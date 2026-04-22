Увеличават се случаите на морбили в България – вече са 149

22 Април, 2026 07:23 1 022 15

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Увеличават се случаите на морбили в България – вече са 149, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Най-много са заболелите в област Враца – 114, обобщи бТВ.

От всички заразени 129 са деца, като 81 от тях не са ваксинирани заради ненавършена възраст или други причини. При 9 от децата имунизационният статус е неизвестен.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени почти 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола, допълват от здравното министерство.
Имунизацията в България срещу морбили е задължителна и се извършва след навършване на 13-месечна възраст и след това на 12-годишна възраст.

Първите симптоми на заразата са висока температура, зачервяване на очите и кашлица. Обривът започва от главата и по лигавицата на устата. При тежка инфекцията обривът е много по-агресивен и може да се развие морбилна пневмония. Един на няколко стотин прави морбилна пневмония. Един на хиляда души прави възпаление на мозъка.

Случаите се увеличават заради спада във ваксинационното покритие, казват специалистите. Има съмнения и за пропуски във ваксинацията на част от болните, които по документи са имунизирани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ели Енчева

    2 0 Отговор
    Ще си ходя с еспадрили по площада.

    07:24 22.04.2026

  • 3 сбруя

    2 1 Отговор
    За да експлоадира тоя АЕЦъ,трябва някой ББ или ШШ да го ядоса по Барбароса.

    07:26 22.04.2026

  • 4 Понита колко щеш

    10 0 Отговор
    По-лошото е, че откакто леля Асена пое ПП, петроханската зараза много нарасна.

    07:31 22.04.2026

  • 5 Др Мангъров

    4 10 Отговор
    При толкова тъпи антиваксъри е така. Скоро и детски паралич.

    Коментиран от #7, #10

    07:34 22.04.2026

  • 6 гепирал Муфтаджийски

    10 0 Отговор
    Да стоят вкъщи, никакво излизане, иначе Яко Ще Се Мре!

    Може кметът да махне пеките в парка, за да не сеят заразата. Умира се в първите 24 часа след влизане в болницата. Който ги преодолее да остане 14 дни вкъщи след излизане от болницата.

    Има и други такива полезни съвети, които помогнаха да преборим Ковида. Ще преборим и Морбилито, само трябват едни много пари от ЕС за крадене.

    07:34 22.04.2026

  • 7 Ха Ха Ха

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Др Мангъров":

    Антиваасърите са си здрави и си живеят щастливо. Нека ваксинираните да се борят с болестите през това време. Ако ги е страх - има бустери.

    Коментиран от #8, #9

    07:37 22.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Др Мангъров

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "Ха Ха Ха":

    Знам разни антиваксъри дето ритнаха камбаната от елементарни вируси, ама смело напред понеже толкова разбирате медицина. За нищо не се ваксинирай, ти и децата ти. Ще видиш що е детски паралич и има ли той почва у нас.

    Коментиран от #12

    07:49 22.04.2026

  • 10 смЕни нИка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Др Мангъров":

    От растящите бройки става ясно, че няма излекувани, хич. Що? Нема сметка, а?

    08:09 22.04.2026

  • 11 Хм странно

    5 0 Отговор
    Излиза че 129 - 81 - 9 прави 39 ваксинирани, но въпреки това болни. Това прави точно 30% при които ваксината не е помогнала да не се разболеят.

    Да видим какакъв ли е процентът на неваксинираните извън болниците. Ако пак е 30% и при неразболелите се, то излиза 0% ефект от ваксините.

    Слаба работа са тия ваксини вече.

    08:21 22.04.2026

  • 12 др Гей Билтс

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Др Мангъров":

    По-вероятно да видя провесени за краката от прозорците на болниците шарлатани в бяло.

    08:24 22.04.2026

  • 13 Дар от Зеленият цар

    1 0 Отговор
    Най-голямата епидемия от морбили в САЩ през последните две години бе в Спартанбърг, Южна Каролина, където се наблюдава най-високият процент на украински имигранти сред всички американски райони. През първите две десетилетия на 20-ти век нивата на ваксинация срещу морбили в Украйна бяха сред най-ниските в Европа. Епидемията от морбили в Чикаго през 2024 г. засегна предимно мигранти от Венецуела, където се наблюдава спад в рутинните детски ваксинации– от 96% през 2017 г. до 68% през 2021 г. – включая ваксината срещу морбили.

    10:12 22.04.2026

  • 14 Северна Америка

    1 0 Отговор
    Канада отбеляза още по-голямо увеличение на имиграцията, като населението се увеличи с 33% от 2000 г. насам. В момента най-тежката епидемия е в Южна Манитоба, ключов център на канадската имиграция. Дори широко отразяваната епидемия в канадската менонитска общност може да е частично причинена от имиграцията, тъй като канадската менонитска общност включва имигранти от Мексико.

    10:14 22.04.2026

  • 15 Политкоректен расист

    0 0 Отговор
    Катто и на джентъл парентинга сред родителите от gen z - първото поколение дебили имащи самите те вече деца - соросоидни социопати неспособни да живеят в общество.

    12:48 22.04.2026

