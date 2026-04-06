Харалан Александров: Правителство между Борисов и Радев не е възможно

Обществените дебати около българската политика отново се фокусират върху съмнения за купен вот и ерозия на доверието в изборния процес, на фона на страх и политическа несигурност.
Купеният вот
"Засега МВР се опитва да ги изгони. Примитивните и тоталитарно развитите общества, в които всички решения се взимат от едно място, не водят до развитие. Като няма да има развитие, ако няма пазар. Най-важното е да запазим конкуренцията и съревнованието. Друг е въпросът, че има форсмажорни обстоятелства, в които се налага временно да бъде суспендира стихията на пазара и да бъде регулирана, изведнъж държавата става много важна. Нещо подобно се случва в полето на деградацията на демокрацията", каза социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му едно от проявленията на този процес е отчаянието от политическия процес до степен да се интерпретира като търговия.
"Това не е ново, то съвпадна с един друг процес на деградация на политическата култура, не просто на политическия процес. Ние го наричаме хронична криза, но истината е, че започва да се подменя дълбокият смисъл на политическото. Хората спряха да го виждат като проект за по-добро бъдеще, повод за развитие, иновативни политики", допълни Александров в ефира на Bulgaria ON AIR.
Политическата кампания
Той е на мнение, че в момента наблюдаваме "известно успокояване и нормализация" в сегашната политическа кампания.
"Много се надявам да не станем свидетели на грозни гледки. Но тъй като Иисус няма да дойде да изгони търговците на гласове, налага се сами да го направим, или може би още вярваме в чудо, надявайки се, че чудото ще дойде отвън. Основното, което изследвам, не е текущият рейтинг на партиите. Ясно е, че в следващия парламент ще има пет, може би и шест участници. Фокусът ми е върху емоционалната политика и емоционалната икономика, стоящи зад политическите решения", подчерта гостът.
Според него българите на тези избори ще гласуват със страх и тревога.
"Светът стана много сложен, до голяма степен неуправляем. Страшно важна е държавата, нейните институции и тяхното добро функциониране. Моето усещане е, че целият наш елит, а в това число и европейският, се готви за вчера - за предишната война. И това много вдига тревогата, хората не го осъзнават директно. Основният фокус на вълненията около тази кампания е геополитиката. Никога не съм виждал по-леви студенти. Те говорят за големите международни корпорации. Има мощна левичарска вълна, която трябва да бъде овладяна", коментира Харалан Александров.
Програмата на Радев
Той призна, че за него една от изненадите е била, че "Прогресивна България" е представила ортодоксална неолиберална програма.
"В момента е опасно да кажеш каквото и да е, изисква се много голям кураж да заявиш, че ще променяш нещо. Отново ще имаме парламент, в който не е възможно една сила да доминира, ще се наложи да се влезе в режим на договаряне, дори ако искате на търгуване. Налага се да се нормализират институциите, да се върне легитимността и доверието, което е фатално ниско", категоричен е социалният антрополог.
"Има много голям риск да загубим доверие не само в държавата, не само в институциите, но и в самите нас. Това ще е краят на България като общество. Твърде много инвестирахме в това да се саморазрушаваме, да се радикализираме, да се мразим", заключи той.
Александров е на мнение, че правителство между Борисов и Радев не е възможно.
"Радев иска да бъде могъщ лидер, който да контролира процесите в страната и да следва неолиберална евроатлантическа линия. Костадинов говори много кротко, загрижено и казва ужасно радикални неща, но ги казва възпитано. По-морално и интелектуално зрелите политици имат дълбоко осъзнаване, че се движим по тънък лед и че сме близо до ръба.
22:46 06.04.2026
3 оня с питон.я
Коментиран от #6
22:48 06.04.2026
4 Щом са пуснали
22:52 06.04.2026
5 мунчо в затвора!
22:53 06.04.2026
6 мунчо в затвора!
До коментар #3 от "оня с питон.я":ГЕРБ, както и ППДБ и ДПС, са твърдо зад Украйна, а мунчо е путинска изтривалка, така че никога няма да се сглобят с него.Само Зарков е готов да му полегне в скута, ама той няма да влезе.
22:55 06.04.2026
14 Лицемери като всички
Асен Василев на въпроса дали ще се коалира с ПБ, срамежливо уклончиво каза, че той е за европейския път и това е окончателния му отговор на конкретния въпрос.
23:07 06.04.2026
17 На бас 👍
23:10 06.04.2026
18 звездите ми говорят
Активиран резидент препоръчан от ген.Решетников.
Коментиран от #19
23:13 06.04.2026
19 Къде ви намират
До коментар #18 от "звездите ми говорят":толкова глупави и безродни?
Коментиран от #21
23:15 06.04.2026
21 звездите ми говорят
До коментар #19 от "Къде ви намират":Заслепен си и отричаш очевидните действия на резидента, например с проекта ПП раздели про европейското общество и така си осигурява изпълнителната власт.
Коментиран от #22
23:20 06.04.2026
22 Къде ви намират
До коментар #21 от "звездите ми говорят":толкова глупави и безродни, да ви ползват за евтини глупаци по форумите? Колко трябва да се мразиш, за 5 цента да се излагаш и продаваш бъдещето?
Коментиран от #24
23:22 06.04.2026
24 звездите ми говорят
До коментар #22 от "Къде ви намират":Какво осигурява на умниците и на претендиращите радеви глашатаи 13 годишния неравностоен договор на Гълъб Донев сега от ПБ с Боташ? А квалификациите са огледало.
Коментиран от #25
23:29 06.04.2026
25 Къде ви намират
До коментар #24 от "звездите ми говорят":толкова глупави и безродни, да ви ползват за евтини глупаци по форумите? Колко трябва да се мразиш, за 5 цента да се излагаш и продаваш бъдещето?
Коментиран от #27
23:31 06.04.2026
27 звездите ми говорят
До коментар #25 от "Къде ви намират":Всеки има право да изрече мнение. С повтаряните квалификации сам се охарактеризираш пред огледалото.
Коментиран от #28
23:35 06.04.2026
28 Къде ви намират
До коментар #27 от "звездите ми говорят":толкова глупави и безродни, да ви ползват за евтини глупаци по форумите? Колко трябва да се мразиш, за 5 цента да се излагаш и продаваш бъдещето на отпадъци като ГЕРБ?
23:36 06.04.2026
