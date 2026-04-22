БАБХ: Има опасност месо от огнище с антракс в Силистренско да е разпространено и на други места

22 Април, 2026 13:41

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съществува опасност месо от огнището с антракс в силистренското село Черногор да е разпространено и в други области на страната. Около 2 тона месо вече са излезли през незаконна кланица в село Лъвино, община Исперих, област Разград, съобщават от БАБХ.

На адреса на собственика в Исперих е открит хладилник с общо 45 консерви от по 0,800 кг и 0,400 кг. Обектът е запечатан, взети са проби за лабораторно изследване за антракс. Консервите са възбранени до излизане на резултатите.

На сметището край Лъвино са намерени труп на мъртво животно и торби с месо и месни заготовки, които се изследват. Мястото ще бъде дезинфекцирано.

Проследено е движението на четири автомобила на собственика на имота в Лъвино, регистрирани за превоз на животни. Колите са под охрана и от тях са взети проби за изследване на антракс. Два от автомобилите са засечени между Дулово и Шумен, трети е пътувал до Варна.

Заразени животни от Черногор са били преработвани в саздърма и в частен имот в град Сливо поле, област Русе. При проверката там инспекторите са намерили около 200 кг свинско и телешко месо, както и месни продукти. По данни на собственика те са били за лична консумация. Заради риска от антракс, пренесен от Черногор, наличното месо и месните продукти ще бъдат унищожени. Помещението и фризерите, в които те са били съхранявани, са запечатани до извършване на дезинфекция.

Проверен е и обект в село Окорш, община Дулово, област Силистра. В него собственикът на стопанството с антракс е приготвял храни за лична консумация, както и продукти на ишлеме. По данни на самия стопанин той е направил 72 консерви. От тях са установени и унищожени 68. Останалите четири вече са изядени. Мястото е дезинфекцирано.

Към момента са установени 14 човека, имали контакт с огнището на антракс. Те се лекуват превантивно с антибиотици под лекарско наблюдение.

Паралелно с проследяването на движението на заразените животни продължава работата в огнището на антракс в Черногор. Оборът, фуражният сектор и терените на 700 м около тях са дезинфекцирани, обработено е и торище близо до стопанството. В селото са ваксинирани всички 407 застрашени животни – кози, овце, биволи, коне и едно магаре.

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на МВР, продължават проследяването на движението на животни и продукти от заразеното стопанството в Черногор.

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. БАБХ призовава гражданите да купуват и консумират месо само от регистрирани животновъдни обекти.

Служебният министър на земеделието Иван Христанов също потвърди, че са предприети всички нужни мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала на ненормалния Христанов

    6 3 Отговор
    Като избият нацяло добитъка, иде ред и на двукаркия мало умен добитък.

    13:46 22.04.2026

  • 2 мдаааа

    0 4 Отговор
    Затуй , не яжте месо ... Употребявайте само - самогон ! Убиецът на Антракс ..

    13:47 22.04.2026

  • 3 да питам

    2 0 Отговор
    А ти , от кои си ?

    13:50 22.04.2026

  • 4 ,,,,,,

    3 1 Отговор
    Вие са се чешайте и не правете проверки.

    13:51 22.04.2026

  • 5 Браво, браво, браво!

    8 4 Отговор
    Трепете наред що е останало по нашите земи! То ако не е чума, ще е шап! Ако не е шап, ще е антракс! Нито едно стопанство да не остане! Това е един от сложните на евроатлантизма! Нищо да не произвеждаме, да им ядем отровите! Техните са къде, къде по- отровни и стари! В големите вериги, дето ги пуснаха и унижожиха нашите, какво месо продават,а? Лицензирано! Нищо че е 20 годишно!

    Коментиран от #6

    13:51 22.04.2026

  • 6 Бегай бе ,

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Браво, браво, браво!":

    Пускай овцете на паша , че са гладни ... Стига мъчил дивана у панелката ..

    Коментиран от #7

    14:01 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 МП4

    2 0 Отговор
    Давай народе КауФландЪ те зове , яж ваксинирано месо и след 6 год си на химиотерапия.
    Евроатлантици , олио да ви попари всичките ! ! !

    Коментиран от #9

    15:18 22.04.2026

  • 9 МегаПД

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "МП4":

    Нямаш си и представа , за химиотерапията .. За разлика от теб , аз съм бил на терен 1 година след аварията в Чернобил ... Седи си на дивана , плюй в пазвата и повтаряй - Бай бабо , да ме не стига ...

    15:37 22.04.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Айдеее! Старата песен на нов глас. Бабх-човците нямат оторизирана лаборатория. Кой се натресе в управлението на тая държава, първо му лоботомират мозъка и после собствената му майка не може да го познае. Цел - тотално унищожение на хранителния суверенитет на България, под урулско давление. После мухи, скакалци, бумбаре и цървейчета.

    15:46 22.04.2026

  • 11 Възмутен

    2 0 Отговор
    След всичко което излиза, аз питам какво точно да правили ОДБХ - тата през годините назад. Това, което наблюдаваме не може да се случи за няколко дни. Да се потърси строга отговорност на обслужвалите статуквото.

    16:07 22.04.2026

  • 12 Пожелавам успех

    0 0 Отговор
    На държавните органи!
    Тези са абсолютни терористи. Антраксът е ужасна болест, а тия са я разнасяли навсякъде 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Абсолютни терористи 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Такива направо в затвора или психиатрията. Не са с всичкия си 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

    16:58 22.04.2026

