Емилия Русинова отговори на твърденията, че се е возила с Петьо Еврото

6 Април, 2026 12:22 4 665 88

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица, каза тя

Емилия Русинова отговори на твърденията, че се е возила с Петьо Еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изпълняващата функциите градски прокурор на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова излезе с официална позиция относно твърденията, че е пътувала заедно с с Петьо Петров - Еврото.

Ето какво заяви тя:

През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране.

Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите.

Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    106 10 Отговор
    Колегите и казват за нея , че се пробва да се пуска на всички мъже , но я отбягвали защото е нечистоплътна !!?
    Във физически смисъл ....представяте ли си ??!

    Коментиран от #17

    12:26 06.04.2026

  • 2 честен ционист

    17 97 Отговор
    Жената можете да я съдите само ако е пътувала в някоя кола и е била без колан. Не можете да я съдите, че е красива.

    Коментиран от #20, #27, #38

    12:26 06.04.2026

  • 3 ООрана държава

    86 6 Отговор
    Минали сте през няколко държави, ще се допитаме и до тях и ще разберем возкала ли си се или не

    Коментиран от #16, #18

    12:26 06.04.2026

  • 4 Ъъъъ

    113 4 Отговор
    "През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации..."

    И ти ли си невинна? То в тази държава виновни няма май?🤔

    Коментиран от #28

    12:27 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 виктория

    77 2 Отговор
    страх, страх!!

    12:28 06.04.2026

  • 7 Б.си бokлyka !

    92 3 Отговор
    Надлежния ред е да подадеш сигнал до .... нея, за да може да се разследва....

    12:29 06.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    103 3 Отговор
    Не отрича че се е возила с тях?

    12:30 06.04.2026

  • 9 Магнитски

    99 3 Отговор
    Знаете ли какво ще стане, ако метресата на съдебната мафия проговори...?

    12:30 06.04.2026

  • 10 Чуденка

    94 4 Отговор
    Е добре де, тя нищо не казва. Била ли е в една компания на "Джуджетата" или не ?
    Била ли е близка с брата на Таки или не.?

    12:31 06.04.2026

  • 11 Съветска Прокуратура

    95 7 Отговор
    Оставка бе корумпе !!!

    12:32 06.04.2026

  • 12 Отговор

    84 5 Отговор
    няма , но наглост !

    12:32 06.04.2026

  • 13 ТАКСИ

    62 3 Отговор
    ЛИЧНО СЪМ ГИ ВОЗИЛ ДВАМАТА

    12:33 06.04.2026

  • 14 Клекнал на тъча

    86 2 Отговор
    На снимката с еврото не си ти нали. Пепеляшка е.

    12:33 06.04.2026

  • 15 Ура,,Ура

    91 4 Отговор
    Тая спа и мълча повече от седмица. Докато се наумува и разбере какво да каже пред медиите. Явно други и нареждат как да се държи.

    12:33 06.04.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    13 77 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    И ако се е возила, кво? Престъпление ли е да се возил в кола. И това юристи го раздухаха, дето най добре знаят законните.

    Коментиран от #22

    12:33 06.04.2026

  • 17 Потресаващо!

    82 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Прокурор, а използва за лични нужди услугите на престъпник, за който знае че е такъв.

    Коментиран от #26

    12:34 06.04.2026

  • 18 престъпно возене

    10 56 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Като се е возила, когато Еврото е бил без разобличителни твърдения, нито търсен от службите, то какво от това? Следовател да не се среща с прокурор нито с адвокат нито всичките с колегите си, че след време може да излезе някаква компрометираща информация, е доста нелепо.

    12:35 06.04.2026

  • 19 Абсолютно

    11 58 Отговор
    резонен отговор. Возенето в кола не е престъпление. Янкулчето пак е в шах!

    Коментиран от #70

    12:35 06.04.2026

  • 20 Ужас!

    68 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Цялата ни прокуратура е оплетена във врътки и закононарушения с пеевско-герберските престъпници.

