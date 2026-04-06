„Поколението ми беше окуражавано да замине“: 23-годишната Анна Бодакова избира да остане в България
„Поколението ми беше окуражавано да замине“: 23-годишната Анна Бодакова избира да остане в България

6 Април, 2026 08:38 2 119 121

Данните от преди протеста показват, че моето поколение гласува също колкото всяка една възрастова кохорта в България

„Поколението ми беше окуражавано да замине“: 23-годишната Анна Бодакова избира да остане в България - 1
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Анна Бодакова е кандидат за депутат на ПП-ДБ. Тя е на 23 години и вероятно е най-младият кандидат за народен представител в следващия парламент. Тя е 10-а в листата за 24-и МИР, където водач е Ивайло Мирчев.

„Аз мога да предложа една перспектива относно политики, които биха накарали младите да останат в България. Голяма част от моето поколение беше окуражавано да замине, особено заради корупционният модел, който е завладял страната“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Анна Бодакова.

„Голяма част от нас са отраснали с приказки за това как тук няма да се подобри и затова е по-добре да учим чужди езици и ако може, да заминем възможно най-рано. Аз избрах да остана и вярвам, че има конкретни политики, що се отнася до подкрепа на младите семейства“, каза още тя.

По думите ѝ стандартът в България се подобрява и БВП расте. Според нея обаче тези пари не се използват по най-добрия начин, а понякога отиват в „черни касички“ или „се раздават през прозореца“.

„В миналия бюджет имаше няколко милиона, които нямаха определена цел. Те просто съществуваха там и не се знаеше от никого за какво ще се използват. Относно раздаването на пари – отново миналата година видяхме надскачане на тези 3% дефицит. Раздаване на различни социални помощи, а увеличението им нямаше възвръщаемост“, обясни Анна Бодакова.

„Данните от преди протеста показват, че моето поколение гласува също колкото всяка една възрастова кохорта в България. Проблемът е, че хората са уморени от избори, уморени от политическата криза и цялостно гласуват все по-малко. Смятам обаче, че с протеста това ще се промени и ще видим по-висока избирателна активност“, смята кандидат-депутатът от ПП-ДБ.


  • 1 Вервайте ми

    84 5 Отговор
    Тази ще ни опрай 😆

    Коментиран от #41, #88

    08:41 06.04.2026

  • 2 Трол

    16 36 Отговор
    Ще гласувам за Ани, от 2013-та година протестира срещу Борисов и Пеевски.

    08:41 06.04.2026

  • 3 честен ционист

    57 10 Отговор
    И тази мрази Русия, въпреки, че носи руска фамилия.

    Коментиран от #63

    08:42 06.04.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    69 9 Отговор
    ТАЗ ДЕВОЙКА СИГУРНО ЕДНИ ЯЙЦА НА ОЧИ НЕ МОЖЕ
    ДА ХВЪРЛИ :)
    КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ:)

    08:42 06.04.2026

  • 5 пресолена

    23 16 Отговор
    проблемът не е да заминеш . проблем би бил ако не се върнеш след дипломиране.

    08:42 06.04.2026

  • 6 Ццц

    37 7 Отговор
    А така госпожице. Стой тука до края на мандата и юни си свободна за бригадата. Две заплати, две! Кой ти ги дава? Все едно не си била студент, ако не си брала ягоди на хората!

    08:43 06.04.2026

  • 7 Добре

    52 4 Отговор
    се е насочила към дупетатските кюфтета !

    08:43 06.04.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    55 3 Отговор
    Те тая ша ни оправи,заедно с Леночка Бориславовна!💋💋💋🖕

    08:43 06.04.2026

  • 9 Реалност

    57 7 Отговор
    Още една парапетка от ПП /педофили и п...си/

    08:44 06.04.2026

  • 10 българи

    31 8 Отговор
    има само в България. Другите са само с български произход. Не разпилявайте семето си в чужди ниви!

    08:44 06.04.2026

  • 11 Факти

    48 4 Отговор
    „Поколението ми беше окуражавано да замине“: 23-годишната Анна Бодакова избира да остане в България за да стане дупетатка

    Коментиран от #25, #110

    08:45 06.04.2026

  • 12 ЛГДБПП

    22 6 Отговор
    защо иамте руски агентки в листите?

