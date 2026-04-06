КНСБ и ГЕРБ се разбраха за минималната заплата

6 Април, 2026 12:13 2 484 32

Основен акцент в срещата бяха заложените параметри за икономическо развитие и ръстът на възнагражденията

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България проведе официална среща с представители на ГЕРБ. Консултациите са част от поредицата разговори с основните политически сили в страната броени дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Синдикатът представи своя Меморандум за социално-икономическо развитие на България, който очертава приоритетите на работещите за следващия четиригодишен мандат на управление.

В разговорите се включиха ключови фигури от партията, сред които Томислав Дончев, Деница Сачева, Теменужка Петкова, Костадин Ангелов и Красимир Вълчев. От страна на КНСБ присъстваха президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите и главният икономист Любослав Костов.

Основен акцент в срещата бяха заложените параметри за икономическо развитие и ръстът на възнагражденията. Синдикатите отчетоха съвпадение във визиите си с политическата формация по отношение на най-ниските доходи.

Пламен Димитров: "В петък ГЕРБ представи своята програма със сериозна амбиция, ние бяхме там и слушахме внимателно. Имаме намерение да стигнем до 3-3,5 процента растеж в следващите години. Тяхната цел е доста повече. За минималната заплата нямаме разминавания, и двете формации сме на едно мнение"

По време на дискусията са обсъдени и мерките за овладяване на кризата с цените на електроенергията, която остава ключов фактор за бизнеса и домакинствата.

Пламен Димитров: "В годините назад неведнъж сме били в различни позиции, но сега мисля, че този разговор ще бъде изключително ползотворен. Коментирахме мерките с кризата с цените на електроенергията. Има два сценария – ако конфликтът продължи още малко, може да изпитваме още малко затруднения, но ако тази война продължи, ще има тежки последствия".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    56 3 Отговор
    ГЕРБ отива на боклука

    Коментиран от #8

    12:14 06.04.2026

  • 2 Мдаа

    66 0 Отговор
    КНСБ и ГЕРБ са една и съща страна на мафията !

    Коментиран от #20

    12:15 06.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    44 3 Отговор
    Точно ГЕРБ не построиха АЕЦ Белене.

    12:16 06.04.2026

  • 4 Нали

    44 0 Отговор
    са си ортаци !

    12:17 06.04.2026

  • 5 стоян георгиев

    10 33 Отговор
    Само не вдигайте парите на копейките!те искат да са бедни прецаканини и болни.не искат и заплати в евро!

    12:17 06.04.2026

  • 6 Ззз

    46 1 Отговор
    Пуделчетата на тиквата му правят предизборна реклама, явно им е вдигнал премията.

    12:19 06.04.2026

  • 7 КНСБ вирее в скута на ГЕРБ.

    48 2 Отговор
    Това не са синдикати а слуги на Тиквата на хранилка.

    12:19 06.04.2026

  • 8 честен ционист

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ГЕРБ отива при Радев.

    Коментиран от #11, #12

    12:19 06.04.2026

  • 9 Ура,,Ура

    40 2 Отговор
    Всички имена изброени на тази среща са стари и обиграни политически хиени. Такива никога няма да си тръгнат сами от политиката и синдикатите. Не знам как не им е неудобно десетилетия да мамят хората и все те да се кандидатират. Противни и омръзнали на всички.

    12:21 06.04.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    28 5 Отговор
    3%ръст ще видите кога цъфнат налъмите!!! особено в еврозоната нЕма как да стане никога!

    12:22 06.04.2026

  • 11 Има ни пак

    21 8 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Радев не е толкова тъп, за да приеме тези наглеци и натрапници. Те си мислят че са вечни, но този път са се объркали много силно.

    Коментиран от #14, #17

    12:26 06.04.2026

  • 12 Борисов си заминава

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Не, планът е друг и той прозира, но малко хора имат наблюдателност, за да го разберат.

    12:27 06.04.2026

  • 13 ООрана държава

    29 1 Отговор
    Герб не са на власт, не знам какво се разбирате с тях....

    12:28 06.04.2026

  • 14 хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Има ни пак":

    Вероятно ще минават през ситото и вероятно няма да отидат при Радев, а при ........

    12:29 06.04.2026

  • 15 Бай Дън Сяо Пън

    21 0 Отговор
    Че какви са герп че да се разбираш с тях ? И ти скоро ще забравиш кво е да си шеф на профсъюз !!!

    12:44 06.04.2026

  • 16 Жбръц

    19 0 Отговор
    Някой разбра ли,с колко ще се увеличи МРЗ? Аз не разбрах! Това :3- 3,5% е много оптекаемо, говорят за близките години!? Аз не разбрах нищо.Но знам едно:Стигнат ли Синдикатите и Съюз на работодателите до" взаимно съгласие " нищо добро не очаква милионите бачкатори в България.Между другото: Има странен паралел, съвпадение в заплащането на обикновен работник,майстор, администрация,до депутати,Министерски съвет,Премиер и Председател на НС през периода 1940-1944 г.Едно към едно,към днешните заплати.Работник-800-900 лева, майстори-1200-1400 лева.Депутат- 12-15 хикяди лева; Министър-15-19 хиляди лева: Премиер:- 22 хиляди лева.Председател на НС -25 хиляди лева.Това са заплати пред повече от 84 години! Нещо да ви напомня днешната ситуация?

