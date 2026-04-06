КНСБ и ГЕРБ се разбраха за минималната заплата

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България проведе официална среща с представители на ГЕРБ. Консултациите са част от поредицата разговори с основните политически сили в страната броени дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Синдикатът представи своя Меморандум за социално-икономическо развитие на България, който очертава приоритетите на работещите за следващия четиригодишен мандат на управление.

В разговорите се включиха ключови фигури от партията, сред които Томислав Дончев, Деница Сачева, Теменужка Петкова, Костадин Ангелов и Красимир Вълчев. От страна на КНСБ присъстваха президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите и главният икономист Любослав Костов.

Основен акцент в срещата бяха заложените параметри за икономическо развитие и ръстът на възнагражденията. Синдикатите отчетоха съвпадение във визиите си с политическата формация по отношение на най-ниските доходи.

Пламен Димитров: "В петък ГЕРБ представи своята програма със сериозна амбиция, ние бяхме там и слушахме внимателно. Имаме намерение да стигнем до 3-3,5 процента растеж в следващите години. Тяхната цел е доста повече. За минималната заплата нямаме разминавания, и двете формации сме на едно мнение"

По време на дискусията са обсъдени и мерките за овладяване на кризата с цените на електроенергията, която остава ключов фактор за бизнеса и домакинствата.

Пламен Димитров: "В годините назад неведнъж сме били в различни позиции, но сега мисля, че този разговор ще бъде изключително ползотворен. Коментирахме мерките с кризата с цените на електроенергията. Има два сценария – ако конфликтът продължи още малко, може да изпитваме още малко затруднения, но ако тази война продължи, ще има тежки последствия".