Габриел Вълков и младежи на БСП с акция „Кошница на реалността" пред МС срещу високите цени на храните и горивата
Габриел Вълков и младежи на БСП с акция „Кошница на реалността“ пред МС срещу високите цени на храните и горивата

6 Април, 2026 17:39 1 013 59

  • габриел вълков-
  • бсп-
  • кошница на реалността

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Младежкото обединение в БСП и водач на листата на „БСП – Обединена левица“ в 23 МИР – София Габриел Вълков, заедно с младежи на БСП и млади кандидати, проведоха акция под надслов „Кошница на реалността“ пред сградата на Министерския съвет.

Акцията постави остро въпроса за рязкото поскъпване на основните хранителни продукти и липсата на ефективни държавни мерки за овладяване на ценовия натиск върху домакинствата.

Участниците представиха кошница с базови хранителни продукти – хляб, яйца, кашкавал, сирене, олио, ориз, боб, брашно, зеленчуци, колбас и други, с обща стойност 55,20 евро, закупени по-рано през деня от голяма търговска верига в София. Демонстрацията цели да покаже реалната покупателна способност на българските граждани в навечерието на Великденските празници.

„Събрахме се тук, точно пред Министерски съвет, защото именно служебното правителство в момента носи отговорността за овладяване на цените – отговорност, която очевидно не се изпълнява“, заяви Габриел Вълков.

Той подчерта, че е недопустимо българските граждани да могат да си позволят с 50 евро единствено най-елементарни продукти, без дори да включват основни за празничната трапеза стоки като месо, козунак или прясно мляко. По думите му това е в рязък контраст с нивата на минималната пенсия в страната, която остава малко над 300 евро, както и с линията на бедността, под която в момента трудно оцеляват над 1,4 милиона българи.

От „БСП – Обединена левица“ посочват, че е нужен бърз и адекватен институционален отговор на ценовия натиск, задълбочен от международната ситуация при горивата и геополитическите кризи, както и от слабия контрол върху вътрешния пазар.

Габриел Вълков припомни, че „БСП – Обединена левица“ е внесла конкретен пакет от мерки за ограничаване на поскъпването на горивата и свързаните с тях цени, включително приемане на закона „Антиспекула“, въвеждане на временен таван на цените при резки пазарни сътресения, засилен контрол и противодействие на спекулативните надценки и намаляване на ДДС и акциза върху горивата.

Вълков напомни, че част от политическите сили в Народното събрание са провалили обсъждането на тези предложения чрез липса на кворум на извънредното заседание на 1 април, свикано по инициатива на БСП – ОЛ. В същото време служебното правителство, според него, предприема външнополитически действия без необходимия обществен и парламентарен дебат, вместо да адресира непосредствените социално-икономически проблеми.

С акцията си младежите на БСП настояха за незабавни, ясни и ефективни мерки в защита на българските граждани, особено на уязвимите групи, които са най-силно засегнати от нарастващите разходи за живот.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай тикван чекмеджароф: смешкофци

    18 3 Отговор
    вие имате „Кошница на реалността“
    ние имаме пък пълни чекмеджета

    Коментиран от #10

    17:42 06.04.2026

  • 2 Хаха

    19 5 Отговор
    Млади пионери и комсомолци в акция, с надеждата да влязат в парламента...

    Коментиран от #4

    17:43 06.04.2026

  • 3 Сделано в СССР

    23 3 Отговор
    Ръководствата на КЗК, КЗП, НАП, КЕВР са все назначения на Шиши-Боко и патериците им от ИТН и БСП .
    Защо правят клоунада пред МС тия комсомолци ?!

    17:44 06.04.2026

  • 4 с надеждата да влязат в парла ментата

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    да седнат на тлъста кьор софра

    17:45 06.04.2026

  • 5 тиририрам

    15 3 Отговор
    Пристъпът на щедрост у управляващите за Великден ще бъде 1 или 1/2 такава кошница.

    17:45 06.04.2026

  • 6 Да се

    18 2 Отговор
    маха с тая кошница тоя самонадеян келеш ! Кухи идеи белким клъвне някой на локумите му !

    17:45 06.04.2026

  • 7 Клети невежи слуги на мyтpи

    21 3 Отговор
    БСП не бяха ли в управлението до преди месец-два ?
    Гуцанката не беше ли министър на Социалните грижи ?

    Коментиран от #31

    17:46 06.04.2026

  • 8 Дориана

    14 4 Отговор
    Предателската партия БСП ОЛ, която до вчера беше пръв съюзник и защитник на корупционния модел Борисов- Пеевски и изпълняваше безропотно техните нареждания тръгнали предизборно да правят Пиар Акции с цел отново да излъжат и предадат народа за да се доберат до властта. Този път са вън от Парламента на тяхно място идват други хора с нов морал, интелект и заявка за унищожение на корупционния модел и освобождаването на България от Завладяната държава.

    17:46 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Имате ...

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "бай тикван чекмеджароф: смешкофци":

    Докато не дойдат да ви ги конфискуват...😏

    17:46 06.04.2026

  • 11 оня с коня

    10 6 Отговор
    що ревете сега?

    нали има банани във магазина целогодишно!

    ваще родители скачаха по площадите да има банани а не ниски цени

    щото те цените бяха ниски ама нямало БАНАНИ

    СЕГА ИСКАТЕ БАНАНИТЕ БЕЗ ПАРИ ЛИ? няма да стане тая

    17:47 06.04.2026

  • 12 Морски

    12 3 Отговор
    Не се напъвате защото вече сте зад борда

    17:47 06.04.2026

  • 13 ей селяни

    15 2 Отговор
    да отиват да копаят на село тия за да падне цената , а не по цял ден пред телефоните да висят

    17:47 06.04.2026

  • 14 Боруна Лом

    13 3 Отговор
    СМЕШНИЦИ! КАКВО НАПРАВИХТЕ ДО СЕГА? САМО ДЕБЕЛИ ГаЗОВЕ И ПАЧКИ!

    17:47 06.04.2026

  • 15 4567

    11 1 Отговор
    Младежи, защо пред министерството, не трябва ли пред КЗК и КЗП, комисиите които назначиха вашите стари.

    17:48 06.04.2026

  • 16 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    7 5 Отговор
    е нали има банани? какъв е сега проблема не разбирам?

    17:48 06.04.2026

  • 17 Червей

    10 1 Отговор
    таковски,това е заради такива мръсници като теб. Заслутата е на менте лявата партия

    17:48 06.04.2026

  • 18 Просто човек

    5 5 Отговор
    Друго си беше по времето на Жан Виденов…😂

    17:49 06.04.2026

  • 19 Баба ти

    12 1 Отговор
    няма ли на село кошници , а си помъкнал тая пластмасова ? Химия и отрова ! И на тия край теб и на тях толкова им е акъла !

    17:54 06.04.2026

  • 20 Боклуците от БСП-НН

    10 1 Отговор
    нали отхвърлихте референдума за отлгане на еврото като гласувахте против. Сега и да правите предизборни каваци, няма кой да ви повярва, хак да ви е еврото в клуба на pогaчитe!

    17:55 06.04.2026

  • 21 1488

    4 2 Отговор
    дедо бе партиен секретар и дори на смъртното си легло повтаряше колко уникално просс добитьк е българина, и да бегам навън да уча, а като се върна да стана депутат, за да живея хубаво и на широко като него, щото българина вечно чака някой да му дьржи юздите, и че ако не е русия, ще е сащ

    Коментиран от #25, #32, #38

    17:56 06.04.2026

  • 22 кой мy дpeмe

    5 1 Отговор
    ще гладувам за бесепе 👍

    17:56 06.04.2026

  • 23 Махай

    7 2 Отговор
    тъпата кошница да не ти я нахлупи някой на картуната

    18:00 06.04.2026

  • 24 6969777

    4 1 Отговор
    Колко удачно са си кръстили коалицийката
    БеС(з) Пол

    18:01 06.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лама Гюро

    3 5 Отговор
    Ние само на зелю даваме

    18:09 06.04.2026

  • 27 Ъхъ!!!

    5 1 Отговор
    Абе ние си знаем, че в БСП е пълно с кариеристчета, използвачи и нагаждачи ама друго си е да ги видиш на живо, на снимка!

    18:12 06.04.2026

  • 28 Братчетата на Бойко

    4 1 Отговор
    А ракия има ли в кошницата, щото с алко ще отнесете по-подобаващи пожелания.

    Коментиран от #35

    18:15 06.04.2026

  • 29 Червен картон

    7 1 Отговор
    Това е изключително смешно, точно БСП да прави протест за високите цени.

    18:16 06.04.2026

  • 30 САНДОКАН

    5 1 Отговор
    Ако вашата партия не крадеше сега и цените щяха да са по ниски

    Коментиран от #50

    18:17 06.04.2026

  • 31 САНДОКАН

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Клети невежи слуги на мyтpи":

    И те искат до се облажат както Барни Ръбъл , но той излезна по хитър от тях. Тези , МС ще го гледат само от вън.

    18:20 06.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 С 300 евро пенсия обяснете на възрастнит

    1 0 Отговор
    ...на възрастните хора как да ядат през месеца, който е 5 месеца....и обяснете , не ги ли е срам милиардерите с частни офшорни сметки от ЕРПтата да искат по 10 лева всеки месец допълнително от пенсиите на тези възрастни хора, които няма с какво не само храната , но и лекарствата да си купят. ...Има шубрака фашистка друга svinsja kichina в света като тука, която избива с глад народа си и родителите си!?

    Коментиран от #34

    18:21 06.04.2026

  • 34 5 седмици

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "С 300 евро пенсия обяснете на възрастнит":

    Поправка

    18:22 06.04.2026

  • 35 морска

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Братчетата на Бойко":

    На вас по един пакет сол - да се осолявате!

    18:23 06.04.2026

  • 36 С 300 евро пенсия обяснете на възрастнит

    1 0 Отговор
    ...на възрастните хора как да ядат през месеца, който е 5 седмици....и обяснете , не ги ли е срам милиардерите с частни офшорни сметки от ЕРПтата да искат по 10 лева всеки месец допълнително от пенсиите на тези възрастни хора, които няма с какво не само храната , но и лекарствата да си купят вече. ...Има ли друга фашистка svinsка kоchina в света като тука, която да избива с глад народа си и родителите си, болните си хора, !?

    Коментиран от #40, #44

    18:24 06.04.2026

  • 37 хмм

    1 1 Отговор
    Червените милионери и прочее храненици откога ги интересуват цените на зарзават и кисело мляко?
    ЖИвеят си кагто крезове половин век.

    18:24 06.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 бкп

    0 1 Отговор
    фалира България 89-та, после дойдоха беров, луканов,виденов,всякакви миксове на бсп с олигархия,дс агенти, мутри,дпс(създадено от дс), и сега показват кошница с моркови и краставици(турски или гръцки).Ами инсталирайте си ги някъде...

    18:26 06.04.2026

  • 40 за милиардерите с офшорки не знам

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "С 300 евро пенсия обяснете на възрастнит":

    Но младите хора са по-зле.
    И с 1500 евро зпалата в София ти остава по-малко от 300 евро на месец за храна.
    100-150 евро най много. А ако работиш за тишичната заплата 900 евро си работещ беден и то гладуващ.

    18:26 06.04.2026

  • 41 Знайко

    1 1 Отговор
    Комуниста никога няма да се промени и да стане социалист.

    Родил се е комунист и комунист ще си умре. Ленин е казал цините другари, регулирайте цените. Комуниста прави каквото му е заръчал Ленин.

    Социализъм е не да се регулират цените, социалидъм е да се въведат прогресивни данъци доход и наследство. Социализъм е от 1 милион печалба на богатия да се вземе половин милион, половин милион да се остави на богатия. А другия взет от държавата половин милион да се раздаде на 30% най-бедни, а не на всички.

    Та така "другари" комунисти с кухи червени кратуни сте се родили, с кухи червини кратуни ще си умрете. Повтаряйки като папагали, "държавата трябва да намали цените". Не държавата не трябва да намалява, а трябва да увеличава цените. Но само на луксознити стоки. И то с 100%, даже с 200% данък лукс. И така събраните пари да раздава, като социални помощи, но само на 20%-30% най-бедни. За да не са им проблем с 10% по-скъпите храни.

    Коментиран от #56

    18:39 06.04.2026

  • 42 бсп

    1 1 Отговор
    са в кофата за боклука!

    18:40 06.04.2026

  • 43 Знайко

    2 1 Отговор
    Младите бесепори са толкова тъпи, че не могат да разбепат, че не са социалисти, а са 100% честокръвни кухи комунисти.

    Внука бесепар: Дядо ми е бил кух комунист, татко ми е кух комунист, аз съм се родил кух комунист и кух комунист ще си умра.

