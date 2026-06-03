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Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

3 Юни, 2026 13:12 1 943 102

  • гълъб донев-
  • пенсии-
  • нов дълг-
  • разходи

Финансовият министър заяви, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли

Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Новият дълг е неизбежен. Правителството взе решение днес за таван на дълга от 3,8 млрд. евро". Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерски съвет.

Донев заяви, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли.

По думите му Народното събрание трябва да го гласува до 20 юни.

Вицепремиерът обвини служебното правителство на Андрей Гюров, че е прехвърлило „горещия картоф“ към редовното правителство.

"Кабинетът поема своята отговорност, колкото и да е сложна ситуацията, в която се вземат трудни решения за орязване на разходите", заяви Гълъб Донев и добави, че ако обществото е готово може да се стигне до замразяване на доходите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    32 15 Отговор
    Вдигай данъците и осигуровките! И това е неизбежно.

    Коментиран от #84

    13:13 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    30 8 Отговор
    Нашата партия ДНК е внесла списък с 15 000 олигарси от които да се вземат 300 млрд.

    Коментиран от #8

    13:14 03.06.2026

  • 4 Да....

    35 32 Отговор
    И защо не излезне от Еврозоната?
    Криминално вкарване е престъпление
    Национална измама!
    Защо, бе?!

    Коментиран от #14, #98

    13:14 03.06.2026

  • 5 АНТИ-КОМУНИ$Т

    34 16 Отговор
    гъ лъб € ЗА ЗАТВОРА, ЗАРАДИ АНТИ-ДОГОВОРА $ "БО ТАШ"!
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #38, #42, #80

    13:15 03.06.2026

  • 6 Бай Араб

    37 10 Отговор
    Оправя се,оправя се,държавата вече видимо се оправя.Честито на гласоподавателите.Няма корупция вече и олигарсите са в миша дупка натикани.

    Коментиран от #93

    13:16 03.06.2026

  • 7 Мразя лалугери!

    39 12 Отговор
    Мразя Радев!
    И грозната селянка , обслужвала Славуца десет години, която го придружава

    Коментиран от #29

    13:16 03.06.2026

  • 8 хаха

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    "Нашата партия"

    артията на Шкембеджиите и Сервитьорите?
    Хайде вади документите за незаконното присвояване на 300 млрд тогава!
    И да не е във вид на кръчмарска "сметка".

    Коментиран от #16

    13:17 03.06.2026

  • 9 Делю Хайдутин

    34 7 Отговор
    Няма пари за пенсии.Пълен фалит.

    13:18 03.06.2026

  • 10 След октомври оставка

    46 2 Отговор
    Ами съкращенията на държавната администрация кога бе тъпако,нали хората за това ви избраха

    Коментиран от #85

    13:18 03.06.2026

  • 11 Кажете

    25 10 Отговор
    най-после, къде е резервът от около 40 милиарда??? И Петрохан мълчи.

    Коментиран от #57

    13:18 03.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боташ

    34 5 Отговор
    Грабежа у дълговата спирала продължават с пълна скорост.

    13:19 03.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 4 Отговор
    Какъв таван бре🤔 това си е нов дълг❗
    Таван имат САШтинците, ама и те го вдигат всяка година сякаш е лятно кино😉

    13:19 03.06.2026

  • 16 Последния Софиянец

    14 5 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Внесли сме документи при Радев откъде да конфискува 300 млрд.Да действа

    Коментиран от #22

    13:19 03.06.2026

  • 17 БеГемот

    13 15 Отговор
    Дано Радев има смелостта да спре падането в ямата....всичко е заложено от нелепите коалиции ....стабилизация на държава не става нито за месец нито за година....това е инерционна система...дано не стигаме Гърция....

    13:20 03.06.2026

  • 18 Стойко

    33 17 Отговор
    Оставка и съд за кayнa и кликата му!
    Която фалира България за 1 месец!
    Оставка - съд - затвор!
    По големи крадци и некадърници България не е имала в своята история!

    Коментиран от #23, #41, #91

    13:20 03.06.2026

  • 19 Това За Днеска !

    21 7 Отговор
    Утре Пак !

    13:20 03.06.2026

  • 20 Пламен

    23 10 Отговор
    Има ли пилот в самолета ?