    08:45 06.04.2026

  • 13 Малката Мута

    44 4 Отговор
    Роднина на Белобрадова, поредната евроатлантическа овца

    08:47 06.04.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    39 3 Отговор
    БАБА МИ ЗОИЦА Е ИЗГЛЕДАЛА ДВАМА БРАТЯ
    И БАЩА СЛЕД КАТО ПОЧИВА МАЙКА И
    .......
    ОТ 9 ГОДИНКИ СЕ Е БОРИЛА ЗА ЖИВОТА
    .....
    А ТИЯ КИФЛИ ГЛЕДАТ КУЧЕТА И КОТКИ И
    НЕ ГОТВЯТ - БИЛО НЕСЪВМЕСТИМО С БИЗНЕС КАРИЕРАТА:)

    08:48 06.04.2026

  • 15 така де

    35 7 Отговор
    айде мама, учи та да не работиш/. И КОЙ точно ви е поощрявал да напускате страната .На нас ни трябваше граничен пътен лист за да идем до петрич или ахтопол, и в университета се учеше ако тате е активен борец или партиен секретар..И я ти кажи твоя тате какъв е или батко е некоя мутра и те е изучил за новата РУЖА

    Коментиран от #20

    08:48 06.04.2026

  • 16 кой мy дpeмe

    6 12 Отговор
    20 години са един цял живот

    за някой хора

    Коментиран от #27

    08:49 06.04.2026

  • 17 Нормално

    42 5 Отговор
    Всеки един българин, независимо от възрастта си, ще избере да стане депутат с 10 000 евро заплата без да свърши и за 5 цента работа, вместо да мие чинии на Запад.
    п.п. На тази ще и викаме Лена №2

    08:50 06.04.2026

  • 18 бай благои

    26 4 Отговор
    калинките остават в българия а които няма връзки окстава без работа това е деиствителноста в маика българиая затова нашите деца и внуци отиват в чужбина да търсят препитание тук олигарсите ги експлоатират за желти стотинки така ще е докато не ги идзметем всички политици на българия и трябва президентса република и читав президент

    Коментиран от #26

    08:50 06.04.2026

  • 19 Киро съм

    24 4 Отговор
    Чакам те на парапета...

    Коментиран от #116

    08:50 06.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гост

    40 3 Отговор
    2019г. при едно изследване се установи, че 47% от осмокласниците са функционално неграмотни. Тази мома дали не е в това число?

    Коментиран от #84

    08:52 06.04.2026

  • 23 Мигрант

    9 22 Отговор
    Бягай Анна. Махай се от България. Тук всичко се руши и няма бъдеще за младите.
    Страната отива към фалит и национална катастрофа. Горчиво ще съжаляваш за решението си.

    Коментиран от #29, #33, #38

    08:52 06.04.2026

  • 24 това е несериозно

    40 4 Отговор
    В Народното събрание се приемат закони, вземат се политически решения, правят се политики... Вместо да приемат възможността депутатите да бъдат с двойно гражданство, трябваше да въведат долна граница на възрастта за влизане в парламента от навършена поне 40-годишна възраст. Какво разбира това хлапе от политика, държавно ,устройство, закони? А като не разбира как ще гласува? Същото е и със съдиите, не можеш да решаваш човешки съдби, ако нямаш достатъчен житейски опит, който идва единствено с възрастта. Харесвам младите хора, но те трябва да достигнат зрялост, за да заемат определени постове. Народното събрание не място за млади и красиви българи, а за опитни, отговорни и зрели хора, които си дават сметка, че от решенията им зависи съдбата на милиони българи.

    08:53 06.04.2026

  • 25 Така де

    28 4 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Щом Кирето заряза канадата за да стане депутат у нас трябва да има келепир. Ако отиде в чужбината ще се наложи да бачка. Пък и винаги има резервни варианти ако с депутатството не и потръгне - нечия секретарка, плеймейтката, инфлуенсърка и т.н.

    08:53 06.04.2026

  • 26 Ама как

    9 6 Отговор

    До коментар #18 от "бай благои":

    кой трябва да ги измете, щом младите забягват по чужбина? Филанкишията ли или ние, старите? Зададох риторичен въпрос,само .

