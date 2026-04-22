Увеличават се случаите на морбили в България – вече са 149, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Най-много са заболелите в област Враца – 114, обобщи бТВ.

От всички заразени 129 са деца, като 81 от тях не са ваксинирани заради ненавършена възраст или други причини. При 9 от децата имунизационният статус е неизвестен.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени почти 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола, допълват от здравното министерство.

Имунизацията в България срещу морбили е задължителна и се извършва след навършване на 13-месечна възраст и след това на 12-годишна възраст.

Първите симптоми на заразата са висока температура, зачервяване на очите и кашлица. Обривът започва от главата и по лигавицата на устата. При тежка инфекцията обривът е много по-агресивен и може да се развие морбилна пневмония. Един на няколко стотин прави морбилна пневмония. Един на хиляда души прави възпаление на мозъка.

Случаите се увеличават заради спада във ваксинационното покритие, казват специалистите. Има съмнения и за пропуски във ваксинацията на част от болните, които по документи са имунизирани.