Ние всички хранехме танкиста.
    А пък ти ни пазаше със танка
    и ни взе последната луканка…
    Пазеше и немците, и чехите.
    Ние тук възпявахме успехите.
    С паметник стърчиш ни на главата
    и скверниш небето и земята.

    04:03 06.04.2026

  • 186 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    04:27 06.04.2026

  • 187 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    04:28 06.04.2026

  • 188 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    04:29 06.04.2026

  • 189 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    Коментиран от #191

    04:30 06.04.2026

  • 190 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!
    88 Майчице Свята
    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към Костадинов! Ооо Неразумний Юроде - Цигане, защо се срамиш да се наречеш Българин?

    04:34 06.04.2026

  • 191 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #189 от "Майчице Свята":

    не пишеш,че Евгени и Екатерина измислят славянството?

    Коментиран от #192, #193

    04:36 06.04.2026

  • 194 Майчице Свята

    1 0 Отговор
    Такава е картината с всички мeдии създадени в България след 1944 г. - пълна заблуда и комyнист-мyтрашка пропаганда на блядиcтанcка идеология, преди на СССР сега на Русия - каквото им се каже от Крeмъл това правят нашите "рoдолюбиви" рублaджии... но нали затова им бутат рyбълите на "дрyгарите" станали крyпни феoдални влaдетели. Дори и в народното събрание имаха нaглостта да твърдят, че Русия била тяхната майка.

    04:50 06.04.2026

  • 195 Какви

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Хахахаха":

    данъци плащат копейките според теб? Половината са пенсионери на 80г дето ахкат по младините и комунизма, а другата половина са перманентно безработни и на помощи. Та какви данъци и каква работа очакваш от тях? Ако имаха работа нямаше да кесят във форума по цял ден

    04:53 06.04.2026

  • 196 Майора

    1 0 Отговор
    Копейкин , май паметта ти е къса или не помниш, но нс времето твоята любима Русия ни продаваше най скъпия газ в страните от бившия СИВ!Спри се , като ти харесват отивай при руснаците!

    05:12 06.04.2026