    08:54 06.04.2026

  • 27 Особено интересно

    7 9 Отговор

    До коментар #16 от "кой мy дpeмe":

    Е разделянето на електората на различни възрастови кохорти.

    08:54 06.04.2026

  • 28 Дзак

    16 3 Отговор
    Не разбрахме как са ги окуражавали!

    08:58 06.04.2026

  • 29 Мими Кучева🐕

    17 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мигрант":

    Ама със свински цървули ли да бяга,или с маратонки?🤔🖕🤔

    Коментиран от #30

    08:58 06.04.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мими Кучева🐕":

    АДИДАС СА ОТКРАДНАЛИ
    МАРАТОНКИТЕ ОТ ДИЗАЙНА НА ЦЪРВУЛКИТЕ :)

    09:00 06.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 глоги

    6 14 Отговор
    Анна Бодакова е кандидатКА за депутатКА на "ПП-ДБ". Тя е на 23 години и вероятно е най-младАТА кандидатКА за народНА представителКА в следващия парламент.

    Коментиран от #55

    09:02 06.04.2026

  • 33 Любопитен

    19 5 Отговор

    До коментар #23 от "Мигрант":

    И къде ще ходи? Само миналата година над 500 000 гастарбайтери са напуснали Германия, повечето от които са се прибрали по родните си места в Турция и България. В Западна Европа трябва да работиш като луд само и само да си платиш скочилите двойно квартири.
    А пък тази не я мисли - ще "поработи" някой друг месец като депутат, ще се навежда по парапети за да придобие популярност и после кариера в онлифенс.

    Коментиран от #45

    09:02 06.04.2026

  • 34 Как пък не видях

    22 3 Отговор
    барем една да е останала и да работи склададжийка на минимална…

    Коментиран от #47

    09:03 06.04.2026

  • 35 Мям

    17 1 Отговор
    Иска да нагъва кебапчета за 20 цента в парламента като се хване за кокала 🍗

    09:04 06.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 точно тази либeраcткaта пик...

    20 1 Отговор
    ...ла ще ни оправи

    09:05 06.04.2026

  • 38 Анна

    19 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мигрант":

    Не мога, бе мигранте! Има още мазнинка по кокала за смикане и е много сладко!

    09:07 06.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ехааа

    22 2 Отговор
    С този невероятен кадър, завършил езикова гимназия с испански език, ще задминем Китай по икономика:)))

    09:08 06.04.2026

  • 41 Има логика

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вервайте ми":

    Западния корупционен модел е един демократичен, свободен корупционен модел.

    09:08 06.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Реалност

    16 2 Отговор

    До коментар #39 от "Кифлата на кой е или е оборотна":

    Мяза на оборотна, но пък в партията и 99% са п...си и педофили, вероятно ще е новата на Бойко:)

    09:11 06.04.2026

  • 44 киро шприца

    16 1 Отговор
    оставихме милионите в канада и дойдохме с кукор пенюаров да ви оправим

    09:12 06.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 SDEЧЕВ

    31 1 Отговор
    Как е възможно деца да се промотират за политици. Тия нямат срам

    Коментиран от #86

    09:14 06.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Данко Харсъзина

    22 2 Отговор
    От къде ги намират тези? Няма ли нормални момичета в България?

    Коментиран от #87, #111

    09:18 06.04.2026

  • 49 мхммх

    17 2 Отговор
    ей такива като ни вкарват някакви млади зелени, от ПП ДБ къде е Божанков че ми вкарвате някакви 20 годишни да вземат решения.
    аман от идиоти, то не бяха 240 ами трупате трупате идиотизъм

    09:19 06.04.2026

  • 50 Данко Харсъзина

    20 3 Отговор
    Слава Богу е 10та в листата и ако любовникът не е купил преференции ще гледа НС отвън.

    09:21 06.04.2026

  • 51 Сталин

    16 3 Отговор
    И тая кифла е била на парапета с Киру

    Коментиран от #90

    09:23 06.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 разни джензита

    33 3 Отговор
    Айде стига бе, с някакви двайсетгодишни умнокрасивитетки, дето нямат ден трудов стаж, дето не са решили един проблем през живота си, дето не са изкарали един лев с труд освен парите от разни фондацийки и дето бъркат Австрия с Австралия, ще искате да управлявате. Какъв опит имат такива, какви длъжности са заемали до момента, какви атестации имат, кой в света ги признава за ценен кадър и т.н. Научили две думи на кръст на английски и само едно си знаят - искаме, искаме. А какво иска народът на България, интересува ли Ви, или си мислите че няма нужда да го питате, защото сте много "умни"? Вие ще мислите вместо него, нали?

    Коментиран от #71, #89

    09:24 06.04.2026

  • 54 яйла

    22 0 Отговор
    Момичета вчера до ендека-то ги чух да си приказват с "Чу ли ъ брат?","Ко ъ брат?".

    Коментиран от #56

    09:26 06.04.2026

  • 55 Другата кандидатка

    13 7 Отговор

    До коментар #32 от "глоги":

    Малена Малчева не ли по- млада от Анна? Ей тъй се гради кариера, да гледа и да се учи следващото поколение - веднага след средно образование да влиза в парламента

    Коментиран от #58

    09:27 06.04.2026

  • 56 веднага

    15 1 Отговор

    До коментар #54 от "яйла":

    да ги пращат в парламентя да дремят!

    09:29 06.04.2026

  • 57 Ний ша Ва упрайм

    18 1 Отговор
    ново Ленче

    09:31 06.04.2026

  • 58 Hенормалните педроханци

    19 2 Отговор

    До коментар #55 от "Другата кандидатка":

    да почнете вече от детската градина в парламента да ги вкарвате, че децата са ви афинитет.

    09:31 06.04.2026

  • 59 кхиоки

    23 5 Отговор
    ПП и ДБ педофили са лъжци. За да измамят и младите българи сега са сложили в листите си и такива млади девоики и се надяват да излъжат колкото могат повече глупаци. Това младо дете, го използват мръсните ПП и ДБ педофили, и какво ще прави в парламента??? Закони ще гласува??? Ами тя не е живяла и няма нито професия нито житейски опит. Какво точно ще прави??? Ще натиска копчето като маймуна??? Тя цялата им групичка са такива лъжци без професии и без 1 ден работа. Калпаазани дето само се оглеждат кого да излъжат да ги храни. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Няма да гласувам за вашата секта педофили. Идва Величие да ви изрита на боклука.

    Коментиран от #61

    09:32 06.04.2026

  • 60 Хмм

    17 0 Отговор
    така е, познавам родители, които още кто се роди детето вече са решили къде в чужбина да го изпратят и съответно образованието - ако е Германия, учи в немска гимназия, ако е Англия и САЩ в английска гимназия, без да си дават сметка, че на стари години ще са сами до края

    09:32 06.04.2026

  • 61 Ами

    11 4 Отговор

    До коментар #59 от "кхиоки":

    на 10-то място в листата, това е неизбираемо място

    Коментиран от #62, #65, #66, #67

    09:33 06.04.2026

  • 62 Трол

    2 8 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    Напълно избираемо е, целият фенклуб на "Левски" ще гласува с преференция за Анна.

    Коментиран от #68

    09:39 06.04.2026

  • 63 Дааа

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    И децата го разбраха ,само ти не

    09:41 06.04.2026

  • 64 Струва

    13 4 Отговор
    си да останеш в България само ако има кой да те уреди в някоя партийка, както тая кокона се гласи да влиза в парламента. Иначе за нормалните българи възможностите са навън

    09:41 06.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Има

    7 4 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    преференции и може да бъде избрана с тях.

    09:44 06.04.2026

  • 67 Дyпетaт Tочевa oт OПГ-ГPAБ

    10 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    Избираемо е, купурат ми пак 10 000 римлянина и пенсионера и отново цялата съм вътре в парламентата!

    09:45 06.04.2026

  • 68 Хмм

    12 1 Отговор

    До коментар #62 от "Трол":

    от екипа на Белобрадова е, която е крала ток като ...

    09:45 06.04.2026

  • 69 Червени израстъци

    10 0 Отговор
    Нов модел бaджаци с „Пълен стомах - празна глава."
    БАДЖAК, БАДЖАНAК, БАДЖАНAЦИ, ШУРОБAДЖАНАК,
    ШУРОБAДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА БАЙ ТОДОРАНЧО!

