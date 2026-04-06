Радостин Василев: Мотивацията ми е да изчегъртам модела на ГЕРБ

Влязох в политиката заради желанието ми да променя системата отвътре, защото дълги години като адвокат видях, че няма никакво значение дали законът е на твоя страна. Това заяви в „Лице в лице“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

По думите му най-голямата му мотивация била „да изчегърта модела на ГЕРБ“, затова се съгласил да се присъедини към „Има такъв народ“ (ИТН).

„Ние сме го желаели хората, които бяхме ангажирани с проваления проект на Трифонов, но вътрешно той не го е желаел, екипът му е бил на съвсем друго мнение. Бях поканен в ИТН от един журналист – Крум Савов, да подготвим програма за спорта и правосъдието, защото с кастингите на Слави Трифонов не са успели да съберат достатъчно качествени хора“, каза Василев.

Той допълни, че разкритията, които е направил тогава са дали началото на МЕЧ: „Видим е антикорупционният хоризонт в България. Вярвам в бъдещето – има много млади хора в страната, запалени от идеята да има справедливост и равенство. Предлагам на всички лидери на партии – заповядайте на публичен полиграф за корупция“.

Попитан с кого би се коалирал, ако партията му влезе в следващия парламент, той отговори, че е склонен да направи компромис към хората, които е толерирал в името на това да се изолират ГЕРБ и ДПС от властта.