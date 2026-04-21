Дипломат и ексминистър: Аналогът на Радев в Унгария е Мадяр, а не Орбан

Аналогът на Румен Радев в Унгария е Петер Мадяр, а не Виктор Орбан по всички показатели, включително програмите им, които почти се припокриват във вътрешен план. По отношение на международен план те тръгват от две противоположни посоки, но на практика стигат до едно и също. Основно се коментира войната в Украйна и отношенията с Русия. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS Любомир Кючуков, дипломат и бивш зам.-външен министър.
По думите му се виждат немалко прилики с изборите в Унгария, доколкото основната мотивация на гласуващите и в двете страни е „една и съща”. „Натрупването на кризи, които и в двете страни бяха формулирани като завладяване на държавата, ескалира до ситуация, в която апатията, че нищо не може да се промени, се превърна в гняв. Това беше първата сериозна промяна, която доведе до много по-активно електорално присъствие. Втората беше, че на практика чувството, че няма алтернатива, се смени с убеждението, че всяка алтернатива е по-добра от статуквото”, смята дипломатът.
„И Петер Мадяр, и Румен Радев тръгнаха на изборите с широки обществени фронтове, с които да се борят за промяната на статуквото. Те се разграничиха не само от управляващите, но на практика те не приютиха и опозиционните партии при себе си и в двете страни”, посочи Кючуков.
По отношение на Близкия изток Любомир Кючуков коментира, че там има пълна неяснота относно примирието, преговорите и ще има ли бойни действия. „Това, което е ясно, е, че Тръмп не контролира цялата ситуация във войната с Иран, а Иран запазва възможностите си да отговаря. САЩ не могат да налагат решение. Те трябва да търсят съгласие или военна доминация, която за момента не се очертава. Второто, което е ясно, е, че без гаранции, дадени и от двете страни, Ормузкият проток ще продължи да бъде основен проблем от гледна точка на снабдяването с енергоносители не само за Иран и САЩ, а и за света”, посочи още той.
1 Гробар
Коментиран от #3, #17, #34
21:26 21.04.2026
До коментар #1 от "Гробар":няма да каже ! Няма топки !
4 Цеко сифоня
До коментар #4 от "Цеко сифоня":то генерали в България , с лопата да ги ринеш !
7 Гробар
До коментар #5 от "си дзън":Хаха. Скоро ще разбереш че са ти промили мозъка. Дръж кубинките лъснати, че под фуражка акъл не вирее, скоро може да се окажеш на влака за киев, а там ще те чакат бусовете на местното окръжие.
9 Има слух
10 Цеко сифоня
До коментар #6 от "Оооо ,":Знам един генерал от пожарната, който не знае водата в маркуча в каква посока тече.
21:36 21.04.2026
12 си дзън
До коментар #7 от "Гробар":И как от Китай ще ида в Киев? И защо да ходя?
Редовно ходя в русията да наглеждам крепостните на моя работодател,
който притежава вече няколко стотин км2 руска земя.
21:40 21.04.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #9 от "Има слух":ВИЕ РАБОТИТЕ САМО НА СЛУХОВЕ ........................ "ЕДНА ЖЕНА МИ КАZA" ........................... ФАКТ !
21:41 21.04.2026
17 Смехоран
До коментар #1 от "Гробар":Ами той няма как да каже каквото и да е.Щото е некадърник.Кърлежите около него ще кажат.
21:46 21.04.2026
19 Големдебил
До коментар #9 от "Има слух":Викаш след като на вас ви плащат,значи и на другите го правят,а?
21:49 21.04.2026
22 Неудачно сравнение
23 Нехис
Унгария тръгна на запад, ние - на изток.
Няма как другояче с Мунчо.
Комунистът винаги носи регрес.
Мунчо е еквивалент на подлогата Орбан и Сиярто.
Еквивалент на Мадяр нямаме, тъй като нямаме държавник, който да вкара в затвора корумпета от типа Муньо, киро, кокоро, фараони, гелосани, двуличия, сечове, израждания итн.....
Коментиран от #28
22:12 21.04.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #22 от "Неудачно сравнение":ЧОРАПА ИМА "ОБЩИ ЧЕРТИ" С ПУТЛЕР и КГБ ....................... ФАКТ !
22:20 21.04.2026
28 Ъхъ!!!
До коментар #23 от "Нехис":Напротив, имаме еквивалент на Мадяр, даже по-добър! И той се казва Асен Василев! Но няма хора като в Унгария. Тука основно се среща "новия социалистически човек", по-познат като "материал"!
29 Нехис
До коментар #28 от "Ъхъ!!!":Хасан Василев - осъденият измамник? Ти сериозно ли........
23:33 21.04.2026
34 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Гробар":Само се чудя Радев с кое ще започне първо: ...с възстановяване на МОЧА или с връщане на ЛЕВЧЕТО, а може би и двете едновременно. Във външно-политически аспект е по-ясно, ...пари по европейски програми в Болгария ,-КОНЕЦ.
00:05 22.04.2026