    13:22 03.06.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    23 5 Отговор
    Чакай ва! Нали беше да плащате по плана на Урсулите?

    И ако взимате заем да платите за юли кво ще правим от август-септември нататък?!!!

    Коментиран от #61

    13:22 03.06.2026

  • 22 хаха

    16 4 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    "Внесли сме документи при Радев откъде да конфискува "

    Няма такова нещо "откъде да конфискува" кръчмар кухорог!

    ЗЛОУПОТРЕБИ на стойност 300 млрд. Тоест документация за незаконно присвояване на 300 млрд (която да мине в съда). Празноглавец с празноглавците.

    13:22 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нима мислехте,

    22 8 Отговор
    че ББ ще остави нещо в хазната? Ако вие радикално не се справите, той ще се справи с вас.

    13:24 03.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цървул

    22 6 Отговор
    А така . Хората само това чакат , да не си получат пенсиите . Мисля , че няма да има и ден забавяне .
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .

    Коментиран от #33

    13:24 03.06.2026

  • 27 същата работа

    27 5 Отговор
    нали има за заплати на МВР и прокурори половин милярд на месец...
    за ОПТтата като има.

    13:24 03.06.2026

  • 28 Ти ако си дебил

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    Не ни приравнявай към себе си

    13:27 03.06.2026

  • 29 Г€Н€РАЛ Д€$И

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Мразя лалугери!":

    А$ $ЪМ ОТ БУРГА$ И $ЪМ ЧИ$ТА иТАЛЯНКА(рИМЛЯНКА-ром ка), А Н€ $и ган ка!

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    13:27 03.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Лизач

    19 8 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    Радевски, вониш ..

    Коментиран от #34

    13:29 03.06.2026

  • 32 Гарга

    11 10 Отговор
    Няма как, трябват пари за Евровизия и Джирото...ще се теглят заеми...

    13:29 03.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Простакеса Деса

    7 7 Отговор

    До коментар #34 от "хаха":

    Ромка, затова и Радко е филмиран с невръстни от същия етнос.
    Верен, ха ха ха..

    13:33 03.06.2026

  • 36 Пламен

    21 1 Отговор
    А нещо за данъци върху хазарта?
    Ще има ли , или ви страх че Черепа ще ви бие ?

    13:33 03.06.2026

  • 37 Компот

    12 10 Отговор
    Сега тия дето скачат срещу Радев са наивници! Мислят, че ако падне ще дойде пак ГЕРБ и те пак ще захлебят! Никога и с никой няма да бъде същото! ГЕРБ свърши, дори да дойде пак на власт няма да бъде същото! Онова време си замина!
    Надявам се на разум при всички политици и от управляващи и от опозиция за да се измъкнем от тресавището в което потъваме.

    Коментиран от #39

    13:33 03.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Не , бе

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Компот":

    Те всички са заедно..
    Чистим
    Понял?

    13:35 03.06.2026

  • 40 Тома

    8 6 Отговор
    Целта да влезем в еврозоната е да почнем да теглиш дълг след дълг.Айде на хайрлия да е.

    13:35 03.06.2026

  • 41 Компот

    8 8 Отговор

    До коментар #18 от "Стойко":

    Брей, фалира държавата за един месец?
    Тичай да поплачеш на рамото бойково, може и той да поплаче на твоето, ще Ви олекне!
    И вземи кажи как фалира държавата за този един месец? Какво направи? Иначе го приемам като празнословие!

    13:37 03.06.2026

  • 42 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    Коментиран от #44, #45, #49

    13:37 03.06.2026

  • 43 Дани

    5 2 Отговор
    НО ЗАЩО МАФИОТИТЕ КРАДЦИ НЕ СА В ЗАТВОРА??КЪДЕ Е ТАБУРЕТКАТА ДЕТО ИЗЛЪГА И НИ ДОКАРА ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ ?КЪДЕ Е ВОДОПАДА ДЕТО ЖЕНИЧКАТА МУ ВЗЕ МИЛИЯРДИ ЗА ХОТЕЛА/ДВОРЕЦА СИ/ ВКАРАХА НИ ППИ БОГАТИТЕ НЕ ПРИ НАЙ БЕДНИТЕ??КОГА ЩЕ ВЛЯЗАТ ТЕЗИ В ЗАТВОРА??КОГА-АМИ НА КУКОВО ЛЯТО МОЖЕ БИ???!!

