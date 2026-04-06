Новини
България »
София »
Учредяват политическа партия "Прогресивна България"

6 Април, 2026 11:21 3 377 126

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • партия

Правосъдието е в плен на олигархични и лобистки интереси и не отговаря на очакванията на хората да бъде стожер на истината и справедливостта

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инициативен комитет прие Учредителна декларация за създаването на политическата партия "Прогресивна България". Документът дава начало на официалната процедура по събиране на подписи за индивидуално членство в съответствие със Закона за политическите партии. Стъпката идва броени дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април, на които едноименната коалиция се явява под лидерството на бившия държавен глава Румен Радев.

От Инициативния комитет се обръщат към гражданите с избирателни права да се присъединят към подписката, като декларират амбиция за разграждане на досегашния управленски модел и укрепване на държавността.

В приетата декларация авторите описват настоящата ситуация в страната като поредица от национални кризи на фона на глобална трансформация. Според документа в българското общество протичат разрушителни процеси, които ерозират институциите и поставят под въпрос бъдещето на страната като суверенна държава.

Учредителите посочват корупцията като основен фактор, който изкривява ценообразуването, ощетява хазната и разделя обществото. "Корупцията роди политическа класа от зависими хора, които се поставят в услуга на чужди интереси и търгуват интересите на държавата срещу своето оцеляване", се заявява в разпространения текст.

В декларацията се отправят остри критики към състоянието на ключови сектори, като се твърди, че службите и МВР са обект на корпоративни вмешателства, българската армия е недокомплектувана, а правосъдието е в плен на лобистки интереси. Специално внимание се обръща на промените в Конституцията от 2023 година, които според формацията са разрушили институционалния баланс и са довели до настоящата политическа безизходица.

Документът поставя силен акцент върху събитията от изминалата 2025 година. Учредителите припомнят отказа на Народното събрание да допусне предложения от тогавашния президент Румен Радев референдум за датата на приемане на единната европейска валута. Според Инициативния комитет стратегическото решение е взето прибързано, а неподготвеността на икономиката е довела до рязък скок на цените и спекула.

Декларацията прави директна връзка между тези процеси и масовите граждански демонстрации от края на миналата година. "През ноември 2025 година недоволството на българите се изля на площадите. Хората поискаха смяна на властта", се посочва в текста, като се допълва, че протестите са родили обществен консенсус срещу олигархичния модел.

Новата формация се позиционира върху ценностната триада свобода, солидарност и справедливост. Сред основните заявени приоритети са гарантирането на националната сигурност, недопускането на въвличане на България във въоръжени конфликти, преодоляването на бедността и ускореното икономическо развитие.

Партията си поставя за цел постигането на убедителен изборен резултат и сформирането на независимо управление. Според създателите на проекта, без решителни действия за изкореняване на корупционния модел, всякакви бъдещи управленски конфигурации са обречени на провал.

Учредителната декларация е приета на заседание в София, като с нея официално се открива подписката за набиране на членове-учредители.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 56 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 21 Отговор
    В листите само червени милионери, ВМРО и хора на Доган.Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на трудовите хора от протеста без олигарси.С номер 10 народа влиза в парламента.

    Коментиран от #17, #91

    11:23 06.04.2026

  • 2 Дръта чанта

    31 3 Отговор
    Сериозно ли

    11:23 06.04.2026

  • 3 Смешки ​

    51 22 Отговор
    Партия Боташ (ПБ)😂

    11:24 06.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    31 23 Отговор
    Зеленият чорап ще ви натресе само Зеления сертификат.

    11:24 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мими Кучева🐕

    9 13 Отговор
    Мара Атанасова е прогресивна българка.💋🖕

    11:26 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зайчарника трябва да бъде погребан.

    18 15 Отговор
    А рекетьорите от зайчарника осъдени и в затвора.

    Коментиран от #21

    11:26 06.04.2026

  • 10 Трол

    10 13 Отговор
    800 дни им стигат.