    18:45 06.04.2026

  • 44 Знайко

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "С 300 евро пенсия обяснете на възрастнит":

    Този въпрос не го задаваш където трябва. Кажи на Бойко Василев "Панорама" БНТ, да покани вождовете на всички партии, най-вече вождовете на ДПС, на ГЕРБ ... И пжне по везнэж всеки месеч от ТВ екрана да задава този на Пеевск, Борисов, Трифонов, Гуцанов ... независимо доли са отишли в ТВ или ни са жтишли.

    Не ги ли е срам от това, на което са превърнали държавата?

    И Бойко Василев да зададе още един въпрос към всички българи, към 25% гласевали за Борисов, към 12% гласуволи за Пеевски, към 6% гласумали за Тошко Йорданов.

    Не ви ли е срам, как вече 17 години гласувате все за Борисов.

    18:59 06.04.2026

  • 45 Научихте ли нещо от по старите

    1 2 Отговор
    Можете ли нещо по добре да направите
    Само власт и пари ли искате

    18:59 06.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дядо от село

    0 2 Отговор
    Па нали и вие бяхте в последното правителство, което докара нещата до тук... Кво се правите на ни лук яли, ни лук мирисали...

    19:06 06.04.2026

  • 48 поне да се бяхте облекли като хора

    0 2 Отговор
    червени унуци лъжливи.

    19:06 06.04.2026

  • 49 Файърфлай

    1 3 Отговор
    Тъпо,много тъпо .Повече щяха да спечелят,ако бяха вдигнали един плакат "Да затоплим рязко отношенията с Руската федерация".Това е малко игра "ва банк",ама като са се докарали до тук,нали искат гласове да печелят..А тоя взел една кошница и реве "Олеле,много скъпо !".Ами ние това си го знаем бе "предводителю на пролетариата" !

    19:39 06.04.2026

  • 50 Яяяяяя

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "САНДОКАН":

    Блажени да вярващите

    19:45 06.04.2026

  • 51 ШЕФА

    1 2 Отговор
    Габи Вълкова ще се направи и на маймуна,само и само за да влезе в парламента за да не работи,а да изкарва прехраната си с лъжи и кражби.Това е единствената цел на този и другите клоуни и некадърници.

    Коментиран от #52

    19:45 06.04.2026

  • 52 Файърфлай

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "ШЕФА":

    90 % от желаещите да влезат в "народното"събрание са клоуни и най-вече некадърници,без разлика от коя партия са.И изобщо този модел на управление е тотално,ама тотално изчерпан.

    Коментиран от #54, #57

    20:13 06.04.2026

  • 53 факт

    0 1 Отговор
    дегенерати

    20:21 06.04.2026

  • 54 Намери си някой!

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Файърфлай":

    Има специалисти за твоите проблеми!

    20:31 06.04.2026

  • 55 СПРАВЕДЛИВ

    2 0 Отговор
    Социалната политика винаги е била за предпочитане, но в сегашното време на върл капитализъм, трудно могат да се постигнат добри резултати, който и да е на власт, защото ще бъде принуден да "играе по чужда свирка", както винаги става. Затова идва отново времето на организираните народни протести във всички потърпевши страни и тогава нещата постепенно ще се оправят. Историята има периодичност и винаги се повтаря.

    20:40 06.04.2026

  • 56 Миме

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Знайко":

    и от къде тоя богат има милион печалба?от ремонт на ремонта?от контрабандни канали?100 годишно месо?имотен балон?борсови спеклаций?разфасовка на хора за органи?

    21:13 06.04.2026

  • 57 Миме

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Файърфлай":

    абсолютно верно ,само с една малка забележка,тоя"модел"не е и правен да работи както се опитват да зомбират хората,че еми сорри,да гадно нещо е капитализма ама по-добър "модел" просто НЕМОЖЕ да има

    Коментиран от #58

    21:26 06.04.2026

  • 58 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Миме":

    Не става дума за капитализма.Става дума за "парламентарната република".Самопредлагат се,плащат си за да ги включат на избираемо място,влизат в парламента и....се занимават с дела от които хал хабер си нямат.Аз съм,да кажем добър специалист в определена област,Абе как 37 години 1(един) не дойде да ме пита по моята част.Като не разбираш,питай бе,лошо няма.Но НЕ !Ей това имам предвид.

    21:47 06.04.2026

  • 59 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор
    Ама какви кашкавали, яйца, сирене и колбаси. Пости са. Страстната седмица е.

    23:09 06.04.2026

