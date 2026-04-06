Харалан Александров: Правителство между Борисов и Радев не е възможно

6 Април, 2026 22:44 808 31

"Отново ще имаме парламент, в който не е възможно една сила да доминира, ще се наложи да се влезе в режим на договаряне, дори ако искате на търгуване. Налага се да се нормализират институциите, да се върне легитимността и доверието, което е фатално ниско", категоричен е социалният антрополог

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обществените дебати около българската политика отново се фокусират върху съмнения за купен вот и ерозия на доверието в изборния процес, на фона на страх и политическа несигурност.

Купеният вот
"Засега МВР се опитва да ги изгони. Примитивните и тоталитарно развитите общества, в които всички решения се взимат от едно място, не водят до развитие. Като няма да има развитие, ако няма пазар. Най-важното е да запазим конкуренцията и съревнованието. Друг е въпросът, че има форсмажорни обстоятелства, в които се налага временно да бъде суспендира стихията на пазара и да бъде регулирана, изведнъж държавата става много важна. Нещо подобно се случва в полето на деградацията на демокрацията", каза социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му едно от проявленията на този процес е отчаянието от политическия процес до степен да се интерпретира като търговия.
"Това не е ново, то съвпадна с един друг процес на деградация на политическата култура, не просто на политическия процес. Ние го наричаме хронична криза, но истината е, че започва да се подменя дълбокият смисъл на политическото. Хората спряха да го виждат като проект за по-добро бъдеще, повод за развитие, иновативни политики", допълни Александров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Политическата кампания
Той е на мнение, че в момента наблюдаваме "известно успокояване и нормализация" в сегашната политическа кампания.

"Много се надявам да не станем свидетели на грозни гледки. Но тъй като Иисус няма да дойде да изгони търговците на гласове, налага се сами да го направим, или може би още вярваме в чудо, надявайки се, че чудото ще дойде отвън. Основното, което изследвам, не е текущият рейтинг на партиите. Ясно е, че в следващия парламент ще има пет, може би и шест участници. Фокусът ми е върху емоционалната политика и емоционалната икономика, стоящи зад политическите решения", подчерта гостът.
Според него българите на тези избори ще гласуват със страх и тревога.

"Светът стана много сложен, до голяма степен неуправляем. Страшно важна е държавата, нейните институции и тяхното добро функциониране. Моето усещане е, че целият наш елит, а в това число и европейският, се готви за вчера - за предишната война. И това много вдига тревогата, хората не го осъзнават директно. Основният фокус на вълненията около тази кампания е геополитиката. Никога не съм виждал по-леви студенти. Те говорят за големите международни корпорации. Има мощна левичарска вълна, която трябва да бъде овладяна", коментира Харалан Александров.
Програмата на Радев
Той призна, че за него една от изненадите е била, че "Прогресивна България" е представила ортодоксална неолиберална програма.

"В момента е опасно да кажеш каквото и да е, изисква се много голям кураж да заявиш, че ще променяш нещо. Отново ще имаме парламент, в който не е възможно една сила да доминира, ще се наложи да се влезе в режим на договаряне, дори ако искате на търгуване. Налага се да се нормализират институциите, да се върне легитимността и доверието, което е фатално ниско", категоричен е социалният антрополог.

"Има много голям риск да загубим доверие не само в държавата, не само в институциите, но и в самите нас. Това ще е краят на България като общество. Твърде много инвестирахме в това да се саморазрушаваме, да се радикализираме, да се мразим", заключи той.
Александров е на мнение, че правителство между Борисов и Радев не е възможно.

"Радев иска да бъде могъщ лидер, който да контролира процесите в страната и да следва неолиберална евроатлантическа линия. Костадинов говори много кротко, загрижено и казва ужасно радикални неща, но ги казва възпитано. По-морално и интелектуално зрелите политици имат дълбоко осъзнаване, че се движим по тънък лед и че сме близо до ръба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 7 Отговор
    19ти април ще е новият 9ти септември !!!

    ще има всенародни тържества, манифестации и
    пионерски строеве по случай встъпването в
    длъжност на кримчо чорапа с юмручето и ушите,
    дето са големи щото митрофанова ги е дърпала

    🧦✊👂🇷🇺

    22:46 06.04.2026

  • 2 Така е!

    3 8 Отговор
    Коалицията ще бъде с педофилите, те са негови хора!

