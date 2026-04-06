Асен Василев направи анализ как една бедна държава може да стане богата, въпреки кризите

6 Април, 2026 20:38 1 753 95

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За да бъде България богата държава, ключови са следните компонента – образование, инвестиции, иновации и предприемачество, и институции. Според представените данни делът на завършилите висше образование в България е над средноевропейското ниво. Ниската производителност на труда не може да се обясни с липсата на образование. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ и кандидат за народен представител от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България” (ПП-ДБ) Асен Василев по време на презентацията: Как една бедна държава може да стане богата, въпреки кризите, цитиран от novini.bg

На второ място има значение как сме оборудвани с капитал. Нашите работници са по-зле оборудвани от китайците. Оставили сме нашите работници с по-малко машини, оборудване, екипировка и т.н., в същото време искаме те да работят по-бързо и по-качествено, обяви той.

В момента нашата икономика има прекалено много труд и прекалено малко автоматизация и капитал, като сме горе-долу на нивото на Русия, обобщи Василев.
По думите му, на този фон не се е прилагала евродирективата за държавна помощ, което са предприели други европейски държави, като Румъния и Германия. Европа го е измислила, за да се подпомага капитала. Само, че в България тази директива не работи. На бизнеса трябва да му се помогне, за да направи по-големите инвестиции и да даде по-високите заплати. Това е причината един милион българи да напуснат страната, за по-високи заплати, обясни той.

По темата с предприемачеството, Василев заяви, че ако искаме то да дърпа икономиката напред, трябва да позволим на малките компании да се опълчат на големите производители. Много европейски държави не са готови да го направят. Той даде пример с компанията "Тесла" в САЩ, която почти е унищожила американската автомобилна индустрия. Предприемачеството помага, защото дава път на таланта, позволява ни да живеем в България, но не дърпа икономиката напред.

Според бившия финансов министър, драстично намаляване на разходите може да има, ако се ореже държавната администрация. Друго решение би било парите да се върнат обратно при данъкоплатците и бизнеса, чрез данъчни облекчения и др.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво г-н Василев!

    24 64 Отговор
    Мачкайте тези бавноразвиващи некадърници!!!

    Коментиран от #6, #29, #64

    20:39 06.04.2026

  • 2 Смях

    55 10 Отговор
    В залата🤣🤣🤣

    20:40 06.04.2026

  • 3 Гробар

    67 7 Отговор
    Твойта рецепта я знаем теглене на заеми и кражби до откат.

    Коментиран от #87

    20:41 06.04.2026

  • 4 ПП-ПЪЛНИ ПЕЕ РАСИ

    66 9 Отговор
    ТЕЗИ СА НЕЗЕМЕН БОКЛУК И ТУРБО ВРЕДНИ ЗА ДЪРЖАВАТА.

    20:41 06.04.2026

  • 5 Пич

    46 6 Отговор
    От целта работа единствено вярното е, че Асен е направил Ана Лиз.....

    20:42 06.04.2026

  • 6 Гробар

    44 9 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Василев!":

    Тази година феновете на ппдб няма да празнуват Великден. Обрязаха се и станаха еврейски подлоги.

    Коментиран от #16

    20:43 06.04.2026

  • 7 Лена

    53 6 Отговор
    Постоянно теглене на заеми докато фалираме после бегаме по островите това ще бъде резултата

    20:43 06.04.2026

  • 8 Ами то от

    30 5 Отговор
    Турция само анализ може да донесе този...

    Коментиран от #26

    20:43 06.04.2026

  • 9 ТОЗИ НАИСТИНА ЗНАЕ

    36 5 Отговор
    РЕЦЕПТАТА,АМА САМО ЗА ТОВА КАК СЕ ВЛИЗА ПРЕЗ ИСТАНБУЛСКАТА ПОРТА С ВАЗЕЛИН ИЛИ БЕЗ. ДЪГА МРЪСНА.

    20:43 06.04.2026

  • 10 песимист

    27 4 Отговор
    С политици, за които лъжата е способ за маркетинг, страната все ще бъде обрулената държава.