    Коментиран от #12

    11:27 06.04.2026

  • 11 Ха Ха

    59 44 Отговор
    Нищо не приключва, докато не проключи по правилния начин.
    Не гласувайте за русопутите, гробарите, шопарите и чалгарите!
    Те са минало. Забравете ги тези дегенерати.
    Не Америка, не Русия, а ЕВРОПА е нашето настояще.
    ЕВРОПА е нашето бъдеще!.
    Излезте и гласувайте.
    Гласувайте за ПП-ДБ!
    Бъдещето е наше!

    Коментиран от #19, #27, #30, #38, #83, #106

    11:28 06.04.2026

  • 12 честен ционист

    19 14 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    За 800 дни ще изядат резерва горива и меса, а Ганчо пеша и на диета.

    11:29 06.04.2026

  • 13 Хи хи

    38 10 Отговор
    Кой им е ПР -а на тия в черните костюми , та те изглеждат в унисон с мрачното настроение което демонстрират !Благодаря , но как да очаквам нещо позитивно от хора стиснали устни , а от водачът им освен мрън , мрън ,друго не съм чул . От тия лъха на погребение , само ковчезите им липсват .

    Коментиран от #95

    11:29 06.04.2026

  • 14 Боко праните гащи

    26 11 Отговор
    Ах тоя зелен чорап как ме дразни. Добре че дебелия го държи и него

    11:29 06.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мунчовци

    24 15 Отговор
    Така. Навремето, на 18.12.1994 г. обратният народ изгласува за Жан Виденов.И си го изгладува.Наби червените бюлетини и изяде бурканите с мас.Не Шенген, не Еврозона, не закони, а пирамиди и фараони си заслужава още стадото инфантилно, дето все чака някой да го оправи.Само че този път няма да се повтори 1994 г. Проектът на Радев ще бъде нарязан като салам. И няма да стане пълно мнозинство. Да се готвят служебните за избори 2 в 1 на есен. Да поработят през лятото, да си заработят CV-тата.Бойко ще си остане докрай мека Марийка, а лигльовците ще си бъдат пак едни крастЪви тъпенца. Форевър.На есен - пак с песен. P.S. И ако не успеете да нарежете салама, пуде да ви е яко! Този път Кремъл ще играе до дупка.

    11:30 06.04.2026

  • 17 село Говнягово

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    No 10
    Росен Миленов

    11:30 06.04.2026

  • 18 Весело

    31 8 Отговор
    Учредител номер 1 Румен Радев, учредител номер 2 "журналиста" Слави Василев, учредител номер 3 бесепара Антов Кутев ...

    А пък призиденшата Десислава Радева събира подписи за контрапартия: "Разкарайте се олигарси".

    11:30 06.04.2026

  • 19 честен ционист

    8 15 Отговор

    До коментар #11 от "Ха Ха":

    Гладът с марка Европа не се различава от глада с марка Русия.

    11:31 06.04.2026

  • 20 БокоБ

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Пич много си ми симпатичен.Само 15 !!!

    11:32 06.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Прилича на

    22 10 Отговор
    9то Септемврийско събрание…всичко помним колко хора бяха избити след това

    11:33 06.04.2026

  • 23 ОЩЕ НА ХРАНИЛКА

    16 7 Отговор
    Които трябва да храним ние работещите и плащащи данъци !!!!!!!

    11:33 06.04.2026

  • 24 Как

    22 11 Отговор
    Събрал е агенти на ДС , а Радев е и агент на КГБ. Това е партиотичната партия на пРезидента!

    11:33 06.04.2026

  • 25 ПРОГРЕСИВЕН СТРАТЕГ

    1 6 Отговор
    УЧАСТИЕТО НА (........)на 20 априлий
    Е СТРАТЕГИЧЕСКИ МАНЬОВЪР
    ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ПРЕД МОСТИЕТО
    НА ИЗБОРИТЕ ДВЕ В ЕДНО НА ЕСЕН...☝

    11:34 06.04.2026

  • 26 Ъхъ!!!

    15 11 Отговор
    Еми щом така е наредил ген. Решетников къде ще ходят?! Ще учередяват, я! Голем прогрес ще падне с прогресивно нарастващите Боташи.

    11:34 06.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гоце

    16 7 Отговор
    Само те липсваха ,тикви има сега и кауни

    11:36 06.04.2026

  • 29 Корман

    17 5 Отговор
    С лозунги и приказки не може да се случи исканата от болшинството от нашето общество промяна в съдебната власт и възвръщането на държавността. И в тази партия се усеща, че не са наясно, за какво иде реч и след месеци до година и те ще започнат да се оправдават, защо не са успели. Оптимизма би дошъл от нови лица излъчващи професионална мотивация, но като се вижда как си подредиха листите и поддържащият ги втори ешалон няма голяма надежда.

    11:36 06.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Новият рашистки Месия

    24 10 Отговор
    Сбъркали сте името си...В действителност сте Проруска България...Последните изказвания на Радев го потвърждават. Никакъв европеец и натовски генерал не е, а обикновено руско мекере...

    Коментиран от #40, #121

    11:37 06.04.2026

  • 32 Да бе

    21 4 Отговор
    Учредяват политическа партия "Прогресивна България"

    То да видиш нови хора в тази партия, ми то само стари муцуни които целия народ ги знае

    11:37 06.04.2026

  • 33 Странна работа

    18 6 Отговор
    Да позная ли ,че тази партия ще се нарича ПБГ и година по-късно всички ще и казват ОПГ
    Айде който има време и нерви да ходи да гласува

    11:38 06.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 България си е винаги прогресивна

    5 6 Отговор
    Но БайГаньовци все ни бутат към--Анадола, заради далаверката!

    Коментиран от #124

    11:40 06.04.2026

  • 37 Р Г В

    14 4 Отговор
    Пищните и надарени знойни дами кандидатки за първите 10 места в листите лично да минат събеседване в джакузито на партийния офис в хотела и одобрени от шефа .
    Г-н Р.Р. да е бдителен за да не отнесе някой ляв прав от г-жа Д.Р. която има опит от гимназията в Бургас , била е изключена за нанесен побой над учител. Да не последва съдбата на Макрон и Тръмп да му се подиграе в медиите

    11:41 06.04.2026

  • 38 провинциалист

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ха Ха":

    Па лави те Пет рохан че та - До вижда не Бъл га рия са антибългарски проект.

    11:41 06.04.2026

  • 39 На есен ще има

    10 5 Отговор
    Нови избори с оправданието "ми немаме хора"
    Догодина ще има
    "И ти ли генерале се събра с тези,нали щеше да ги чегърташ"
    Айде халал да ви е и държавата

    11:41 06.04.2026

  • 40 провинциалист

    9 5 Отговор

    До коментар #31 от "Новият рашистки Месия":

    "Последните изказвания на Радев го потвърждават." - я дай едно изказване, че не го следя.

    Коментиран от #51

    11:42 06.04.2026

  • 41 Голия

    11 5 Отговор
    този само за демонтиране и разграждане говори и нищо не казва как ще подобри стандарта на Българите

    11:42 06.04.2026

  • 42 въпрос

    8 4 Отговор
    Тихомир,Иво ,Марин , учредители ли са ?

    11:42 06.04.2026

  • 43 Даниел Немитов

    11 6 Отговор
    Пидолазът за 9 години показа какво може и що за птица е! Айде мерси, нема нужда!
    Да оди у Кремъл и да лиже ботуши там!

    11:43 06.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Озадачен

    16 4 Отговор
    Като я гледам тая снимка по ми приличат на погребална агенция, а не на партия.

    Коментиран от #96

    11:45 06.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ти си еерас

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Аз съм веган":

    Много добре е да прилича на Тодор Живков

    11:49 06.04.2026

  • 50 Ха ХаХа

    7 4 Отговор
    Кокорът....Румене по полека ,че боли,и,и

    11:50 06.04.2026

  • 51 Новият рашистки Месия

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "провинциалист":

    Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев подкрепи сключването на споразумение с Украйна и осъди по най-категоричен начин Руската агресия. Похвали готовността на Украйна незабавно да сключи пълно примирие или да спре да нанася уари по руската петролна или газова инфраструктира, стига и Русия да спре с атаките си по украинската енергийна система, които през зимата оберкоха милиони украинци на студ и глад.. България, заяви бившият президент, заедно с останалите страни от ЕС ще работи и занапред за справедлие и треаен мир, базиран на принципите на хартата на ООН.

    Коментиран от #56

    11:51 06.04.2026

  • 52 Просто човек

    7 4 Отговор
    Желая НЕуспех!

    Коментиран от #55

    11:53 06.04.2026

  • 53 Пламен

    7 2 Отговор
    В бг най голямата далавера е партия да правиш
    Няма по голям бизнес

    11:54 06.04.2026

  • 54 Сам

    10 3 Отговор
    С Копринката и Гергов ли ще бориш корупцията и олигархията

    Коментиран от #57

    11:54 06.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 провинциалист

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "Новият рашистки Месия":

    ... т.е., ако се беше обявил за продължаване на военните действия до изтребване и на последния украинец, това щеше да е про-европейско и антируско ли?

    Коментиран от #58, #74

    11:56 06.04.2026

  • 57 Разбира се

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "Сам":

    Не с с фашистките олигарси на ПП ДБ

    11:57 06.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 добре де,

    6 5 Отговор
    Последно Крим руски ли е или украински? Докато не си го изясним, никакво гласуване за измислена партия. Най добре подаден вот е за независмо от каквато и да е партия гражданско движение, което не разделя народа на наши и ваши, както прави всяка партия, а ги обединява и сплотява. За съжаление народа дреме, предпочита да защитава интересите на разни партти вместо всички заедно да защитаваме нашите общи и още не се е появило такова. В краен случай за такива които никога до сега не са били в парламента. Все от някъде трябва да се започне изчистването на олигарсите поне от присъствие в парламента.

    Коментиран от #69

    12:04 06.04.2026

  • 60 Добре

    6 5 Отговор
    Партията на Радев ще последва съдбата на НДСВ и ППДБ.

    12:05 06.04.2026

  • 61 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 9 Отговор
    Успех, ГЕНЕРАЛЕ, дано да изметеш двете пра$$ета...

    12:07 06.04.2026

  • 62 Умряло преди да се роди

    7 5 Отговор
    Това нещо е умряло преди да се роди.

    12:07 06.04.2026

  • 63 Историята помни

    5 5 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    12:07 06.04.2026

  • 64 Хмм

    8 4 Отговор
    Олигархията е развързала кесията за новия политически проект на Румен Радев. Навсякъде се хвърлят сума ти пари за билбордове, офиси, реклами, медии, социологически агенции.

    Коментиран от #73

    12:07 06.04.2026

  • 65 Носители

    7 3 Отговор
    на прогреса са младите българи. Боташорите ще си мерят в НС егото с дебелетата. Ще плюят ПП - ДБ. Ще "ухажват" копейките и зафирките - това им е прогреса.
    Младите хора трябва да изхвърлят боклука

    12:08 06.04.2026

  • 66 БОЦ - ко

    6 2 Отговор
    Комунягите добре си го знаят,
    Затова мълчат и си траят,
    По болната тема "ЛУСТРАЦИЯ",
    Защото ще следва КАСТРАЦИЯ,
    Не със тухли, а с клещи,
    После - петолъчка и свещи...

    12:09 06.04.2026

  • 67 Що не

    9 1 Отговор
    си бият камшика и да не правят експерименти с България и да тестват гражданите до кога ще им издържат нервите ! Комунисти , ДС продукти , олигарси и........ спортисти !

    12:09 06.04.2026

  • 68 инглиш мен

    9 3 Отговор
    Хубава партия , като от Тему

    12:10 06.04.2026

  • 69 Да знаеш

    7 6 Отговор

    До коментар #59 от "добре де,":

    Погледни Гугъл Мапс, даже и там е показан като руска територия!

    Коментиран от #80

    12:10 06.04.2026

  • 70 И на фона

    7 3 Отговор
    зеления цвят на военните ! Хората искат мир , а не военни и войни !

    12:12 06.04.2026

  • 71 1488

    9 1 Отговор
    мунчо кримски извествен още като ушите, юмручето и лицевите опори
    щял да спасява бг добитька

    12:14 06.04.2026

  • 72 !!!?

    8 3 Отговор
    Кеша води към Прогреса !!!?

    12:14 06.04.2026

  • 73 уточнение

    8 3 Отговор

    До коментар #64 от "Хмм":

    Партията на радев, според официалната статистика, е получила най много дарения от всички участници, над 450 млн.€. Дарения над 650,20€ трябва дабъдат с доказан произход, но за партията на Радев това не е изпълнено от най големите дарители и само този факт е достатъчен за да се досетим кои са дарителите.

    12:16 06.04.2026

  • 74 Новият рашистки Месия

    12 2 Отговор

    До коментар #56 от "провинциалист":

    За подписания договор . Наскоро Зеленски беше в Близкия Изток и подписа подобни договори с няколко държави . Там никой не каза ,че ги въвличат във война .Само българските путинисти -Мунчо ,Каракачанов и др.Лъснаха всички кремълски подметки в политическото ни пространство

    Коментиран от #90

    12:18 06.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Голем смех

    9 3 Отговор
    Каунь-боташевия гълъбарник щял да се регистрира в регистъра на птицевъдите :) хахахахахаххахаха

    12:20 06.04.2026

  • 77 Данчо

    5 1 Отговор
    Как пък това съвпадна с връщането на царя в България? Радев знае ли съдбата му?

    12:21 06.04.2026

  • 78 9689

    4 9 Отговор
    Мафията се юрна да плюе по Радев.Не им обръщайте внимание.

    12:22 06.04.2026

  • 79 6777

    8 4 Отговор
    Аман от толкова много прогрес и просперитет. Задминахме Швейцария!

    12:22 06.04.2026

  • 80 Я по сериозно!

    8 1 Отговор

    До коментар #69 от "Да знаеш":

    Гугъл Мапс не е официална международна организация, която да определя къде да бъдат границите на отделните държави. Всеки може да си чертае каквото си поиска, но това не променя международно признатите граници.

    12:23 06.04.2026

  • 81 След като не им дават повече от сто мест

    7 2 Отговор
    Какъв е смисъла а пък и те не правят никакви заявки за някаква промяна

    12:24 06.04.2026

  • 82 Мъже в черно

    6 2 Отговор
    като на погребение. В НС ще се окумят герговчета и копринки с техните калинки и с любезното съдействие на дебилите

    12:25 06.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Реалист

    7 3 Отговор
    Радев е главният агент на Русия у нас, опора на петата и колона. Именно върху тази плоскост - ние, които настояваме за България в Европа, срещу Радев и националните предатели путинофили, които реално ни теглят към Азия, опонентите ни ще изгубят отвсякъде. Затова ще отричат от сутрин до вечер, че са против Европа.
    Изборът на Радев беше огромна грешка, за която отговорност трябва да носят и ГЕРБ и десни избиратели. По-важното е, че възможности за нови и то фатални грешки има. Кроят нови пъклени планове.
    Най-важното , че е тръгнал нов партиен проект, който цели да разшири и фиксира електоралната база на президента, която се счита за по-широка от тази на БСП, разпадащата се "Възраждане" и ИТН взети заедно, за да могат да спечелят избори да съставят правителство.
    Румен Радев трябва да бъде тотално изолиран - не вярвайте на социологията на Кънчо и сие, Радев няма здрава електорална база и рейтингът му е "рисуван", най-малкото такъв който трудно може да се трансформира в партийна подкрепа.
    Разкритията за лобизъм в полза на Русия и критиките му срещу съюзниците в НАТО и ЕС, както и разкритията за корупция и национално предателство, ще натикат Радев там където е и агент Гоце.

    Коментиран от #93, #126

    12:25 06.04.2026

  • 85 Смърт на мутрите

    3 7 Отговор
    С две ръце за Румен РАДЕВ !

    Коментиран от #110, #123

    12:26 06.04.2026

  • 86 Миро

    4 7 Отговор
    По-жалки и крадливи мафиоти от Тиквата, Пра сето и сакатата им слугиня Славуца няма. Затова с две ръце - ЗА Радев !

    12:28 06.04.2026

  • 87 Стоев

    5 4 Отговор
    Борисов е поне 3 стъпала по- ниско от Румен Радев по интелект, морал и политически ценности. От тук произтичат агресивните атаки на Борисов към всеки опонент , който го превъзхожда.Това агресивно популистко поведение е типично за представителите на ГЕРБ/ СДС, които са изнервени, че властта им се изплъзва и заедно с това завладяната държава.

