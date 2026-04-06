Случаите на морбили растат: България с най-нисък имунизационен обхват от 10 г. насам

Случаите на морбили растат: България с най-нисък имунизационен обхват от 10 г. насам

6 Април, 2026 17:21 822 9

Ситуацията в България се развива на фона на силно влошена обстановка в Европа, като в ЕС от началото на 2026 г. са докладвани повече от 170 случая на морбили в 12 държави

Случаите на морбили растат: България с най-нисък имунизационен обхват от 10 г. насам - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо за страната случаите на морбили от началото на годината са 76, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести, публикувани на сайта на Центъра. Данните са до 5 април, като в последната отчетна седмица – 30 март – 5 април, са регистрирани 49 случая на морбили.

За същия период на предходната година – януари – април, е съобщен един случай на морбили, показват още данните от Центъра.

Ситуацията в България се развива на фона на силно влошена обстановка в Европа, като в ЕС от началото на 2026 г. са докладвани повече от 170 случая на морбили в 12 държави (основно Италия, Испания, Франция, Румъния и Белгия), съобщават на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция. В последните 12 месеца общият брой на случаите на морбили в ЕС е 6037, допълват от инспекцията.

В България отчетеният имунизационен обхват за 2025 г. е най-ниският за последните десет години. С първи прием на ваксина са обхванати 89,06%, а с втори прием - 82,43%. Тези стойности са далеч под необходимия минимум от 95% за изграждане на колективен имунитет, посочват още от инспекцията.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна, като първото ваксиниране е при навършване на 13-месечна възраст, а второто – в годината на навършване на 12-годишна възраст.

От Министерството на здравеопазването призоваха преди дни всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Морбили идва от басейните!

    5 3 Отговор
    Не водете децата на басейни!

    Коментиран от #4, #5

    17:23 06.04.2026

  • 2 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    10 1 Отговор
    Харесаха тази новина и ще предложат ваксини...пардон...ще се съберат отново на конференция, да обсъдят ситуацията.

    17:25 06.04.2026

  • 3 честен ционист

    0 8 Отговор
    Днес Ивуша повелителката на кърлежите каза, че с 2 дози са под 85%, ама това може и да значи много работи.

    17:29 06.04.2026

  • 4 Абсолютно

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Морбили идва от басейните!":

    Водете ги на планина
    Лавината е по без опасна

    17:56 06.04.2026

  • 5 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Морбили идва от басейните!":

    а на МОЛ може ли?

    Коментиран от #9

    18:12 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ С ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ! ДЕМОКРАЦИИ ОООО!МИНДИЛИ МРЪСНИ!

    19:02 06.04.2026

  • 8 Сакън!

    3 0 Отговор
    Да не сте посмели да ваксинирате децата! Какво- най- много един енцефалит да изкарат, колко е то! Важното е профилната снимка да е с българското знаме, и по възможност и Шипка, и руското, разбира се!

    19:32 06.04.2026

  • 9 Яяяяяя

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Може и даже е препоръчително, загубват ума и дума

    19:37 06.04.2026

