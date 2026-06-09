Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Социалният министър: Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени със 7,8%

Социалният министър: Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени със 7,8%

9 Юни, 2026 14:35 1 050 39

  • наталия ефремова-
  • пенсии-
  • 2025 г.-
  • отпуснати-
  • увеличение

„Изчисленията показват, че решението ще бъде взето. По този начин, заедно с решението, прието миналата седмица от Народното събрание за минималната пенсия, както и с моето предложение социалната пенсия за старост да бъде увеличена със същия процент, ще се затвори кръгът на всички форми и пенсии, които ще получат еднакво процентно увеличение“, добави министър Наталия Ефремова

Социалният министър: Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени със 7,8% - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени със 7,8%. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която е и член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, преди заседанието на надзорниците, предават от БТА.

Надзорният съвет заседава, за да утвърди осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на миналата година.

„Изчисленията показват, че решението ще бъде взето. По този начин, заедно с решението, прието миналата седмица от Народното събрание за минималната пенсия, както и с моето предложение социалната пенсия за старост да бъде увеличена със същия процент, ще се затвори кръгът на всички форми и пенсии, които ще получат еднакво процентно увеличение“, добави тя.

По думите ѝ така ще се осигури еднакво третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.

Според разчетите осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., със 7,8% ще струва с 513 млн. евро повече, а увеличението на социалната пенсия за старост ще струва с 9,8 млн. евро повече на бюджета през настоящата година. Тези средства ще бъдат планирани и предложени в законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., допълни тя.

От отпадането на ковид добавката за новите пенсионери ще бъдат спестени около 13 млн. евро. Но не говорим за спестявания, а за възстановяване на функцията, която има една осигурителна система. В нея отношенията не могат да включват допълнителни добавки, които са функция на социалната система. Ще предложим през следващата година пенсионната система да остане устойчива и предвидима и да се основава на принципа, на който е замислена, а именно: принос – права.

Няма опасност през юли хората да не получат увеличените си пенсии, увери министър Ефремова. Тя посочи, че цялото правителство работи за осигуряването на достатъчен ресурс, така че всички да получат навреме пенсиите и социалните плащания.

В момента се обсъждат всички параметри на бюджета за 2026 г., така че решенията за различните уязвими групи предстои да бъдат взети след съответните разчети и анализи, каза министър Ефремова в отговор на въпрос дали ще има нов размер на енергийното подпомагане за хората.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    А за тази година?

    Коментиран от #21

    14:36 09.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    изберете мен-тегля 100 милиарда борч и ги увеличавам с 20 процента

    14:38 09.06.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    7 1 Отговор
    Дано се здравите с тези 13 милиона откраднати от пенсионерите!

    14:38 09.06.2026

  • 4 Габровският

    13 2 Отговор
    Преди изборите друга песен пеехте

    14:38 09.06.2026

  • 5 Анонимен

    8 2 Отговор
    Много много пари отпускате на вашите гласоподаватели Ама много пари регресите

    14:39 09.06.2026

  • 6 Бойко и шиши

    6 1 Отговор
    Нова серия от новият сезон

    14:39 09.06.2026

  • 7 Дориана

    4 9 Отговор
    Чудесно това е добра новина за пенсионерите , за ужас на Борисов .

    14:39 09.06.2026

  • 8 Пенсионер

    7 1 Отговор
    Ще ви купя 7-8 свещи

    14:41 09.06.2026

  • 9 Поредното

    6 1 Отговор
    Проклятие за България

    14:42 09.06.2026

  • 10 Делю Хайдутин

    8 1 Отговор
    Да ви приседнат тези 13 млн от пенсионерите!

    14:43 09.06.2026

  • 11 Много хитро

    8 3 Отговор
    Увеличението в проценти прави богатите по богати а бедните по бедни съпоставено спрямо богатите .
    Точно затова го наричат швейцарско защото е в полза само на богатите.

    14:47 09.06.2026

  • 12 честен ционист

    5 1 Отговор
    Министърката защо не си изписва името, както е правилно Наталья?

