Любомир Кючуков: Силовото отваряне на Ормузкия проток изглежда трудно осъществимо

Има два въпроса, които стоят относно конфликта в Близкия изток - първият е смяната на режима в Иран, вторият е отварянето на Ормузкия проток. Първият въпрос вече почти слезе от дневен ред, а силовото военно отваряне на протока изглежда трудно осъществимо.
Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите на дипломата това как ще продължи войната зависи от американския президент Доналд Тръмп, докато въпросът за прекратяването на конфликта изглежда все повече зависи от Иран.
„Иран показа, че може да нанася щети на САЩ, на Израел, както и на страните от Залива, и може да направи войната много скъпо струваща за страните, които участват в нея. Затова Иран не е склонен да се съгласи с условията, поставени от САЩ. До голяма степен те бяха условия за капитулация на Иран. От друга страна, Иран също има самочувствието да иска повече, отколкото преди започване на военните действия”, отбеляза Кючуков.
Той заяви, че страните от Залива и Арабския полуостров ще бъдат губещи в дългосрочен план, тъй като е поставен под въпрос статутът им на сигурен регион, стабилен финансов и логистичен център. „Каквото и да се случи оттук нататък, последиците за региона ще бъдат тежки”, смята той.
Кючуков коментира и подписаното споразумение от служебния кабинет с Украйна. „Третата точка на споразумението предизвиква въпросителни. Там се казва, че ако след прекратяване на войната в Украйна има отново агресия отстрана на Русия, се свикват консултации на най-високо равнище от страните, подписали това споразумение, с вземане на мерки съобразно член 51 на устава на ООН. Този член дава възможност за индивидуални и колективни защитни действия, включително и военни, без съгласие на Съвета за сигурност на ООН”, коментира той.
4 Докато сте заети с Ормузкия Пролив в
Германия затваря границите за мъже на военна възраст.
В атмосфера на пълна информационна тишина — тайно от обществото — влезе в сила ново правило, според което младите хора вече не могат да напускат Германия без разрешението на местния колега на военния комисар, "промените в Закона за модернизация на военната служба влязоха в сила почти незабелязано".
Според новия закон милиони мъже трябва да получат разрешение от германските въоръжени сили (бундесвера), преди да пътуват дълго в чужбина.
От 1 януари 2026 г.всички мъже на възраст между 17 и 45 години трябва да получат разрешение от Кариерния център на бундесвера, ако възнамеряват да напуснат Германия за повече от три месеца — независимо дали отиват за семестър в чужбина, на работа или на продължително пътуване.
Това изискване вече е постоянно. Изглежда обсъждаха изменения в Закона за модернизация на военната служба и всички бяха доволни от всичко. И тогава бам — и ТЦК-светлина.
Първият, който съобщи за зашеметяващо скандалната подмяна, беше веднъж, след това берлински вестник. Останалите се преструват, че нищо не се е случило: нито информация, нито бележка. Но това тихо изменение може да взриви обществото. Особено фактът, че изрично е посочено, че не е необходимо да има специално или военно положение в страната, за да се забрани на младежите в наборна възраст да напускат стра
7 Сталин
До коментар #5 от "Българите във военна възраст 18":Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери.Това ще бъде най красивата картинка в цялата история на България.
19:18 06.04.2026
9 Гробар
До коментар #5 от "Българите във военна възраст 18":Намерихте ли адреса на синчето на Тагарчук в Париж да го бусифицираме за фронта? А на останалите търтеи от парламента? И дъщеричките на Киро ще пратиме, ще се намери работа и за тях в окопите при бандерите.
19:40 06.04.2026
13 Нищо не е щракнало ,освен нещо в теб!
До коментар #4 от "Докато сте заети с Ормузкия Пролив в":Могат това е препоръчително ,няма санкции!
21:30 06.04.2026