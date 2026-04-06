Габриел Вълков и младежи на БСП с акция „Кошница на реалността“ пред МС срещу високите цени на храните и горивата

Председателят на Младежкото обединение в БСП и водач на листата на „БСП – Обединена левица“ в 23 МИР – София Габриел Вълков, заедно с младежи на БСП и млади кандидати, проведоха акция под надслов „Кошница на реалността“ пред сградата на Министерския съвет.
Акцията постави остро въпроса за рязкото поскъпване на основните хранителни продукти и липсата на ефективни държавни мерки за овладяване на ценовия натиск върху домакинствата.
Участниците представиха кошница с базови хранителни продукти – хляб, яйца, кашкавал, сирене, олио, ориз, боб, брашно, зеленчуци, колбас и други, с обща стойност 55,20 евро, закупени по-рано през деня от голяма търговска верига в София. Демонстрацията цели да покаже реалната покупателна способност на българските граждани в навечерието на Великденските празници.
„Събрахме се тук, точно пред Министерски съвет, защото именно служебното правителство в момента носи отговорността за овладяване на цените – отговорност, която очевидно не се изпълнява“, заяви Габриел Вълков.
Той подчерта, че е недопустимо българските граждани да могат да си позволят с 50 евро единствено най-елементарни продукти, без дори да включват основни за празничната трапеза стоки като месо, козунак или прясно мляко. По думите му това е в рязък контраст с нивата на минималната пенсия в страната, която остава малко над 300 евро, както и с линията на бедността, под която в момента трудно оцеляват над 1,4 милиона българи.
От „БСП – Обединена левица“ посочват, че е нужен бърз и адекватен институционален отговор на ценовия натиск, задълбочен от международната ситуация при горивата и геополитическите кризи, както и от слабия контрол върху вътрешния пазар.
Габриел Вълков припомни, че „БСП – Обединена левица“ е внесла конкретен пакет от мерки за ограничаване на поскъпването на горивата и свързаните с тях цени, включително приемане на закона „Антиспекула“, въвеждане на временен таван на цените при резки пазарни сътресения, засилен контрол и противодействие на спекулативните надценки и намаляване на ДДС и акциза върху горивата.
Вълков напомни, че част от политическите сили в Народното събрание са провалили обсъждането на тези предложения чрез липса на кворум на извънредното заседание на 1 април, свикано по инициатива на БСП – ОЛ. В същото време служебното правителство, според него, предприема външнополитически действия без необходимия обществен и парламентарен дебат, вместо да адресира непосредствените социално-икономически проблеми.
С акцията си младежите на БСП настояха за незабавни, ясни и ефективни мерки в защита на българските граждани, особено на уязвимите групи, които са най-силно засегнати от нарастващите разходи за живот.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай тикван чекмеджароф: смешкофци
ние имаме пък пълни чекмеджета
17:42 06.04.2026
3 Сделано в СССР
Защо правят клоунада пред МС тия комсомолци ?!
17:44 06.04.2026
4 с надеждата да влязат в парла ментата
До коментар #2 от "Хаха":да седнат на тлъста кьор софра
17:45 06.04.2026
7 Клети невежи слуги на мyтpи
Гуцанката не беше ли министър на Социалните грижи ?
17:46 06.04.2026
10 Имате ...
До коментар #1 от "бай тикван чекмеджароф: смешкофци":Докато не дойдат да ви ги конфискуват...😏
17:46 06.04.2026
11 оня с коня
нали има банани във магазина целогодишно!
ваще родители скачаха по площадите да има банани а не ниски цени
щото те цените бяха ниски ама нямало БАНАНИ
СЕГА ИСКАТЕ БАНАНИТЕ БЕЗ ПАРИ ЛИ? няма да стане тая
17:47 06.04.2026
31 САНДОКАН
До коментар #7 от "Клети невежи слуги на мyтpи":И те искат до се облажат както Барни Ръбъл , но той излезна по хитър от тях. Тези , МС ще го гледат само от вън.
18:20 06.04.2026
35 морска
До коментар #28 от "Братчетата на Бойко":На вас по един пакет сол - да се осолявате!
