Ремонт затваря едното платно на главния път Е-79 край с. Крупник

Днес между 8:00 и 14:00 часа движението в 5-километров участък на главния път Е-79 в района на село Крупник (от 380-и до 385-и км) ще се осъществява двупосочно в една лента чрез поетапно пропускане на автомобили, посочи БНТ.

Причината е частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка. Необходимо е водачите да бъдат внимателни и да следват временната организация за движение и указанията на сигналистите.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение. И апелират всички да се движат с повишено внимание, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.