    14:47 09.06.2026

  • 13 Селянин

    6 1 Отговор
    7.8 да ви го сложат на удобно място

    14:48 09.06.2026

  • 14 Цвете

    7 2 Отговор
    КОЛКО СЪРЦЕРАЗДИРАТЕЛНО ?! НА ВАС ПО КОЛКО ПРОЦЕНТА СИ ВДИГНАХТЕ ЗАПЛАТИТЕ ПРЕДИ СЕДМИЦА? " БЛАГОДАРЯ " ЗА ЖАЛКИТЕ ВИ " ВЪЗМОЖНОСТИ " ,КОИТО ВИ СЕ КЪСАТ ОТ СЪРЦЕТО. 🤷‍♀️🤦‍♂️🤔🇧🇬🤦‍♂️

    14:48 09.06.2026

  • 15 Тази новина " ли

    8 1 Отговор
    от миналата година ни съобщава пореднана " кал..... ка. Тези 7.8 % вече ги сънуваме. Защо не каже обаче, че 10 млн. украински пенсионери са получили увеличение на пенсийте с 12.1 % и то не от 01.юли , а от 01.май.

    Коментиран от #32

    14:49 09.06.2026

  • 16 Само

    6 6 Отговор
    Асен В. Мисли реално за доходите на хората

    14:49 09.06.2026

  • 17 Роки

    7 1 Отговор
    Ръстът на цените на продукти и услуги достига 130%!

    14:50 09.06.2026

  • 18 Мащеха родина

    10 4 Отговор
    Взема от нас дава на Украйна

    14:51 09.06.2026

  • 19 Това е като плоския данък

    6 3 Отговор
    Увеличението в проценти води до геометрична прогресия. Богатите стават още по богати а бедните още по бедни. Ако искаме справедливост трябва увеличението да е в аритметична прогресия. Но почти никога не го правя. Не знам защо. ....

    14:52 09.06.2026

  • 20 Цвете

    5 3 Отговор
    КОЛКО СЪРЦЕРАЗДИРАТЕЛНО ?! НА ВАС ПО КОЛКО ПРОЦЕНТА СИ ВДИГНАХТЕ ЗАПЛАТИТЕ ПРЕДИ СЕДМИЦА? " БЛАГОДАРЯ " ЗА ЖАЛКИТЕ ВИ " ВЪЗМОЖНОСТИ " ,КОИТО ВИ СЕ КЪСАТ ОТ СЪРЦЕТО. 🤷‍♀️🤦‍♂️🤔🇧🇬🤦‍♂️Я ДА ТЕ ПОПИТАМ, ДО КОГА С ТАЗИ " ШВЕЙЦАРСКА " ИГРА ЩЕ ТАНЦУВАТЕ ПО НЕРВИТЕ НИ? ШВЕЙЦАРИЯ РАЗБРА, ЧЕ БОГАТИТЕ ПО БОГАТИ, А БЕДНИТЕ ПО БЕДНИ ? ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА ,НАЛИ? 🎭🌬🤷‍♀️🇧🇬🤦‍♂️

    14:52 09.06.2026

  • 21 Пенсионер от 1 ян 2026

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нищо ли няма да получи?

    14:53 09.06.2026

  • 22 Цвете

    3 3 Отговор
    КОЛКО СЪРЦЕРАЗДИРАТЕЛНО ?! НА ВАС ПО КОЛКО ПРОЦЕНТА СИ ВДИГНАХТЕ ЗАПЛАТИТЕ ПРЕДИ СЕДМИЦА? " БЛАГОДАРЯ " ЗА ЖАЛКИТЕ ВИ " ВЪЗМОЖНОСТИ " ,КОИТО ВИ СЕ КЪСАТ ОТ СЪРЦЕТО. 🤷‍♀️🤦‍♂️🤔🇧🇬🤦‍♂️Я ДА ТЕ ПОПИТАМ, ДО КОГА С ТАЗИ " ШВЕЙЦАРСКА " ИГРА ЩЕ ТАНЦУВАТЕ ПО НЕРВИТЕ НИ? ШВЕЙЦАРИЯ РАЗБРА, ЧЕ БОГАТИТЕ ПО БОГАТИ, А БЕДНИТЕ ПО БЕДНИ ? ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА ,НАЛИ? 🎭🌬🤷‍♀️🇧🇬🤦‍♂️

    14:54 09.06.2026

  • 23 Вие сте мизерници и лъжци

    6 1 Отговор
    Безсрамници

    14:55 09.06.2026

  • 24 Пешо

    3 1 Отговор
    За това ли бяха протестит, за това ли му гласувахме пълно доверие?