    20:44 06.04.2026

  • 11 Татко Ти

    13 2 Отговор
    Ще те накаже. А той ще се самонакаже

    20:45 06.04.2026

  • 12 Българин

    33 6 Отговор
    Анализа на един селски измамник от Хаскьой,Боже слез и си прибери вересиите и пази България от обратните сатанисти.

    20:47 06.04.2026

  • 13 Аве Госпожа

    31 6 Отговор
    ТИ ОСВЕН ЗА АНАЛизиране ЗА ДРУГО НЕ СТАВАШ

    20:47 06.04.2026

  • 14 Ахаха

    29 6 Отговор
    Дебел лъжец

    20:47 06.04.2026

  • 15 Стамен

    21 3 Отговор
    Бре, голям анализ, тръгнахме :)

    20:48 06.04.2026

  • 16 феновете

    7 12 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    им са умните а другите са тъпите слънчасали копейки..

    Коментиран от #20, #78

    20:50 06.04.2026

  • 17 Дедо поп

    17 4 Отговор
    Асанчо,да знаеш,някой друг ще ти харчи откраднатите пари!

    20:50 06.04.2026

  • 18 Евродебил

    16 9 Отговор
    ПАртия Петроханци и аверите им от ДБ на Костофф са ни ясни.Ако някой ги е забравил,да си пусне онзи запис в който перяха ГРОБ и буда,или коментара на Шишко как въпросната мека китка-кокорчо му седял в скута и пиел мазно турско кафе.Проблема обаче на България си остават около минион и двест-те безродници който се водят гласоподавател.Без значение за кого гласувт,това е силата която ти върти в таз робска люлка.

    Коментиран от #19

    20:51 06.04.2026

  • 19 какво значение

    9 6 Отговор

    До коментар #18 от "Евродебил":

    има какво казват лауреати по Магнитски???

    20:52 06.04.2026

  • 20 Гробар

    12 4 Отговор

    До коментар #16 от "феновете":

    Все умници като тях, феновете на ппдб и други подобни комунета, ни управляват последните 36 години. 90-та маймуните скачаха и викаха 45 години стигат. 36 години по-късно най-голямото постижение на “демокрацията” е изкупуването на немските дизелови трошки за скрап.

    20:54 06.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ТОЗИ НЕКОЙ ЗДРАВ НЕГЪР

    20 6 Отговор
    СЕРИОЗНО ГО ОМАХАЛ ЗАДНО,ЧЕ ЧАК МУ ИЗКОЧИЛИ ЗЪРКЕЛИТЕ.

    20:55 06.04.2026

  • 23 Анонимен

    17 6 Отговор
    Тоя отлетя в космоса. А досега защо не насочвахте парите към тези неща?

    20:55 06.04.2026

  • 24 Някой

    21 6 Отговор
    Последният човек, който трябва да прави анализ е Асен Василев.

    20:56 06.04.2026

  • 25 долу ЕС

    7 2 Отговор
    може ако прави като Швейцария Люксембург Норвегия Австрия .... защо тези, всеки дс си привери като иска кои са им предимствата и как ги използват, като се почне с никой ме им добива златото...и медта във века на ресурсите!

    20:58 06.04.2026

  • 26 Грубер

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ами то от":

    Това ми прилича на ВАЗЕНАЛиЗ.

    20:58 06.04.2026

  • 27 Казанлъшкия

    19 4 Отговор
    Страшен о.тпадък. М.ошеник от класа, завлякъл дори съдружника си и осъден от него.

    20:59 06.04.2026

  • 28 Как така

    13 3 Отговор
    Предприемачевтвото не дърпа напред илономиката. 28% от икономиката се поддържа от строителството? Това ако не е предприемачество аь си късам дипломата за инж.!!!??? Аз ли съм глупав или този е п р о с т

    20:59 06.04.2026

  • 29 Кондьо

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Василев!":

    Тоя да не ти е правил масаж?

    Коментиран от #30

    21:00 06.04.2026

  • 30 чибабе

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "Кондьо":

    русофилско недоразумение

    21:01 06.04.2026

  • 31 Българин

    13 0 Отговор
    За да се замогне един народ трябва ред, дисциплина и образование. Българския народ и трите ги мрази. За това, по-добре да живеем в кочина, ама да не ставаме роби на парите!

    21:02 06.04.2026

  • 32 Феникс

    15 6 Отговор
    Как да станем по богати:
    1 Правиш секта!
    2 ПП-ДБ ти дават парички !
    3. Въоръжавш се и се пишеш на охрана!
    4. Взиамаш дечица на сектанти и те ти плащат за това!
    5 Бонус: плющиш дечицата на сектантите!

    21:04 06.04.2026

  • 33 Асан Насилев

    10 3 Отговор
    нагледно ви показа, как една богата държава може да стане бедна, затънала в дългове кочина.

    21:04 06.04.2026

  • 34 Тома

    11 6 Отговор
    Ще станем богати като бати Бойко тиквата ли како асенке

    21:04 06.04.2026

  • 35 Асан Насилев

    16 4 Отговор
    ви показа нагледно как една държава може да стане бедна, затънала в дългове коч.на

    21:05 06.04.2026

  • 36 Гост

    15 5 Отговор
    Много е лукав докато не е облечен с пенюар?

    21:08 06.04.2026

  • 37 Хихи

    16 6 Отговор
    просто Кирчо и комсомолеца Христо Иванов,с откраднатото се скриха , а на леля асеня и е малко ...

    21:09 06.04.2026

  • 38 Защо давате този боклук

    19 7 Отговор
    Лъжец, крадец и гнусно същество! Каква полза имаме от боклуци?

    21:09 06.04.2026

  • 39 За ПЕТ...

    17 6 Отговор
    ...години НЕ направи НИЩО!, освен да стоиш в скута на двете дита. Хайде да те няма и следващият. Дано никога повече не се виждаме с теб!

    21:11 06.04.2026

  • 40 Това не е анализ.

    17 4 Отговор
    Анализ се подготвя върху нещо съществуващо. Тук е направен опит за груб, първичен проект с цел да се хареса на избиратели.

    21:12 06.04.2026

  • 41 ДОНЧО ТОКМАКОВ

    15 4 Отговор
    ПЪПЪ и ДЪиБЪ са по-вредни и от ДъПъСъ

    21:12 06.04.2026

  • 42 НЕЩАСТИЕ

    14 1 Отговор
    Хамстер.Бяга в в колелото

    21:13 06.04.2026

  • 43 000

    13 4 Отговор
    Не се чудете дали грешката е във вашия телевизор. След близо 40 години разложение си отгледахме асенчо и ко. И знаете ли, по-зле ще става, много по-зле.

    21:14 06.04.2026

  • 44 Пич !

    6 0 Отговор
    Най Важното Е !

    Законност !

    Защото никой професор В българия !

    Не е никакъв Професор !

    Защото Не си познава Занаята !

    И от Там !

    Всичко което Изреждаш !

    Отива !

    На Вятъра !

    21:16 06.04.2026

  • 45 ЧИК-ЧИРИК

    7 2 Отговор
    Тоя е на Ристю Юриста-Констуциолиста дружка.

    21:16 06.04.2026

  • 46 Туин Пийкс

    12 5 Отговор
    Кокорчо е толкова нелеп. Не знам защо толкова го бутат отзад. Сигурно защото е супер нагъл и безочлив.

    Коментиран от #49

    21:17 06.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Има ли

    4 3 Отговор
    Има ли ръгани центаджии тука?

    21:23 06.04.2026

  • 49 Защото

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "Туин Пийкс":

    "Не знам защо толкова го бутат отзад."

    защото него го кефи

    21:24 06.04.2026

  • 50 Умен по цялата глава

    8 2 Отговор
    "Разсъжденията" на един марксист

    21:25 06.04.2026

  • 51 Бой

    5 3 Отговор
    Бой по центаджиите с фаража.

    Коментиран от #90

    21:26 06.04.2026

  • 52 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Милиарди мъже се събуждат щастливи че не са об.Ратни

    21:30 06.04.2026

  • 53 А где

    6 5 Отговор
    е пеньоара на тази лелка?

    Коментиран от #60

    21:31 06.04.2026

  • 54 Стършели

    4 4 Отговор
    Монополи (Monopoly) е Играл кокорчо! Мисли си е като на хартия!

    21:31 06.04.2026

  • 55 Българин

    7 4 Отговор
    Рецептата е скъсване завинаги с блатото наречено русия!

    21:34 06.04.2026

  • 56 Тцъ..

    3 1 Отговор
    Докато относително малкото българско общество е разделено на над 150 отделни фрагмента, функционери и симпатианти на различни враждуващи помежду си партии, нямаме никакъв шанс да станем нормална, а още по малко богата държава. Всеки повтаря като папагал мантрите на партийния лидер, без избщо да се замисля кого обслужват тези клишета. В цял свят цените постепенно, по бързо или по бавно, се движат нагоре и това нито е новост, нито за някого е изненада. Навсякъде в нормалните држави реакцията на народа е да се покачат и доходите според цените, а не обратно. Само ние, съвсем по социалистически, непрекъснато настояваме за невъзможното, да върнем цените назад, а не да си повишим доходите. При едно и също ниво на доходите дори и временно да отложат поскъпването, скоро след това ние ще свикнем с мисълта и ще претръпнем, цените отново ще се покачат, но дходите не. Не ми е известна богата държава и задоволен народ с ниски цени и ниски доходи. Всички държави където доходите и цените са в добро съответствие са с високи за нас цени, а народа по богат от нас. Ако по някакви причини при тях цените бъдат временно или за по дълго намалени, доходите им не се намаляват, но когато при нас цените се вдигнат доходите ни не помръдват. Така след време когато цените отново тръгнат нагоре те вече са с няколко обиколки по напред с доходите и така стартираме от различни позиции. Как ще ги стигнем???

    Коментиран от #65

    21:34 06.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Tанчев

    1 0 Отговор
    Само че на липсваща държава и територия на отдавна оформени политико икономически мафии с огромна партийна номенклатура , поддържаща частните бизнеси на партиен апарат с поръчки и помощи от данъците на малкото работещи и Европа , просто няма как да има оправия . Само борчове ,дълг в милиярди и все по- малко грамотен и функционален народ. Оправия само след нова силна съдебна система , реално пълни затвори , връщане на краденото не можещо да се докаже реално птидобиване след основния зададен въпро „От къде е първият Ви милион “ Също и доказване на луксозни къщи,имоти , хотели и барове, лимузини и разкош на трайно и потомствено безработни с нисък соц. статус ,на помощи или с ТЕЛК. Законите да започнат да важат за всички.

    21:35 06.04.2026

  • 59 Горски

    3 3 Отговор
    Интересно, колко са българите в Турция!? Само като се въведе само едно гражданство за българските граждани, ще започне оздравителен процес за родината ни. Сега на мода са българите, които не говорятбългарски език. Тях повечето партии най-много ги обичат, най-добрите българи са те. Препълнена зала.. смях. колко са им платили на тези? Или са си мислили, че става въпрос за събиране на ДПС. И мостове на Дунава и тунели под Стара планина и метро в Пловдив и т.н. - блазя ни. Големо имане ще падне скоро. Аска там отпушват много добре канали.

    21:37 06.04.2026

  • 60 Пералня

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "А где":

    "е пеньоара на тази лелка?"

    Сабрутев го е пуснал в пералнята на програма "цветно", после ще го суши и глади да е готов за вечерта

    21:38 06.04.2026

  • 61 Лама Калушев

    4 3 Отговор
    Упълномощил съм поклонник Асен да направи ламализ как един беден поклонник може да стане богат лама.

    21:38 06.04.2026

  • 62 Слава на Русия

    2 5 Отговор
    Българите са ,и завинаги ще бъдат братя с Русия .Това че някое друго Изчадие драскаЛаина не е проблем.

    Коментиран от #66

    21:39 06.04.2026

  • 63 Това

    5 2 Отговор
    ли му е "анализа" на Кокорчо!? Стига глупости, несериозно е!

    21:39 06.04.2026

  • 64 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Браво г-н Василев!":

    Къде да ги мачка бе педоханецо?!

    Кирчо, Асенчо и Мирчо, с 200 към цсз, за антибългарските си политики!

    Трябва да си много зле ментално ,за да защитаваш ппдб, след всички сглобки дето направиха с мафията и след всичките им връзки с пед.офилията в България!!!

    Герб, дпс и ппдб директно в затвора!!!

    Коментиран от #67

    21:39 06.04.2026

  • 65 Миме

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Тцъ..":

    и как мислиш да дигаш доходи бе миличък ,с простомол ли?и нали точно тая пуста невидима мръсна ръчичка на пазара натиска цените НАДОЛУ?

    Коментиран от #82

    21:41 06.04.2026

  • 66 Оди у Въш.кар.истан

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Слава на Русия":

    Дедова ли ми крепиш още в страна от ЕС?

    21:42 06.04.2026

  • 67 Сетих се!

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Мнение":

    Днес плати ли си данък Боташ?

    Коментиран от #75

    21:43 06.04.2026

  • 68 Урко

    5 2 Отговор
    Как ли? За начало като натоваримбв на един самолет за чужбина с еднопосочен билет измамниците от ПП, начело с Кокорчо

    21:44 06.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Анджело

    2 1 Отговор
    Ама как гледааа, все едно знай кога ще умреш, а? Съблича с поглед, мъжете! Той като финансов министър НЕ направи България по-богата. Увеличи външните задължения. А приходите от данъци? Колко милионери, че и вече милиардери от ДДС има? Не съм чул някой да е влязъл в затвора. Защо ли? Защото е сладка работа и най-големите вземат добра комисионна

    21:45 06.04.2026

  • 71 Име

    3 2 Отговор
    Смешник!

    21:46 06.04.2026

  • 72 Държавата

    4 0 Отговор
    е богата. Проблема е, че много от хората са бедни, но на богатите това не им пречи.

    21:46 06.04.2026

  • 73 Мустаката Лена

    2 1 Отговор
    Асене,пусни си мустак като мене и може да хванеш на Киро парапета

    21:47 06.04.2026

  • 74 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    Да напомним постиженията на Кокоран в периодите на управлението му:
    1. Образование - нула. Кръгла нула. Нищичко.
    2. Инвестиции - големи обещания преди да гепи бюджета. Хемуси, дунавмостове, тунели и заводи валяха от небето. После гепи бюджета и първата му работа беше да скъса всички инвестиционни договори. После нищо не построи. Даже зарязаните на 95% пътни отсечки наследени от ГЕРБ не довърши. Обаче всички пари за инвестиции похарчи за глупости.
    3. Иновации - никакви. Разхвалиха се с един завод за електрокари и после спряха да се хвалят, защото всички разбраха на какво мирише.
    4. Предприемачество? Джемкорп предприемачество. Ама ги олепиха и се свиха на кълбенце. Предприеха и внос на американски четири пъти по-евтин танкерен газ. Който се оказа три пъти по-скъп руски.
    5. Институции? Розовите понита назначиха Спецовци на всички нива. Появиха се институционални кученца, затрупани с пачки. Обещаха да намалят държавната администраци с 10%. После увеличиха само с 5%.

    Това са фактите. Уви.

    21:47 06.04.2026

  • 75 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Сетих се!":

    Румен Радев, създателят на ПП, за него ли говориш?!

    Инфантилната ти опорка (стил Цънцарова), нема да мине!

    Евроатлантик повече НЕ трябва да бъде допускан до управлението на България!!!

    21:51 06.04.2026

  • 76 Лама от ПП

    7 1 Отговор
    Асен Василев спря кражбите и 10 млрд лева влязоха в бюджета.С тях бяха построени 6 моста над Дунав , 3 тунела под Шипка, 2 под Петроханската хижа и 16 завода за електромобили в ловешко.Хвала!

    21:52 06.04.2026

  • 77 Величко

    4 2 Отговор
    Оффф ... , Асенчо , батковото , знаеме ти потенциала , гола вода си ... , не давай акъл ... !

    21:53 06.04.2026

  • 78 Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "феновете":

    Умни в сравнение с какво?!
    С планктон, или с амеба?!
    И двете са по-умни от вас слугите към нпо-тата на шорош!!!

    21:53 06.04.2026

  • 79 Умен по цялата глава

    6 1 Отговор
    Харвард да си прибита вересиите

    21:54 06.04.2026

  • 80 Селянин

    5 1 Отговор
    Асене,да те бие кой те хване

    21:56 06.04.2026

  • 81 Я се скрий

    4 0 Отговор
    Ти нищо не разбираш от реална економика бе човек
    Ти лично си виновен за положението на младите лекари. Ей така без да вникнеш в реалността уш дигна заплатите за мед.сестри и лекари уш само направи голяма беля. Знаеш ли сега че мед.сестри взимат по вече от млад специалист лекор дето е учил 10 години. Никъде по света няма такава глупост .най малко лекаря двойно по висока заплата от мед.сестра има. 4 година учиш ставаш мед сестра и ти емния направи така че лекар 2000 лв а мед.сестра 1800 лв бруто заплата. Знаеш ли да смяташ заплати. Една ме3520д.сестра с 40 год стаж с основната заплата 2520 лв и разбирашли резултата... резултат лекар недоволен и пациент недоволен. Като трагнеш нещо да правиш първо мислиш за крайния резултат
    Не че мед.сестрите не заслужават достойно заплащане но пък когато един лекар разбира ме сестрата по вече получава резултата е никой не е заинтересован от пациента. Само приказката решението е ясно но ниви изнася. Източване държавните болници после лекарите ви са ви виновни.

    21:57 06.04.2026

  • 82 луд гидия

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Миме":

    А на теб като ти плащат половината от цената на положения ти труд кой прибира горницата? С по високи цени и със същата заплата къде ще отива разликата? И ще продължават да го правят толкова дълго, докато всеки си мълчи и никой не ги безпокои. Сами от хорски срам няма да тръгнат да ти уреждат личния живот, независимо кои ще бъдат избрани да те управляват и колко дълго ще ги търпиш. Като те устройва работи си за платена наполовина цена за труд, аз за себе си съм намерил изхода извън тая помия.

    22:00 06.04.2026

  • 83 Mдааа

    0 3 Отговор
    Служебният министър на Баце от 2013. Тоя безвратко ще ни оправи. Да оставят Гюров за 4 г. Поне ще имаме някакъв шанс.

    22:00 06.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Примирен

    1 0 Отговор
    Аз мислех, че става като продаваш газ и петрол на другите държави, ама Кокорчо повече ги разбира тия работи.

    22:03 06.04.2026

  • 86 бягай бе

    3 0 Отговор
    бягай бе хамстер педофил

    22:05 06.04.2026

  • 87 яяя

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Ами да, и заема ще връща внучето на мойта тъща! И такива като него!

    22:05 06.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Работодател

    2 0 Отговор
    Единственото нещо което направи Асен е че въведе едни нескопосани декларации за 500 стоки с висок фискален риск.Трябва да пускаме декларация в НАП всеки път като получаваме и продаваме стока над 5000 лв.Тотално ненужна бумащина която разбира се наказва само редовните търговци,защото нередовните просто не я попълват.Всяка седмица поне по 10 пъти споменавам цялата рода на господин Василев.

    22:17 06.04.2026

  • 90 копейките са

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Бой":

    най-тъпи на света

    22:18 06.04.2026

  • 91 Доктор

    2 0 Отговор
    Селски хитрец. Пълен боклук.

    23:03 06.04.2026

  • 92 Не се напъвай...

    2 0 Отговор
    Този филм го гледахме!
    Нали (ПП) бяхте във властта и какво направихте....НЕЩО !
    Хайде да си вземете куфарчетата и да ви няма ,няма нужда да ни давате акъл (които и вие нямате) !!!

    23:29 06.04.2026

  • 93 АСЕН

    1 0 Отговор
    ИЗРОД

    23:34 06.04.2026

  • 94 Диди

    1 0 Отговор
    Виж сега Асене, ти си един боклук. Това че си прочел от някъде тези препоръки, не означава че ще ги приложиш. Аз не ти вярвам. Ти си в дъното на насажданата от Радев омраза в обществото. Ти нямаш място в България. Отивай си вече. Присъствието ти ме дразни.

    23:45 06.04.2026

  • 95 Бай Ставри

    0 0 Отговор
    Ние тук чакаме Асенчо. Ще му сковем едно шкафче и ще му напълним чекмеджето с пачки. Ей тъй. Да си гигледа.

    23:51 06.04.2026

