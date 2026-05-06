Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Министерството на здравеопазването създава национална база данни за онкологичните заболявания

Министерството на здравеопазването създава национална база данни за онкологичните заболявания

6 Май, 2026 14:49 601 14

  • министерство на здравеопазването-
  • национална база данни-
  • онкологични заболявания

Съществуващият преди раков регистър е съдържал данни за 28 медицински показателя, а бъдещата система ще обхваща над 120 медицински показателя, с възможност за динамично разширяване на обхвата.

Министерството на здравеопазването създава национална база данни за онкологичните заболявания - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването стартира процеса по изграждането на национална информационна база данни за лицата със злокачествени новообразувания и карцином ин ситу. По същество тя ще представлява надградена и осъвременена електронна версия на т.нар. раков регистър, като в нея ще се събират и съхраняват структурирани данни за лицата с онкологични заболявания. Това съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.
Съществуващият преди раков регистър е съдържал данни за 28 медицински показателя, а бъдещата система ще обхваща над 120 медицински показателя, с възможност за динамично разширяване на обхвата. Те ще се въвеждат съгласно международните стандарти и номенклатури, в съответствие с европейските правила и препоръките на Европейската мрежа на раковите регистри. Това ще позволи прякото участие на България в Европейското пространство за здравни данни и Европейската информационна система за рака.
Информацията ще съдържа данни за диагнозата, стадия на заболяването, проведеното лечение, терапевтичния отговор, проследяването и жизнения статус на пациентите. Тя ще се подава по електронен път в структуриран и стандартизиран формат от онкокомисиите и всички лечебните заведения, които извършват диагностично-лечебна дейност при пациенти със злокачествени заболявания.

Целта е България да разполага с пълна, навременна и съпоставима информация за рака, което е водещ фактор за по-добро планиране, провеждането на здравни политики, определяне на стандарти и вземане на информирани решения при разпределението на ресурсите.

Събирането на тези данни ще позволи точна оценка на резултатите и проследяване на целия път на пациента – диагностициране, лечение, преживяемост, с въвеждане на качествени индикатори.
Базата данни ще бъде част от Националната здравноинформационна система и ще се администрира от специализирана експертна структура към Националния център по обществено здраве и анализи. Събирането и обработката ще се извършват при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни.

Регистърът няма да бъде публичен. Данните ще се използват за национални анализи, разширяване на знанията за рака и подобряване на грижата за онкоболните. За обществото ще се публикуват единствено обобщени резултати. Всеки пациент ще има достъп до своята лична медицинска информация през електронното си здравно досие.

За да се случи целият този процес първо бе осигурена нормативна база чрез изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“. След това бяха създадени алгоритмите за въвеждане и събиране на информацията и бе изграден нов модул в НЗИС, чрез който медицинските софтуери на лечебните заведения да обменят данните.
Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването ѝ в държавен вестник, което означава, че най-късно през август тази година следва да започне и същинското въвеждане на информация в новосъздадената национална база данни. С този процес страната предприема важна стъпка към модерно, дигитално и прозрачно управление на онкологичната информация.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 11 Отговор
    Със списъка ще се отчитат за премиите и бонусите от дарителите.

    14:52 06.05.2026

  • 2 Чернобил

    6 3 Отговор
    Оставиха ни тогава, сега вече е късно.

    14:53 06.05.2026

  • 3 яко ще се мре по списък база данни

    8 0 Отговор
    МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО нищо не е направило вече 35г за онкоболните, освен да им спести мъките.

    14:54 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 закривай пробитата каца шарлатанска

    6 0 Отговор
    120 медицински показателя? Безсимптонни раковоболни има ли в графата?

    14:56 06.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кунчо Бустера

    6 0 Отговор
    От МЗ след като почти счупиха рекорда за най-много умрели от Ковид на глава от населението в света, отстъпвайки само на Перу, където няма течаща питейна вода, да видим как ще се представят и с онкопандемията..

    14:59 06.05.2026

  • 8 Това добре,

    2 5 Отговор
    но е необходим и регистър на психичноболните по същите критерии.

    Коментиран от #10

    15:00 06.05.2026

  • 9 Пак ме изтрий, б00клук дpът!

    6 0 Отговор
    Муню си ви го каза директно "още по-пълна €интеграция", демек следва масова оцифровка на двукpаките дoбитъци в конц. лагера bull(shiТ)Xаpия, ама слабо умните не слушат с рабиране.

    15:16 06.05.2026

  • 10 Предлагам

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Това добре,":

    да почнат с тебе

    15:16 06.05.2026

  • 11 Вместо да крадете пари за поредния регис

    4 0 Отговор
    Хората си умират без никой да ги погледне. Информацията, която уж тепърва ще събирате е достъпна по цял свят. Започнете да лекувате хората.

    15:21 06.05.2026

  • 12 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ТИЯ ЗА ДА НЕ ИМАЛО.КУРУПЦИЯ В ТЕЛКОВЕТЕ ТЕЛК ПАЦИЕНТА АКО Е ОТ.СОФИЯ МОЖЕЛО И Е ТАКА ДА СЕ ПАДНЕ ПРИ ТОТО ДЖУРКАНЕ НА ТЕЛК В БУРГАС И АКО Е ТРУДНО ПОДВИЖЕН Е ПЪЛЕН АД СЕГА МАЙ ГЛЕДАЛИ АКО СЕ ПАДНЕ НЯКОЙ НА ТЕЛК НА 500 КМ. ОТ НЕГОВОТО МЕСТОЖИВ.САМО.ПО ДОКУМЕНТИ БЕЗ ДА СА МУ.ВИДЕЛИ ЛИЧН.КАРТА И ДА ЛИ.Е РЕАЛНО ТОВА.ЛИЦЕ. ИМА ИНДИКАЦИЙ ЧЕ НЕ СПАЗВАТ ТЕЛКАДЖИИТЕ МЕДИЦИ НОВИТЕ ПРОМЕНИ ЗАКОНИ НАРЕДБИ ОТ 2023г. ПЛАЩАТ ИМ НА БРОЙКА КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ПАЦИЕНТИ ПО ДОБРЕ ЗА МЕДИЦИТЕ.КЕФ А. И СИГОРНО РАЗКАРВАТ ОЩЕ БОЛНИТЕ С.ОТРЯЗАНИ КРСКА.РЪКА И БР.БОЛЕСТИ ЗА ДА ГИ ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАТ ПАК И ПАК.ПАРИ ДЪРПАТ ЯКО С МЕД ДАЛАВЕРИ ПРИОМИ ОТ ЗДРАВН.КАСА. ВСИЧКО НА ГЪРБА НА ПАЦИЕНТА НИТО МОГАТ ДА ГИ ИЗЛЕКУВАТ С ГОДИНИ НАРЕД И ПОСТОЯНО ПРЕЗ 1,3 ГОД.ГИ БРОЙКАТ 50 ИЛИ 100 ЕВРО НА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАТН ИМАТ ИНТЕРЕС КОЛКОТО ПОВЕЧЕ БОЛНИ БРОЙКАТ ПРЕЗ ВРЕМЕ ПОВЕПЕ ПАРИ ГУША. ТОРМОЗЯТ БОЛНИТЕ ИЗ БЪЛГАРИЯ ИСЛЕДВЗНИЯ РАЗКАРВАНЕ ПРЕЗ ГОДИНА ДВЕ.ПЛАЩАНЕ НА ИСЛЕДВЗНИЯ И Т.Н. ТАЗИ ЗДРАВНА КАСА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ И ВРЪЩАНЕ НОРМАЛНА МЕДИЦИНА КАКТО ПО Т.ЖИВКОВО ВРЕМЕ.

    15:23 06.05.2026

  • 13 Варна

    2 0 Отговор
    До сега къде спаха при всичките милиарди, които плащаме всяка година за здравеопазване?
    - Това заболяване вече е убиец №1, а преди 1989 година беше рядкост в България! - Защо ли?

    15:36 06.05.2026

  • 14 ПАЧКО БИБИТКОВ

    2 0 Отговор
    Е И.КАКВО ОТ.ТОВА ЗА ТОВА ЛИ ВЗИМАТ НВКОЛКО.ПАЧКИ ЕВРО ЗАПЛАТИ !?
    И СПИСЪК НА ЛУДИТЕ ДА НАПРАВЯТ РЕГИСТР! ВСЕ ТАЯ.
    ЗАКРИВАЙ ЗРАВ КАСА.
    ДА НЕ ПРАВАТ ДАЛАВЕРИ.

    15:36 06.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол