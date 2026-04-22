Увеличават се случаите на морбили в България – вече са 149, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Най-много са заболелите в област Враца – 114, обобщи бТВ.
От всички заразени 129 са деца, като 81 от тях не са ваксинирани заради ненавършена възраст или други причини. При 9 от децата имунизационният статус е неизвестен.
От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени почти 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола, допълват от здравното министерство.
Имунизацията в България срещу морбили е задължителна и се извършва след навършване на 13-месечна възраст и след това на 12-годишна възраст.
Първите симптоми на заразата са висока температура, зачервяване на очите и кашлица. Обривът започва от главата и по лигавицата на устата. При тежка инфекцията обривът е много по-агресивен и може да се развие морбилна пневмония. Един на няколко стотин прави морбилна пневмония. Един на хиляда души прави възпаление на мозъка.
Случаите се увеличават заради спада във ваксинационното покритие, казват специалистите. Има съмнения и за пропуски във ваксинацията на част от болните, които по документи са имунизирани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Ели Енчева
07:24 22.04.2026
3 сбруя
07:26 22.04.2026
4 Понита колко щеш
07:31 22.04.2026
5 Др Мангъров
Коментиран от #7, #10
07:34 22.04.2026
6 гепирал Муфтаджийски
Може кметът да махне пеките в парка, за да не сеят заразата. Умира се в първите 24 часа след влизане в болницата. Който ги преодолее да остане 14 дни вкъщи след излизане от болницата.
Има и други такива полезни съвети, които помогнаха да преборим Ковида. Ще преборим и Морбилито, само трябват едни много пари от ЕС за крадене.
07:34 22.04.2026
7 Ха Ха Ха
До коментар #5 от "Др Мангъров":Антиваасърите са си здрави и си живеят щастливо. Нека ваксинираните да се борят с болестите през това време. Ако ги е страх - има бустери.
Коментиран от #8, #9
07:37 22.04.2026
9 Др Мангъров
До коментар #7 от "Ха Ха Ха":Знам разни антиваксъри дето ритнаха камбаната от елементарни вируси, ама смело напред понеже толкова разбирате медицина. За нищо не се ваксинирай, ти и децата ти. Ще видиш що е детски паралич и има ли той почва у нас.
Коментиран от #12
07:49 22.04.2026
10 смЕни нИка
До коментар #5 от "Др Мангъров":От растящите бройки става ясно, че няма излекувани, хич. Що? Нема сметка, а?
08:09 22.04.2026
11 Хм странно
Да видим какакъв ли е процентът на неваксинираните извън болниците. Ако пак е 30% и при неразболелите се, то излиза 0% ефект от ваксините.
Слаба работа са тия ваксини вече.
08:21 22.04.2026
12 др Гей Билтс
До коментар #9 от "Др Мангъров":По-вероятно да видя провесени за краката от прозорците на болниците шарлатани в бяло.
08:24 22.04.2026