    12:36 06.04.2026

  • 21 Що водиш

    54 2 Отговор
    тоя разговор чрез медиите, информацията е представена "по надлежния ред". С каките трябва да се говори само на техния език, обиграни са в @ските номера

    12:36 06.04.2026

  • 22 Те толкова

    43 5 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    са юристи!

    12:37 06.04.2026

  • 23 Георгиев

    12 46 Отговор
    Права е жената. Има проверка, да я проверят и толкова. Вижте текста: тя не казва, че не е била в колата на Петьо еврото. Тя отрича да е предлагала или посредничела за връзки с лица. Това са различни неща. Тя може да е била в нечия кола по различни причини, нали? Даже и в тази на този Петьо. Нищо човешко не й е чуждо. Смея да вярвам в тенденциозността на някои журналистически твърдения. Да си каже проверката.

    Коментиран от #32

    12:38 06.04.2026

  • 24 Глупости

    23 2 Отговор
    Защо "изпълняващ функциите"??? Тя не е ли избрана "законно" за титуляр??? Или сама знае, че титулярстването ще бъде временно???

    12:38 06.04.2026

  • 25 баце

    53 7 Отговор
    И какво правихте заедно с човек издирван от интерпол.

    12:38 06.04.2026

  • 26 Престъпник

    10 28 Отговор

    До коментар #17 от "Потресаващо!":

    ще е когато го осъдят. В момента е точно толкова невинен, колкото

    12:38 06.04.2026

  • 27 павела митова

    36 6 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    ТОЗИ КАРПАТСКИ ВЪЛК.....КРАСИВА.....

    Коментиран от #44

    12:39 06.04.2026

  • 28 Отвратително поведение

    42 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъ":

    За да се начеше е обвързана с мафията. Заради едното чесане и сърбеж излага колегите си.

    12:40 06.04.2026

  • 29 адвокат

    11 12 Отговор
    Тази дама я пробвах миналото лято не е лоша

    Коментиран от #49

    12:40 06.04.2026

  • 30 русин емилов

    46 3 Отговор
    Нищо не е отговорила за пътуванията си в компанията на издирван !
    За толкова време ,само това нескопосно съчинение!

    Коментиран от #48

    12:43 06.04.2026

  • 31 здравка клинчева

    36 1 Отговор
    нищо няма да подаде тази това тук е за тълпата ,опитваше се да го играе мутра но ще я хвърлят корбан - спиркитесамо дето е правила ще и останат кирия

    12:43 06.04.2026

  • 32 мутрафон

    44 3 Отговор

    До коментар #23 от "Георгиев":

    какво искате от жената бе она се е качила на стоп знае ли кои са у колата

    12:44 06.04.2026

  • 33 Аз...

    32 2 Отговор
    По чиста е от еленска сълза

    12:44 06.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Справедлив

    51 2 Отговор
    Е,то проверките сигурно пак ще ги правят нейните подчинени.Наглост наглост......

    12:46 06.04.2026

  • 36 СЗО

    41 0 Отговор
    Бла, бла, бла. Така и не отрича че е минавала границата с Петьо еврото в една кола

    12:46 06.04.2026

  • 37 Нямат срам

    29 2 Отговор
    Незная, за какви внушения говори дамата, но вероятно определени факти и обстоятелства, които не са угодни се наричат така. Или за нашите ако има данни и факти за нещо нередно то това са внушения, за останалите такива обстоятелства, то това са доказателства.

    12:47 06.04.2026

  • 38 😂😂😂

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Сложи си цайсите!

    12:49 06.04.2026

  • 39 С две ръце за Радев

    28 0 Отговор
    Ахахаха не я е страх от компетентните органи щото ще я "разследват" същите 8 джуджета дето са яли и пили (и евали) по кръчмите... Тука е така ако не цъфнеш по медиите милиция и лицето Боби чакай справедливост и нещо да свършат...

    12:49 06.04.2026

  • 40 Димо

    32 3 Отговор
    Разбойник е Русинова,тя е мафията! Колко удобно, проверка,ред, институции! Та нали вие с Пеевски и Борисов ги подчинихте тези институции! Съсипахте ги,кой да разследва бе Русинова? Протести и измитане на прокурорската мафия!