    14:56 09.06.2026

  • 25 Итн

    3 1 Отговор
    Номер две

    14:58 09.06.2026

  • 26 Какво

    2 1 Отговор
    Да очакваме от дрът комунист

    Коментиран от #29

    14:59 09.06.2026

  • 27 Единствено справедливо беше ковид

    4 3 Отговор
    Добавката но само първата година защото това е пример за увеличаване на пенсиите в аритметична прогресия което е справедливо. Но то беше само първата година. После почнаха пак да увеличават по така нареченото "швейцарско" правило в геометрична прогресия тоест високите заплати и пенсии да стават по високи а ниските по ниски относително. Това е неприемливо защото е несправедливо.

    Коментиран от #31

    15:01 09.06.2026

  • 28 Самуил

    4 1 Отговор
    Под шапката коса и акъл не вирее а само далавери

    15:02 09.06.2026

  • 29 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Какво":

    Много си е запазена жената.

    15:03 09.06.2026

  • 30 Хасково

    0 0 Отговор
    Били са много бройки и затова няма пари за повече е тяхната политика

    15:05 09.06.2026

  • 31 честен ционист

    0 6 Отговор

    До коментар #27 от "Единствено справедливо беше ковид":

    Ковид добавката беше замислена, за да стимулира пенсионерите да се ваксинират, но така и не й дойде на дневен ред истинския замисъл. Трябваше да бъде преустановена за неваксинираните пенсионери.

    Коментиран от #34

    15:05 09.06.2026

  • 32 На морето вече пета година

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тази новина " ли":

    Било пълно с украинци. Аз бях само през 2023 година а преди това през 2012 но тогава бях на работа там.

    15:06 09.06.2026

  • 33 Тая нормална

    4 2 Отговор
    ли е? Служебният министър Хасан Адемов отдавна го каза същото. Той е най - добрият експерт през годините. Радев и сбирщината му от калинки се чудят как да намалят всичко, за да върнат парите на олигарсите за скъпата си кампания.

    15:10 09.06.2026

  • 34 Нещо не схващаш поантата

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "честен ционист":

    Системно дрънкаш празни приказки лаф да става. Не искам да те обидя , но мнението ми има ясно изразена поанта. Ти ме репликираш съвсем в друга посока....

    Коментиран от #38

    15:10 09.06.2026

  • 35 Не Мислех !

    2 1 Отговор
    Че България !

    Може да Бъде !

    Толкова !

    Сбъркана !

    Държава !

    Коментиран от #36

    15:17 09.06.2026

  • 36 Пък Как Няма !

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Не Мислех !":

    Пък Как Няма !

    Едно Нещо !

    Което Да не е !

    Сбъркано !

    Коментиран от #37

    15:19 09.06.2026

  • 37 От Чистач !

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Пък Как Няма !":

    До Президент !

    15:20 09.06.2026

  • 38 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Нещо не схващаш поантата":

    Реплилирам те във важната част, не за някакъв си елементарен % за сегрегация, който се чудите справед ли е, не е ли. Много ясно, че всяка тоталитарна власт ще се мъчи да накъси първо най-многобройните и най-безащитните прослойки от обществото. Процентът на индексация е един елементарен начин за това.

    15:31 09.06.2026

  • 39 защо лъжете

    2 0 Отговор
    Защо лъжете, че всички пенсии се индексират - тези с въведения таван не получават нищо. Махнете тоя срамен таван, за да могат енергетици и миньори да си получават заслужените пенсии, а не да ги ощетявате. Защо няма таван на депутатските заплати, а си ги индексирате на всеки 3 месеца?

    15:32 09.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол