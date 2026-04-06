„Поколението ми беше окуражавано да замине“: 23-годишната Анна Бодакова избира да остане в България

Анна Бодакова е кандидат за депутат на ПП-ДБ. Тя е на 23 години и вероятно е най-младият кандидат за народен представител в следващия парламент. Тя е 10-а в листата за 24-и МИР, където водач е Ивайло Мирчев.
„Аз мога да предложа една перспектива относно политики, които биха накарали младите да останат в България. Голяма част от моето поколение беше окуражавано да замине, особено заради корупционният модел, който е завладял страната“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Анна Бодакова.
„Голяма част от нас са отраснали с приказки за това как тук няма да се подобри и затова е по-добре да учим чужди езици и ако може, да заминем възможно най-рано. Аз избрах да остана и вярвам, че има конкретни политики, що се отнася до подкрепа на младите семейства“, каза още тя.
По думите ѝ стандартът в България се подобрява и БВП расте. Според нея обаче тези пари не се използват по най-добрия начин, а понякога отиват в „черни касички“ или „се раздават през прозореца“.
„В миналия бюджет имаше няколко милиона, които нямаха определена цел. Те просто съществуваха там и не се знаеше от никого за какво ще се използват. Относно раздаването на пари – отново миналата година видяхме надскачане на тези 3% дефицит. Раздаване на различни социални помощи, а увеличението им нямаше възвръщаемост“, обясни Анна Бодакова.
„Данните от преди протеста показват, че моето поколение гласува също колкото всяка една възрастова кохорта в България. Проблемът е, че хората са уморени от избори, уморени от политическата криза и цялостно гласуват все по-малко. Смятам обаче, че с протеста това ще се промени и ще видим по-висока избирателна активност“, смята кандидат-депутатът от ПП-ДБ.
1 Вервайте ми
Коментиран от #41, #88
08:41 06.04.2026
2 Трол
08:41 06.04.2026
3 честен ционист
Коментиран от #63
08:42 06.04.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ХВЪРЛИ :)
КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ:)
08:42 06.04.2026
5 пресолена
08:42 06.04.2026
6 Ццц
08:43 06.04.2026
7 Добре
08:43 06.04.2026
8 Мими Кучева🐕
08:43 06.04.2026
9 Реалност
08:44 06.04.2026
10 българи
08:44 06.04.2026
11 Факти
Коментиран от #25, #110
08:45 06.04.2026
12 ЛГДБПП
08:45 06.04.2026
13 Малката Мута
08:47 06.04.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И БАЩА СЛЕД КАТО ПОЧИВА МАЙКА И
.......
ОТ 9 ГОДИНКИ СЕ Е БОРИЛА ЗА ЖИВОТА
.....
А ТИЯ КИФЛИ ГЛЕДАТ КУЧЕТА И КОТКИ И
НЕ ГОТВЯТ - БИЛО НЕСЪВМЕСТИМО С БИЗНЕС КАРИЕРАТА:)
08:48 06.04.2026
15 така де
Коментиран от #20
08:48 06.04.2026
16 кой мy дpeмe
за някой хора
Коментиран от #27
08:49 06.04.2026
17 Нормално
п.п. На тази ще и викаме Лена №2
08:50 06.04.2026
18 бай благои
Коментиран от #26
08:50 06.04.2026
19 Киро съм
Коментиран от #116
08:50 06.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 гост
Коментиран от #84
08:52 06.04.2026
23 Мигрант
Страната отива към фалит и национална катастрофа. Горчиво ще съжаляваш за решението си.
Коментиран от #29, #33, #38
08:52 06.04.2026
24 това е несериозно
08:53 06.04.2026
25 Така де
До коментар #11 от "Факти":Щом Кирето заряза канадата за да стане депутат у нас трябва да има келепир. Ако отиде в чужбината ще се наложи да бачка. Пък и винаги има резервни варианти ако с депутатството не и потръгне - нечия секретарка, плеймейтката, инфлуенсърка и т.н.