    12:50 06.04.2026

  • 41 Кривоверен алкаш

    28 1 Отговор
    Мичка,така си се ошлякала до ушите че няма къде повече...едва ли има някой от съдиите или прокурорите в Съдебната система който да не е правил компромис със себе си...

    12:51 06.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гост

    27 1 Отговор
    Проституцията е навсякъде във държавните институции и на всички нива.

    Коментиран от #62

    12:56 06.04.2026

  • 44 Тя чудна вълчица ма

    21 1 Отговор

    До коментар #27 от "павела митова":

    Пепо, къде си, в Сърбия или а Гърция

    Коментиран от #68

    12:57 06.04.2026

  • 45 Висшите органи от системата трябва да се

    19 0 Отговор
    Закрият но Радев едва ли има желание и сили да го направи. То трябва крути мерки. Закриват ги и им спират парите. Те ни се подиграват в очите. Това на нищо не прилича. Но докато им плащат така ще е.

    12:59 06.04.2026

  • 46 Факт

    13 4 Отговор
    Значи за Петрохан и Околчица може, а за нея не.Що така!?

    13:00 06.04.2026

  • 47 Любов

    15 0 Отговор
    Изпълняващата функциите градски прокурор на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова излезе с официална позиция относно твърденията, че е пътувала заедно с с Петьо Петров - Еврото и каза: "Винаги съм се продавала за Левове, но от както влезе Леврото, все още не мога да го разбера, кога влиза и кога излиза и накъде заминава?!"

    13:00 06.04.2026

  • 48 Емилия Русанова

    11 0 Отговор

    До коментар #30 от "русин емилов":

    И Пепо Евраков

    13:01 06.04.2026

  • 49 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "адвокат":

    Само в мечтите си.

    13:03 06.04.2026

  • 50 Много любови

    19 0 Отговор
    Много любовници е извозил. Как се става прокурор в България..

    Коментиран от #55

    13:03 06.04.2026

  • 51 Как се чисти име

    12 0 Отговор
    Със шкурка с веро с белина с киселина как ?

    13:04 06.04.2026

  • 52 Горски

    19 3 Отговор
    Изчака, за да е сигурна дали инат записи или снимки. Сега вече е уверена, че няма и ще отрича. Пеевски е позволил на прокурорската колегия да извърши проверка! Тоест да замаже ситуацията,да омърля доколкото е възможно. Свински черва - това е българската правосъдна система ! Гнусни вонящи ЗАПЛЕТЕНИ свински черва. Само с Но ж се оправят. Тип си метресата на мафията. Какви са тези "комисии по етика"? Я закривай.Като е направила нарушения,има си закон и да я наказват....комисия по етика, е га ти и тъпотиите! На франтишек основен играч в схемата на еврото му беше намалена заплатата за 6 месеца заради участието му в схемата,на тази какво ли ще и направят.Всичко освен уволнение и разследване ще е подигравка с налагат ските граждани и демокрацията.

    13:07 06.04.2026

  • 53 стоян георгиев

    18 0 Отговор
    Категорично не св е возила а е духала по време на пътуванвто!кой ще се занимава с тая овца да я вози безплатно?

    13:07 06.04.2026

  • 54 Цвете

    18 2 Отговор
    И КОЙ ЩЕ ТЕ ЗАЩИТАВА? СНИМАНА СИ НАВСЯКЪДЕ. КАКВО ПРАВИМ СЪС СНИМКИТЕ ПРЕД 7 ДЖУДЖЕТА? ДОКУМЕНТИТЕ НА ГРАНИЦАТА ГОВОРЯТ ОБРАТНОТО? ЗАТЪНАЛА СИ, КАТО ТОЯ П.ЕВРОТО ДО УШИТЕ. 🙉🙄🤔

    13:08 06.04.2026

  • 55 Те са едно котило отличници по принцип

    14 0 Отговор

    До коментар #50 от "Много любови":

    Може да са били състуденти ако изобщо са следвали. Това е въпрос с повишена трудност.