    Коментиран от #51, #60

    13:37 03.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пловдив

    24 0 Отговор
    А фалшивите ТЕЛКове? А раздутата извън всяка логика администрация?? Само тези две неща гълтат милиони всеки ден.

    13:39 03.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мнение

    8 5 Отговор
    38 милиарда евро е само част от откраднатото и скрито от Бойка Методиев Борисов. Като прибавим ортаците на Пеевски и ружа, може спокойно да се вкарат във фиска 5 милиарда евро

    Коментиран от #59

    13:39 03.06.2026

  • 49 Г€Н€РАЛ Д€$И

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    МОЛО Д€Ц, МО ЛО Д€Ц, ДОБР€ ,Ч€ Л . П . Х ВАШ "О ГУ Р€Ц"!

    13:39 03.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Компот

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Дани":

    За един месец не става, пък и не е работа на правителството да върши такива неща! Бягай питай прокуратурата и съда защо мафиотите крадци не са в затвора!

    13:40 03.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 604

    8 1 Отговор
    Тия предните ги теглеха без да ни уведомяват...ще ни загробят пак като 97 ма...деца бягайте от тоя котарник. Скапаха живота на 2 поколения..сега и на децата ни. Просто ни уставете да си живеем ама не само грабежи че и законни. Данъци искали...и да няма сива икономика! И ние си искаме трите нули и преди това двете, ама няма всичко се изнесе. Държава на крадците и шуринаците, и проблема не е в системата а в крадливия манталитет.

    13:41 03.06.2026

  • 54 Имаше песен

    6 1 Отговор
    Любима на някои политици в близкото минало. “Пари нема действайте. “

    13:41 03.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Неизбежно погребват България

    10 2 Отговор
    Радев, радвам се че ще си получиш наградата за предателството
    Англичаните така постъпват..
    Чакам го..
    Народът ще те" възмезди"

    Коментиран от #68

    13:41 03.06.2026

  • 57 Манчо

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кажете":

    В БНБ бе умник , стига писа глупости !Той не може да се харчи , както писаха някакви идиоти преди време ! Не може да се дава на правителствата да го похарчат ! На теб за какво ти е този резерв ?

    13:41 03.06.2026

  • 58 Сириознуу?

    10 2 Отговор
    "Финансовият министър заяви, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли"-това означава ли,че от юли докато сте на власт всеки месец ще вземате дълг от 3,8 млрд евро всеки месец,за да разплащате пенсиите за всеки месец?НЕМОЖАЧИ!!!

    Коментиран от #62

    13:41 03.06.2026

  • 59 604

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мнение":

    Недей намесва Ружа!

    13:42 03.06.2026

  • 60 АНТИ-КОМУНИ$Т

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дани":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    Коментиран от #64

    13:42 03.06.2026

  • 61 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":

    Ще духане супата, опс постната пица, мен друго ме тревожи , цените продължават да растат, вчера гледам в Билла кило лимони седем лева и петдесет стотинки , и друго ми прави впечатление, че вече дори и промоциите са с по скъпи цени от предния месец, мисля си , че ни предстоят много добри времена

    Коментиран от #66

    13:42 03.06.2026

  • 62 604

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Сириознуу?":

    Не 2/3 ще ходят по лихвите на предишните можачи!

    Коментиран от #67

    13:43 03.06.2026

  • 63 Компира

    10 2 Отговор
    Гълъбе, птицо проклета, на чий български гроб тъй грозно грачиш... Решението е много просто - вдигаш ДДС с 2 до 5 процента, даже ще ти останат пари за фураж да кълвеш.

    13:45 03.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Стенли":

    Не бе как... привижда ти се! Ти пък... Хората взеха мерки! Ша направят сайт да гледаш!

    Коментиран от #72

    13:49 03.06.2026

  • 67 Така ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "604":

    ЛЪЖЕШ!Това,което твърдиш не го казва Гълъба.Ако беше така,нямаше да пропусне да го каже!!!

    Коментиран от #70

    13:49 03.06.2026

  • 68 604

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Неизбежно погребват България":

    Още не почнал възмездие искаш..ама не от когото се накъка

    13:50 03.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 604

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Така ли?":

    Сещай съ ко да ти казват оня с големити зъркали прасна 9 вятка за добро утро!

    13:51 03.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "ДрайвингПлежър":

    Да точно и се чувствам толкова богат в клуба на богатите 😁

    13:52 03.06.2026

  • 73 Ууууу

    5 6 Отговор
    А колко милиарда отидоха за оръжие??? Всички обедняхме заради натовските кръволоци

    13:52 03.06.2026

  • 74 Народа

    5 1 Отговор
    Подсказваме на Радев и цялото правителство за едни двама дебелака, дето чакаме с години някой да дойде, да ги хване за краката и да ги изтръска с главата на долу, гарантираме поне няколко милиарда крадени народни пари, не ни провокирайте с нов заем и нови задължения, БОТАШ ни стига

    13:52 03.06.2026

  • 75 Видял

    3 0 Отговор
    Отивате на сплитане на копита.Ревете сега колко е зле ,та да имате индулгенции за в бъдеще.Но наесен или на януари като вдигнете данъците и осигуровките в комплект с зверските цени на горива ,ток и вода и хората ще ви изритат за седмица.Лош е материала.Не за друго.А защото лесно се лъже и подвежда.

    13:57 03.06.2026

  • 76 !!!?

    7 1 Отговор
    "Гълъбарника" на Кеша ни готви нов "Боташ" = 3.8 млрд. Дълг !
    НАРОДЕ, защо не ходи за гъби, вместо да гласуваш за "Спасителя" !!!?

    Коментиран от #81

    13:57 03.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Сбъркана работа

    12 0 Отговор
    За пенсии може и да няма, обаче:
    - по милион на ден за Боташ има;
    - За 800 000 ТЕЛКове има;
    - За 200 000 администрация има и бонуси;
    - За партиите субсидии, за депутатите увеличения, за полицията двойни заплати, за шефовете на болници по 100к месечно... е, откъде за пенсии - ами със заем, дето ще плащат децата и внуците им с лихвите!

    14:08 03.06.2026

  • 79 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "сами си го избрахте":

    Като върнат ограбеното с лихвите🐷😂😂

    14:08 03.06.2026

  • 80 9689

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    Отивай целувай мутрата и шопара тук там.

    14:09 03.06.2026

  • 81 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "!!!?":

    Тоя пак щеше да си управлява, онова ококорено човече Кандев им разбута схемите да може Радев да вземе мнозинство. Тоя какво друго направи?
    Вкара прокурорския син в затвора дето поне ходеше да бие кварталните мутри и това е.

    14:09 03.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Един

    8 0 Отговор
    Как така нямало за пенсии. Нали тези пари немогат да се харчат за друго. Къде са?! Пълен разграден двор.

    Коментиран от #89

    14:10 03.06.2026

  • 84 Напълно "избежен" е той дългът,

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    ама се правите на луди. Орязване и замръзяване на доходите са две съвсем различни неща. Явно няма желание за промяна и се продължава по стария път.

    14:10 03.06.2026

  • 85 Гласували са , избрали са.

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "След октомври оставка":

    Каквото било , било ! Сега имат правото да си попсуват на воля.

    14:15 03.06.2026

  • 86 АманДа

    0 0 Отговор
    Започна се с колективното п/люене, мръсната п/яна се надига отново, за/клинателите вият, петроханците призовават на помощ зл/ите сили. Все едно сме се събудили вчера и всичко започва на бял лист...с размахване на неведома магическа пръчка.

    14:19 03.06.2026

  • 87 КОГА ША ИЗКАРАТ ПУУУБЛИЧНА

    1 0 Отговор
    КАЛКУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ........ЗА ПОЛИЦИЯ ТОЛКОЗ ЗА ВОЕННИ ТОЛКОЗ ЗА ТЕЛКОВЕ ТОЛКОЗ ЗА ПЕНСИИ ТОЛКОЗ ЗА БЕЛИ ЯКИЧКИ ТОЛКОЗ ЗА ПЪТИЩА НА ТАЯ ФИРМА ТОЛКОЗ НА ДРУГА ФИРМА ТОЛКОЗ. ТООООЛКОВА ЛИ Е НЕВЪЗМОЖНО....ЗА СТАРИ ЗАЕМИ ОТ ГРОБ И КОКОРЧО ТОЛКОЗ.....ЗА КЪРДЖАЛИ и разград,шумен ТОЛКОЗ ЗА ЦЕНТРСЛНА БЪЛГАРИЯ НИИИЩО.......

    14:23 03.06.2026

  • 88 стига бе

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от ",,,,,,":

    Все още може да прави коремно, надявам се.

    14:24 03.06.2026

  • 89 открай време

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Един":

    над 50% от парите за пенсии идват от държавния Бюджет. Популиста Асен Василев направи така, че държавата дори няма пари да покрие тези разходи и е принудена да тегли заеми срещу лихва.

    14:26 03.06.2026

  • 90 Главата на рибата се е вмирисала...

    1 2 Отговор
    То цела банка изчезна за една нощ, вие търсите да кълвете трохите...Оня Пеефски е като непорочна девица невинен нали...и Баце и компания също, ама Вие тука дето дращите не виждате очевидното..." Лицемерецо, първо извади гредата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си"...Исус, цитат от Библията!

    14:27 03.06.2026

  • 91 Боздуган

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Стойко":

    ТИ НОРМАЛЕН ЛИ СИ>?

    Коментиран от #94, #95

    14:29 03.06.2026

  • 92 Гъдьо Гедев

    6 0 Отговор
    Да се вдигне, пенсионната възраст на силоваците! Щом се натискат да бачкат след пенсиониране, значи е редно да се пенсионират минимум на 60.Или по-добре на 70.Предполагам,че дори и ма 70 да се пенсионират пак ще се натискат да бачкат, на държавната цицка.

    14:29 03.06.2026

  • 93 УЖАС!

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Араб":

    Комунистът Радев се наа.ка, като Путин!

    14:30 03.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Пaцyул ....

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Боздуган":

    Много нормален е дори за разлика от мiиризлiииив пaцyyул тънещ в изпрaжнeнията си

    14:31 03.06.2026

  • 96 Вбесен данъкоплатец

    3 0 Отговор
    Вземайте дълг за да плащаме всички големите заплати на търтеите от държавната администрация. Вчера във ВВС викат в момента сме извън мандат за разглеждане на сигнали за корупция. Та така, плащаме на една армия държавни търтеи и разни магистрати корумпета дето работа не побутват, но вземат сигурно над €3000 заплати. Че и нелюбезни.

    14:32 03.06.2026

  • 97 избежен, избежен е

    6 0 Отговор
    Съкращаване на администрацията на 50%. Намаляване заплатите на ченгета с 30%, на даскали с 20%, на дУпетатите - 50%. Орязване на всички бонус добавки за държавната администрация. Всички държавни служители да започнат да си плащат осигуровките. И ха да видим неизбежен ли е дълга?!?

    Коментиран от #101

    14:33 03.06.2026

  • 98 Тя не е виновна

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да....":

    руските протежета са виновни

    14:34 03.06.2026

  • 99 Ами сега?

    2 0 Отговор
    "Новият дълг е неизбежен. Правителството взе решение днес за таван на дълга от 3,8 млрд. евро"

    Толкова са ни задълженията към Боташ за да можем да променим условията на договора или да го прекратим ли?

    14:42 03.06.2026

  • 100 Васил

    1 0 Отговор
    Ще има яко крадене!

    14:43 03.06.2026

  • 101 2367

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "избежен, избежен е":

    От 10 държвни бюрократа 7 са безполезни. КЪШ!

    120 депутати вместо 240

    Не ни трябват асистенти на зам. министъри...както и зам. Министри

    14:49 03.06.2026

  • 102 Пепи

    0 0 Отговор
    Kакво общество да е готово бре човек, нормален ли си? С тази скъпотия!!! Оправете цените, услугите, спрете кражбите, корупцията, далаверите, парите за Украйна, депутатски увеличения ограмни заплати на някой директори! Обществото, да го отнесе, пак да затягаме коланите, че то затова не останаха и няма и да останат хора в тази държава! Че то няма икономика, само кражби и никой не е в затвора! Срам!

    15:14 03.06.2026

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