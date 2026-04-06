37% ръст в цената на дизела и почти 19% за бензина от началото на войната

6 Април, 2026 17:53 899 21

С 3 цента е поскъпнал дизелът у нас само за ден, а от 1 март досега цената му се е увеличила с 0,45 евроцента за литър

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С 3 цента е поскъпнал дизелът у нас само за ден, а от 1 март досега цената му се е увеличила с 0,45 евроцента за литър. Това показват данните на Националната агенция за приходите. Според НАП към 4 април средната цена за литър дизел е 1,74. Бензинът запазва цената си от 1,46 за литър. При дизеловото гориво се отчита поскъпване от 6 цента само от началото на месец април. Как това влияе на потреблението?

Екипът на Нова тв в Пловдив направи проверка на няколко бензиностанции тази сутрин. Цената за най-масовият А - 95 е между 1,42 и 1,54 евро за литър. Дизелът на колонките варира от 1,58 до 1,86 евро за литър, а пропан - бутанът е около 0,74 до 0,81 евроцента за литър.

„Дизеловото гориво е поскъпнало с над 40 евроцента от началото на конфликта. Няма сериозно намаляване на търсенето, но продължаващото покачване ще доведе и до това. От началото на конфликта се забилязва опит за презапасяване от земеделски производители и фирмите превозвачи. Те могат да се запасят за не повече от месец, тъй като нямат съдове. Маржът е изключително стеснен от порядъка на 2 до 5 евроцента, което е крайно недостатъчно за издръжката на един обект за продажба на дребно”, заяви в ефира на „Здравей, България” Георги Паничарски, представител на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.

Той прогнозира поскъпване между 2 до 10 евроцента за седмица, ако конфликтът не се разреши скоро. По думите му няма проблеми с количествата горива.

Притиснати от галопиращите цени на горивата, транспортните компании обсъждат преустановяване на превозите и пускане на служителите в неплатен отпуск още от тази седмица.

„Голяма част от транспортните фирми вече намалиха обема на дейността си. В тази връзка около 20-25% вече стигат спрените автомобили във фирмите, за да не генерират допълнителни загуби", обясни Илия Костурски, член на УС на Сдружението на международните превозвачи.

Като основна и спешна мярка от бранша изтъкват необходимостта от въвеждане на т. нар. „транспортен данъчен кредит“, както е в други държави от Европейски съюз. Предложението включва платформа, през която част от разходите за гориво да се използват за покриване на данъчни и осигурителни задължения.

Загуби търпят и автобусните превозвачи. Двете фирми, които обслужват линията от Пловдив до София след великденските празници ще решат дали да намалят курсовете в двете посоки с цел да пестят гориво.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо

    10 4 Отговор
    Чакам оня безбожния, да даде цените в Русия.

    17:55 06.04.2026

  • 2 Кифлите да слизат от джиповете!

    7 1 Отговор
    Значи малко е!

    Коментиран от #4, #5

    17:58 06.04.2026

  • 3 инфлацията е само 3% бе що лъжите?!

    6 0 Отговор
    Е ПА МАЛКО Е УВЕЛИЧЕНИЕТО

    нали трябва да вдигнем стандарта на живот и всичко трябва да поскъпне?!

    от кога чакам бензина да стан е 5 € а той още 2 € не може да хване

    българина е богат, може да плаща и повече за бензин

    18:00 06.04.2026

  • 4 И аз забелязях

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кифлите да слизат от джиповете!":

    По сред бял ден София е задръстена от кифли в джипове!
    Тези кифли какво работят?

    Коментиран от #7, #9

    18:00 06.04.2026

  • 5 оня с коня

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кифлите да слизат от джиповете!":

    защо да слизат? кифлите имат пари, евачите да му мислят дето им зареждат джиповете

    18:01 06.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    5 кинта на всеки 100тина километра - плащайте!
    А богатите и в клуба на богатите се плаща!

    18:01 06.04.2026

  • 7 всеки знае

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "И аз забелязях":

    че лапат пи ш ки

    18:02 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    дано бензина поскъпне още

    малко е сега цената малка е

    още трябва да се вдигне

    18:03 06.04.2026

  • 11 СРЯДА ....ДВА ЧАСА СУТРИНТА

    1 0 Отговор
    ДЕНЯТ.....„Д”....🎊🎊🎊

    18:03 06.04.2026

  • 12 нормално е да поскъпне урсула така каза

    4 0 Отговор
    ама на който му е скъп бензина нека ходи пеш

    какво ни занимавате със някакво битовизми че бензина поскъпвал

    че той бензина никога не е поевтинявал и сега няма да поевтинеее

    18:04 06.04.2026

  • 13 какво като поскъпва?

    5 0 Отговор
    важното е че тия от КЗП и КЗК си вземат редовно заплатите и следят стрикно за цените

    значи всичко е наред щом следят наще хора и всеки месец вземат заплати и бонуси

    дано скоро поскъпнат и винетките и тол таксите

    а не забравят да увеличат и ддс-то и акциза , дано не чакат дълго след изборите по-скоро да е

    18:08 06.04.2026

  • 14 оня с коня

    4 0 Отговор
    дано вече всичко покъпне ,,че нетрае тази евтения в магазините

    и слеяните да заминават насело

    18:09 06.04.2026

  • 15 Усраула с Лайненс

    3 0 Отговор
    свещената крава ви оправи всичките и поданици за който кравата даже не знае

    18:16 06.04.2026

  • 16 Генерал от НАТО

    5 1 Отговор
    ако всичко поскъпне непоносимо ще се завърнете ли във дивите села от който сте дошли у градО

    зелено - не
    червено - да

    18:19 06.04.2026

  • 17 Няма проблеми....

    4 0 Отговор
    ....плащай народе!

    18:41 06.04.2026

  • 18 Сатана Z

    5 0 Отговор
    БГто не купува нефт от Залива за да има дефицит ,а от Азербайджан чийто терминал днес беше изваден от строя в Украинските терористи,което може да доведе дори до липса на горива в края на месеца без значение дали ще е 2€ или 5€.Лукойл като хлопне кепенцата ще видите кон боб яде ли.

    18:41 06.04.2026

  • 19 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Днес една водоноска беше паркирана точно до резервоарите с дизел на една бензиностанция вероятно да я мият а не да разреждат нафтата.Нилой не ти казва,а смееш ли да попиташ?

    18:43 06.04.2026

  • 20 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Газта поскъпна с 50% за месец. Беше февруари към 50-52 цента, сега е 80.

    21:04 06.04.2026

  • 21 Луд

    0 0 Отговор
    Колко е километра на такситата.

    21:21 06.04.2026

