Иван Янев: За незрящите хора тайната на вота не е тайна
Иван Янев: За незрящите хора тайната на вота не е тайна

6 Април, 2026 10:17 705 11

За избирателната активност на хората с увреждания Янев дава лична оценка

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Иван Янев, кандидат за депутат от „Прогресивна България“, коментира достъпността и правата на хората с увреждания, необходимостта от координирана социална политика и подобряване на градската среда.

Той губи зрението си в много ранна детска възраст и през годините помага по всевъзможни начини за това средата за хората с увреждания да е по-достъпна, да имат възможности за пълноценен живот.

До него е и кучето му водач Роувър – асистентът, който е част от ежедневието му. „Роувър и аз сме вече повече от 4 години. Той е обучен в Българското училище за кучета водачи към фондация „Четири лапи“, която се занимава с обученията на кучета водачи вече повече от 20 години“, уточни Янев.

„Обучението на едно куче продължава много време – две години, понякога и повече. Тук е място да благодарим на всички приемни семейства, които вземат малките кучета до първата година и ги научават на социални умения, хигиенни навици и спокойствие сред хора. Адмирации за тях“, допълни кандидатът за депутат.

Янев подчерта и значението на комплексната достъпност. „Кучетата водачи помагат изключително много, но достъпността е в различни измерения – архитектурна, транспортна, образователна, трудова, културна, интелектуална, дигитална. Много сайтове на държавни и общински институции не са достъпни за говорещите програми, с които ние, незрящите, работим. Ако не можем да подадем едно заявление електронно, защото има код в картинка, и говорещата програма не може да го прочете, това е голям проблем за нас“, обясни той.

Особено важно за Янев е правото на тайно гласуване: „Достъпността до гласуване е едно от най-големите препятствия за мен лично. Не говорим за достъп до секцията или подвижна урна. Говорим за самия вот. Незрящите хора, за да гласуват, ползват придружител, и тогава вотът не е тайна. С машини и софтуер е възможно чрез говорещ модул самостоятелно да дадеш своя вот. Така тайната на вота е само моя.“

Янев изтъкна, че достъпността е комплексно понятие: „Осигурявайки една рампа, не означава, че улесняваш човек със зрително увреждане.“

В новата си роля като кандидат-депутат, Янев планира да продължи вече започнатата работа: „С нищо няма да се промени моята работа, просто ще се промени нивото, на което мога да влияя върху процесите. Десетилетия работя в тази посока – достъпност, социална политика, спорт за хора с увреждания.“

Той очерта трите основни приоритета: „Първо – координация на различните политики за хората с увреждания във всички министерства и агенции. Второ – включване на хората с увреждания при разработването на програми. Основният постулат от Конвенцията за правата на хората с увреждания е „Нищо за нас без нас“. Няма нищо по-добро от това самият нуждаещ се да предложи работещи варианти. Трето – работа с големите общини, като София, Пловдив, Варна, Бургас, които трябва да бъдат еталон за достъпност.“

Янев посочи и конкретни проблеми в градската среда: „Светофарите, които звънят, са улеснение, но звънят в еднакъв тон за всички посоки, което обърква незрящите. Решението е просто – различни звуци за различните посоки. Трамваи и автобуси имат аудиосистеми, които на много места не работят или са намалени, въпреки че са от огромна полза за незрящите и възрастните хора.“

Той е убеден, че като депутат може да увеличи ефективността: „Животът ми е посветен на тази кауза, така че вече ще имам реално ниво да поставям тези въпроси от трибуната на парламента. Роувър ще ми дава съвети и ще работим, както досега.“

По въпроса за стабилността на бъдещото управление Янев заяви: „„Прогресивна България“ залага на четиригодишен мандат, високата избирателна активност и управление, което да постави основата за стабилно развитие. Искаме да запушим дупките, откъдето изтичат средства, включително за хората с увреждания и достъпността.“

Относно партньорите в бъдещ парламент, Янев уточни: „Президентът Румен Радев ясно е казал с кои няма как да има колаборация – това са ГЕРБ, БСП и ДПС. С останалите може да се разговаря за квалифицирано мнозинство, което е важно за 160 народни представители, за смяна на Висшия съдебен съвет и отключване на блокажи.“

Иван Янев се обърна и към критиците, които твърдят, че Радев ще замени една олигархия с друга: „Той идва в изпълнителната власт като човек с изключителна държавническа компетентност, два мандата президент, не като новак. Работил е за развитието на България.“

За избирателната активност на хората с увреждания Янев дава лична оценка: „Според мен над половината хора с увреждания, които познавам, гласуват редовно. Някои не могат да гласуват заради липса на доверие или придружител, но осъзнават колко е важно да упражнят правото си. Това е не само право, а и дълг.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    8 1 Отговор
    Тайната на вота, е че с вота не участваш в управлението на страната, а подписваш трудовия договор на едни хрантутници, дето ще си увеличават заплатите по 4 пъти в годината законово и това ще идва от джоба ти.

    10:27 06.04.2026

  • 2 Не стига

    4 2 Отговор
    че ги носим на раменете си тези хора, ами сега и депутат ще се грижи за "правата им" ...

    Кирлива държава - не гледа да се развива и децата ни да не бяхат в чужбина, а само за цигани и "социално онеправдани" мисли ...

    Коментиран от #6

    10:30 06.04.2026

  • 3 Абе

    1 0 Отговор
    Не е смешно, ама кьорав карти не играе.

    10:41 06.04.2026

  • 4 БОЦ - ко

    3 0 Отговор
    Комунягите добре го знаят,
    Мълчат и си траят,
    По болната тема "ЛУСТРАЦИЯ",
    Защото ще следва КАСТРАЦИЯ,
    Не с тухли, а с клещи,
    После - петолъчка и свещи !

    10:47 06.04.2026

  • 5 питанка?

    4 1 Отговор
    Официално какъв е броя на истински незрящите,а не колко имат решение от ТЕЛК?

    10:51 06.04.2026

  • 6 Орлово око

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не стига":

    Никой не споменава колко са незрящите като бройка,защото ги е срам.Ако се разрови кой знае какво ще излезе от там,както във всички сектори.

    10:55 06.04.2026

  • 7 Някой

    1 2 Отговор
    Слушах го по телевизията. Говори си съвсем нормално за техните си проблеми и явно е от занимаващите се с това от отдавна. Но е странно за депутат и както каза кучето ще стане депутат! ;) Не че няма такива случаи. На немско МВР бе един в инвалидна количка, където се оглеждал от кой ъгъл ще изскочи терорист - тогава на тяхното МВР викали Щази 2.0 . Но не трябва да следваме такива примери.

    10:57 06.04.2026

  • 8 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    2 2 Отговор
    На тоя като му гледам свинckите очички, бузки и гуша и се сещам за "Фермата на животните" на Оруел

    Коментиран от #9

    11:18 06.04.2026

  • 9 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Човекът е сляп, ако не си прочел статията. Сляп кандидат депутат с куче водач.

    Коментиран от #10

    11:28 06.04.2026

  • 10 лапач

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Не вярваме.Незрящите имат съвсем друга визия.С намалено зрение е вероятно но се правят на слепи.Хиляди са такива лапачи.Тук пак навлизаме в зоната на ТЕЛК-а и докторите.

    11:39 06.04.2026

  • 11 ООрана държава

    1 0 Отговор
    До сега защо не повдигнахте въпроса? Избори в държавата се правят от столетия

    11:47 06.04.2026