    13:09 06.04.2026

  • 56 Цвете

    10 2 Отговор
    И КОЙ ЩЕ ТЕ ЗАЩИТАВА? СНИМАНА СИ НАВСЯКЪДЕ. КАКВО ПРАВИМ СЪС СНИМКИТЕ ПРЕД 7 ДЖУДЖЕТА? ДОКУМЕНТИТЕ НА ГРАНИЦАТА ГОВОРЯТ ОБРАТНОТО? ЗАТЪНАЛА СИ, КАТО ТОЯ П.ЕВРОТО ДО УШИТЕ. 🙉🙄🤔

    13:11 06.04.2026

  • 57 Оракула от Делфи

    12 2 Отговор
    След като се е качила , сама е решила и преценила, ... въпроса е , къде е контрола и защо не се прилага
    проверка по случая, та това си е чиста мафиотска завера от най-наглите???
    Ясна като бял ден е и ролята на Сарафов в случая , къде е съдийската структура ,коята щеше да го разследва в "случай на евентуално извършено престъпление" от негова страна ..........??????
    Всички знаем, че Пеевски и Борисов няма да го разследват защото са в един и същи
    отбор на корупцията !!!
    --- Някой даде ли обещание , че ако бъде избран , ще ги разследва като личен приоритет ,
    както позволява закона за корупцията ???
    Или такива куражлий вече липсват, след като от Прокуратурата "нагласиха" Кирил Петков ,като "престъпник" , причината е, че искаше да вкара Борисов в затвора .... ???

    13:14 06.04.2026

  • 58 Прокуратурата

    12 4 Отговор
    Е за ЗАКРИВАНЕ 😤😤😤😤
    Само леки мъже и жени работят там 😂😂😂
    Петьо Еврото, Гошо Стотинката, Костя Копейката ...... Всички ги качват и ползват 😂😂😂😂
    Да остават съд и полиция и това е 😂😂😂😂
    Поне тия да не ги храним 😂😂😂

    Коментиран от #81

    13:14 06.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Емигрант

    17 2 Отговор
    Колко са б6далите които вярват на тази "почетна" корупционерка ? Започвам да ги броя сега !

    13:19 06.04.2026

  • 61 Про

    12 0 Отговор
    Не отрича, че се е возила с прест.Петьо Петров в кола на брата на Таки, през ГКПП.

    13:23 06.04.2026

  • 62 Социализма не си е тръгвал но

    11 2 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    За половината хора продължава и до сега.

    13:23 06.04.2026

  • 63 О, напротив

    14 2 Отговор
    Нищо не е отговорила точно за това! Думичка няма да опровергае изнесената информация. Само общи приказки, дъвки и локуми, типично в стила на юристи, адвокати и съдии. И , разбира се, очакваното за уронване на престижа й, за деактивиране на името й...., а всъщност тя самата си е вкарала автогол. Изключително неприятно впечатление ми прави изявлението й, прозира високомерие, липса на всякаква самокритичност и едно такова чувство на недосегаемост прозира.

    Коментиран от #65

    13:25 06.04.2026

  • 64 Питам се

    11 0 Отговор
    Къде и какво учат тия хора също и една голяма част от медиците и те същите.

    13:25 06.04.2026

  • 65 То не е чувство те са недосегаеми

    9 0 Отговор

    До коментар #63 от "О, напротив":

    Нали има разделение на властите. Никой не може да ги бутне. Суверена и той като тях и той същия.

    13:29 06.04.2026

  • 66 Много странно

    11 1 Отговор
    От кога официални факти се наричат внушения? Нека ги опровергае, ако може. Тази госпожа отново се опитва да тупа топката и да манипулира! Отвратително поведение на самозабравил се човек на висока държавна позиция.

    13:30 06.04.2026

  • 67 Гост

    6 0 Отговор
    Тая е като един от господарите си бойко. Не ги познава. Никой не познава, а па още по-малко познава еврото.

