Учредяват политическа партия "Прогресивна България"

Инициативен комитет прие Учредителна декларация за създаването на политическата партия "Прогресивна България". Документът дава начало на официалната процедура по събиране на подписи за индивидуално членство в съответствие със Закона за политическите партии. Стъпката идва броени дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април, на които едноименната коалиция се явява под лидерството на бившия държавен глава Румен Радев.

От Инициативния комитет се обръщат към гражданите с избирателни права да се присъединят към подписката, като декларират амбиция за разграждане на досегашния управленски модел и укрепване на държавността.

В приетата декларация авторите описват настоящата ситуация в страната като поредица от национални кризи на фона на глобална трансформация. Според документа в българското общество протичат разрушителни процеси, които ерозират институциите и поставят под въпрос бъдещето на страната като суверенна държава.

Учредителите посочват корупцията като основен фактор, който изкривява ценообразуването, ощетява хазната и разделя обществото. "Корупцията роди политическа класа от зависими хора, които се поставят в услуга на чужди интереси и търгуват интересите на държавата срещу своето оцеляване", се заявява в разпространения текст.

В декларацията се отправят остри критики към състоянието на ключови сектори, като се твърди, че службите и МВР са обект на корпоративни вмешателства, българската армия е недокомплектувана, а правосъдието е в плен на лобистки интереси. Специално внимание се обръща на промените в Конституцията от 2023 година, които според формацията са разрушили институционалния баланс и са довели до настоящата политическа безизходица.

Документът поставя силен акцент върху събитията от изминалата 2025 година. Учредителите припомнят отказа на Народното събрание да допусне предложения от тогавашния президент Румен Радев референдум за датата на приемане на единната европейска валута. Според Инициативния комитет стратегическото решение е взето прибързано, а неподготвеността на икономиката е довела до рязък скок на цените и спекула.

Декларацията прави директна връзка между тези процеси и масовите граждански демонстрации от края на миналата година. "През ноември 2025 година недоволството на българите се изля на площадите. Хората поискаха смяна на властта", се посочва в текста, като се допълва, че протестите са родили обществен консенсус срещу олигархичния модел.

Новата формация се позиционира върху ценностната триада свобода, солидарност и справедливост. Сред основните заявени приоритети са гарантирането на националната сигурност, недопускането на въвличане на България във въоръжени конфликти, преодоляването на бедността и ускореното икономическо развитие.

Партията си поставя за цел постигането на убедителен изборен резултат и сформирането на независимо управление. Според създателите на проекта, без решителни действия за изкореняване на корупционния модел, всякакви бъдещи управленски конфигурации са обречени на провал.

Учредителната декларация е приета на заседание в София, като с нея официално се открива подписката за набиране на членове-учредители.