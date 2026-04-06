Близо 1500 деца са настанени в приемни семейства у нас

6 Април, 2026 15:10 737 16

Мария Атанасова

В момента броят на приемните семейства е 1604, в тях са настанени 1488 деца. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА), където беше открита Националната инициатива „Приеми ме“ за популяризиране на приемната грижа. Инициативата е съвместен проект на БТА и Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Приемната грижа не е просто работа, не е просто трудов договор, тя е кауза, идея за това да се създадат условия за подкрепа и възможности за развитие в най-ранна детска възраст, посочи той.

Като кризисна мярка приемната грижа има своето значение, но в случаите, в които се налага деца да бъдат по-продължително време в приемни семейства, е изключително важна връзката между детето и семейството, изпитвайки любовта, топлината и емпатията на родителите, отбеляза министър Адемов. Той допълни, че е важно приемните семейства да отварят не само дома си, а сърцата и душите си и да приемат съдбата на децата като призвание и кауза.

Семейната грижа седи в основата за изграждане на личности, които след това да приемат пълноценна реализация в обществото, подчерта министърът.

Най-добрият начин е да се разгърне подкрепата за семействата преди раждането, по време и след него, за да не се стига до ситуация, при което да се търси настаняване на деца извън семейството, каза още той. По думите му професионалната приемна грижа по дефиниция се приема като алтернатива на резидентите услуги и институционалната грижа. Трябва да признаем, че има какво да вършим по отношение на популяризиране на приемната, за да може обществото да приеме като нещо естествено, каза още министърът.

Министър Адемов пожела успех на инициативата. Той благодари на БТА и АСП, както и на всички, които работят за популяризиране на каузата. От гледна точка на обществена приемливост тази политика и инициативи трябва да бъдат все по-популярни, за да стане ясно, че това е тест за цивилизовано отношение на обществото, като тест за демократичност, каза той.

В началото на Страстната седмица сме, а в това време нашият Спасител и Господ Иисус Христос е жертвал себе си за всички нас, за другите. Приемната грижа е също такъв подвиг - един жертвен пример. Да пожертваш себе си, времето и живота си за някой друг, по примера на Христос. Такива хора приличат най-много на Господа, защото извършват неговите дела. Това каза главният секретар на Св. Синод на Българската православна църква - Мелнишкият епископ Герасим.

Епископ Герасим обясни, че приемните семейства имат нужда от подкрепа, която е не само финансова, а и духовна. Основната грижа трябва да бъде за приемните родители, които жертват себе си за някой друг, смята епископът. Лесно е да помагаш на някой близък, на родните си деца и роднини, но не е лесно да пожертваш времето и енергията си, дори понякога да търпиш много повече, отколкото ти самият имаш капацитет. Тогава някой трябва да ти помогне и това често пъти не е психотерапевт, отбеляза той. Според него децата понасят проблемите, с които се сблъскват, по-леко от приемните родители, защото още са малки и жизнени.

Не ходим по вратите да призоваваме хората да идват при нас, храмът е винаги отворен и може да се потърси съвет, каза епископ Герасим. Грижата за хората е всеки ден и духовниците имат много голям опит. Те изповядват и се срещат всеки ден с огромно количество хора, което ги прави добри съветници, обясни той.

"Православната църква е готова духовно да подкрепа родителите и приемните деца, защото сме общност. Църква означава общност, не сграда, не някакво конкретно място, а група от хора. Много е важно да се почувстваме заедно. Тези деца са и наши деца и трябва да сме благодарни на тези хора, които са поели тази отговорност да се погрижат, да ги възпитават и да ги отгледат, за да израснат добри граждани, християни и човеци", каза още епископ Герасим.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    4 2 Отговор
    Трябва да има кой да се грижи за децата. Отглеждането на деца не е проста и лесна работа.

    Коментиран от #5, #13

    15:13 06.04.2026

  • 2 Ай на бас

    8 0 Отговор
    Служителите са повече от децата в риск

    15:20 06.04.2026

  • 3 Рекламна публикация

    11 1 Отговор
    Това реклама за бизнеса с деца ли е? Приемната грижа е гледане срещу заплащане, а как се гледа и как се грижат е безконтролно и неглижирано. Защо църквата, която се издържа от държавата няма необходимите институции да се грижи за изоставени деца? Излиза, че попчетата дават само морална подкрепа, но от заплата не се отказват.

    15:21 06.04.2026

  • 4 ЛЕЛЯ

    3 4 Отговор
    Трябва повече такива семейства, както и повече осиновители! Децата не трябва да бъдат отглеждани в домове , а в семейства !

    Коментиран от #8

    15:22 06.04.2026

  • 5 Природата е учител

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    За децата трябва да се грижат родителите им и държавата трябва да ги санкционира и помага с обучение, когато не се справят, а не да им отнема децата.

    15:23 06.04.2026

  • 6 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Тези невръстни създания не са виновни,че не са случили на родители и сега им се дава втори шанс стига приемните семейства да не са като тия в Норвегия.

    Коментиран от #10

    15:25 06.04.2026

  • 7 Това с приемните родители е схема

    3 0 Отговор
    Търговията с деца по островите Епщайн не е спряла след разсекретяването на емейлите на тези izrodi, всичките за милиардери и на свобода ..

    Коментиран от #11

    15:25 06.04.2026

  • 8 Швеция

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕЛЯ":

    От такива "семейства" децата не знаят какво е истинско семейство.

    15:25 06.04.2026

  • 9 док

    0 2 Отговор
    Моите генетични момченца също казваха на яйцеклетката на жена ми: „Приеми ни!“.

    15:26 06.04.2026

  • 10 Епщайн

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Докажи го , покажи списък на тези деца и ги покажи живи и на територията тука

    15:26 06.04.2026

  • 11 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това с приемните родители е схема":

    Напротив, спря отдавна от Азия, но за сметка на това от Източна Европа процъфтява.

    15:31 06.04.2026

  • 12 Трябва

    1 1 Отговор
    да се дават на предварително проучени семейства. Не да се дават на петроханци, това е най-важното.

    16:53 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да бе, да

    1 0 Отговор
    Това е един от новите бизнеси. Не, че преди го е нямало. И през соца се е практикувало да вземат някое за отглеждане без да го осиновяват
    Но сега държавата си изми ръцете - да няма детски соц. домове, но същевременно да продължи с наши пари да хрантути деца на живи и здрави родители.

    18:39 06.04.2026

  • 15 Преоблякъл се Илия

    1 0 Отговор
    Бедата се състои в това, че детето попада отново в същата среда - например, взима го баба му, която живее в къщурка в същия двор и то е пак при родителите си, но даваните даром пари са повече.

    18:42 06.04.2026

  • 16 Мнение

    1 1 Отговор
    Ако родителите на детето са живи, държавата да ги застави те да плащат цената на отглеждането му в чуждо семейство. СТИГА ВЕЧЕ СОЦИАЛНО ИЗНУДВАЧЕСТВО!

    18:45 06.04.2026