    13:31 06.04.2026

  • 68 Тоз

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тя чудна вълчица ма":

    Нещо взе да ме съмнява.

    13:33 06.04.2026

  • 69 ЕР и ПЕ

    7 0 Отговор
    Аз освен в колата на Петьо съм се возила и на петьоевровия...

    13:36 06.04.2026

  • 70 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Абсолютно":

    Зависи в чия кола си кой те вози.Ама тогава още нямало данни за оня.. Ок, Но сега има обосновано предположение. Така му викат разследващите. И стига да ти разкажат играта, " юристе" .

    Коментиран от #76

    13:36 06.04.2026

  • 71 Емилия Русинова

    8 0 Отговор
    Само трябваше да свиря на кларинета

    13:48 06.04.2026

  • 72 Опа

    3 1 Отговор
    Петроханската секта измества фокуса от Теди еврото в друга посока.

    13:49 06.04.2026

  • 73 На Емилия защитникът

    7 0 Отговор
    Упълномощен съм да заявя следното:
    1. През цялото време прокурор Еми е била с колан
    2. Колата е била с изрядни документи за технически преглед, гражданска застраховка и КАСКО
    3. Маслото и водата на чистачките на колата са били проверени преди пътуването.
    4. Спирачките също
    5. Колата е била оборудвана с аптчека, крик, ключ-лула за гумите и резервна гума

    Коментиран от #83

    13:52 06.04.2026

  • 74 Деедо дръмпир -пита...

    0 5 Отговор
    Мен ме интересува дали е била в ката путин и патриарх руски кирил на шедьовъра картина от ТИли или само се е возила в аутото!

    14:00 06.04.2026

  • 75 Народна поговорка

    6 2 Отговор
    Хем наср.н, хем голям.

    14:13 06.04.2026

  • 76 Много

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Гост":

    криминалета си чел, само това ще ти кажа. Вземи се ограмоти малко, що е то обосновано предположение и кога се използва.

    14:25 06.04.2026

  • 77 ДОБРЕ ДЕ

    3 0 Отговор
    ЩО НЕ КАЗАХА ЧЕ СИ СЕ ВОЗИЛА С СТИВИ УОНДАР
    АМИ С ПЕПИ ЕВРАКИСА

    14:44 06.04.2026

  • 78 Герак Митко

    2 0 Отговор
    Каквото и пееш, звучи фалшиво, щом очевадно прокуратурата не работи.

    14:52 06.04.2026

  • 79 Гост

    6 0 Отговор
    Въплъщение на дърта кoвpa, както и на прокурватурата, пълна с метастази като нея, че и много по-лоши...

    14:57 06.04.2026

  • 80 Цацароф

    5 0 Отговор
    смукала му е еврака на пепито !!!

    14:58 06.04.2026

  • 81 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Прокуратурата":

    В съда и полицията са същите пpocтитyтки.

    15:00 06.04.2026

  • 82 Боко праните гащи

    6 0 Отговор
    Кой и верва на тая кака

    15:03 06.04.2026

  • 83 4567

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "На Емилия защитникът":

    Не е имала вериги за сняг, назание - 15 години съжителство с бай Ставри.

    15:31 06.04.2026

  • 84 Тя казва,

    2 0 Отговор
    Че нищо не казва.Нито отрича.

    15:51 06.04.2026

  • 85 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Отговор по модела "Няколко свирки набързо, голяма работа - оставам си почтена жена!".
    И така се държи градският прокурор на София!

    16:07 06.04.2026

  • 86 Такива

    5 0 Отговор
    като тази с кокоша физиономия,са най зависими защото със сигурност ги тресе лакомията!

    16:25 06.04.2026

  • 87 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Отде да знае жената, че колата на Таки е с автоматични скорости? Затова го държала за скоростния лост, да го ускорява!

    17:37 06.04.2026

  • 88 Дзак

    0 0 Отговор
    Оплюването е забавление на определен тип хора!

    21:29 06.04.2026

