Дипломат и ексминистър: Аналогът на Радев в Унгария е Мадяр, а не Орбан

21 Април, 2026 21:10 1 638 34

По думите на дипломата се виждат немалко прилики с изборите в Унгария

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Аналогът на Румен Радев в Унгария е Петер Мадяр, а не Виктор Орбан по всички показатели, включително програмите им, които почти се припокриват във вътрешен план. По отношение на международен план те тръгват от две противоположни посоки, но на практика стигат до едно и също. Основно се коментира войната в Украйна и отношенията с Русия. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS Любомир Кючуков, дипломат и бивш зам.-външен министър.

По думите му се виждат немалко прилики с изборите в Унгария, доколкото основната мотивация на гласуващите и в двете страни е „една и съща”. „Натрупването на кризи, които и в двете страни бяха формулирани като завладяване на държавата, ескалира до ситуация, в която апатията, че нищо не може да се промени, се превърна в гняв. Това беше първата сериозна промяна, която доведе до много по-активно електорално присъствие. Втората беше, че на практика чувството, че няма алтернатива, се смени с убеждението, че всяка алтернатива е по-добра от статуквото”, смята дипломатът.

„И Петер Мадяр, и Румен Радев тръгнаха на изборите с широки обществени фронтове, с които да се борят за промяната на статуквото. Те се разграничиха не само от управляващите, но на практика те не приютиха и опозиционните партии при себе си и в двете страни”, посочи Кючуков.

По отношение на Близкия изток Любомир Кючуков коментира, че там има пълна неяснота относно примирието, преговорите и ще има ли бойни действия. „Това, което е ясно, е, че Тръмп не контролира цялата ситуация във войната с Иран, а Иран запазва възможностите си да отговаря. САЩ не могат да налагат решение. Те трябва да търсят съгласие или военна доминация, която за момента не се очертава. Второто, което е ясно, е, че без гаранции, дадени и от двете страни, Ормузкият проток ще продължи да бъде основен проблем от гледна точка на снабдяването с енергоносители не само за Иран и САЩ, а и за света”, посочи още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    14 19 Отговор
    Новият фюрер да излезе и да каже на висок глас каква ще е вътрешната и външната му политика. Стига вече мълчание и мънкане под нос. Освен ако не се гласи за новия Слави Трифонов?

    Коментиран от #3, #17, #34

    21:26 21.04.2026

  • 2 Оффф

    14 10 Отговор
    аман от червени ДС субекти и бълването им на глупотевини !

    21:27 21.04.2026

  • 3 Нищо

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    няма да каже ! Няма топки !

    21:28 21.04.2026

  • 4 Цеко сифоня

    20 9 Отговор
    Не позна бат Любчо. Радев не е нито Орбан, още по-малко Мадяр. Това е генерал Радев !

    Коментиран от #6

    21:28 21.04.2026

  • 5 си дзън

    15 22 Отговор
    Аналогът на Радев си е баш Лукашенко другари.

    Коментиран от #7

    21:29 21.04.2026

  • 6 Оооо ,

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Цеко сифоня":

    то генерали в България , с лопата да ги ринеш !

    Коментиран от #10

    21:30 21.04.2026

  • 7 Гробар

    11 9 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Хаха. Скоро ще разбереш че са ти промили мозъка. Дръж кубинките лъснати, че под фуражка акъл не вирее, скоро може да се окажеш на влака за киев, а там ще те чакат бусовете на местното окръжие.

    Коментиран от #12

    21:34 21.04.2026

  • 8 КЮЧУКА

    14 9 Отговор
    Е "ДИПЛОМАТ" - ПОДЛОГА НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ........................... ФАКТ !

    21:34 21.04.2026

  • 9 Има слух

    16 6 Отговор
    ГЕРБ свършват парите и няма да плаща на т.рол.ове да драскат по сайтовете.

    Коментиран от #14, #19

    21:35 21.04.2026

  • 10 Цеко сифоня

    16 5 Отговор

    До коментар #6 от "Оооо ,":

    Знам един генерал от пожарната, който не знае водата в маркуча в каква посока тече.

    21:36 21.04.2026

  • 11 Ха-ха

    8 7 Отговор
    Изкофял дартак

    21:39 21.04.2026

  • 12 си дзън

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    И как от Китай ще ида в Киев? И защо да ходя?
    Редовно ходя в русията да наглеждам крепостните на моя работодател,
    който притежава вече няколко стотин км2 руска земя.