    22:47 06.04.2026

  • 3 оня с питон.я

    4 8 Отговор
    Глупости. Правителство радев - герб е най-логично от много гледни точки.

    Коментиран от #6

    22:48 06.04.2026

  • 4 Щом са пуснали

    4 4 Отговор
    тоя мазняр да говори това, считайте, че вече е уговорено.

    22:52 06.04.2026

  • 5 мунчо в затвора!

    5 5 Отговор
    Естествено, че не е възможно мунчо и Тиквата да се сглобят.Но не е възможно и каквато и да е друга сглобка на мунчо, защото никой не го ще, той няма да формира кабинет и балонът ще се спука, а на следващите избори половината от тъпаците, гласували за него, ще избягат.

    22:53 06.04.2026

  • 6 мунчо в затвора!

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "оня с питон.я":

    ГЕРБ, както и ППДБ и ДПС, са твърдо зад Украйна, а мунчо е путинска изтривалка, така че никога няма да се сглобят с него.Само Зарков е готов да му полегне в скута, ама той няма да влезе.

    22:55 06.04.2026

  • 7 Българин

    1 4 Отговор
    Правителствтото ще бъде ня ДПС, а Бойко и Радев ще го обслужват. Това е аксиома в българскта политика!

    23:00 06.04.2026

  • 8 Гражданин

    6 4 Отговор
    Докато Боко и щиши са на свобода ,и крАчка напред няма да мръдне тази страна

    23:00 06.04.2026

  • 9 Голям

    5 1 Отговор
    тупан е хараланчо!

    23:00 06.04.2026

  • 10 Стоев

    4 1 Отговор
    Кво бил казал Храни ла@инов ?

    23:01 06.04.2026

  • 11 Любо Пенев

    3 0 Отговор
    Баджо колкото беше възможен и твоят брак с бившата ми! Ти си машина за л…а .а тя манекенка!!! Що не и направи едно дете ??? Ами ясно е ,ползваш я за параван ,а се правиш на моногамен ! Всъщност си само гамен

    23:01 06.04.2026

  • 12 Обективната истина

    4 1 Отговор
    И единият и другият НЕ стават. А народът е достатъчно просто и не може да разбере Асен Василев

    23:03 06.04.2026

  • 13 Веселяка

    2 3 Отговор
    Аз мисля пак да гласувам за Пеевски 🤪 само за майтапа 😆 понеже мойте любимци Волен и Лупи и този път не участват 😂 а аз гласувам винаги само за майтапа 🤣

    23:05 06.04.2026

  • 14 Лицемери като всички

    1 3 Отговор
    Радев ще се коалира със своите шарлатани и досега не го е обявил, а лицемерно ще рече, че така е решило обществото на изборите вместо него.
    Асен Василев на въпроса дали ще се коалира с ПБ, срамежливо уклончиво каза, че той е за европейския път и това е окончателния му отговор на конкретния въпрос.

    23:07 06.04.2026

  • 15 Този с мазните бузки,

    3 1 Отговор
    пак го пуснаха да лакира сивата реалност пожарникарска. Маникюрист!

    23:08 06.04.2026

  • 16 Обективната истина

    2 1 Отговор
    И единият и другият НЕ стават. А народът е достатъчно просто и не може да разбере Асен Василев

    23:09 06.04.2026

  • 17 На бас 👍

    1 2 Отговор
    Или ще има правителство с ГЕРБ или нови избори.

    23:10 06.04.2026

  • 18 звездите ми говорят

    1 2 Отговор
    Путин има необходимост от втори Орбан и затова Радев абдикира от представителната власт на президент.
    Активиран резидент препоръчан от ген.Решетников.

    Коментиран от #19

    23:13 06.04.2026

  • 19 Къде ви намират

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "звездите ми говорят":

    толкова глупави и безродни?

    Коментиран от #21

    23:15 06.04.2026

  • 20 Тпмов

    2 0 Отговор
    Тъжно е да гледаш иначе интелигентни хора като Харалан и Дилов-син на герберастката хранилка. Тези хора можеха да постигнат повече за държавата от това да бъдат част от свинския мозъчен тръст на mukвeнuka.

    Коментиран от #30

    23:16 06.04.2026

  • 21 звездите ми говорят

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Къде ви намират":

    Заслепен си и отричаш очевидните действия на резидента, например с проекта ПП раздели про европейското общество и така си осигурява изпълнителната власт.