    Коментиран от #92

    12:28 06.04.2026

  • 88 Немската фондация

    3 3 Отговор
    Фридрих Еберт на Германската социал-демократическа партия (ГСДП) иска да смени крадците от ОПГ-ГЕРБСДС, които са на другите 2 немски фондации на партиите ХСС и ХДС, с тхяно ОПГ-ПБ.

    А промяната ще е само в посоката на паричните потоци към други офшорни сметки.

    12:28 06.04.2026

  • 89 Сийка

    6 0 Отговор
    Може ли имената на основните лица, предложили създаването на тази партия - звание, в кое Управление са работили, имуществено състояние,( плюс това на децата и тъщите).

    12:29 06.04.2026

  • 90 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Новият рашистки Месия":

    Да си повторя въпроса, ... т.е., ако се беше обявил за продължаване на военните действия до изтребване и на последния украинец, това щеше да е про-европейско и антируско ли? - който е във връзка с цитата ти "ще работи и занапред за справедлие и треаен мир"

    12:29 06.04.2026

  • 91 Българин

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това е елита на народа! Ти кой искаш да е учериди партията, която ще възстанови България. Малоимотни роми от Брусарци?!?

    12:33 06.04.2026

  • 92 Стоев, не е така

    4 3 Отговор

    До коментар #87 от "Стоев":

    Бурисов е дъното, за него няма стъпала

    12:33 06.04.2026

  • 93 провинциалист

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "Реалист":

    Реално, нито в Радев има нещо руско, нито в днешна Европа е останало нещо европейско след десетилетията афроазиатски бежански вълни. Ако пък си мислиш, че в расистките ти изказвания има нещо демократично, много се лъжеш.

    12:34 06.04.2026

  • 94 Абсурдистан

    6 3 Отговор
    Отново популизми и откровени тъпизми. И отново няма и намек как ще постигнат обещаното. Мамници!

    12:36 06.04.2026

  • 95 Не мислиш ли...

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Когато се погребва диктатурата, всичко това е в унисон.

    Коментиран от #113

    12:36 06.04.2026

  • 96 хмм

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Озадачен":

    Погребалната агенция "Отровното трио" направи само символичното погребение преди 6 години.

    12:38 06.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 мунчо К € Ша!

    6 4 Отговор
    "Човек от село с два пръста чело
    се бута да е все начело."
    "Във всички времена добре живее
    тоз, който да се нагоди умее"
    /Радой Ралин/

    Коментиран от #105

    12:45 06.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 подарената свобода е грешка

    2 4 Отговор
    Глупости и лъжи. България е вързана за Германия така,че без германската партия ,която гарантира германските интереси , никой друг не може да управлява на тази територия. Двамата генерали ще управляват ,като милиционерския ще помага на военния да влиза по малко в час. Накрая всичко ще си дойде на мястото и България ще се върне там къето е била преди 150 години. Процеса е обективен и необратим.

    12:48 06.04.2026

  • 104 айде честито

    5 3 Отговор
    да ви върви като по-мазно - ....

    12:52 06.04.2026

  • 105 Едно е сигурно

    3 3 Отговор

    До коментар #101 от "мунчо К € Ша!":

    За вас идват трудни времена...

    12:58 06.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Радив

    3 3 Отговор
    Взимай властта и Военен режим.
    Фашистките партии начело с ПП ДБ в Белене

    13:23 06.04.2026

  • 109 Кадрите

    4 1 Отговор
    на крушовицата са мунчо, сергейевата мисирка, зафирките, любовника КМ. И пуйката с такъв кадрови потенциал се явява в студиата да пуйчи

    13:23 06.04.2026

  • 110 ха, ха, ха...

    6 1 Отговор

    До коментар #85 от "Смърт на мутрите":

    Юмрука като символ си запомнил, но сърпа и чука къде забрави?