08:53 06.04.2026
26 Ама как
До коментар #18 от "бай благои":кой трябва да ги измете, щом младите забягват по чужбина? Филанкишията ли или ние, старите? Зададох риторичен въпрос,само .
08:54 06.04.2026
27 Особено интересно
До коментар #16 от "кой мy дpeмe":Е разделянето на електората на различни възрастови кохорти.
08:54 06.04.2026
28 Дзак
08:58 06.04.2026
29 Мими Кучева🐕
До коментар #23 от "Мигрант":Ама със свински цървули ли да бяга,или с маратонки?🤔🖕🤔
Коментиран от #30
08:58 06.04.2026
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #29 от "Мими Кучева🐕":АДИДАС СА ОТКРАДНАЛИ
МАРАТОНКИТЕ ОТ ДИЗАЙНА НА ЦЪРВУЛКИТЕ :)
09:00 06.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 глоги
Коментиран от #55
09:02 06.04.2026
33 Любопитен
До коментар #23 от "Мигрант":И къде ще ходи? Само миналата година над 500 000 гастарбайтери са напуснали Германия, повечето от които са се прибрали по родните си места в Турция и България. В Западна Европа трябва да работиш като луд само и само да си платиш скочилите двойно квартири.
А пък тази не я мисли - ще "поработи" някой друг месец като депутат, ще се навежда по парапети за да придобие популярност и после кариера в онлифенс.
Коментиран от #45
09:02 06.04.2026
34 Как пък не видях
Коментиран от #47
09:03 06.04.2026
35 Мям
09:04 06.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 точно тази либeраcткaта пик...
09:05 06.04.2026
38 Анна
До коментар #23 от "Мигрант":Не мога, бе мигранте! Има още мазнинка по кокала за смикане и е много сладко!
09:07 06.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ехааа
09:08 06.04.2026
41 Има логика
До коментар #1 от "Вервайте ми":Западния корупционен модел е един демократичен, свободен корупционен модел.
09:08 06.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Реалност
До коментар #39 от "Кифлата на кой е или е оборотна":Мяза на оборотна, но пък в партията и 99% са п...си и педофили, вероятно ще е новата на Бойко:)
09:11 06.04.2026
44 киро шприца
09:12 06.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 SDEЧЕВ
Коментиран от #86
09:14 06.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Данко Харсъзина
Коментиран от #87, #111
09:18 06.04.2026
49 мхммх
аман от идиоти, то не бяха 240 ами трупате трупате идиотизъм
09:19 06.04.2026
50 Данко Харсъзина
09:21 06.04.2026
51 Сталин
Коментиран от #90
09:23 06.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 разни джензита
Коментиран от #71, #89
09:24 06.04.2026
54 яйла
Коментиран от #56
09:26 06.04.2026
55 Другата кандидатка
До коментар #32 от "глоги":Малена Малчева не ли по- млада от Анна? Ей тъй се гради кариера, да гледа и да се учи следващото поколение - веднага след средно образование да влиза в парламента
Коментиран от #58
09:27 06.04.2026
56 веднага
До коментар #54 от "яйла":да ги пращат в парламентя да дремят!
09:29 06.04.2026
57 Ний ша Ва упрайм
09:31 06.04.2026
58 Hенормалните педроханци
До коментар #55 от "Другата кандидатка":да почнете вече от детската градина в парламента да ги вкарвате, че децата са ви афинитет.
09:31 06.04.2026
59 кхиоки
Коментиран от #61
09:32 06.04.2026
60 Хмм
09:32 06.04.2026
61 Ами
До коментар #59 от "кхиоки":на 10-то място в листата, това е неизбираемо място
Коментиран от #62, #65, #66, #67
09:33 06.04.2026
62 Трол
До коментар #61 от "Ами":Напълно избираемо е, целият фенклуб на "Левски" ще гласува с преференция за Анна.
