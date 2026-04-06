37% ръст в цената на дизела и почти 19% за бензина от началото на войната

С 3 цента е поскъпнал дизелът у нас само за ден, а от 1 март досега цената му се е увеличила с 0,45 евроцента за литър. Това показват данните на Националната агенция за приходите. Според НАП към 4 април средната цена за литър дизел е 1,74. Бензинът запазва цената си от 1,46 за литър. При дизеловото гориво се отчита поскъпване от 6 цента само от началото на месец април. Как това влияе на потреблението?

Екипът на Нова тв в Пловдив направи проверка на няколко бензиностанции тази сутрин. Цената за най-масовият А - 95 е между 1,42 и 1,54 евро за литър. Дизелът на колонките варира от 1,58 до 1,86 евро за литър, а пропан - бутанът е около 0,74 до 0,81 евроцента за литър.

„Дизеловото гориво е поскъпнало с над 40 евроцента от началото на конфликта. Няма сериозно намаляване на търсенето, но продължаващото покачване ще доведе и до това. От началото на конфликта се забилязва опит за презапасяване от земеделски производители и фирмите превозвачи. Те могат да се запасят за не повече от месец, тъй като нямат съдове. Маржът е изключително стеснен от порядъка на 2 до 5 евроцента, което е крайно недостатъчно за издръжката на един обект за продажба на дребно”, заяви в ефира на „Здравей, България” Георги Паничарски, представител на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.

Той прогнозира поскъпване между 2 до 10 евроцента за седмица, ако конфликтът не се разреши скоро. По думите му няма проблеми с количествата горива.

Притиснати от галопиращите цени на горивата, транспортните компании обсъждат преустановяване на превозите и пускане на служителите в неплатен отпуск още от тази седмица.



„Голяма част от транспортните фирми вече намалиха обема на дейността си. В тази връзка около 20-25% вече стигат спрените автомобили във фирмите, за да не генерират допълнителни загуби", обясни Илия Костурски, член на УС на Сдружението на международните превозвачи.



Като основна и спешна мярка от бранша изтъкват необходимостта от въвеждане на т. нар. „транспортен данъчен кредит“, както е в други държави от Европейски съюз. Предложението включва платформа, през която част от разходите за гориво да се използват за покриване на данъчни и осигурителни задължения.



Загуби търпят и автобусните превозвачи. Двете фирми, които обслужват линията от Пловдив до София след великденските празници ще решат дали да намалят курсовете в двете посоки с цел да пестят гориво.