    09:46 06.04.2026

  • 70 Тити на Кака

    14 1 Отговор
    Как се менят времената - едно време трябваше да излезеш от България, за да се върнеш после на 40, като спасител, а сега вече оставаш в родината си за да се докопаш до парламента, да предложиш политики там и после, на 40, да излетиш към някой топъл остров, където да си харчиш парите от политиките...
    Динамика, а?

    09:46 06.04.2026

  • 71 След Освобождението

    2 9 Отговор

    До коментар #53 от "разни джензита":

    на България всички депутати са били млади. Стамболов дори е бил на 28 години като председател на НС.

    Коментиран от #115, #117

    09:46 06.04.2026

  • 72 Хаха

    19 2 Отговор
    Така и не разбрах момата какъв опит има. Единственото което знаем за нея е, че е носачката на мръсните дрехи на Белобрадова до химическото и че от 2003 се бори с корупцията! Също ме разбрах, каква е визията и за България и как ще работи за постигането и. Кухите фрази дето повтаряте с момата с кривите, грабливи и мръсни нокти не хващат избиратели ! И Анче и да заминете, повечето от вас са функционално неграмотни , та не знам какво ще работите!

    Коментиран от #75

    09:47 06.04.2026

  • 73 Тити на Кака

    10 0 Отговор
    Как се менят времената - едно време трябваше да излезеш от България, за да се върнеш после на 40, като спасител, а сега вече оставаш в родината си за да се докопаш до парламента, да предложиш политики там и после, на 40, да излетиш към някой топъл остров, където да си харчиш парите от политиките...
    Динамика, а?

    09:47 06.04.2026

  • 74 малката калинка

    16 1 Отговор
    Аз избрах да остана и вярвам
    че ще се намери местенце и за мен на кьорсофрата покрай бат кокорчо
    вместо да работя за някое шефче да ми диша зад врата

    09:48 06.04.2026

  • 75 Хмм

    14 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хаха":

    визията е 10 хиляди лева заплата

    Коментиран от #78

    09:50 06.04.2026

  • 76 Тази

    9 0 Отговор
    горкичката обслужва Оземпика, виждала съм я в мола с него, не е много щедър, даде и 20 лв ( тогава) за парцалки Зара. Тъжно

    09:51 06.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Поравете се

    19 1 Отговор

    До коментар #75 от "Хмм":

    Визията е 10 000 евро заплата и отделно още стотици хиялди от комисионните за предателски антинародни гласувания

    Коментиран от #81

    09:53 06.04.2026

  • 79 1488

    14 1 Отговор
    дедо бе партиен секретар и дори на смъртното си легло повтаряше колко уникално просс добитьк е българина, и да бегам навън да уча, а като се върна да стана депутат, за да живея хубаво и на широко като него, щото българина вечно чака някой да му дьржи юздите, и че ако не е русия, ще е сащ

    09:54 06.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хмм

    8 0 Отговор

    До коментар #78 от "Поравете се":

    като начало 10 хиляди са добре, даже много, може да създаде и социологическа агенция, завършила е социология

    Коментиран от #103

    09:58 06.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Майора

    8 1 Отговор
    Жалко да се кандидатирате от Партия Петрохан , овладяла цялата власт в страната , със свое МВР и свои началник служби чрез служебният канинет и НПО на Сорос и платените от пидсъдимите олигарси протести начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев и сие! Така честни забори не се правят!

    10:09 06.04.2026

  • 84 2234

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Там е.

    Коментиран от #85

    10:09 06.04.2026

  • 85 но за да крадеш

    6 0 Отговор

    До коментар #84 от "2234":

    не е нужно специално образование нали?

    10:11 06.04.2026

  • 86 2234

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "SDEЧЕВ":

    Ами щото толкова им е акъла.

    10:11 06.04.2026

  • 87 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "Данко Харсъзина":

    Бако Данко, тава е от поколението Гъ Зъ.

    10:11 06.04.2026

  • 88 така ще ни оправи

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вервайте ми":

    с 200 отзад ще ни орпави направо

    10:13 06.04.2026

  • 89 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "разни джензита":

    Браво, добре казано.

    10:13 06.04.2026

  • 90 Абе не бе

    8 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сталин":

    На парапета е, ама с Белобрадова.

