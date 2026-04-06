Учредяват политическа партия "Прогресивна България"

Инициативен комитет прие Учредителна декларация за създаването на политическата партия "Прогресивна България". Документът дава начало на официалната процедура по събиране на подписи за индивидуално членство в съответствие със Закона за политическите партии. Стъпката идва броени дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април, на които едноименната коалиция се явява под лидерството на бившия държавен глава Румен Радев.
От Инициативния комитет се обръщат към гражданите с избирателни права да се присъединят към подписката, като декларират амбиция за разграждане на досегашния управленски модел и укрепване на държавността.
В приетата декларация авторите описват настоящата ситуация в страната като поредица от национални кризи на фона на глобална трансформация. Според документа в българското общество протичат разрушителни процеси, които ерозират институциите и поставят под въпрос бъдещето на страната като суверенна държава.
Учредителите посочват корупцията като основен фактор, който изкривява ценообразуването, ощетява хазната и разделя обществото. "Корупцията роди политическа класа от зависими хора, които се поставят в услуга на чужди интереси и търгуват интересите на държавата срещу своето оцеляване", се заявява в разпространения текст.
В декларацията се отправят остри критики към състоянието на ключови сектори, като се твърди, че службите и МВР са обект на корпоративни вмешателства, българската армия е недокомплектувана, а правосъдието е в плен на лобистки интереси. Специално внимание се обръща на промените в Конституцията от 2023 година, които според формацията са разрушили институционалния баланс и са довели до настоящата политическа безизходица.
Документът поставя силен акцент върху събитията от изминалата 2025 година. Учредителите припомнят отказа на Народното събрание да допусне предложения от тогавашния президент Румен Радев референдум за датата на приемане на единната европейска валута. Според Инициативния комитет стратегическото решение е взето прибързано, а неподготвеността на икономиката е довела до рязък скок на цените и спекула.
Декларацията прави директна връзка между тези процеси и масовите граждански демонстрации от края на миналата година. "През ноември 2025 година недоволството на българите се изля на площадите. Хората поискаха смяна на властта", се посочва в текста, като се допълва, че протестите са родили обществен консенсус срещу олигархичния модел.
Новата формация се позиционира върху ценностната триада свобода, солидарност и справедливост. Сред основните заявени приоритети са гарантирането на националната сигурност, недопускането на въвличане на България във въоръжени конфликти, преодоляването на бедността и ускореното икономическо развитие.
Партията си поставя за цел постигането на убедителен изборен резултат и сформирането на независимо управление. Според създателите на проекта, без решителни действия за изкореняване на корупционния модел, всякакви бъдещи управленски конфигурации са обречени на провал.
Учредителната декларация е приета на заседание в София, като с нея официално се открива подписката за набиране на членове-учредители.
1 Последния Софиянец
11:23 06.04.2026
2 Дръта чанта
3 Смешки
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
11:24 06.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мими Кучева🐕
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зайчарника трябва да бъде погребан.
11:26 06.04.2026
10 Трол
11 Ха Ха
Не гласувайте за русопутите, гробарите, шопарите и чалгарите!
Те са минало. Забравете ги тези дегенерати.
Не Америка, не Русия, а ЕВРОПА е нашето настояще.
ЕВРОПА е нашето бъдеще!.
Излезте и гласувайте.
Гласувайте за ПП-ДБ!
Бъдещето е наше!
До коментар #10 от "Трол":За 800 дни ще изядат резерва горива и меса, а Ганчо пеша и на диета.
11:29 06.04.2026
11:29 06.04.2026
13 Хи хи
14 Боко праните гащи
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мунчовци
17 село Говнягово
До коментар #1 от "Последния Софиянец":No 10
11:30 06.04.2026
18 Весело
А пък призиденшата Десислава Радева събира подписи за контрапартия: "Разкарайте се олигарси".
11:30 06.04.2026
19 честен ционист
До коментар #11 от "Ха Ха":Гладът с марка Европа не се различава от глада с марка Русия.
11:31 06.04.2026
11:31 06.04.2026
20 БокоБ
До коментар #8 от "Архимандрисандрит Бибиян":Пич много си ми симпатичен.Само 15 !!!
11:32 06.04.2026
11:32 06.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Прилича на
23 ОЩЕ НА ХРАНИЛКА
24 Как
25 ПРОГРЕСИВЕН СТРАТЕГ
Е СТРАТЕГИЧЕСКИ МАНЬОВЪР
ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ПРЕД МОСТИЕТО
НА ИЗБОРИТЕ ДВЕ В ЕДНО НА ЕСЕН...☝
11:34 06.04.2026
26 Ъхъ!!!
27 Този коментар е премахнат от модератор.
