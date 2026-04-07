Донка Михайлова: Партията на президента Радев не е лява

Според мен въпросът не е дали "БСП - Обединена левица" ще бъде парламентарно представена, защото тя ще бъде. По-скоро въпросът е с колко народни представители. Така в студиото на "Здравей, България" Николай Бериевски, водач на листата на коалиция "БСП – Обединена левица" в 11-и МИР - Ловеч, коментира въпроса защо избирателите да подкрепят БСП, а не новия проект на Румен Радев?
По думите му партията е натрупала негативи, но новата посока, начертана на конгреса на 7 февруари, е ясна. "Към момента "БСП - Обединена левица" е единствената автентична лява партия, която ще се яви на тези избори", подчерта Бериевски.
Според зам.-председателят на БСП Донка Михайлова голямата разлика с проекта на Радев е това, че "БСП е лявата партия на България". "Очевидно партията на президента Радев не е такава - това личи както по програмата, така и по състава на листите. Най-вече по данъчната политика и отношението към социалните проблеми, където липсва ясен профил", обясни тя.
Бериевски беше категоричен, че "е рано да се говори за коалиции". "Първо трябва да видим резултатите от изборите. Но е ясно заявено - с ГЕРБ няма да участваме в съвместно управление", изтъкна той.
А Михайлова допълни: "Сътрудничеството в бъдещ парламент ще се основава на ясни политики и управленска програма. БСП повече няма да позволи да бъде подчинена партия в коалиция".
И двамата обаче изтъкнаха, че основната цел в следващия парламент е приемането на редовен бюджет.
1 Будител
За нас остават пак корумпирани деятели !Отново ще ги изберем , а после дружно ще кълнем !
Тогава защо да ги избираме , след като всички ги презираме...???
08:26 07.04.2026
2 Той ви каза
До коментар #1 от "Будител":Аз съм прозд и вие сте прозди
08:29 07.04.2026
3 Дрън-дрън,
Като свински черва е оплетен с Кремъл.
08:29 07.04.2026
4 стига сте ни занимавали
тук не е раша
08:31 07.04.2026
5 честен ционист
08:33 07.04.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Дрън-дрън,":Ами точно затова ще спечели изборите. Как не ги проумяхте. С всеки такъв коментар му увеличавате електората.
08:36 07.04.2026
08:37 07.04.2026
11 по-скоро
До коментар #10 от "провинциалист":Философията ви е опака. Народът с добро не се водил! Ами с лошо води ли се, бе, умници? Престанете да лъжете хората!
08:41 07.04.2026
12 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Будител":Това е "културно наследство" от пост -комунистическата диктатура , силно промити с
помия и утопия мозъци , и похапнали за " десерт" от олигархията на Путин !!!!
Резултата е политическо его без аналог, с което гласуват до живот!!!
САЩ вече усъвършенстваха този модел и резултата е повече от впечатляващ!!!
08:44 07.04.2026
15 Леваци, не леви
08:46 07.04.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Оракула от Делфи":Виждаме добре резултата в САЩ . Гласуват за" От глупав по-глупав". Хайде измислете нещо друго. "Едно си баба знае, едно си бае" 35 години комунистите и ДС ви пречи , да напреднете в нещо. За тези години един пирон не сте забили, а за 45 години социализъм се построи една развита високо индустриална държава.
08:50 07.04.2026
17 Политолог
18 Измамата Триморец Боташки
19 Ами те
До коментар #3 от "Дрън-дрън,":и Бойкикев, Гнома, Оземпика, Терзо ДС-то и т.н. са червени, та смърдят, ама много си ги харесвате тия "демократични" комундета педоханци.
08:53 07.04.2026
21 Реален РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Във "високоразвитата държава" си бришехме във външните кенефи с вестник "Работническо дело". Тая държава не асфалтира улиците и не сложи канализация в селата от Драгалевци до Емине.
Коментиран от #23, #27
08:55 07.04.2026
22 Как да се самоопредели
До коментар #15 от "Леваци, не леви":сбирток от дърти ДС-милиционери, пенсионирани овенни, (бивши) гербаджии, БСП отломки, ДПС дерибеи, олигарси от масонски ложи и млади либерални дженръри?
Това е пълен буламач!
08:56 07.04.2026
23 Това,
До коментар #21 от "Реален РЕАЛИСТ":че ти, непрокопсанико, си се брисал с вестник в селския си кенeф на двора не е обществен проблем.
08:58 07.04.2026
25 Самсунг не е Опера
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":През тия 35 години властта и парите, държавните позиции и служби продължиха да са в ръцете на същите тия дето бяха и преди това 45 години.
Затова много народ стотици хиляди, ако не и милиони напуснаха тази държава еднопосочно в посока Запад.
Тук спечелено дело можеш да загубиш, защото в последния момент другия си плаща на съдията. Съдията е учил и станал съдия в НРБ.
09:00 07.04.2026
27 Оракула от Делфи
До коментар #21 от "Реален РЕАЛИСТ":Всичко което се национализира , след 1944 година от заможния Български народ,
се оплюска като " комунистическа плячка" , това което остана,
такива като "Найденовците" и "Дойчиновците" му видяха сметката!!!
А "бяхме равни",,,?????
09:04 07.04.2026
28 Реален РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "Това,":Също така не е обществен проблем, че докато НРБто се хвалеше с АЕЦ и заводи, имаше режим на тока и на водата, а хиляди села бяха кални без улици и без канализация. Защото комунистите даваха всичко на руснаците, за да ги държат на власт, а народът живееше в мизерия. От понеделник до петък във фабриките, а събота и неделя на село да гледат зеленчуци, за да има, каква да ядат.
Защото народът за комунистите не бяха хора, а роби.
09:08 07.04.2026
29 Ще ви се да е абдикирал!
До коментар #20 от "Факти":Президентът не абдикира, а слезе на терена, за да държи и двете интитуции - Президенстството и Министерски съвет.
09:08 07.04.2026
31 Факти
09:19 07.04.2026
32 Още факти
До коментар #31 от "Факти":И това не променя факта, че издънкитена БКП - ГЕРБ+СДС, ПП+ДБ, ДПС+АПС, БСП и т.н. патерици не се нищо по различно от терористичната организация БКП.
09:25 07.04.2026
33 джак
До коментар #29 от "Ще ви се да е абдикирал!":Още когато стана президент дръпна една реч че закрива НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ и като президент връща много от законите, и сега след 9 години като абдикирал вече президент твърди абсолютно същото ЯВНО не му е мръднало нищо в мозъка за 9 г.. ТОВА НЕ Е ПРЕЗИДЕНТ ,А МОСКОВСКИ ПРЕДАТЕЛ/...ГОТВЕТЕ СЕ ЗА ВОЕННА ХУНТА
09:31 07.04.2026
36 Факти
До коментар #31 от "Факти":Забравих нещо много важно - по комунизма средният бюджет за отбрана (8%) е по-голям от бюджетите за здравеопазване (3,5%) и образование (4%) взети заедно. Било е по-важно да плащаме на Русия за железа, отколкото да лекуваме и обучаваме българския народ. Много ляво, няма що. Днес бюджетът за отбрана (2,25%) е над 4 пъти по-малък от тези за здравеопазване (4,8%) и образование (4,5%) взети заедно. Простата сметка показва, че демокрацията е 4,4 пъти по-лява от "социализма".
09:37 07.04.2026
37 хубаво
А защо да гласуваме за вас? За да имаме бадж лява партия в парламента? Друго?
Веднага се виждам как хуквам да ви гласувам. Ама още 7 сутринта съм тръгнал да не изтърва.
09:37 07.04.2026
38 Пфффу де
Не е.
Червените капиталисти от 1990г.
09:38 07.04.2026
39 Хунтите не вземат властта с избори
До коментар #33 от "джак":Ако те гони параноя, има специалисти!
09:39 07.04.2026
40 абе глупости говориш ама нейсе
До коментар #36 от "Факти":Здравеопазването по соца не им е слабо място.
Обратното е.
И не им е трябвало бюджет кой знае какъв, защото не са им трябвали машабни разплашания. Въптос на система.
При армията е друго. Оръжията са с пари. Горивото и то.
Да не говорим, че съвсем скоро и в ЕС бюджетите за отбрана могат да минат 8%.
Съвсем друга е линията на критика. Поне адекватната такава.
09:40 07.04.2026
41 Беше
До коментар #38 от "Пфффу де":Беше лява, докато Нинова беше там. Изгониха я червените олигарси!
09:40 07.04.2026
42 Дааа
09:40 07.04.2026
43 модерна лява
До коментар #38 от "Пфффу де":Не си ли забелязал, че който по-резадовлен и привилигирован е някой на запад, повече го влече лявопедалщината? Избиват комплекси и търсят каузи. Цял жито нищо не правили и сами нищо непостигнлаи.
Натам са тръгнали и БиеСИеПие. Свиха се до 100-тина семейства мклионерски.
09:41 07.04.2026
44 Надявай се!
До коментар #42 от "Дааа":И за Промяната така говорехте, но още са в парламента!
09:42 07.04.2026
49 Парламента !
Шепа Разбойници !
Които Не Искат !
Да Играят !
По Правилата !
09:51 07.04.2026
51 На кого му пука каква му е партията
09:57 07.04.2026
52 Факти
До коментар #32 от "Още факти":Абе да ти кажа доста по-различни са. ГЕРБ са зле, но пак са много по-добре от БСП. Те са по-интелигентни крадци, печелят проекти, дърпат фондове и хвърлят по нещо на народа, за разлика от БСП, които са елементарни и обират всичко до шушка. Цоциалисти - друго не знаят. ДПС няма какво да ги коментирам. ПП-ДБ пък нямат нищо общо. Нямат опит, правят грешки, заложиха им много капани и им набутаха къртици, но те са единствените, които реално се борят с мафията и корупцията. Христо Иванов и Кирил Петков са единствените лидери на партии, които признаха грешките си и сами напуснаха политиката. Съпартийците им дори ги молиха да останат. Това са хора, които не стояха там за депутатска заплата или далавери, а заради желанието да променят България към по-добро. Като видяха, че не могат да се справят се извиниха и си тръгнаха. Нинова се беше вкопчила в креслото въпреки трагичните резултати на БСП и трябваше да я изритат насила със скандали и обиди, че чак се стигна до бой пред централата на партията и дойде полицията. Борисов и Пеевски ще цоцат до последно. ИТН от първи станаха последни и не съм видял Слави или Тошко да са се извинили за нещо, пък какво да говорим за оттегляне от политиката. Костадинов сега като му се срине процента наполовина да не мислиш, че ще си подаде оставката? В ПП-ДБ е истината. Не са перфектни, но сърцето им е на правилното място. Други няма.
10:09 07.04.2026
53 Не ви завиждам
До коментар #51 от "На кого му пука каква му е партията":Ще си припомните как беше в армията. 😄😄😄😄😄😄
10:24 07.04.2026
55 Факти
До коментар #40 от "абе глупости говориш ама нейсе":Бюджетът за отбрана на ЕС НИКОГА няма да премине 3%, помни ми думата. За 4 години война в Украйна се е вдигнал от 1,5% на 2,1%. Не слушай оранжевия перчем, който иска 5%. Това никога няма да се случи, пък и след 2-3 години той ще е в историята. ЕС не е глупав като Русия, която има 7,5% бюджет за отбрана, който заедно с дефицита отива на реално 10% разходи за отбрана - точно като България по комунизма. За диктаторът оръжията са много по-важни от живота на хората. ЕС е демокрация и хората протестират постоянно за правата си и ги получават. За робите в Русия това е невъзможно и ще плащат до гроб за железа. В момента плащат 4-5 ПЪТИ повече от нас българите и това ще продължи докато Путин им е цар. Като го гледам как се пази още 10-15 години ще са така, а след това не се знае какъв ще им е късмета.
10:26 07.04.2026
61 Ами
До коментар #52 от "Факти":и като са се извинили какво, направиха бели, от които не можем да излезем, върнаха всички отстранени в МВР, за няма и две години петков е аут, а христо иванов е в Брюксел, като не е за пари, с какво си е купил имот в Брюксел и с какво се издържа, а като му казаха "Маджо се обади", защо не се учуди, а отговори "после ще говорим" и се скри от камерата, партията му първо беше НПО, издържа се от субсидии, включително държавни
11:11 07.04.2026
62 хмм
До коментар #61 от "Ами":За "субсидиите", които беше снимала Мата Хари ли говориш?
11:31 07.04.2026
63 хе хе
До коментар #52 от "Факти":ПП имат един голям недостатък - коалицията с ДБ! Заради него ще затъват!
11:34 07.04.2026