Коментиран от #68
09:39 06.04.2026
63 Дааа
До коментар #3 от "честен ционист":И децата го разбраха ,само ти не
09:41 06.04.2026
64 Струва
09:41 06.04.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Има
До коментар #61 от "Ами":преференции и може да бъде избрана с тях.
09:44 06.04.2026
67 Дyпетaт Tочевa oт OПГ-ГPAБ
До коментар #61 от "Ами":Избираемо е, купурат ми пак 10 000 римлянина и пенсионера и отново цялата съм вътре в парламентата!
09:45 06.04.2026
68 Хмм
До коментар #62 от "Трол":от екипа на Белобрадова е, която е крала ток като ...
09:45 06.04.2026
69 Червени израстъци
БАДЖAК, БАДЖАНAК, БАДЖАНAЦИ, ШУРОБAДЖАНАК,
ШУРОБAДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА БАЙ ТОДОРАНЧО!
09:46 06.04.2026
70 Тити на Кака
Динамика, а?
09:46 06.04.2026
71 След Освобождението
До коментар #53 от "разни джензита":на България всички депутати са били млади. Стамболов дори е бил на 28 години като председател на НС.
Коментиран от #115, #117
09:46 06.04.2026
72 Хаха
Коментиран от #75
09:47 06.04.2026
73 Тити на Кака
Динамика, а?
09:47 06.04.2026
74 малката калинка
че ще се намери местенце и за мен на кьорсофрата покрай бат кокорчо
вместо да работя за някое шефче да ми диша зад врата
09:48 06.04.2026
75 Хмм
До коментар #72 от "Хаха":визията е 10 хиляди лева заплата
Коментиран от #78
09:50 06.04.2026
76 Тази
09:51 06.04.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Поравете се
До коментар #75 от "Хмм":Визията е 10 000 евро заплата и отделно още стотици хиялди от комисионните за предателски антинародни гласувания
Коментиран от #81
09:53 06.04.2026
79 1488
09:54 06.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Хмм
До коментар #78 от "Поравете се":като начало 10 хиляди са добре, даже много, може да създаде и социологическа агенция, завършила е социология
Коментиран от #103
09:58 06.04.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Майора
10:09 06.04.2026
84 2234
До коментар #22 от "гост":Там е.
Коментиран от #85
10:09 06.04.2026
85 но за да крадеш
До коментар #84 от "2234":не е нужно специално образование нали?
10:11 06.04.2026
86 2234
До коментар #46 от "SDEЧЕВ":Ами щото толкова им е акъла.
10:11 06.04.2026
87 Абе
До коментар #48 от "Данко Харсъзина":Бако Данко, тава е от поколението Гъ Зъ.
10:11 06.04.2026
88 така ще ни оправи
До коментар #1 от "Вервайте ми":с 200 отзад ще ни орпави направо
10:13 06.04.2026
89 1234
До коментар #53 от "разни джензита":Браво, добре казано.
10:13 06.04.2026
90 Абе не бе
До коментар #51 от "Сталин":На парапета е, ама с Белобрадова.
10:13 06.04.2026
91 Дачко Яворов
10:25 06.04.2026
92 Право е момичето
Коментиран от #93
10:27 06.04.2026
93 Абе
До коментар #92 от "Право е момичето":Я не знам тоа що го пишат с П.
10:30 06.04.2026
94 Денчо
Коментиран от #99
10:35 06.04.2026
95 ДрайвингПлежър
Е тия младите Зет-джендърчета ще ви оправят окончателно.
... и тази е пак поне завършила имат едни още без образование
Коментиран от #97
10:40 06.04.2026
96 Тююююххх ма,
10:48 06.04.2026
97 И какво
До коментар #95 от "ДрайвингПлежър":Като е завършила?! Масово такива завършили като нея не могат да разделят на две магарета купчина сено.