    10:13 06.04.2026

  • 91 Дачко Яворов

    10 0 Отговор
    Тази защо не ходи като връстничките си да се дyмка някъде, какво разбира от политика това недopазумение...

    10:25 06.04.2026

  • 92 Право е момичето

    7 2 Отговор
    Някой нагло-саксонец е искал да бодне хубавата славянка Анна Бодакова , но вече свърши тая. Няма вече пресни П@тенца за коалицията епщайн.

    Коментиран от #93

    10:27 06.04.2026

  • 93 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Право е момичето":

    Я не знам тоа що го пишат с П.

    10:30 06.04.2026

  • 94 Денчо

    6 0 Отговор
    Тая знае ли какво е това кохорта? Аман от учили недоучили!

    Коментиран от #99

    10:35 06.04.2026

  • 95 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    Тя избрала да остане баце... НАГНЕЗДИЛА СЕ ЗА ПАРТИЕН СЕКРЕТАР ОЩЕ НА 20 ГОДИНИ! ама избрала да остане! Помните ли едно Дебело момче как започна кариерата си на държавна мутра - на 20 години стана партиен секретар и разнасяше кафета в парламента.

    Е тия младите Зет-джендърчета ще ви оправят окончателно.
    ... и тази е пак поне завършила имат едни още без образование

    Коментиран от #97

    10:40 06.04.2026

  • 96 Тююююххх ма,

    5 0 Отговор
    Къде беше досега ,че да не оправиш.....Слава на Господ,че те открихме.....Тази ще ни оправи вече:)))))))))))))

    10:48 06.04.2026

  • 97 И какво

    5 0 Отговор

    До коментар #95 от "ДрайвингПлежър":

    Като е завършила?! Масово такива завършили като нея не могат да разделят на две магарета купчина сено.
    А онези другите са още по-зле, това е ясно.

    Коментиран от #112

    10:51 06.04.2026

  • 98 Пълно отрицание

    5 0 Отговор
    Нито един подкрепящ я коментар? Тази слугинка на козилата май никой не успя да излъже. А ние, какви сме та сме кохорта? Пешаци, костенурка... тя каква кохорта е? Много грамотна и учена фръцла. Дано да не е някоя обида тая кохорта. Уж се мазни, а обижда кохортата недна.

    10:51 06.04.2026

  • 99 Тити на Кака

    8 0 Отговор

    До коментар #94 от "Денчо":

    Думата е употребена правилно, във второто й значение: "множество, тълпа".
    Друг е въпросът, че това второ значение има пейоративен оттенък и щерката на Марин Бодаков не се посвенява в това да я изплюе публично.
    Голямата глупост, която е пльоснала барабар с тази дразнеща дума, е малоумното твърдение как " Данните от преди протеста показват, че моето поколение гласува също колкото всяка една възрастова кохорта в България." / всъщност, статистиките са унищожително противоположни - най-активна е "кохортата" 60+, втора е групата "31-60", а кохортата "18-30" не е кохорта, а кохортичка/.
    Диагнозата е ясна - поредната личност, която не успява да формулира някаква смислена идея е заявила мерак да формулира "политики" на парламентарно ниво.
    Смях😂

    10:57 06.04.2026

  • 100 Макс

    1 7 Отговор
    Браво ! Бюлетина номер 7 , за да имат бъдеще децата ни .

    11:02 06.04.2026

  • 101 Благодаря Тити,

    5 0 Отговор
    Точно това имах предвид за кохортата. Запомнила една дума и вижте колко съм начетена. Поне може да чете и пише, Киро тъпото и това не можеше.

    11:04 06.04.2026

  • 102 Планът "Голгота"

    2 0 Отговор
    Окуражавано беше и поколението на вашите родители, но Онзи отгоре гледа...

    11:10 06.04.2026

  • 103 Ама нищо не разясни

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Хмм":

    Относно предложението й за перспективата как да накара младите да останат в България, независимо от коя кохорта са. Много военно и нееднозначно звучи това ""кохорта"

    Коментиран от #105

    11:22 06.04.2026

  • 104 ......

