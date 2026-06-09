Социалният министър: Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени със 7,8%

Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени със 7,8%. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която е и член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, преди заседанието на надзорниците, предават от БТА.
Надзорният съвет заседава, за да утвърди осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на миналата година.
„Изчисленията показват, че решението ще бъде взето. По този начин, заедно с решението, прието миналата седмица от Народното събрание за минималната пенсия, както и с моето предложение социалната пенсия за старост да бъде увеличена със същия процент, ще се затвори кръгът на всички форми и пенсии, които ще получат еднакво процентно увеличение“, добави тя.
По думите ѝ така ще се осигури еднакво третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
Според разчетите осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., със 7,8% ще струва с 513 млн. евро повече, а увеличението на социалната пенсия за старост ще струва с 9,8 млн. евро повече на бюджета през настоящата година. Тези средства ще бъдат планирани и предложени в законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., допълни тя.
От отпадането на ковид добавката за новите пенсионери ще бъдат спестени около 13 млн. евро. Но не говорим за спестявания, а за възстановяване на функцията, която има една осигурителна система. В нея отношенията не могат да включват допълнителни добавки, които са функция на социалната система. Ще предложим през следващата година пенсионната система да остане устойчива и предвидима и да се основава на принципа, на който е замислена, а именно: принос – права.
Няма опасност през юли хората да не получат увеличените си пенсии, увери министър Ефремова. Тя посочи, че цялото правителство работи за осигуряването на достатъчен ресурс, така че всички да получат навреме пенсиите и социалните плащания.
В момента се обсъждат всички параметри на бюджета за 2026 г., така че решенията за различните уязвими групи предстои да бъдат взети след съответните разчети и анализи, каза министър Ефремова в отговор на въпрос дали ще има нов размер на енергийното подпомагане за хората.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
14:36 09.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:38 09.06.2026
3 Делю Хайдутин
14:38 09.06.2026
4 Габровският
14:38 09.06.2026
5 Анонимен
14:39 09.06.2026
6 Бойко и шиши
14:39 09.06.2026
7 Дориана
14:39 09.06.2026
8 Пенсионер
14:41 09.06.2026
9 Поредното
14:42 09.06.2026
10 Делю Хайдутин
14:43 09.06.2026
11 Много хитро
Точно затова го наричат швейцарско защото е в полза само на богатите.
14:47 09.06.2026
12 честен ционист
14:47 09.06.2026
13 Селянин
14:48 09.06.2026
14 Цвете
14:48 09.06.2026
15 Тази новина " ли
Коментиран от #32
14:49 09.06.2026
16 Само
14:49 09.06.2026
17 Роки
14:50 09.06.2026
18 Мащеха родина
14:51 09.06.2026
19 Това е като плоския данък
14:52 09.06.2026
20 Цвете
14:52 09.06.2026
21 Пенсионер от 1 ян 2026
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нищо ли няма да получи?
14:53 09.06.2026
22 Цвете
14:54 09.06.2026
23 Вие сте мизерници и лъжци
14:55 09.06.2026
24 Пешо
14:56 09.06.2026
25 Итн
14:58 09.06.2026
26 Какво
Коментиран от #29
14:59 09.06.2026
27 Единствено справедливо беше ковид
Коментиран от #31
15:01 09.06.2026
28 Самуил
15:02 09.06.2026
29 честен ционист
До коментар #26 от "Какво":Много си е запазена жената.
15:03 09.06.2026
30 Хасково
15:05 09.06.2026
31 честен ционист
До коментар #27 от "Единствено справедливо беше ковид":Ковид добавката беше замислена, за да стимулира пенсионерите да се ваксинират, но така и не й дойде на дневен ред истинския замисъл. Трябваше да бъде преустановена за неваксинираните пенсионери.
Коментиран от #34
15:05 09.06.2026
32 На морето вече пета година
До коментар #15 от "Тази новина " ли":Било пълно с украинци. Аз бях само през 2023 година а преди това през 2012 но тогава бях на работа там.
15:06 09.06.2026
33 Тая нормална
15:10 09.06.2026
34 Нещо не схващаш поантата
До коментар #31 от "честен ционист":Системно дрънкаш празни приказки лаф да става. Не искам да те обидя , но мнението ми има ясно изразена поанта. Ти ме репликираш съвсем в друга посока....
Коментиран от #38
15:10 09.06.2026
35 Не Мислех !
Може да Бъде !
Толкова !
Сбъркана !
Държава !
Коментиран от #36
15:17 09.06.2026
36 Пък Как Няма !
До коментар #35 от "Не Мислех !":Пък Как Няма !
Едно Нещо !
Което Да не е !
Сбъркано !
Коментиран от #37
15:19 09.06.2026
37 От Чистач !
До коментар #36 от "Пък Как Няма !":До Президент !
15:20 09.06.2026
38 честен ционист
До коментар #34 от "Нещо не схващаш поантата":Реплилирам те във важната част, не за някакъв си елементарен % за сегрегация, който се чудите справед ли е, не е ли. Много ясно, че всяка тоталитарна власт ще се мъчи да накъси първо най-многобройните и най-безащитните прослойки от обществото. Процентът на индексация е един елементарен начин за това.
15:31 09.06.2026
39 защо лъжете
15:32 09.06.2026