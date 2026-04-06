„Поколението ми беше окуражавано да замине“: 23-годишната Анна Бодакова избира да остане в България

Анна Бодакова е кандидат за депутат на ПП-ДБ. Тя е на 23 години и вероятно е най-младият кандидат за народен представител в следващия парламент. Тя е 10-а в листата за 24-и МИР, където водач е Ивайло Мирчев.

„Аз мога да предложа една перспектива относно политики, които биха накарали младите да останат в България. Голяма част от моето поколение беше окуражавано да замине, особено заради корупционният модел, който е завладял страната“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Анна Бодакова.

„Голяма част от нас са отраснали с приказки за това как тук няма да се подобри и затова е по-добре да учим чужди езици и ако може, да заминем възможно най-рано. Аз избрах да остана и вярвам, че има конкретни политики, що се отнася до подкрепа на младите семейства“, каза още тя.

По думите ѝ стандартът в България се подобрява и БВП расте. Според нея обаче тези пари не се използват по най-добрия начин, а понякога отиват в „черни касички“ или „се раздават през прозореца“.

„В миналия бюджет имаше няколко милиона, които нямаха определена цел. Те просто съществуваха там и не се знаеше от никого за какво ще се използват. Относно раздаването на пари – отново миналата година видяхме надскачане на тези 3% дефицит. Раздаване на различни социални помощи, а увеличението им нямаше възвръщаемост“, обясни Анна Бодакова.

„Данните от преди протеста показват, че моето поколение гласува също колкото всяка една възрастова кохорта в България. Проблемът е, че хората са уморени от избори, уморени от политическата криза и цялостно гласуват все по-малко. Смятам обаче, че с протеста това ще се промени и ще видим по-висока избирателна активност“, смята кандидат-депутатът от ПП-ДБ.