    21:40 21.04.2026

  • 13 трънайпи

    1 1 Отговор
    има прилики но единия е магяр другия радев

    21:41 21.04.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Има слух":

    ВИЕ РАБОТИТЕ САМО НА СЛУХОВЕ ........................ "ЕДНА ЖЕНА МИ КАZA" ........................... ФАКТ !

    21:41 21.04.2026

  • 15 Амон Ра

    1 0 Отговор
    -Ра ,- Ор,- Яр ....е египетският бог на Слънцето.

    21:44 21.04.2026

  • 16 Зъл пес

    8 8 Отговор
    Ами наш Мунчо и от там преписал програма.Какво да очакваш от нефелник и неможач.

    21:44 21.04.2026

  • 17 Смехоран

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Ами той няма как да каже каквото и да е.Щото е некадърник.Кърлежите около него ще кажат.

    21:46 21.04.2026

  • 18 Даниел Немитов

    6 8 Отговор
    Тоя шегаджия, ако си мисли, че някой му вярва, значи мисленето не му е силната страна! Чорапчо не бил Орбан, най ми бил Мадяр, ха-ха-ха.ха-а-а-а!

    21:48 21.04.2026

  • 19 Големдебил

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Има слух":

    Викаш след като на вас ви плащат,значи и на другите го правят,а?

    21:49 21.04.2026

  • 20 Любомир Кючеков

    8 5 Отговор
    И това нещо от снимката ни е било дипломат и министър?! Горката България!

    21:54 21.04.2026

  • 21 Ватенка

    8 1 Отговор
    Гледам че Фермата за тролове на ПП се е възпалила.Значи нещата вървят отлично.

    21:54 21.04.2026

  • 22 Неудачно сравнение

    6 6 Отговор
    Мадяр е по-скоро като Зеленото - лигав артист и наркоман, който обаче няма съвест, род и морал. Радев няма общи черти с тях.

    Коментиран от #24

    22:05 21.04.2026

  • 23 Нехис

    6 7 Отговор
    Празни дрънканици от платени руски подлоги.
    Унгария тръгна на запад, ние - на изток.
    Няма как другояче с Мунчо.
    Комунистът винаги носи регрес.
    Мунчо е еквивалент на подлогата Орбан и Сиярто.
    Еквивалент на Мадяр нямаме, тъй като нямаме държавник, който да вкара в затвора корумпета от типа Муньо, киро, кокоро, фараони, гелосани, двуличия, сечове, израждания итн.....

    Коментиран от #28

    22:12 21.04.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Неудачно сравнение":

    ЧОРАПА ИМА "ОБЩИ ЧЕРТИ" С ПУТЛЕР и КГБ ....................... ФАКТ !

    22:20 21.04.2026

  • 25 Ако разрешите

    2 0 Отговор
    Могали да бъда себеси нищо повече

    22:25 21.04.2026

  • 26 Ако не ми разрешите

    1 0 Отговор
    Пак ще бъда себеси

    22:27 21.04.2026

  • 27 Леле мале.

    3 2 Отговор
    Ако Радев е Мадяр , значи Борисов е Орбан.

    22:38 21.04.2026

  • 28 Ъхъ!!!

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Нехис":

    Напротив, имаме еквивалент на Мадяр, даже по-добър! И той се казва Асен Василев! Но няма хора като в Унгария. Тука основно се среща "новия социалистически човек", по-познат като "материал"!

    Коментиран от #29

    22:58 21.04.2026

  • 29 Нехис

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ъхъ!!!":

    Хасан Василев - осъденият измамник? Ти сериозно ли........

    23:33 21.04.2026

  • 30 !!!?

    7 2 Отговор
    Аналогът на Вожда - 8 десетилетия по-късно !!!?

    23:40 21.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор
    Кво правиш , бе Милене. Всеки коментар ми заличаваш. Не разбра ли , че нов вятър духа. Радев трябва, да забрани соросоидни сайтове , като твоя.

    23:49 21.04.2026

  • 33 Оффф

    2 0 Отговор
    “Нерде Ямбол, нерде Истамбул”? Казал клетия народ и продължил тежко и бавно да тегли.

    00:05 22.04.2026

  • 34 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Само се чудя Радев с кое ще започне първо: ...с възстановяване на МОЧА или с връщане на ЛЕВЧЕТО, а може би и двете едновременно. Във външно-политически аспект е по-ясно, ...пари по европейски програми в Болгария ,-КОНЕЦ.

    00:05 22.04.2026

