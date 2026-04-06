Бюджетният дефицит удари близо 800 милиона евро

Бюджетният дефицит в подсектор „Централно държавно управление“ отбеляза сериозен скок през втория месец на годината. Разходите на държавата са надхвърлили значително постъпленията в хазната, формирайки финансов недостиг в размер на 781 млн. евро само за месец. Това показват официалните касови отчети на бюджетните единици, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).
През февруари 2026 година централното управление е генерирало приходи от 2,284 млрд. евро, докато направените разходи са достигнали 3,065 млрд. евро. Негативна е тенденцията и при „Социалноосигурителните фондове“, където постъпленията са 1,614 млрд. евро спрямо разходи за 1,666 млрд. евро. По този начин социалните фондове добавят още 52 млн. евро към общия дефицит на държавата.
Финансовата картина през февруари рязко контрастира с данните от януари, когато балансът беше значително по-стабилен. Годината стартира с приходи за „Централно държавно управление“ в размер на 2,812 млрд. евро и разходи за 2,921 млрд. евро, което формира минимален дефицит от 109 млн. евро. В същия период „Социалноосигурителните фондове“ дори отчетоха излишък от 25 млн. евро.
Според методологията на НСИ, данните се формират на базата на месечните касови отчети на министерствата и преквалифицираните държавни предприятия, както и въз основа на отчетите на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.
Февруарският спад не е изолирано явление, а част от по-широка тенденция на влошаване на фискалната позиция на България. Актуалните предварителни данни на Министерството на финансите показват, че към края на март 2026 година бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма достига вече 1,5 млрд. евро, което представлява 1,2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт. За сравнение, през същия период на миналата година финансовата дупка е била под 1 млрд. евро.
Икономическите анализатори отчитат, че това е най-големият бюджетен дефицит за последните близо 20 години. Основният двигател за нарастването на държавните харчове са увеличените социални и здравноосигурителни плащания, по-високите разходи за пенсии, както и ръстът на възнагражденията в публичния сектор.
Задълбочаващият се дефицит поставя под сериозен въпрос изпълнението на критериите от Маастрихт. Финансовите експерти предупреждават, че при липса на своевременни мерки за ограничаване на разходите или повишаване на събираемостта, съществува реален риск България да надхвърли заложената граница от 3% дефицит в края на годината. Подобно отклонение би нанесло тежък удар върху амбициите на страната за безпроблемно функциониране в рамките на еврозоната, изисквайки сериозни фискални рестрикции в следващите месеци.
1 Ако продължим
2 провинциалист
3 Споко бнб е насреща
4 Трол
5 Последния Софиянец
6 Майор
7 111
8 за по пълни чекмеджета и кьор софра
9 Това е добре
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Скоро те виждам товарач на Сточна гара. Ще станеш як като Бик.
10 икономист
11 Стенли
До коментар #7 от "111":А дали няма да се увеличат лихвите по депозитите и да падне цената на недвижимите имоти както през 2008🤔
12 ясновидец
13 въпросителна
14 111
До коментар #11 от "Стенли":неминуемо. всяка тежка икономическа криза води до повишаване на цената на банковия кредит. имотния пазар е балон, който периодично се пука. това предстои.
15 Дориана
16 Още ! Може !
Тия !
Са !
Факири !
17 Ганчо
18 Ааа това е невъзможно?? Още преди Иран
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ във Б. Търноакумулатори во е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде построена някога?
--Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
--Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.
Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.
150 хил. работника са избягали на Запад за две години. Да живее еврото.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Така ще да е
До коментар #18 от "Ааа това е невъзможно?? Още преди Иран":Ако не бяхме в Еврозоната щяха да избягат поне 3 пъти повече !!!
21 Пацо
22 Ааа това е невъзможно?? Още преди Иран
До коментар #20 от "Така ще да е":Заради еврото
АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
Сега правителството иска в аванс печалбата му за 2027.
Дефицитът на терговскато салдо е 12 млд евро.
Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. За две години спадът е 12 -15 %
Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души.
Пълен крах на икономиката ни. Да живее еврото!!! Нали еврото стимулира икономиката?
Вносът ни се увеличил с 5% (даже репичките са внос от Испания), а износът ни е намалял с 5%. Това ли е стимулът на еврото, бе лъжци , нац. предатели?. Чувствате ли ножицата минус 10%? Инфлация на услугите 6% за месец, общата 0.6 - за месец, само 0.6 - за месец уж де. Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. му преди на нарежете последнитеот машините за левове.
23 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Плащаме я ние, всеки ден, в магазина, аптеката, бензиностанцията. Сметката на тяхното безумие, легендирано като "благоденствие", "еврозона", "Шенген"", "колективна сигурност", "салидарност"...
24 социалист -анти капиталист
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 колориметър
27 Горски
28 Хасегаде
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Неподписан
До коментар #3 от "Споко бнб е насреща":Няма страшно дъщерята на бившия директор на ДАНС е в надзорния съвет на БНБ, Димитър Георгиев по известен с прозвището Митко Преводача чийто син Юлиан се самоуби с мотоциклет след употреба на наркотици...
31 Неподписан
До коментар #8 от "за по пълни чекмеджета и кьор софра":Дръжте парите си извън РБ,в чужди банки! Ще има банки които ще последват КТБ
32 Неподписан
До коментар #22 от "Ааа това е невъзможно?? Още преди Иран":Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота
33 Неподписан
До коментар #28 от "Хасегаде":35 години след 1989 година българските служби и ДАНС не знаят къде са изчезнали парите на народа,за една седмица ЦРУ на САЩ откриха изнесени от РБ 55 милиарда $ в офшорна сметка!
