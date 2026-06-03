Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

"Новият дълг е неизбежен. Правителството взе решение днес за таван на дълга от 3,8 млрд. евро". Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерски съвет.

Донев заяви, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли.

По думите му Народното събрание трябва да го гласува до 20 юни.

Вицепремиерът обвини служебното правителство на Андрей Гюров, че е прехвърлило „горещия картоф“ към редовното правителство.

"Кабинетът поема своята отговорност, колкото и да е сложна ситуацията, в която се вземат трудни решения за орязване на разходите", заяви Гълъб Донев и добави, че ако обществото е готово може да се стигне до замразяване на доходите.