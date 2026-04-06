Иван Янев: За незрящите хора тайната на вота не е тайна

Иван Янев, кандидат за депутат от „Прогресивна България“, коментира достъпността и правата на хората с увреждания, необходимостта от координирана социална политика и подобряване на градската среда.

Той губи зрението си в много ранна детска възраст и през годините помага по всевъзможни начини за това средата за хората с увреждания да е по-достъпна, да имат възможности за пълноценен живот.

До него е и кучето му водач Роувър – асистентът, който е част от ежедневието му. „Роувър и аз сме вече повече от 4 години. Той е обучен в Българското училище за кучета водачи към фондация „Четири лапи“, която се занимава с обученията на кучета водачи вече повече от 20 години“, уточни Янев.

„Обучението на едно куче продължава много време – две години, понякога и повече. Тук е място да благодарим на всички приемни семейства, които вземат малките кучета до първата година и ги научават на социални умения, хигиенни навици и спокойствие сред хора. Адмирации за тях“, допълни кандидатът за депутат.

Янев подчерта и значението на комплексната достъпност. „Кучетата водачи помагат изключително много, но достъпността е в различни измерения – архитектурна, транспортна, образователна, трудова, културна, интелектуална, дигитална. Много сайтове на държавни и общински институции не са достъпни за говорещите програми, с които ние, незрящите, работим. Ако не можем да подадем едно заявление електронно, защото има код в картинка, и говорещата програма не може да го прочете, това е голям проблем за нас“, обясни той.

Особено важно за Янев е правото на тайно гласуване: „Достъпността до гласуване е едно от най-големите препятствия за мен лично. Не говорим за достъп до секцията или подвижна урна. Говорим за самия вот. Незрящите хора, за да гласуват, ползват придружител, и тогава вотът не е тайна. С машини и софтуер е възможно чрез говорещ модул самостоятелно да дадеш своя вот. Така тайната на вота е само моя.“

Янев изтъкна, че достъпността е комплексно понятие: „Осигурявайки една рампа, не означава, че улесняваш човек със зрително увреждане.“

В новата си роля като кандидат-депутат, Янев планира да продължи вече започнатата работа: „С нищо няма да се промени моята работа, просто ще се промени нивото, на което мога да влияя върху процесите. Десетилетия работя в тази посока – достъпност, социална политика, спорт за хора с увреждания.“

Той очерта трите основни приоритета: „Първо – координация на различните политики за хората с увреждания във всички министерства и агенции. Второ – включване на хората с увреждания при разработването на програми. Основният постулат от Конвенцията за правата на хората с увреждания е „Нищо за нас без нас“. Няма нищо по-добро от това самият нуждаещ се да предложи работещи варианти. Трето – работа с големите общини, като София, Пловдив, Варна, Бургас, които трябва да бъдат еталон за достъпност.“

Янев посочи и конкретни проблеми в градската среда: „Светофарите, които звънят, са улеснение, но звънят в еднакъв тон за всички посоки, което обърква незрящите. Решението е просто – различни звуци за различните посоки. Трамваи и автобуси имат аудиосистеми, които на много места не работят или са намалени, въпреки че са от огромна полза за незрящите и възрастните хора.“

Той е убеден, че като депутат може да увеличи ефективността: „Животът ми е посветен на тази кауза, така че вече ще имам реално ниво да поставям тези въпроси от трибуната на парламента. Роувър ще ми дава съвети и ще работим, както досега.“

По въпроса за стабилността на бъдещото управление Янев заяви: „„Прогресивна България“ залага на четиригодишен мандат, високата избирателна активност и управление, което да постави основата за стабилно развитие. Искаме да запушим дупките, откъдето изтичат средства, включително за хората с увреждания и достъпността.“

Относно партньорите в бъдещ парламент, Янев уточни: „Президентът Румен Радев ясно е казал с кои няма как да има колаборация – това са ГЕРБ, БСП и ДПС. С останалите може да се разговаря за квалифицирано мнозинство, което е важно за 160 народни представители, за смяна на Висшия съдебен съвет и отключване на блокажи.“

Иван Янев се обърна и към критиците, които твърдят, че Радев ще замени една олигархия с друга: „Той идва в изпълнителната власт като човек с изключителна държавническа компетентност, два мандата президент, не като новак. Работил е за развитието на България.“

За избирателната активност на хората с увреждания Янев дава лична оценка: „Според мен над половината хора с увреждания, които познавам, гласуват редовно. Някои не могат да гласуват заради липса на доверие или придружител, но осъзнават колко е важно да упражнят правото си. Това е не само право, а и дълг.“