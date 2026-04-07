Започва изплащането на пенсиите и великденските добавки

Изплащането на пенсиите през април т.г. чрез пощенските станции ще започне днес, 7 април, и ще завърши на 20 април, понеделник. Преводите на сумите за априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).
Заедно с пенсионните плащания за април 2026 г. ще бъдат изплатени и великденските добавки към пенсиите на най-нуждаещите се пенсионери. Според решението на Министерския съвет по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.
Общо 1 606 000 български пенсионери ще бъдат подкрепени с т. нар. великденски надбавки, заяви в началото на март служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.
Информацията за извършваните от НОИ плащания се публикува в рубриката „Календар на плащанията“ на интернет страницата на ведомството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
08:13 07.04.2026
2 Гого
08:14 07.04.2026
3 честен ционист
Какви ви EUR 390? Стотици хил пенсионери в България получават по EUR 219.
Коментиран от #20
08:18 07.04.2026
4 между другото
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кило свински вратни пържоли (с кост) излиза по-скъпо - 28 €.
Коментиран от #5
08:19 07.04.2026
5 телешкото е още по-скъпо
До коментар #4 от "между другото":Килограм телешки котлет е 34 €.
08:23 07.04.2026
7 Някои които са над тази сума
И с основание
Други пък без стаж накрая получават минимална като тях ако и да са бъхтали цял живот
08:25 07.04.2026
8 тиририрам
До коментар #6 от "ДЕЖ ФМ ПАЗАРДЖИК":Най ми е кеф, че наближава 19-ти април и ще търкаляме 🎃 по калдъръм.
08:26 07.04.2026
9 Сега съм пред ужасна
Коментиран от #21
08:28 07.04.2026
13 Петров
Коментиран от #14
08:39 07.04.2026
14 Чугунените кратуни се обадиха!
До коментар #13 от "Петров":Мрънкалата може да покажете един ден в годината солидарност с по-бедните от вас, но дори и тогава намирате повод да мрънкате!
08:44 07.04.2026
15 Откакто Кокора стана министър
Нито глас за еврейоатлантическите партии!!!
08:49 07.04.2026
16 Кликайте, така ще ви преброя!
09:27 07.04.2026
17 Бойко
Овцете: - Даа
Реален случай. Не е виновен ББ, а народът ни е глупав.
09:41 07.04.2026
18 Цените обраха всички добавки
09:58 07.04.2026
19 До Сега Вярвахте !
В Лъжите !
На Управляващите !
Сега !
Ще Броите !
Стотинките !
10:26 07.04.2026
20 Тези пенсионери
До коментар #3 от "честен ционист":са имали за шеф някое алчно ев..йче което ги е осигурявало на МРЗ. Ако нямат и пълен трудов стаж такава е пенсията.
11:55 07.04.2026
21 Не се прави на ударен,
До коментар #9 от "Сега съм пред ужасна":по времето на вашия Жан Виденов заплатата ми беше 10€, сега се цупите за 50€ добавка към пенсията.
11:58 07.04.2026