18:23 06.04.2026
37 хмм
ЖИвеят си кагто крезове половин век.
18:24 06.04.2026
40 за милиардерите с офшорки не знам
До коментар #36 от "С 300 евро пенсия обяснете на възрастнит":Но младите хора са по-зле.
И с 1500 евро зпалата в София ти остава по-малко от 300 евро на месец за храна.
100-150 евро най много. А ако работиш за тишичната заплата 900 евро си работещ беден и то гладуващ.
18:26 06.04.2026
41 Знайко
Родил се е комунист и комунист ще си умре. Ленин е казал цините другари, регулирайте цените. Комуниста прави каквото му е заръчал Ленин.
Социализъм е не да се регулират цените, социалидъм е да се въведат прогресивни данъци доход и наследство. Социализъм е от 1 милион печалба на богатия да се вземе половин милион, половин милион да се остави на богатия. А другия взет от държавата половин милион да се раздаде на 30% най-бедни, а не на всички.
Та така "другари" комунисти с кухи червени кратуни сте се родили, с кухи червини кратуни ще си умрете. Повтаряйки като папагали, "държавата трябва да намали цените". Не държавата не трябва да намалява, а трябва да увеличава цените. Но само на луксознити стоки. И то с 100%, даже с 200% данък лукс. И така събраните пари да раздава, като социални помощи, но само на 20%-30% най-бедни. За да не са им проблем с 10% по-скъпите храни.
18:39 06.04.2026
43 Знайко
Внука бесепар: Дядо ми е бил кух комунист, татко ми е кух комунист, аз съм се родил кух комунист и кух комунист ще си умра.
18:45 06.04.2026
44 Знайко
До коментар #36 от "С 300 евро пенсия обяснете на възрастнит":Този въпрос не го задаваш където трябва. Кажи на Бойко Василев "Панорама" БНТ, да покани вождовете на всички партии, най-вече вождовете на ДПС, на ГЕРБ ... И пжне по везнэж всеки месеч от ТВ екрана да задава този на Пеевск, Борисов, Трифонов, Гуцанов ... независимо доли са отишли в ТВ или ни са жтишли.
Не ги ли е срам от това, на което са превърнали държавата?
И Бойко Василев да зададе още един въпрос към всички българи, към 25% гласевали за Борисов, към 12% гласуволи за Пеевски, към 6% гласумали за Тошко Йорданов.
Не ви ли е срам, как вече 17 години гласувате все за Борисов.
18:59 06.04.2026
45 Научихте ли нещо от по старите
Само власт и пари ли искате
18:59 06.04.2026
50 Яяяяяя
До коментар #30 от "САНДОКАН":Блажени да вярващите
19:45 06.04.2026
52 Файърфлай
До коментар #51 от "ШЕФА":90 % от желаещите да влезат в "народното"събрание са клоуни и най-вече некадърници,без разлика от коя партия са.И изобщо този модел на управление е тотално,ама тотално изчерпан.
20:13 06.04.2026
54 Намери си някой!
До коментар #52 от "Файърфлай":Има специалисти за твоите проблеми!
20:31 06.04.2026
56 Миме
До коментар #41 от "Знайко":и от къде тоя богат има милион печалба?от ремонт на ремонта?от контрабандни канали?100 годишно месо?имотен балон?борсови спеклаций?разфасовка на хора за органи?
21:13 06.04.2026
57 Миме
До коментар #52 от "Файърфлай":абсолютно верно ,само с една малка забележка,тоя"модел"не е и правен да работи както се опитват да зомбират хората,че еми сорри,да гадно нещо е капитализма ама по-добър "модел" просто НЕМОЖЕ да има
21:26 06.04.2026
58 Файърфлай
До коментар #57 от "Миме":Не става дума за капитализма.Става дума за "парламентарната република".Самопредлагат се,плащат си за да ги включат на избираемо място,влизат в парламента и....се занимават с дела от които хал хабер си нямат.Аз съм,да кажем добър специалист в определена област,Абе как 37 години 1(един) не дойде да ме пита по моята част.Като не разбираш,питай бе,лошо няма.Но НЕ !Ей това имам предвид.
21:47 06.04.2026