    12:44 06.04.2026

  • 17 Хах

    10 10 Отговор

    До коментар #11 от "Има ни пак":

    Триморец Боташки може и да не е чак тъп като Тиквата, но е също толкова алчен, крадлив, злобен и отмъстителен.

    12:44 06.04.2026

  • 18 Какво

    15 0 Отговор
    като са се разбрали със стадото? Те и за провалените "бюджети" се бяха разбрали с тях ама не се разбраха с хората. Ако гербавите пак се опитат да ви прокарват дивотиите, тоя път и вас барабар с тях ще ви наритат

    12:45 06.04.2026

  • 19 Парички

    9 1 Отговор
    КНСБ и ГЕРБ се разбраха за минималната заплата в парламата!

    13:06 06.04.2026

  • 20 Прав си!

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Герберо-пеевските крадци не мислят за нищо друго освен за кражби и далавери. Милиардите заеми, които Желязко Водопадов изтегли, са в банковите сметки на Бочко Борисов и Дебелото ПееФ.

    13:17 06.04.2026

  • 21 Макс

    12 0 Отговор
    Защо синдикатите работят в полза на определена партия , в случая ГЕРБ ??? Това е чиста форма агитация и дори купуване на гласове . Посланието е хората с мин. заплати да гласуват за ГЕРБ , ако искат увеличени заплати . Ръководството на КНСБ незабавно да подава ОСТАВКА !

    13:28 06.04.2026

  • 22 Горски

    14 1 Отговор
    В България има 400 болници, 45000 полицаи, 18 министерства, институти, агенции, комисии, съд, прокуратура, парламент, охраната им?! Защо са ни 240 депутата и какво точно вършат за държавата и хората, за да оправдаят огромните си заплати, бонуси, премии, ДМС? Някой дава ли си сметка какви пари отиват за издръжката им, а там заплатите не са минимални, нали?! Повече от един милион човека от малцинствата чакат на държавата, защото нито учат, нито работят, а само щракат с пръсти и разчитат на майчинства и помощи. Е, как ще сме добре? Населението ни е около 5-6 милиона. Тогава КОЙ точно лекуват в тези 400 болници, КОЙ учи в 52 университета, кого обучават сто хиляди учители, и на какво научиха децата, защо са ни 280 общини и т. н. и т. н. Въпроси без отговори.

    13:30 06.04.2026

  • 23 Гост

    9 0 Отговор
    Герп са лъжци, които обслужват само пеефски. В момента са в предизборна кампания и обещават на корем

    14:03 06.04.2026

  • 24 Гост

    11 0 Отговор
    Ей белокосата слугиня, какви срещи си правиш с партии в предизборна кампания бе. Нещастник

    14:05 06.04.2026

  • 25 уффф

    9 0 Отговор
    Нашите синдикати са само за себе си.Съществуват за да са на масата със власта.
    Нямат срам. 36 години една национална стачка не могата да организират .
    Но срещи с важните хора могат.Закривай

    14:16 06.04.2026

  • 26 Стенли

    3 0 Отговор
    Е добре разбрали са се за МРЗ но не се казва ,какво като знаем Бокича как я вдигаше с двайсет лв на година а дори и имаше и години дето" забравяше" да я вдигне едва ли ще е нещо добро за хората работещи на МРЗ

    14:25 06.04.2026

  • 27 Анонимен

    8 0 Отговор
    За какво се разбирате с герб те бяха

    14:39 06.04.2026

  • 28 ГРОБ СА В КАНАЛА

    5 0 Отговор
    КАКВО ИМА ДА СЕ РАЗБИРАТЕ С ТЯХ????
    НАЛИ ТОЧНО ЗАРАДИ ТЯХ СМЕ В ТОВА МИЗЕРНО ПОЛОЖЕНИЕ...

    15:26 06.04.2026

  • 29 Ф.Котленски

    3 0 Отговор
    Този с побелялата кратуна,е работил години наред за лицето от Банкя. Днес съвсем предизборно,този навлек помага на грабителската партия,от която няма да бъде забравен.Амсълак,само една партия ли има в България,толкова си прозрачен,че чак светиш.

    15:38 06.04.2026

  • 30 безпартиен

    1 0 Отговор
    Каква е разликата между времето преди и след 10.11.1989? Разликата е,че преди заплати се определяха от ЦК на БКП,а сега от децата и внуците им! Това административно определяне засяга само и единствено тези които получават заплати от държавния и общинския бюджети! Всички останали работещи в частния сектор 1.2 милиона и плащащи РЕАЛНО данъци и осигуровки ще трябва да повишат цените на стоки и услуги!И отново в кръг!Кой има полза?

    17:04 06.04.2026

  • 31 Да бе

    1 0 Отговор
    ще вдигнат минималната за да се вдигне и средната,а оттам и техните,че да има за текстилната фабрика на сикаджииския гербер в Одрин,барселонагей и за строежа на Венетка Борисова

    17:46 06.04.2026

  • 32 Защо ?

    2 0 Отговор
    Защо ?

    Предопределяте !

    Минималната !

    Инфлация ?

    21:27 06.04.2026