    13:23 06.04.2026

  • 111 Много млад

    1 2 Отговор

    До коментар #107 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    Те отрепаха бе Помашки

    13:24 06.04.2026

  • 112 Горски

    6 4 Отговор
    Борисов е поне 3 стъпала по- ниско от Румен Радев по интелект, морал и политически ценности. От тук произтичат агресивните атаки на Борисов към всеки опонент , който го превъзхожда.Това агресивно популистко поведение е типично за представителите на ГЕРБ/ СДС, които са изнервени, че властта им се изплъзва и заедно с това завладяната държава.

    Коментиран от #114

    13:25 06.04.2026

  • 113 По точно

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "Не мислиш ли...":

    Коя диктатура погребват , защото аз виждам насреща военна хунта .Да те управляват военни , как се нарича ?

    Коментиран от #116

    13:30 06.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    ТАЗИ МИРИZЛИВА ГАД НЕ МИРОСАНА Е ........................ СПОСОБНА ДА ПРОДАДЕ И БЪЛГАРИЯ В РОБСТВО ....................... САМО ДА СЕ ПОДМАЖЕ НА .................,...... ФЮРЕРА ПУТЛЕР ........................,.. ФАКТ !

    13:33 06.04.2026

  • 116 Коя ли?

    1 4 Отговор

    До коментар #113 от "По точно":

    Диктатурата на неграмотните си отива! Пред "как" си поставил излишна запетая!

    13:34 06.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 кой разбрал, разбрал...

    1 2 Отговор
    Поредната олигархична куха структура, която дори няма никаква друга визия за развитието на държавата, освен ориентацията ѝ към азиатските структури. Освен закани към различните и голи обещания, както всички предишни, никаква по различна стратегия и само две седмици преди изборите дори липса на всякаква програма. Докога ще расте и броя на партиите, кито единствено отцепват една част от обществото и я настройват срещу всички остнали. Такава държава, с разделени на стотици части общество, никога не може да просперира. Един обещава евтини суровини, друг ниски цени, но за кого бие камбаната, като за обикновения народ никой не обещава по високи доходи. Ами няма държава в света с ниски доходи и ниски цени, където населението да е богато.

    14:09 06.04.2026

  • 119 Дядо дръмпир ,пита???

    1 5 Отговор
    Как е правилно....Прогресивна или Путинова партия???Или прогресивна ,путинова партия РЕГрес???

    Коментиран от #120

    14:10 06.04.2026

  • 120 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #119 от "Дядо дръмпир ,пита???":

    А ти провери ли под леглото за Путин?

    14:53 06.04.2026

  • 121 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Новият рашистки Месия":

    Купено при това!

    18:44 06.04.2026

  • 122 Заговора - 2 ! Или 3 !

    1 0 Отговор
    Срещу България !

    21:29 06.04.2026

  • 123 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Смърт на мутрите":

    Необходим е насилствен преврат в обществено-политическия строй за да се смени властта на цялото държавни управление,военен преврат е невъзможен - видяхте как плакаха българските офицери когато Симо Комара домъкна кокалите на Фердинанд в България...

    22:39 06.04.2026

  • 124 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "България си е винаги прогресивна":

    Кой те бута към Анадола,не мешай въпросите?!За 148 години свобода защо днес населението на РБ не е поне 30 милиони бих написал дори 40 милиона ,след като 500 години ревете роби че сте били как клали са ви и дори в църквите живи са изгаряли хора....Що не се плодите,от тук и политиката ви е такава като на роби от сферата на услугите в страните от Евросъюза където са избягали да работят милиони сънародници.и т.нт.

    Коментиран от #125

    22:47 06.04.2026

  • 125 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Неподписан":

    Нека ти споделя нещо за да си наясно за какво говоря.Говорих с узбеки които ми споделиха че се плодят с огромни темпове защото според тях щом немците веднъж са опитали ще опитат отново както през втората световна война ,думите им бяха "Щом веднъж опитаха значи ще опитат отново,трябва да правим деца" .Прочети сам какъв скок прираст на населението каква раждаемост има Узбекистан за последните 30 години аз също не вярвах когато ми разказваха

    22:53 06.04.2026

  • 126 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Реалист":

    И аз бих станал агент на Руската Федерация в случай че цената на нафтата остане 1.30€ за литър и то по време на санкции ,с врагове като Руската Федерация за какво са ми приятели

    22:59 06.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове