Бюлетините за изборите тръгнаха към областите в страната

6 Април, 2026 13:37 654 10

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес областните управители започват да получават отпечатаните бюлетини от печатницата в Плевен към Русе, Силистра и Добрич. МВР осигурява охрана на този процес и извършва превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушения на изборните права на гражданите. Това стана ясно на брифинг на Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Съветникът на служебния министър-председател по въпросите на изборите Ваня Нушева заяви, че МВнР вече е завършило обработването на заявленията на гражданите за гласуване в чужбина. Вече са публикувани списъците на избирателите в чужбина и адресите на избирателните секции. А днес външното министерство има готовност да публикува и карта, която да визуализира адресите на секциите зад граница.

Проведени са консултациите за съставите на СИК в чужбина. Ангажимент на МВнР е да осигури поне по един свой представител във всяка секция, обясни още тя.

„Измина една седмица с изключително интензивни действия на институциите от изпълнителната власт и предстои още една такава интензивна седмица“, подчерта Нушева.

Към 8:30 ч. днес, 6 април, броят на получените сигнали за нарушения на изборния процес е 1042. В сравнение със същия период през 2024 г. сигналите са били 179. Това каза заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.

Образуваните наказателни производства към днешна дата са 308, а през 2024 г. те са били 58. Бързите досъдебни производства са 307, а на в същия период пред две години те са били 53. Задържани са 183 души, а през 2024 г. задържаните са били 35. Предупредителните протоколи са 2741, а през 2024 г са били 662.

"Нещо, което е много интересно като статистика също. Към 3 април са проведени 167 специализирани полицейски операции срещи 173 през 2024 г. Когато някой обвинява МВР в прекалена активност, нека да се вземе предвид, че всички тези показатели, които изброих, са постигнати с далеч по-малък ресурс и съответно резултатите са видимо по-големи на брой", подчерта Анчев.

От Координационния съвет отправиха препоръка към висшите учебни заведения да организират работата на администрациите си така, че студентите да могат своевременно да получат необходимите документи за гласуване. Нушева отбеляза, че съгласно Изборния кодекс студентите могат да гласуват след представяне на заверена студентска книжка или удостоверителен документ, а част от висшите училища вече използват електронни студентски книжки.

„За нас е изключително важно всички български граждани да успеят да гласуват и да реализират своите избирателни права“, каза Нушева. Тя подчерта, че младите хора са проявили активност по време на протестите през ноември и декември и са заявили желание да участват в управлението на страната.

Видеонаблюдение съществува, в рамките на наказателния процес, то все още не е доказателствено средство, просто защото народните представители не извършиха промяна в Изборния кодекс. Но то е фактически доказателствен материал и заедно с оценките и наблюденията на останалите членове на избирателните комисии, на наблюдателите и застъпниците, това е достатъчна информация, която да позволи на ЦИК да предприеме корективни действия, които политическите партии не предприемат. Трябва да гарантираме почтеност в изборния процес, заключи Нушева.


Подобни новини


  • 1 бареков

    1 0 Отговор
    Ще ви спретнем с вресливата е.но ново костинбродче

    13:47 06.04.2026

  • 2 джилязкоф от гепи

    5 0 Отговор
    исках аз да ги напечатам

    13:50 06.04.2026

  • 3 Що пари Текат !

    3 0 Отговор
    Що пари Текат !

    Във Всички Посоки !

    Само и Само !

    Да се Окупиреа !

    Този Народ !

    И Се Превземе !

    Парламента !

    И Цялата Държава !

    13:57 06.04.2026

  • 4 бою циганина

    1 0 Отговор
    абе тоя аръков почерпи ли ?

    13:58 06.04.2026

  • 5 Баба Гицка

    1 3 Отговор
    Аз гласувам с хартиена бюлетина.Не вярвам на ала бала машините.

    14:06 06.04.2026

  • 6 Избори

    0 0 Отговор
    Бюлетините за изборите тръгнаха към областите в страната с танцова стъпка в кръста: Тука има цигани! Тука Няма цигани!

    14:09 06.04.2026

  • 7 още

    0 0 Отговор
    Бюлетините до изборите ще играят белот.

    15:15 06.04.2026

  • 8 баба Даба много слаба

    0 1 Отговор
    Бюлетините ще се скъсат от танци-от тая ръка в друга ръка и обратно.

    15:16 06.04.2026

  • 9 Миме

    2 1 Отговор
    най-накрая 🐷,🎃,чорапа и ПеПеДеБерасите па ше си се сглобат-нали сичките обичат €ГЕЙския съюз и Г€Йрото

    15:32 06.04.2026

  • 10 Емигрант

    1 0 Отговор
    Някой може ли да ми отговори след като продаването и купуването на гласове е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ има ли осъден за това престъпление и вкаран в затвора ? Аз питам след като е престъпление това деяние което се отнася срещу държава и народ не е ли престъпление срещу държавата и народът, как го защитават адвокати ако има разбира се заведено дело и какъв е размерът на присъдата, все пак е срещу държавата, не е ли измяна това ? Тези съдии и прокурори за мен са същите като готвачите-жури в "Моята кухня е N 1" които съвсем съзнателно и некорвктно изхвърлят не когото трябва, а който им е по-НЕсимпатичен, например как е възможно да се оценява храна от жури което знае коя храна от кого е приготвена и всеки път да повтарят, че храната трябва да се поднася в почистени съдове, а в елиминацията да класират десерт в прекалено омацани и непочистени форми, демек български съд и прокуратура са 1 към 1 с жури от някакви некоректни готвачи ! Примерът е от снощи когато елиминираха перфектния десерт и класираха десерт с много нередности и брак и нехаресан от двама от четирите готвача ?! В чужбина журито което оценява не знае коя храна от кого е приготвена оценява по вкус, а не по имена ! Такава ви е цялата система в живота и в "шоу-бизнесът" ви, системата на "шуробаджанащината" некоректността и корупцията !

    16:22 06.04.2026

