Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Започва изплащането на пенсиите и великденските добавки

7 Април, 2026 08:10 1 333 21

Според решението на Министерския съвет по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изплащането на пенсиите през април т.г. чрез пощенските станции ще започне днес, 7 април, и ще завърши на 20 април, понеделник. Преводите на сумите за априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Заедно с пенсионните плащания за април 2026 г. ще бъдат изплатени и великденските добавки към пенсиите на най-нуждаещите се пенсионери. Според решението на Министерския съвет по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Общо 1 606 000 български пенсионери ще бъдат подкрепени с т. нар. великденски надбавки, заяви в началото на март служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Информацията за извършваните от НОИ плащания се публикува в рубриката „Календар на плащанията“ на интернет страницата на ведомството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Кило агнешко е 20 евро.Като 600 грама е кокала.

    Коментиран от #4

    08:13 07.04.2026

  • 2 Гого

    23 0 Отговор
    Еднократно 50 евро, скъсаха им джобовете.

    08:14 07.04.2026

  • 3 честен ционист

    15 20 Отговор
    "390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година"

    Какви ви EUR 390? Стотици хил пенсионери в България получават по EUR 219.

    Коментиран от #20

    08:18 07.04.2026

  • 4 между другото

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кило свински вратни пържоли (с кост) излиза по-скъпо - 28 €.

    Коментиран от #5

    08:19 07.04.2026

  • 5 телешкото е още по-скъпо

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "между другото":

    Килограм телешки котлет е 34 €.

    08:23 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някои които са над тази сума

    18 1 Отговор
    със стотинка се жалват
    И с основание
    Други пък без стаж накрая получават минимална като тях ако и да са бъхтали цял живот

    08:25 07.04.2026

  • 8 тиририрам

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "ДЕЖ ФМ ПАЗАРДЖИК":

    Най ми е кеф, че наближава 19-ти април и ще търкаляме 🎃 по калдъръм.

    08:26 07.04.2026

  • 9 Сега съм пред ужасна

    14 0 Отговор
    дилема след тая добавка! Къде да отида на почивка, на Малдивите или Аспен, Колорадо... Но за да не се двоумя много - много ще отида на село и да харча на воля двайсте евро, дето ми даде държавата, ама не за горивито, а към пенсията... За гориво не ми отпусна щото кола немам!

    Коментиран от #21

    08:28 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Петров

    18 3 Отговор
    Който е работил 42 години и съвестно се е осигурявал - няма добавки. Който е лежал или е бил милиционер без осигуровки - има надбавки

    Коментиран от #14

    08:39 07.04.2026

  • 14 Чугунените кратуни се обадиха!

    2 12 Отговор

    До коментар #13 от "Петров":

    Мрънкалата може да покажете един ден в годината солидарност с по-бедните от вас, но дори и тогава намирате повод да мрънкате!

    08:44 07.04.2026

  • 15 Откакто Кокора стана министър

    13 2 Отговор
    получаването на нещо като пенсии стана новина.

    Нито глас за еврейоатлантическите партии!!!

    08:49 07.04.2026

  • 16 Кликайте, така ще ви преброя!

    0 1 Отговор
    Злобните чугуни атакуват!😄

    09:27 07.04.2026

  • 17 Бойко

    5 0 Отговор
    - Ама си получавате си по 50 лева Великденски надбавки, нали? Хехе
    Овцете: - Даа

    Реален случай. Не е виновен ББ, а народът ни е глупав.

    09:41 07.04.2026

  • 18 Цените обраха всички добавки

    5 0 Отговор
    Мафията краде здраво

    09:58 07.04.2026

  • 19 До Сега Вярвахте !

    4 0 Отговор
    До Сега Вярвахте !

    В Лъжите !

    На Управляващите !

    Сега !

    Ще Броите !

    Стотинките !

    10:26 07.04.2026

  • 20 Тези пенсионери

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    са имали за шеф някое алчно ев..йче което ги е осигурявало на МРЗ. Ако нямат и пълен трудов стаж такава е пенсията.

    11:55 07.04.2026

  • 21 Не се прави на ударен,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сега съм пред ужасна":

    по времето на вашия Жан Виденов заплатата ми беше 10€, сега се цупите за 50€ добавка към пенсията.

    11:58 07.04.2026

