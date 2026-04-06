  Тема: Войната на пътя

Ремонт затваря едното платно на главния път Е-79 край с. Крупник

6 Април, 2026 07:48 673 3

  • крупник-
  • село-
  • ремонт-
  • движения-
  • автомобили-
  • движение

Необходимо е водачите да бъдат внимателни и да следват временната организация за движение и указанията на сигналистите

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес между 8:00 и 14:00 часа движението в 5-километров участък на главния път Е-79 в района на село Крупник (от 380-и до 385-и км) ще се осъществява двупосочно в една лента чрез поетапно пропускане на автомобили, посочи БНТ.

Причината е частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка. Необходимо е водачите да бъдат внимателни и да следват временната организация за движение и указанията на сигналистите.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение. И апелират всички да се движат с повишено внимание, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цербер

    Отговор
    Ремонтът не го затваря,а го затварят хората, отговарящи и извършващи ремонта на асфалта по пътя.

    07:57 06.04.2026

  • 2 фончо тариката

    Отговор
    яша ремонта на ремонта дайте кинтите

    10:19 06.04.2026

  • 3 n√Варна

    Отговор
    Михайлооооов, Михайлов,
    Виж си заглавието дали съответства на статията ти, защото може би не правиш разлика между лента за движение и платно на път, каквото и да означава второто!!!!1

    13:34 06.04.2026

