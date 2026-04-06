Витоша става класна стая на открито за децата на София

6 Април, 2026 16:02

  • васил терзиев-
  • витоша-
  • класна стая

Стотици малчугани ще учат и играят сред природата през лятото

Витоша става класна стая на открито за децата на София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Витоша ще се превърне в място за игри, приключения и нови открития за стотици деца от София и през лятото на 2026 г. Столичната община подготвя новото издание на програмата „Летни детски лагери 2026 - Витоша на децата“ - възможност малките жители на столицата да излязат от града и да създадат незабравими спомени сред природата.

Програмата ще се проведе от 1 юни до 15 септември 2026 г. и е насочена към деца от предучилищните групи и ученици от 1. до 4. клас в общинските училища. Тя стъпва върху успешния опит от последните години и показва колко важно е децата да бъдат навън, да се движат и учат чрез преживяване.

По време на лагерите Витоша ще се превърне в класна стая на открито - децата ще се включват в планински преходи, спортни игри и занимания, които ги запознават с богатството на Природен парк „Витоша“. Те ще откриват повече за растенията и животните, ще учат как да пазят природата и ще изграждат умения за работа в екип, взаимопомощ и самостоятелност. Програмата включва и важни уроци за безопасно поведение в планината, както и основни умения за ориентиране и движение в на открито сред природата.

Инициативата осигурява равен достъп за всички деца, включително и за тези от социално уязвими групи. За реализирането на програмата е предвиден бюджет до 200 000 евро от бюджета на Столична община.

В момента е отворена процедура за кандидатстване от туроператори, турагенти и спортни и туристически организации, които желаят да се включат в реализирането на лагерите. Кандидатите трябва да бъдат вписани в Националния туристически регистър, да имат опит в организиране на детски лагери или сходни дейности и необходимия капацитет за работа с деца в природна среда. Срокът за кандидатстване е до 20 април 2026 г. Условията и необходимите документи могат да бъдат намерени на официалния сайт на Столична община.

С “Витоша на децата” Столичната община продължава да създава възможности за по-активно, здравословно и вдъхновяващо детство - с повече време навън, повече движение и възможност за учене чрез преживяване.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 1 Отговор
    Дръжте децата по-далеч от петуханци.

    Коментиран от #2, #7

    16:06 06.04.2026

  • 2 Гробар

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Учат ги на педофилия и фашизъм. Но Ганю това иска.

    16:19 06.04.2026

  • 3 ДС ушатия

    6 1 Отговор
    на кражби ли ще ги учи или на мъжeложcтво?

    16:41 06.04.2026

  • 4 Славчо

    4 1 Отговор
    Само кмета да не ги закара на хижата при неговите другари!!!

    16:47 06.04.2026

  • 5 Лама Терзи

    5 1 Отговор
    Ивей Мирчев там ли е?

    16:49 06.04.2026

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор
    След като Витоша е пригодена за една огромна класна стая,следва Немедлено да се закрият някои Училища за да се намали Държавния масраф.

    17:12 06.04.2026

  • 7 питам си

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Този защо се доближава до деца??!!!?!?

    19:49 06.04.2026

