Асен Василев направи анализ как една бедна държава може да стане богата, въпреки кризите

За да бъде България богата държава, ключови са следните компонента – образование, инвестиции, иновации и предприемачество, и институции. Според представените данни делът на завършилите висше образование в България е над средноевропейското ниво. Ниската производителност на труда не може да се обясни с липсата на образование. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ и кандидат за народен представител от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България” (ПП-ДБ) Асен Василев по време на презентацията: Как една бедна държава може да стане богата, въпреки кризите, цитиран от novini.bg
На второ място има значение как сме оборудвани с капитал. Нашите работници са по-зле оборудвани от китайците. Оставили сме нашите работници с по-малко машини, оборудване, екипировка и т.н., в същото време искаме те да работят по-бързо и по-качествено, обяви той.
В момента нашата икономика има прекалено много труд и прекалено малко автоматизация и капитал, като сме горе-долу на нивото на Русия, обобщи Василев.
По думите му, на този фон не се е прилагала евродирективата за държавна помощ, което са предприели други европейски държави, като Румъния и Германия. Европа го е измислила, за да се подпомага капитала. Само, че в България тази директива не работи. На бизнеса трябва да му се помогне, за да направи по-големите инвестиции и да даде по-високите заплати. Това е причината един милион българи да напуснат страната, за по-високи заплати, обясни той.
По темата с предприемачеството, Василев заяви, че ако искаме то да дърпа икономиката напред, трябва да позволим на малките компании да се опълчат на големите производители. Много европейски държави не са готови да го направят. Той даде пример с компанията "Тесла" в САЩ, която почти е унищожила американската автомобилна индустрия. Предприемачеството помага, защото дава път на таланта, позволява ни да живеем в България, но не дърпа икономиката напред.
Според бившия финансов министър, драстично намаляване на разходите може да има, ако се ореже държавната администрация. Друго решение би било парите да се върнат обратно при данъкоплатците и бизнеса, чрез данъчни облекчения и др.
1 Браво г-н Василев!
До коментар #1 от "Браво г-н Василев!":Тази година феновете на ппдб няма да празнуват Великден. Обрязаха се и станаха еврейски подлоги.
До коментар #6 от "Гробар":им са умните а другите са тъпите слънчасали копейки..
До коментар #18 от "Евродебил":има какво казват лауреати по Магнитски???
20 Гробар
До коментар #16 от "феновете":Все умници като тях, феновете на ппдб и други подобни комунета, ни управляват последните 36 години. 90-та маймуните скачаха и викаха 45 години стигат. 36 години по-късно най-голямото постижение на “демокрацията” е изкупуването на немските дизелови трошки за скрап.
До коментар #8 от "Ами то от":Това ми прилича на ВАЗЕНАЛиЗ.
До коментар #1 от "Браво г-н Василев!":Тоя да не ти е правил масаж?
До коментар #29 от "Кондьо":русофилско недоразумение