    4 1 Отговор
    Не е лошо родителите й да й кажат, че ако преди 1989 пътуванията зад граница, възможностите за работа бяха позволени, много българи щяха да го правят и тогава!Кухина!Абсолютна кухина..съвременен комсомолски секретар повлиян от партийният секретар Асен!

    Коментиран от #113

    11:28 06.04.2026

  • 105 наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Ама нищо не разясни":

    Тази дума се употребява често в по-широк смисъл. Кохортата е рота в римската пехота, но днес думата е придобила смисъл на група от хора с общи идеи и цел. Трябва да се отбележи, че става дума за малък брой хора, а не за симпатизантите на цяла една политическа сила.

    11:30 06.04.2026

  • 106 ПП и ДБ

    3 0 Отговор
    е най гнусната партия, с най гнусните и лъжливи шарлатани.

    Коментиран от #108

    11:36 06.04.2026

  • 107 Факт

    3 0 Отговор
    Това е някакъв майтап

    11:41 06.04.2026

  • 108 лицемери и циркаджии

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "ПП и ДБ":

    Никога няма да забравя гнусния език на чалгаджийската партия, високомерието им, когато им връчиха мандата, както и предателството към техните симпатизанти. Давам им палмата на първенството! Второто място е за чалнатите и техния лидер, който се излага всеки път, когато си отвори устата...

    Коментиран от #114

    11:43 06.04.2026

  • 109 Факт

    4 0 Отговор
    Явно и тя е образована от ,,учител,, от Илинденче назначен без да е учител-любимец на Вечната Янка...

    11:49 06.04.2026

  • 110 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота

    12:02 06.04.2026

  • 111 Неподписан

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Данко Харсъзина":

    Демек питаш чия щерка е ли,дансаджийска или мвр-то...

    12:04 06.04.2026

  • 112 Неподписан

    5 0 Отговор

    До коментар #97 от "И какво":

    Делян Пеевски е едва 19 годишен и току-що завършил средно образование и без никакъв житейски опит когато го назначават директор на най-голямото пристанище в България ,татко му е бивш началник на ДАНС а майка му знаете коя е...

    12:06 06.04.2026

  • 113 Неподписан

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "......":

    Маята дансаджийска...

    12:08 06.04.2026

  • 114 Няма по гнусни от ПП и ДБ

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "лицемери и циркаджии":

    Никой не лъже повече от тях.

    12:12 06.04.2026

  • 115 Неподписан

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "След Освобождението":

    Има ли разлика между истината ти мръсна с немити зъбки и ампула ректума ти,например...

    12:17 06.04.2026

  • 116 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Киро съм":

    😁.............

    12:18 06.04.2026

  • 117 Неподписан

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "След Освобождението":

    Има ли разлика между устичката ти мръсна с немити зъбки и ампула ректума ти,например...

    12:20 06.04.2026

  • 118 ПЕНКО

    3 0 Отговор
    ---- ДА СИ СПОМНИМ -- КОМСОМОЛСКИТЕ АКТИВИСТИ --КАРИЕРИСТИ !?!?!?!?!?!?!?!?

    14:32 06.04.2026

  • 119 Ко речи?

    4 0 Отговор
    Брао бе, хора с нулев опит и жълто около устата искат да ни управляват. До къде я докарахме...

    15:14 06.04.2026

  • 120 Станев

    1 0 Отговор
    Видно е защо оставаш. Вече си в големите фекалии и пари. Що да заминаваш ? И аз нямаше да слугувам във френски Алпи ако рода ми е бил политикантски и с пари.

    22:13 06.04.2026

  • 121 Олга

    0 0 Отговор
    Поне я забременете там из калабалъка. Хубави майченски ще взема и после до пенсия може да ходи из партии в патламента. Но то пък кой там да свърши полезна работа за приръста? Страхотен стаж-била съм депутат и бях на протест. Личи си , че трябва спешно да освободите от присъствие като много скъпи и безполезни поне 120 депутата. Няма кой да ви хрантути вече и само заеми борчове трупате на малцината оставащи тук въпреки това , че не са политици. Превърнахте лъжа ,кражба и политиканстване в наѝ - доходната професия изпреварваѝки наѝ-древната. Партийни мафиотски ОПГ-та на субсидии и петцифрени заплати без краденото.

    22:35 06.04.2026

