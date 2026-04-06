Любомир Кючуков: Силовото отваряне на Ормузкия проток изглежда трудно осъществимо

Има два въпроса, които стоят относно конфликта в Близкия изток - първият е смяната на режима в Иран, вторият е отварянето на Ормузкия проток. Първият въпрос вече почти слезе от дневен ред, а силовото военно отваряне на протока изглежда трудно осъществимо.

Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите на дипломата това как ще продължи войната зависи от американския президент Доналд Тръмп, докато въпросът за прекратяването на конфликта изглежда все повече зависи от Иран.

„Иран показа, че може да нанася щети на САЩ, на Израел, както и на страните от Залива, и може да направи войната много скъпо струваща за страните, които участват в нея. Затова Иран не е склонен да се съгласи с условията, поставени от САЩ. До голяма степен те бяха условия за капитулация на Иран. От друга страна, Иран също има самочувствието да иска повече, отколкото преди започване на военните действия”, отбеляза Кючуков.

Той заяви, че страните от Залива и Арабския полуостров ще бъдат губещи в дългосрочен план, тъй като е поставен под въпрос статутът им на сигурен регион, стабилен финансов и логистичен център. „Каквото и да се случи оттук нататък, последиците за региона ще бъдат тежки”, смята той.

Кючуков коментира и подписаното споразумение от служебния кабинет с Украйна. „Третата точка на споразумението предизвиква въпросителни. Там се казва, че ако след прекратяване на войната в Украйна има отново агресия отстрана на Русия, се свикват консултации на най-високо равнище от страните, подписали това споразумение, с вземане на мерки съобразно член 51 на устава на ООН. Този член дава възможност за индивидуални и колективни защитни действия, включително и военни, без съгласие на Съвета за сигурност на ООН”, коментира той.