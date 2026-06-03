Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

"Новият дълг е неизбежен. Правителството взе решение днес за таван на дълга от 3,8 млрд. евро". Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерски съвет.
Донев заяви, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли.
По думите му Народното събрание трябва да го гласува до 20 юни.
Вицепремиерът обвини служебното правителство на Андрей Гюров, че е прехвърлило „горещия картоф“ към редовното правителство.
"Кабинетът поема своята отговорност, колкото и да е сложна ситуацията, в която се вземат трудни решения за орязване на разходите", заяви Гълъб Донев и добави, че ако обществото е готово може да се стигне до замразяване на доходите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #84
13:13 03.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
13:14 03.06.2026
4 Да....
Криминално вкарване е престъпление
Национална измама!
Защо, бе?!
Коментиран от #14, #98
13:14 03.06.2026
5 АНТИ-КОМУНИ$Т
ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #38, #42, #80
13:15 03.06.2026
6 Бай Араб
Коментиран от #93
13:16 03.06.2026
7 Мразя лалугери!
И грозната селянка , обслужвала Славуца десет години, която го придружава
Коментиран от #29
13:16 03.06.2026
8 хаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":"Нашата партия"
артията на Шкембеджиите и Сервитьорите?
Хайде вади документите за незаконното присвояване на 300 млрд тогава!
И да не е във вид на кръчмарска "сметка".
Коментиран от #16
13:17 03.06.2026
9 Делю Хайдутин
13:18 03.06.2026
10 След октомври оставка
Коментиран от #85
13:18 03.06.2026
11 Кажете
Коментиран от #57
13:18 03.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боташ
13:19 03.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Таван имат САШтинците, ама и те го вдигат всяка година сякаш е лятно кино😉
13:19 03.06.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #8 от "хаха":Внесли сме документи при Радев откъде да конфискува 300 млрд.Да действа
Коментиран от #22
13:19 03.06.2026
17 БеГемот
13:20 03.06.2026
18 Стойко
Която фалира България за 1 месец!
Оставка - съд - затвор!
По големи крадци и некадърници България не е имала в своята история!
Коментиран от #23, #41, #91
13:20 03.06.2026
19 Това За Днеска !
13:20 03.06.2026
20 Пламен
13:22 03.06.2026
21 ДрайвингПлежър
И ако взимате заем да платите за юли кво ще правим от август-септември нататък?!!!
Коментиран от #61
13:22 03.06.2026
22 хаха
До коментар #16 от "Последния Софиянец":"Внесли сме документи при Радев откъде да конфискува "
Няма такова нещо "откъде да конфискува" кръчмар кухорог!
ЗЛОУПОТРЕБИ на стойност 300 млрд. Тоест документация за незаконно присвояване на 300 млрд (която да мине в съда). Празноглавец с празноглавците.
13:22 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Нима мислехте,
13:24 03.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Цървул
Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .
Коментиран от #33
13:24 03.06.2026
27 същата работа
за ОПТтата като има.
13:24 03.06.2026
28 Ти ако си дебил
До коментар #14 от "хаха":Не ни приравнявай към себе си
13:27 03.06.2026
29 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #7 от "Мразя лалугери!":А$ $ЪМ ОТ БУРГА$ И $ЪМ ЧИ$ТА иТАЛЯНКА(рИМЛЯНКА-ром ка), А Н€ $и ган ка!
р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
13:27 03.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Лизач
До коментар #23 от "хаха":Радевски, вониш ..
Коментиран от #34
13:29 03.06.2026
32 Гарга
13:29 03.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Простакеса Деса
До коментар #34 от "хаха":Ромка, затова и Радко е филмиран с невръстни от същия етнос.
Верен, ха ха ха..
13:33 03.06.2026
36 Пламен
Ще има ли , или ви страх че Черепа ще ви бие ?
13:33 03.06.2026
37 Компот
Надявам се на разум при всички политици и от управляващи и от опозиция за да се измъкнем от тресавището в което потъваме.
Коментиран от #39
13:33 03.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Не , бе
До коментар #37 от "Компот":Те всички са заедно..
Чистим
Понял?
13:35 03.06.2026
40 Тома
13:35 03.06.2026
41 Компот
До коментар #18 от "Стойко":Брей, фалира държавата за един месец?
Тичай да поплачеш на рамото бойково, може и той да поплаче на твоето, ще Ви олекне!
И вземи кажи как фалира държавата за този един месец? Какво направи? Иначе го приемам като празнословие!
13:37 03.06.2026
42 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #5 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
Коментиран от #44, #45, #49
13:37 03.06.2026
43 Дани
Коментиран от #51, #60
13:37 03.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пловдив
13:39 03.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мнение
Коментиран от #59
13:39 03.06.2026
49 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #42 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":МОЛО Д€Ц, МО ЛО Д€Ц, ДОБР€ ,Ч€ Л . П . Х ВАШ "О ГУ Р€Ц"!
13:39 03.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Компот
До коментар #43 от "Дани":За един месец не става, пък и не е работа на правителството да върши такива неща! Бягай питай прокуратурата и съда защо мафиотите крадци не са в затвора!
13:40 03.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 604
13:41 03.06.2026
54 Имаше песен
13:41 03.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Неизбежно погребват България
Англичаните така постъпват..
Чакам го..
Народът ще те" възмезди"
Коментиран от #68
13:41 03.06.2026
57 Манчо
До коментар #11 от "Кажете":В БНБ бе умник , стига писа глупости !Той не може да се харчи , както писаха някакви идиоти преди време ! Не може да се дава на правителствата да го похарчат ! На теб за какво ти е този резерв ?
13:41 03.06.2026
58 Сириознуу?
Коментиран от #62
13:41 03.06.2026
59 604
До коментар #48 от "Мнение":Недей намесва Ружа!
13:42 03.06.2026
60 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #43 от "Дани":ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
Коментиран от #64
13:42 03.06.2026
61 Стенли
До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":Ще духане супата, опс постната пица, мен друго ме тревожи , цените продължават да растат, вчера гледам в Билла кило лимони седем лева и петдесет стотинки , и друго ми прави впечатление, че вече дори и промоциите са с по скъпи цени от предния месец, мисля си , че ни предстоят много добри времена
Коментиран от #66
13:42 03.06.2026
62 604
До коментар #58 от "Сириознуу?":Не 2/3 ще ходят по лихвите на предишните можачи!
Коментиран от #67
13:43 03.06.2026
63 Компира
13:45 03.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ДрайвингПлежър
До коментар #61 от "Стенли":Не бе как... привижда ти се! Ти пък... Хората взеха мерки! Ша направят сайт да гледаш!
Коментиран от #72
13:49 03.06.2026
67 Така ли?
До коментар #62 от "604":ЛЪЖЕШ!Това,което твърдиш не го казва Гълъба.Ако беше така,нямаше да пропусне да го каже!!!
Коментиран от #70
13:49 03.06.2026
68 604
До коментар #56 от "Неизбежно погребват България":Още не почнал възмездие искаш..ама не от когото се накъка
13:50 03.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 604
До коментар #67 от "Така ли?":Сещай съ ко да ти казват оня с големити зъркали прасна 9 вятка за добро утро!
13:51 03.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Стенли
До коментар #66 от "ДрайвингПлежър":Да точно и се чувствам толкова богат в клуба на богатите 😁
13:52 03.06.2026
73 Ууууу
13:52 03.06.2026
74 Народа
13:52 03.06.2026
75 Видял
13:57 03.06.2026
76 !!!?
НАРОДЕ, защо не ходи за гъби, вместо да гласуваш за "Спасителя" !!!?
Коментиран от #81
13:57 03.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Сбъркана работа
- по милион на ден за Боташ има;
- За 800 000 ТЕЛКове има;
- За 200 000 администрация има и бонуси;
- За партиите субсидии, за депутатите увеличения, за полицията двойни заплати, за шефовете на болници по 100к месечно... е, откъде за пенсии - ами със заем, дето ще плащат децата и внуците им с лихвите!
14:08 03.06.2026
79 Ха,ха
До коментар #71 от "сами си го избрахте":Като върнат ограбеното с лихвите🐷😂😂
14:08 03.06.2026
80 9689
До коментар #5 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":Отивай целувай мутрата и шопара тук там.
14:09 03.06.2026
81 Aлфа Bълкът
До коментар #76 от "!!!?":Тоя пак щеше да си управлява, онова ококорено човече Кандев им разбута схемите да може Радев да вземе мнозинство. Тоя какво друго направи?
Вкара прокурорския син в затвора дето поне ходеше да бие кварталните мутри и това е.
14:09 03.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Един
Коментиран от #89
14:10 03.06.2026
84 Напълно "избежен" е той дългът,
До коментар #1 от "хаха":ама се правите на луди. Орязване и замръзяване на доходите са две съвсем различни неща. Явно няма желание за промяна и се продължава по стария път.
14:10 03.06.2026
85 Гласували са , избрали са.
До коментар #10 от "След октомври оставка":Каквото било , било ! Сега имат правото да си попсуват на воля.
14:15 03.06.2026
86 АманДа
14:19 03.06.2026
87 КОГА ША ИЗКАРАТ ПУУУБЛИЧНА
14:23 03.06.2026
88 стига бе
До коментар #82 от ",,,,,,":Все още може да прави коремно, надявам се.
14:24 03.06.2026
89 открай време
До коментар #83 от "Един":над 50% от парите за пенсии идват от държавния Бюджет. Популиста Асен Василев направи така, че държавата дори няма пари да покрие тези разходи и е принудена да тегли заеми срещу лихва.
14:26 03.06.2026
90 Главата на рибата се е вмирисала...
14:27 03.06.2026
91 Боздуган
До коментар #18 от "Стойко":ТИ НОРМАЛЕН ЛИ СИ>?
Коментиран от #94, #95
14:29 03.06.2026
92 Гъдьо Гедев
14:29 03.06.2026
93 УЖАС!
До коментар #6 от "Бай Араб":Комунистът Радев се наа.ка, като Путин!
14:30 03.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Пaцyул ....
До коментар #91 от "Боздуган":Много нормален е дори за разлика от мiиризлiииив пaцyyул тънещ в изпрaжнeнията си
14:31 03.06.2026
96 Вбесен данъкоплатец
14:32 03.06.2026
97 избежен, избежен е
Коментиран от #101
14:33 03.06.2026
98 Тя не е виновна
До коментар #4 от "Да....":руските протежета са виновни
14:34 03.06.2026
99 Ами сега?
Толкова са ни задълженията към Боташ за да можем да променим условията на договора или да го прекратим ли?
14:42 03.06.2026
100 Васил
14:43 03.06.2026
101 2367
До коментар #97 от "избежен, избежен е":От 10 държвни бюрократа 7 са безполезни. КЪШ!
120 депутати вместо 240
Не ни трябват асистенти на зам. министъри...както и зам. Министри
14:49 03.06.2026
102 Пепи
15:14 03.06.2026