Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Бюджетният дефицит удари близо 800 милиона евро

6 Април, 2026 14:08 1 258 33

  • бюджет-
  • дефицит-
  • данни

Данните се формират на базата на месечните касови отчети на министерствата и преквалифицираните държавни предприятия, както и въз основа на отчетите на НСИ и НЗОК

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит в подсектор „Централно държавно управление“ отбеляза сериозен скок през втория месец на годината. Разходите на държавата са надхвърлили значително постъпленията в хазната, формирайки финансов недостиг в размер на 781 млн. евро само за месец. Това показват официалните касови отчети на бюджетните единици, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

През февруари 2026 година централното управление е генерирало приходи от 2,284 млрд. евро, докато направените разходи са достигнали 3,065 млрд. евро. Негативна е тенденцията и при „Социалноосигурителните фондове“, където постъпленията са 1,614 млрд. евро спрямо разходи за 1,666 млрд. евро. По този начин социалните фондове добавят още 52 млн. евро към общия дефицит на държавата.

Финансовата картина през февруари рязко контрастира с данните от януари, когато балансът беше значително по-стабилен. Годината стартира с приходи за „Централно държавно управление“ в размер на 2,812 млрд. евро и разходи за 2,921 млрд. евро, което формира минимален дефицит от 109 млн. евро. В същия период „Социалноосигурителните фондове“ дори отчетоха излишък от 25 млн. евро.

Според методологията на НСИ, данните се формират на базата на месечните касови отчети на министерствата и преквалифицираните държавни предприятия, както и въз основа на отчетите на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Февруарският спад не е изолирано явление, а част от по-широка тенденция на влошаване на фискалната позиция на България. Актуалните предварителни данни на Министерството на финансите показват, че към края на март 2026 година бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма достига вече 1,5 млрд. евро, което представлява 1,2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт. За сравнение, през същия период на миналата година финансовата дупка е била под 1 млрд. евро.

Икономическите анализатори отчитат, че това е най-големият бюджетен дефицит за последните близо 20 години. Основният двигател за нарастването на държавните харчове са увеличените социални и здравноосигурителни плащания, по-високите разходи за пенсии, както и ръстът на възнагражденията в публичния сектор.

Задълбочаващият се дефицит поставя под сериозен въпрос изпълнението на критериите от Маастрихт. Финансовите експерти предупреждават, че при липса на своевременни мерки за ограничаване на разходите или повишаване на събираемостта, съществува реален риск България да надхвърли заложената граница от 3% дефицит в края на годината. Подобно отклонение би нанесло тежък удар върху амбициите на страната за безпроблемно функциониране в рамките на еврозоната, изисквайки сериозни фискални рестрикции в следващите месеци.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако продължим

    26 7 Отговор
    и след април месец с това нелегитимно и незаконно правителсто на Гяуро Кюмюро и компания либералдемокретенски боклуци до края на годината може да направят поне 10 милиарда левро дефицит.

    Коментиран от #19

    14:10 06.04.2026

  • 2 провинциалист

    32 3 Отговор
    Припомням само два цитата на никито василев: "забогатяване ще има" и "за еврозоната не ме питайте повече"...

    14:10 06.04.2026

  • 3 Споко бнб е насреща

    15 9 Отговор
    Ше напечата още милиарди тихо без да прави много шум

    Коментиран от #30

    14:11 06.04.2026

  • 4 Трол

    5 14 Отговор
    Няма място за паника, дефицитът е в рамките на разумното.

    14:12 06.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    31 3 Отговор
    Бизнеса бяга от високите разходи в еврозоната.Бюджета ще се пълни от хиперинфлацията на храните и горивата.

    Коментиран от #9

    14:14 06.04.2026

  • 6 Майор

    27 2 Отговор
    Дреме ми, нали ни дадоха двойни заплати, и пенсия взимам

    14:17 06.04.2026

  • 7 111

    31 2 Отговор
    дефицита за първите 3 месеца е 3,2 млрд евро. търсете повече от един източник, за да се информирате! Иначе - идва жестока криза, вероятно по-тежка от тази през 2007 г. европа ще бъде ударена най-тежко, защото е най-зависима от всичко - от милостта на кредиторите, до вноса на енергия. пестете си парите!

    Коментиран от #11

    14:17 06.04.2026

  • 8 за по пълни чекмеджета и кьор софра

    13 2 Отговор
    Коментиран от #31

    14:18 06.04.2026

  • 9 Това е добре

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Скоро те виждам товарач на Сточна гара. Ще станеш як като Бик.

    14:19 06.04.2026

  • 10 икономист

    33 0 Отговор
    Това си е елегантен начин да кажат ,че държавата е фалирала .Няма как да е друго , след като всички политици , чрез близки фирми системно точат бюджета по всички начини .Удобно се пропуска ,че имаше едни милиарди във валутния борд . Сега очаквайте вдигане на днъците ,особено за любимите на всички имоти

    14:19 06.04.2026

  • 11 Стенли

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "111":

    А дали няма да се увеличат лихвите по депозитите и да падне цената на недвижимите имоти както през 2008🤔

    Коментиран от #14

    14:20 06.04.2026

  • 12 ясновидец

    11 12 Отговор
    Не се надявайте на хипер инфлация .В евро сме и ЕЦБ контролира процеса ,ако има инфация , тя е за цялата ЕЗ .Следва двигане на лихвите по кредитите и разбира се честото , на всички които взеха ипотека на плаваща лихва

    14:23 06.04.2026

  • 13 въпросителна

    11 2 Отговор
    Коя банка дава лихва по депозити и колко,някой знае ли ?

    14:24 06.04.2026

  • 14 111

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стенли":

    неминуемо. всяка тежка икономическа криза води до повишаване на цената на банковия кредит. имотния пазар е балон, който периодично се пука. това предстои.

    14:26 06.04.2026

  • 15 Дориана

    26 0 Отговор
    Това е резултата от мафиотско - корумпирания модел Борисов - Пеевски със завладени институции , завишени в пъти обществени поръчки и кражби на Евросредства.

    14:27 06.04.2026

  • 16 Още ! Може !

    13 0 Отговор
    Още ! Може !

    Тия !

    Са !

    Факири !

    14:32 06.04.2026

  • 17 Ганчо

    27 1 Отговор
    Заплатите на милиционерите фалираха държавата - факт, който всички икономически анализатори повтаряха от миналогодишните им увеличения - веднъж с 30 и след това с още 50 процента . А между другото - първо 30, и после още 50 процента НЕ е равно на 80 процента еднократно, а идва още малко отгоре.... Наскоро бях свидетел на разговор между полицаи - единия се оплакваше на другия, че напоследък имало "зор" и нямало как да се спи нощно време на смяна .... Човека беше напълно сериозен и даже не осъзнаваше какво означава това дето говори реално .

    14:33 06.04.2026

  • 18 Ааа това е невъзможно?? Още преди Иран

    24 1 Отговор
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  във Б. Търноакумулатори во е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде построена някога?
    --Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
    --Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.

    Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.

    150 хил. работника са избягали на Запад за две години. Да живее еврото.

    Коментиран от #20

    14:38 06.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Така ще да е

    2 15 Отговор

    До коментар #18 от "Ааа това е невъзможно?? Още преди Иран":

    Ако не бяхме в Еврозоната щяха да избягат поне 3 пъти повече !!!

    Коментиран от #22

    14:40 06.04.2026

  • 21 Пацо

    13 0 Отговор
    от Павликени:няма да се стресирате,освен 20 мил.$,дето ще ги даряват на укрия(преди са дали мн.повече в кеш и въоръжение),имаме да плащаме външни и вътрш.дългове.Така,че смело напред,докато не се баталясаме!

    14:47 06.04.2026

  • 22 Ааа това е невъзможно?? Още преди Иран

    15 0 Отговор

    До коментар #20 от "Така ще да е":

    Заради еврото
    АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
    Сега правителството иска в аванс печалбата му за 2027.

    Дефицитът на терговскато салдо е 12 млд евро.
    Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. За две години спадът е 12 -15 %
    Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души.

    Пълен крах на икономиката ни. Да живее еврото!!! Нали еврото стимулира икономиката?

    Вносът ни се увеличил с 5% (даже репичките са внос от Испания), а износът ни е намалял с 5%. Това ли е стимулът на еврото, бе лъжци , нац. предатели?. Чувствате ли ножицата минус 10%? Инфлация на услугите 6% за месец, общата 0.6 - за месец, само 0.6 - за месец уж де. Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му. му преди на нарежете последнитеот машините за левове.

    Коментиран от #32

    14:51 06.04.2026

  • 23 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    17 2 Отговор
    И кой ще плати сметката?

    Плащаме я ние, всеки ден, в магазина, аптеката, бензиностанцията. Сметката на тяхното безумие, легендирано като "благоденствие", "еврозона", "Шенген"", "колективна сигурност", "салидарност"...

    14:52 06.04.2026

  • 24 социалист -анти капиталист

    14 0 Отговор
    Само АЕЦ Козлодй с работещи 6 блока и Нефтохим -Бургас , можеха да издържат държавата .Изобщо не искам да споменавам цялата хилическа промишленост .Политиците са виновни , че разптодадоха всичко и трябва да понесат отговорност .Нищо друго няма да успокои народа , докато няма справедливост .

    15:10 06.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 колориметър

    4 0 Отговор
    Бюджетният дефицит в подсектор „Централно държавно управление“ е отбелязал,че е казал "Шах и мат!" на работещи и пенсионери.

    15:21 06.04.2026

  • 27 Горски

    8 0 Отговор
    Без да искам да звуча злобно, но какво стана с "Еврото ще ни направи богати"? И че всеки, който беше против е путинист и враг народен? Сития си е сит, бития бит, а натакования, натакован. Лошото е че ние раята винаги сме от страната на булката. Политиците само плямпат и лъжат вече 35 години, че то туй половин живот, бе. Евала които овреме се издухаха от кочината, чок акъллии излязоха. Тези, които бяха богати, си останаха такива. Бедните, станаха още по- бедни. Важното е, че бацето си купи пак индулгенции.

    15:50 06.04.2026

  • 28 Хасегаде

    1 0 Отговор
    От Виена ще ни върнат 40 милиарда откраднати народни пари. Виена предаде българските мутри.

    Коментиран от #33

    15:58 06.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Споко бнб е насреща":

    Няма страшно дъщерята на бившия директор на ДАНС е в надзорния съвет на БНБ, Димитър Георгиев по известен с прозвището Митко Преводача чийто син Юлиан се самоуби с мотоциклет след употреба на наркотици...

    17:11 06.04.2026

  • 31 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "за по пълни чекмеджета и кьор софра":

    Дръжте парите си извън РБ,в чужди банки! Ще има банки които ще последват КТБ

    17:13 06.04.2026

  • 32 Неподписан

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ааа това е невъзможно?? Още преди Иран":

    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота

    17:14 06.04.2026

  • 33 Неподписан

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хасегаде":

    35 години след 1989 година българските служби и ДАНС не знаят къде са изчезнали парите на народа,за една седмица ЦРУ на САЩ откриха изнесени от РБ 55 милиарда $ в офшорна сметка!

    17:16 06.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове