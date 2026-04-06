Министерството на здравеопазването с 20 въпроса за прозрачността на поръчката за Националната детска болница

6 Април, 2026 20:44 776 7

Ръководството на Министерството на здравеопазването изпрати писмо до „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД с искане за подробна информация и аргументация по обявената обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница.

Ани Ефремова

Искането е отправено след постъпили експертни становища и извършен анализ на документацията по процедурата в министерството.

В писмото са формулирани над 20 въпроса, които обхващат ключови елементи на поръчката – избора на процедура, критериите за подбор и условията за участие, структурата на плащанията, начина на оценяване и техническите изисквания.

Сред основните акценти е изборът на открита процедура вместо конкурс за проект по Закона за обществените поръчки. Конкурсният подход следва да бъде стандарт при обекти с висока обществена значимост, тъй като осигурява по-широко участие, включително на международни екипи, и поставя водещ акцент върху качеството на архитектурното и функционалното решение.

Поставя се въпросът дали техническите изисквания са формулирани така, че да гарантират качество, а не да създават предпоставки за избор на най-ниската цена.

Търси се и отговор дали изискванията за „сходен опит“ не са формулирани прекомерно стеснено, така че да ограничават реалната конкуренция.

Проектът за Националната детска болница е с изключителна обществена значимост и изисква прозрачни правила, равнопоставен достъп и избор на най-доброто решение при ефективно разходване на публичния ресурс.

В писмото се посочва, че при необходимост от съществени промени процедурата може да бъде прекратена и обявена отново при прецизирани условия.

След получаване на отговорите и анализ на представената информация, Министерството ще предприеме последващи действия в рамките на закона.


  • 1 бою циганина

    4 1 Отговор
    аз просто крада

    20:47 06.04.2026

  • 2 гюрова мастия

    5 1 Отговор
    и ние искаме да крадем

    20:48 06.04.2026

  • 3 оня с питон.я

    4 0 Отговор
    Докато се разберат кой да открадне парите, в България ще останат само ромчета и накрая циганите ще я построят.

    20:51 06.04.2026

  • 4 Анонимен

    2 3 Отговор
    Няма какво да питате, ПП вече са си избрали изпълнител.

    20:59 06.04.2026

  • 5 Тези

    0 0 Отговор
    Болница в Горна Баня.Колко народ персонал ще пътува всеки ден от София и обратно..Ами болките деца от София и България.Хора без акъл.

    21:26 06.04.2026

  • 6 Дишо

    1 0 Отговор
    Никак не чудно, че няма детска болница, който се докопа до властта веднага намира нередности и почваме отначало.

    21:27 06.04.2026

  • 7 Стига

    1 0 Отговор
    Стига глупости колко години крадене по тази тема. Стига с тази д.болница бе предизборно се кещате само за дедцката болница и уш проекти пари да се краде. Чясната тихичко е построена във Бургас

    22:02 06.04.2026

