37% ръст в цената на дизела и почти 19% за бензина от началото на войната

С 3 цента е поскъпнал дизелът у нас само за ден, а от 1 март досега цената му се е увеличила с 0,45 евроцента за литър. Това показват данните на Националната агенция за приходите. Според НАП към 4 април средната цена за литър дизел е 1,74. Бензинът запазва цената си от 1,46 за литър. При дизеловото гориво се отчита поскъпване от 6 цента само от началото на месец април. Как това влияе на потреблението?
Екипът на Нова тв в Пловдив направи проверка на няколко бензиностанции тази сутрин. Цената за най-масовият А - 95 е между 1,42 и 1,54 евро за литър. Дизелът на колонките варира от 1,58 до 1,86 евро за литър, а пропан - бутанът е около 0,74 до 0,81 евроцента за литър.
„Дизеловото гориво е поскъпнало с над 40 евроцента от началото на конфликта. Няма сериозно намаляване на търсенето, но продължаващото покачване ще доведе и до това. От началото на конфликта се забилязва опит за презапасяване от земеделски производители и фирмите превозвачи. Те могат да се запасят за не повече от месец, тъй като нямат съдове. Маржът е изключително стеснен от порядъка на 2 до 5 евроцента, което е крайно недостатъчно за издръжката на един обект за продажба на дребно”, заяви в ефира на „Здравей, България” Георги Паничарски, представител на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.
Той прогнозира поскъпване между 2 до 10 евроцента за седмица, ако конфликтът не се разреши скоро. По думите му няма проблеми с количествата горива.
Притиснати от галопиращите цени на горивата, транспортните компании обсъждат преустановяване на превозите и пускане на служителите в неплатен отпуск още от тази седмица.
„Голяма част от транспортните фирми вече намалиха обема на дейността си. В тази връзка около 20-25% вече стигат спрените автомобили във фирмите, за да не генерират допълнителни загуби", обясни Илия Костурски, член на УС на Сдружението на международните превозвачи.
Като основна и спешна мярка от бранша изтъкват необходимостта от въвеждане на т. нар. „транспортен данъчен кредит“, както е в други държави от Европейски съюз. Предложението включва платформа, през която част от разходите за гориво да се използват за покриване на данъчни и осигурителни задължения.
Загуби търпят и автобусните превозвачи. Двете фирми, които обслужват линията от Пловдив до София след великденските празници ще решат дали да намалят курсовете в двете посоки с цел да пестят гориво.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганчо
17:55 06.04.2026
2 Кифлите да слизат от джиповете!
Коментиран от #4, #5
17:58 06.04.2026
3 инфлацията е само 3% бе що лъжите?!
нали трябва да вдигнем стандарта на живот и всичко трябва да поскъпне?!
от кога чакам бензина да стан е 5 € а той още 2 € не може да хване
българина е богат, може да плаща и повече за бензин
18:00 06.04.2026
4 И аз забелязях
До коментар #2 от "Кифлите да слизат от джиповете!":По сред бял ден София е задръстена от кифли в джипове!
Тези кифли какво работят?
Коментиран от #7, #9
18:00 06.04.2026
5 оня с коня
До коментар #2 от "Кифлите да слизат от джиповете!":защо да слизат? кифлите имат пари, евачите да му мислят дето им зареждат джиповете
18:01 06.04.2026
6 ДрайвингПлежър
А богатите и в клуба на богатите се плаща!
18:01 06.04.2026
7 всеки знае
До коментар #4 от "И аз забелязях":че лапат пи ш ки
18:02 06.04.2026
10 град КОЗЛОДУЙ
малко е сега цената малка е
още трябва да се вдигне
18:03 06.04.2026
12 нормално е да поскъпне урсула така каза
какво ни занимавате със някакво битовизми че бензина поскъпвал
че той бензина никога не е поевтинявал и сега няма да поевтинеее
18:04 06.04.2026
13 какво като поскъпва?
значи всичко е наред щом следят наще хора и всеки месец вземат заплати и бонуси
дано скоро поскъпнат и винетките и тол таксите
а не забравят да увеличат и ддс-то и акциза , дано не чакат дълго след изборите по-скоро да е
18:08 06.04.2026
14 оня с коня
и слеяните да заминават насело
18:09 06.04.2026
15 Усраула с Лайненс
18:16 06.04.2026
16 Генерал от НАТО
зелено - не
червено - да
18:19 06.04.2026
