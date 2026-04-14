Нови 30 случая на морбили са регистрирани в страната за периода 6-12 април

14 Април, 2026

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови 30 случая на морбили са регистрирани в страната за периода 6-12 април.

Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести. От началото на годината в страната са съобщени 104 случая на морбили.

За същия период на предходната година е съобщен един случай.

В страната ни имунизацията срещу морбили е задължителна и се поставя след навършване на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12- годишна възраст. Ако са деца на възраст от 13 месеца до 11-12 г., те трябва да имат поставена една доза ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Ако са деца, родени преди 2015 г., трябва да имат поставени две дози.

Болестта е силно заразна и се предава чрез близък контакт с болен, напомнят на сайта си от Министерството на здравеопазването (МЗ). Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив. При близък контакт на потвърден случай на морбили да се потърси медицинска помощ, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо, съветват от онлайн платформата "Плюс мен", създадена от МЗ с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях.


  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Детските ваксини са пълни с токсични метали.

    Коментиран от #2

    15:52 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На теб скоро ще ти бият Манту у военното окръжие.

    15:55 14.04.2026

  • 3 Така става

    4 0 Отговор
    Като не правите локдаун на лилавите от бяла слатина
    По великден са се разщъкали при родата от столипиново и факултето и ето резултатът

    Само дето всички си правят пас щот избори има в неделя

    15:58 14.04.2026

  • 4 Така е, като всички

    2 2 Отговор
    се правят на доктори, инжинери и т.н. Като са ти казали, че трябва да си ваксинираш детето го правиш. Ако не им вярваш, кандидатстваш медицина, учиш 7 години и после може спокойно да си имаш лично мнение.

    16:05 14.04.2026

  • 5 Баба Гицка

    1 2 Отговор
    Хора,ваксинирайте си децата!Не чакайте да умират мърцина.

    16:13 14.04.2026

  • 6 Асен

    2 0 Отговор
    Сегашните ваксини нямат нищо общо със старите ваксини.

    16:23 14.04.2026