11:36 06.04.2026
11:36 06.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #40, #121
11:37 06.04.2026
32 Да бе
То да видиш нови хора в тази партия, ми то само стари муцуни които целия народ ги знае
11:37 06.04.2026
11:37 06.04.2026
33 Странна работа
Айде който има време и нерви да ходи да гласува
11:38 06.04.2026
11:38 06.04.2026
11:41 06.04.2026
38 провинциалист
11:41 06.04.2026
39 На есен ще има
40 провинциалист
До коментар #31 от "Новият рашистки Месия":"Последните изказвания на Радев го потвърждават." - я дай едно изказване, че не го следя.
11:42 06.04.2026
Коментиран от #51
11:42 06.04.2026
41 Голия
11:42 06.04.2026
Да оди у Кремъл и да лиже ботуши там!
11:43 06.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #96
11:45 06.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ти си еерас
До коментар #47 от "Аз съм веган":Много добре е да прилича на Тодор Живков
11:49 06.04.2026
50 Ха ХаХа
51 Новият рашистки Месия
До коментар #40 от "провинциалист":Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев подкрепи сключването на споразумение с Украйна и осъди по най-категоричен начин Руската агресия. Похвали готовността на Украйна незабавно да сключи пълно примирие или да спре да нанася уари по руската петролна или газова инфраструктира, стига и Русия да спре с атаките си по украинската енергийна система, които през зимата оберкоха милиони украинци на студ и глад.. България, заяви бившият президент, заедно с останалите страни от ЕС ще работи и занапред за справедлие и треаен мир, базиран на принципите на хартата на ООН.
11:51 06.04.2026
Коментиран от #56
11:51 06.04.2026
52 Просто човек
53 Пламен
Няма по голям бизнес
54 Сам
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 провинциалист
До коментар #51 от "Новият рашистки Месия":... т.е., ако се беше обявил за продължаване на военните действия до изтребване и на последния украинец, това щеше да е про-европейско и антируско ли?
11:56 06.04.2026
Коментиран от #58, #74
11:56 06.04.2026
57 Разбира се
До коментар #54 от "Сам":Не с с фашистките олигарси на ПП ДБ
11:57 06.04.2026
11:57 06.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 добре де,
60 Добре
61 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
62 Умряло преди да се роди
63 Историята помни
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
12:07 06.04.2026
64 Хмм
65 Носители
66 БОЦ - ко
Затова мълчат и си траят,
По болната тема "ЛУСТРАЦИЯ",
Защото ще следва КАСТРАЦИЯ,
Не със тухли, а с клещи,
После - петолъчка и свещи...
12:09 06.04.2026
67 Що не
68 инглиш мен
69 Да знаеш
До коментар #59 от "добре де,":Погледни Гугъл Мапс, даже и там е показан като руска територия!
12:10 06.04.2026
Коментиран от #80
12:10 06.04.2026
70 И на фона
71 1488
72 !!!?
73 уточнение
До коментар #64 от "Хмм":Партията на радев, според официалната статистика, е получила най много дарения от всички участници, над 450 млн.€. Дарения над 650,20€ трябва дабъдат с доказан произход, но за партията на Радев това не е изпълнено от най големите дарители и само този факт е достатъчен за да се досетим кои са дарителите.
12:16 06.04.2026
12:16 06.04.2026
74 Новият рашистки Месия
До коментар #56 от "провинциалист":За подписания договор . Наскоро Зеленски беше в Близкия Изток и подписа подобни договори с няколко държави . Там никой не каза ,че ги въвличат във война .Само българските путинисти -Мунчо ,Каракачанов и др.Лъснаха всички кремълски подметки в политическото ни пространство
12:18 06.04.2026
Коментиран от #90
12:18 06.04.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Голем смех
77 Данчо
78 9689
79 6777
80 Я по сериозно!
До коментар #69 от "Да знаеш":Гугъл Мапс не е официална международна организация, която да определя къде да бъдат границите на отделните държави. Всеки може да си чертае каквото си поиска, но това не променя международно признатите граници.
12:23 06.04.2026
12:23 06.04.2026
81 След като не им дават повече от сто мест
82 Мъже в черно
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Реалист
Изборът на Радев беше огромна грешка, за която отговорност трябва да носят и ГЕРБ и десни избиратели. По-важното е, че възможности за нови и то фатални грешки има. Кроят нови пъклени планове.
Най-важното , че е тръгнал нов партиен проект, който цели да разшири и фиксира електоралната база на президента, която се счита за по-широка от тази на БСП, разпадащата се "Възраждане" и ИТН взети заедно, за да могат да спечелят избори да съставят правителство.
Румен Радев трябва да бъде тотално изолиран - не вярвайте на социологията на Кънчо и сие, Радев няма здрава електорална база и рейтингът му е "рисуван", най-малкото такъв който трудно може да се трансформира в партийна подкрепа.
Разкритията за лобизъм в полза на Русия и критиките му срещу съюзниците в НАТО и ЕС, както и разкритията за корупция и национално предателство, ще натикат Радев там където е и агент Гоце.
85 Смърт на мутрите
86 Миро
87 Стоев
88 Немската фондация
А промяната ще е само в посоката на паричните потоци към други офшорни сметки.
12:28 06.04.2026
12:28 06.04.2026
89 Сийка
90 провинциалист
До коментар #74 от "Новият рашистки Месия":Да си повторя въпроса, ... т.е., ако се
12:29 06.04.2026
91 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това е елита на народа! Ти кой искаш да е учериди партията, която ще възстанови България. Малоимотни роми от Брусарци?!?
12:33 06.04.2026
92 Стоев, не е така
До коментар #87 от "Стоев":Бурисов е дъното, за него няма стъпала
12:33 06.04.2026
93 провинциалист
До коментар #84 от "Реалист":Реално, нито в Радев има нещо руско, нито в днешна Европа е останало нещо европейско след десетилетията афроазиатски бежански вълни. Ако пък си мислиш, че в расистките ти изказвания има нещо демократично, много се лъжеш.
12:34 06.04.2026
94 Абсурдистан
95 Не мислиш ли...
До коментар #13 от "Хи хи":Когато се погребва диктатурата, всичко това е в унисон.
Коментиран от #113
12:36 06.04.2026
96 хмм
До коментар #45 от "Озадачен":Погребалната агенция "Отровното трио" направи само символичното погребение преди 6 години.
12:38 06.04.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 мунчо К € Ша!
се бута да е все начело."
"Във всички времена добре живее
тоз, който да се нагоди умее"
/Радой Ралин/
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 подарената свобода е грешка
104 айде честито
105 Едно е сигурно
До коментар #101 от "мунчо К € Ша!":За вас идват трудни времена...
12:58 06.04.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Радив
Фашистките партии начело с ПП ДБ в Белене
13:23 06.04.2026
109 Кадрите
110 ха, ха, ха...
До коментар #85 от "Смърт на мутрите":Юмрука като символ си запомнил, но сърпа и чука къде забрави?
13:23 06.04.2026
111 Много млад
До коментар #107 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":Те отрепаха бе Помашки
13:24 06.04.2026
112 Горски
113 По точно
До коментар #95 от "Не мислиш ли...":Коя диктатура погребват , защото аз виждам насреща военна хунта .Да те управляват военни , как се нарича ?
Коментиран от #116
13:30 06.04.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 ЕДГАР КЕЙСИ
116 Коя ли?
До коментар #113 от "По точно":Диктатурата на неграмотните си отива! Пред "как" си поставил излишна запетая!
13:34 06.04.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 кой разбрал, разбрал...
119 Дядо дръмпир ,пита???
120 провинциалист
До коментар #119 от "Дядо дръмпир ,пита???":А ти провери ли под леглото за Путин?
14:53 06.04.2026
121 Така е
До коментар #31 от "Новият рашистки Месия":Купено при това!
18:44 06.04.2026
122 Заговора - 2 ! Или 3 !
123 Неподписан
До коментар #85 от "Смърт на мутрите":Необходим е насилствен преврат в обществено-политическия строй за да се смени властта на цялото държавни управление,военен преврат е невъзможен - видяхте как плакаха българските офицери когато Симо Комара домъкна кокалите на Фердинанд в България...
22:39 06.04.2026
124 Неподписан
До коментар #36 от "България си е винаги прогресивна":Кой те бута към Анадола,не мешай въпросите?!За 148 години свобода защо днес населението на РБ не е поне 30 милиони бих написал дори 40 милиона ,след като 500 години ревете роби че сте били как клали са ви и дори в църквите живи са изгаряли хора....Що не се плодите,от тук и политиката ви е такава като на роби от сферата на услугите в страните от Евросъюза където са избягали да работят милиони сънародници.и т.нт.
Коментиран от #125
22:47 06.04.2026
125 Неподписан
До коментар #124 от "Неподписан":Нека ти споделя нещо за да си наясно за какво говоря.Говорих с узбеки които ми споделиха че се плодят с огромни темпове защото според тях щом немците веднъж са опитали ще опитат отново както през втората световна война ,думите им бяха "Щом веднъж опитаха значи ще опитат отново,трябва да правим деца" .Прочети сам какъв скок прираст на населението каква раждаемост има Узбекистан за последните 30 години аз също не вярвах когато ми разказваха
22:53 06.04.2026
126 Неподписан
До коментар #84 от "Реалист":И аз бих станал агент на Руската Федерация в случай че цената на нафтата остане 1.30€ за литър и то по време на санкции ,с врагове като Руската Федерация за какво са ми приятели
22:59 06.04.2026