    Коментиран от #22

    23:20 06.04.2026

  • 22 Къде ви намират

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "звездите ми говорят":

    толкова глупави и безродни, да ви ползват за евтини глупаци по форумите? Колко трябва да се мразиш, за 5 цента да се излагаш и продаваш бъдещето?

    Коментиран от #24

    23:22 06.04.2026

  • 23 Горски

    2 0 Отговор
    От това което казва Харалан средно интелигентния човек почти нищо не разбира! Словоблъсканици и безсмислици на човек, който в стремежа си да формира обществено мнение стига до глуповати и евтини опити за манипулации,за което обаче му се плаща!Откъде?Той знае.Харалане, много се забавлявам с тебе!

    23:28 06.04.2026

  • 24 звездите ми говорят

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Къде ви намират":

    Какво осигурява на умниците и на претендиращите радеви глашатаи 13 годишния неравностоен договор на Гълъб Донев сега от ПБ с Боташ? А квалификациите са огледало.

    Коментиран от #25

    23:29 06.04.2026

  • 25 Къде ви намират

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "звездите ми говорят":

    толкова глупави и безродни, да ви ползват за евтини глупаци по форумите? Колко трябва да се мразиш, за 5 цента да се излагаш и продаваш бъдещето?

    Коментиран от #27

    23:31 06.04.2026

  • 26 няма да се дадем

    1 0 Отговор
    Помним лансирането на Радев от Шоуто на Слави и медийната поддръжка с изчегъртването на Бойко. Телевизията на Истината, шкафчетата и чекмеджетата. Налагането на Радев на изборите 2021, помним ролята на ПП и Сиела. Създаването на дясна партия със подобна на ГЕРБ позиция на важни за държавата въпроси. Всичко беше създадено за да изблъска ГЕРБ от политиката на България. Ясно прозира антибългарския заговор на Румен Радев и ПП.

    23:31 06.04.2026

  • 27 звездите ми говорят

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Къде ви намират":

    Всеки има право да изрече мнение. С повтаряните квалификации сам се охарактеризираш пред огледалото.

    Коментиран от #28

    23:35 06.04.2026

  • 28 Къде ви намират

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "звездите ми говорят":

    толкова глупави и безродни, да ви ползват за евтини глупаци по форумите? Колко трябва да се мразиш, за 5 цента да се излагаш и продаваш бъдещето на отпадъци като ГЕРБ?

    23:36 06.04.2026

  • 29 Не Знам !

    1 0 Отговор
    Всички Ли ?

    В Тая Държава !

    Са Малоумни !

    23:37 06.04.2026

  • 30 Всеки !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тпмов":

    Оценява !

    Сам !

    Възможностите Си !

    Може Би !

    Това !

    Им Е !

    Предела !

    23:40 06.04.2026

  • 31 Вън ГРАБЕЖА

    0 1 Отговор
    Банкя-лийския Бандит Б Б заедно с разни Крадци, цигани и турци и неговата партия- ГРАБЕЖ, разболява и ограбва българите както оня предател Стефан Стамболов...
    А на мястото на умрелите българи, тоя домъква араби и китайци, както мъкнеха предателите Стефан Стамболов и поп Кръстьо...

    Само Крадци, цигггани и турррци са в коалицията на грабежа- партиите ГРАБЕЖ, БКП, ИТН, ДПС и ПП.. При ПП имаше и някакви СВЕСТНИ хора, които протестираха, заедно с обедняли българи.. НО явно в ПП има и доста крадци и мошеници, като Мирчев и Божанков, които разболяват и ограбват българите и гласуват заедно с коалицията на грабежа за слагане на тяхното Израелско- еврейско ЕВРО..Тъй че трябват други партии, за да се оправим, ние българите.

    А самото ЕВРО е направено за да излъжат и ОГРАБЯТ българите..
    Дори монета от 10 стотинки се ВИЖДА по- добре и се различава, отколкото монета от 1 евро..
    А монетите от 5,10,20 и 50 цента изобщо НЕ може да ги видиш и различиш..
    Циганско- турска- еврейска ИЗМАМА направена от партиите- ГРАБЕЖ на ББ, БКП, ИТН, ДПС и ПП ДБ !

    23:46 06.04.2026

