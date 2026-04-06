КНСБ и ГЕРБ се разбраха за минималната заплата

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България проведе официална среща с представители на ГЕРБ. Консултациите са част от поредицата разговори с основните политически сили в страната броени дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.
Синдикатът представи своя Меморандум за социално-икономическо развитие на България, който очертава приоритетите на работещите за следващия четиригодишен мандат на управление.
В разговорите се включиха ключови фигури от партията, сред които Томислав Дончев, Деница Сачева, Теменужка Петкова, Костадин Ангелов и Красимир Вълчев. От страна на КНСБ присъстваха президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите и главният икономист Любослав Костов.
Основен акцент в срещата бяха заложените параметри за икономическо развитие и ръстът на възнагражденията. Синдикатите отчетоха съвпадение във визиите си с политическата формация по отношение на най-ниските доходи.
Пламен Димитров: "В петък ГЕРБ представи своята програма със сериозна амбиция, ние бяхме там и слушахме внимателно. Имаме намерение да стигнем до 3-3,5 процента растеж в следващите години. Тяхната цел е доста повече. За минималната заплата нямаме разминавания, и двете формации сме на едно мнение"
По време на дискусията са обсъдени и мерките за овладяване на кризата с цените на електроенергията, която остава ключов фактор за бизнеса и домакинствата.
Пламен Димитров: "В годините назад неведнъж сме били в различни позиции, но сега мисля, че този разговор ще бъде изключително ползотворен. Коментирахме мерките с кризата с цените на електроенергията. Има два сценария – ако конфликтът продължи още малко, може да изпитваме още малко затруднения, но ако тази война продължи, ще има тежки последствия".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ГЕРБ отива при Радев.
Коментиран от #11, #12
12:19 06.04.2026
11 Има ни пак
До коментар #8 от "честен ционист":Радев не е толкова тъп, за да приеме тези наглеци и натрапници. Те си мислят че са вечни, но този път са се объркали много силно.
Коментиран от #14, #17
12:26 06.04.2026
12 Борисов си заминава
До коментар #8 от "честен ционист":Не, планът е друг и той прозира, но малко хора имат наблюдателност, за да го разберат.
12:27 06.04.2026
14 хмм
До коментар #11 от "Има ни пак":Вероятно ще минават през ситото и вероятно няма да отидат при Радев, а при ........
12:29 06.04.2026
17 Хах
До коментар #11 от "Има ни пак":Триморец Боташки може и да не е чак тъп като Тиквата, но е също толкова алчен, крадлив, злобен и отмъстителен.
12:44 06.04.2026
20 Прав си!
До коментар #2 от "Мдаа":Герберо-пеевските крадци не мислят за нищо друго освен за кражби и далавери. Милиардите заеми, които Желязко Водопадов изтегли, са в банковите сметки на Бочко Борисов и Дебелото ПееФ.
13:17 06.04.2026
25 уффф
Нямат срам. 36 години една национална стачка не могата да организират .
Но срещи с важните хора могат.Закривай
14:16 06.04.2026
28 ГРОБ СА В КАНАЛА
НАЛИ ТОЧНО ЗАРАДИ ТЯХ СМЕ В ТОВА МИЗЕРНО ПОЛОЖЕНИЕ...
15:26 06.04.2026
32 Защо ?
Предопределяте !
Минималната !
Инфлация ?
21:27 06.04.2026