А онези другите са още по-зле, това е ясно.
Коментиран от #112
10:51 06.04.2026
98 Пълно отрицание
10:51 06.04.2026
99 Тити на Кака
До коментар #94 от "Денчо":Думата е употребена правилно, във второто й значение: "множество, тълпа".
Друг е въпросът, че това второ значение има пейоративен оттенък и щерката на Марин Бодаков не се посвенява в това да я изплюе публично.
Голямата глупост, която е пльоснала барабар с тази дразнеща дума, е малоумното твърдение как " Данните от преди протеста показват, че моето поколение гласува също колкото всяка една възрастова кохорта в България." / всъщност, статистиките са унищожително противоположни - най-активна е "кохортата" 60+, втора е групата "31-60", а кохортата "18-30" не е кохорта, а кохортичка/.
Диагнозата е ясна - поредната личност, която не успява да формулира някаква смислена идея е заявила мерак да формулира "политики" на парламентарно ниво.
Смях😂
10:57 06.04.2026
100 Макс
11:02 06.04.2026
101 Благодаря Тити,
11:04 06.04.2026
102 Планът "Голгота"
11:10 06.04.2026
103 Ама нищо не разясни
До коментар #81 от "Хмм":Относно предложението й за перспективата как да накара младите да останат в България, независимо от коя кохорта са. Много военно и нееднозначно звучи това ""кохорта"
Коментиран от #105
11:22 06.04.2026
104 ......
Коментиран от #113
11:28 06.04.2026
105 наблюдател
До коментар #103 от "Ама нищо не разясни":Тази дума се употребява често в по-широк смисъл. Кохортата е рота в римската пехота, но днес думата е придобила смисъл на група от хора с общи идеи и цел. Трябва да се отбележи, че става дума за малък брой хора, а не за симпатизантите на цяла една политическа сила.
11:30 06.04.2026
106 ПП и ДБ
Коментиран от #108
11:36 06.04.2026
107 Факт
11:41 06.04.2026
108 лицемери и циркаджии
До коментар #106 от "ПП и ДБ":Никога няма да забравя гнусния език на чалгаджийската партия, високомерието им, когато им връчиха мандата, както и предателството към техните симпатизанти. Давам им палмата на първенството! Второто място е за чалнатите и техния лидер, който се излага всеки път, когато си отвори устата...
Коментиран от #114
11:43 06.04.2026
109 Факт
11:49 06.04.2026
110 Неподписан
До коментар #11 от "Факти":Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота
12:02 06.04.2026
111 Неподписан
До коментар #48 от "Данко Харсъзина":Демек питаш чия щерка е ли,дансаджийска или мвр-то...
12:04 06.04.2026
112 Неподписан
До коментар #97 от "И какво":Делян Пеевски е едва 19 годишен и току-що завършил средно образование и без никакъв житейски опит когато го назначават директор на най-голямото пристанище в България ,татко му е бивш началник на ДАНС а майка му знаете коя е...
12:06 06.04.2026
113 Неподписан
До коментар #104 от "......":Маята дансаджийска...
12:08 06.04.2026
114 Няма по гнусни от ПП и ДБ
До коментар #108 от "лицемери и циркаджии":Никой не лъже повече от тях.
12:12 06.04.2026
115 Неподписан
До коментар #71 от "След Освобождението":Има ли разлика между истината ти мръсна с немити зъбки и ампула ректума ти,например...
12:17 06.04.2026
116 Неподписан
До коментар #19 от "Киро съм":😁.............
12:18 06.04.2026
117 Неподписан
До коментар #71 от "След Освобождението":Има ли разлика между устичката ти мръсна с немити зъбки и ампула ректума ти,например...
12:20 06.04.2026
118 ПЕНКО
14:32 06.04.2026
119 Ко речи?
15:14 06.04.2026
120 Станев
22:13 06.04.2026
121 Олга
22:35 06.04.2026