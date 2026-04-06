Случаите на морбили растат: България с най-нисък имунизационен обхват от 10 г. насам

Общо за страната случаите на морбили от началото на годината са 76, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести, публикувани на сайта на Центъра. Данните са до 5 април, като в последната отчетна седмица – 30 март – 5 април, са регистрирани 49 случая на морбили.
За същия период на предходната година – януари – април, е съобщен един случай на морбили, показват още данните от Центъра.
Ситуацията в България се развива на фона на силно влошена обстановка в Европа, като в ЕС от началото на 2026 г. са докладвани повече от 170 случая на морбили в 12 държави (основно Италия, Испания, Франция, Румъния и Белгия), съобщават на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция. В последните 12 месеца общият брой на случаите на морбили в ЕС е 6037, допълват от инспекцията.
В България отчетеният имунизационен обхват за 2025 г. е най-ниският за последните десет години. С първи прием на ваксина са обхванати 89,06%, а с втори прием - 82,43%. Тези стойности са далеч под необходимия минимум от 95% за изграждане на колективен имунитет, посочват още от инспекцията.
В България имунизацията срещу морбили е задължителна, като първото ваксиниране е при навършване на 13-месечна възраст, а второто – в годината на навършване на 12-годишна възраст.
От Министерството на здравеопазването призоваха преди дни всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Морбили идва от басейните!
Коментиран от #4, #5
17:23 06.04.2026
2 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
17:25 06.04.2026
3 честен ционист
17:29 06.04.2026
4 Абсолютно
До коментар #1 от "Морбили идва от басейните!":Водете ги на планина
Лавината е по без опасна
17:56 06.04.2026
5 Георги
До коментар #1 от "Морбили идва от басейните!":а на МОЛ може ли?
Коментиран от #9
18:12 06.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
19:02 06.04.2026
8 Сакън!
19:32 06.04.2026
9 Яяяяяя
До коментар #5 от "Георги":Може и даже е препоръчително, загубват ума и дума
19:37 06.04.2026