Донка Михайлова: Партията на президента Радев не е лява

7 Април, 2026 08:24 1 494 64

  • донка михайлова-
  • бсп-
  • румен радев

Сътрудничеството в бъдещ парламент ще се основава на ясни политики и управленска програма. БСП повече няма да позволи да бъде подчинена партия в коалиция

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според мен въпросът не е дали "БСП - Обединена левица" ще бъде парламентарно представена, защото тя ще бъде. По-скоро въпросът е с колко народни представители. Така в студиото на "Здравей, България" Николай Бериевски, водач на листата на коалиция "БСП – Обединена левица" в 11-и МИР - Ловеч, коментира въпроса защо избирателите да подкрепят БСП, а не новия проект на Румен Радев?

По думите му партията е натрупала негативи, но новата посока, начертана на конгреса на 7 февруари, е ясна. "Към момента "БСП - Обединена левица" е единствената автентична лява партия, която ще се яви на тези избори", подчерта Бериевски.

Според зам.-председателят на БСП Донка Михайлова голямата разлика с проекта на Радев е това, че "БСП е лявата партия на България". "Очевидно партията на президента Радев не е такава - това личи както по програмата, така и по състава на листите. Най-вече по данъчната политика и отношението към социалните проблеми, където липсва ясен профил", обясни тя.

Бериевски беше категоричен, че "е рано да се говори за коалиции". "Първо трябва да видим резултатите от изборите. Но е ясно заявено - с ГЕРБ няма да участваме в съвместно управление", изтъкна той.

А Михайлова допълни: "Сътрудничеството в бъдещ парламент ще се основава на ясни политики и управленска програма. БСП повече няма да позволи да бъде подчинена партия в коалиция".

И двамата обаче изтъкнаха, че основната цел в следващия парламент е приемането на редовен бюджет.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Будител

    30 1 Отговор
    Отиват си поети , певци и писатели !
    За нас остават пак корумпирани деятели !Отново ще ги изберем , а после дружно ще кълнем !
    Тогава защо да ги избираме , след като всички ги презираме...???

    Коментиран от #2, #12

    08:26 07.04.2026

  • 2 Той ви каза

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "Будител":

    Аз съм прозд и вие сте прозди

    08:29 07.04.2026

  • 3 Дрън-дрън,

    14 18 Отговор
    Радев е червен, та дрънка... и в червата.
    Като свински черва е оплетен с Кремъл.

    Коментиран от #9, #19

    08:29 07.04.2026

  • 4 стига сте ни занимавали

    8 13 Отговор
    с тая пиринска партия
    тук не е раша

    08:31 07.04.2026

  • 5 честен ционист

    20 21 Отговор
    Юмручето обаче е ляво. Защо си мислите, че ляво значи социално? Папа Док също е бил ляв диктатор.

    08:31 07.04.2026

  • 6 Има кой да ви замести

    15 4 Отговор
    БСП левицата има алтернатива и тя не е дясна.

    08:31 07.04.2026

  • 7 знаем ви всичките

    12 8 Отговор
    Старата песен на нов глас: "Нас червеното знаме роди ни..."

    08:33 07.04.2026

  • 8 Трол

    17 0 Отговор
    Повечето политически сили са леви в ръцете и десни в джобовете.

    08:34 07.04.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дрън-дрън,":

    Ами точно затова ще спечели изборите. Как не ги проумяхте. С всеки такъв коментар му увеличавате електората.

    08:36 07.04.2026

  • 10 провинциалист

    13 5 Отговор
    Понеже ония отгоре са наясно, че от една страна народът ни е опак и с добро не се води, а от друга западната русофобия му е неразбираема, навсякъде ни се втълпява, че Радев е руски проект и колко лошо е това. Такава предизборна кампания едва ли има някъде другаде.

    Коментиран от #11

    08:37 07.04.2026

  • 11 по-скоро

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    Философията ви е опака. Народът с добро не се водил! Ами с лошо води ли се, бе, умници? Престанете да лъжете хората!

    08:41 07.04.2026

  • 12 Оракула от Делфи

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Будител":

    Това е "културно наследство" от пост -комунистическата диктатура , силно промити с
    помия и утопия мозъци , и похапнали за " десерт" от олигархията на Путин !!!!
    Резултата е политическо его без аналог, с което гласуват до живот!!!
    САЩ вече усъвършенстваха този модел и резултата е повече от впечатляващ!!!
    А ние имаме супер " Тандем", които ни напомня за връзката с такива като "Лаврентий Берия"!

    Коментиран от #16

    08:44 07.04.2026

  • 13 Гост

    14 0 Отговор
    Парите, далаверата и схемата не се интересуват от ляво и дясно. Ляв ли си десен ли си се тая

    08:45 07.04.2026

  • 14 Да бе да

    17 0 Отговор
    Ляво - дясно, каква е разликата в България? Като във вица "кое е правилно - не ми се яде сирене или не искам да ям сирене, като въобще нямаш сирене?" Ще кажеш че сме многомилионна държава, а сме "два квартала" хора ....

    08:46 07.04.2026

  • 15 Леваци, не леви

    14 2 Отговор
    Фактът, че не могат да се самоопределят, е показателен.

    Коментиран от #22

    08:46 07.04.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Оракула от Делфи":

    Виждаме добре резултата в САЩ . Гласуват за" От глупав по-глупав". Хайде измислете нещо друго. "Едно си баба знае, едно си бае" 35 години комунистите и ДС ви пречи , да напреднете в нещо. За тези години един пирон не сте забили, а за 45 години социализъм се построи една развита високо индустриална държава.

    Коментиран от #21, #25

    08:50 07.04.2026

  • 17 Политолог

    18 2 Отговор
    Не е ЛЯВА, а е ЛЕВАШКА като БСП, защото е от същите конюнктурни герболяшки кутевчета.

    08:51 07.04.2026

  • 18 Измамата Триморец Боташки

    12 3 Отговор
    ПБ е ППДБ на стероиди. 2027-ма еврейоатлантиците ще са ни приключили.

    08:52 07.04.2026

  • 19 Ами те

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дрън-дрън,":

    и Бойкикев, Гнома, Оземпика, Терзо ДС-то и т.н. са червени, та смърдят, ама много си ги харесвате тия "демократични" комундета педоханци.

    08:53 07.04.2026

  • 20 Факти

    7 14 Отговор
    Партията на абдикиралия президент е руска.

    Коментиран от #29

    08:55 07.04.2026

  • 21 Реален РЕАЛИСТ

    5 12 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Във "високоразвитата държава" си бришехме във външните кенефи с вестник "Работническо дело". Тая държава не асфалтира улиците и не сложи канализация в селата от Драгалевци до Емине.

    Коментиран от #23, #27

    08:55 07.04.2026

  • 22 Как да се самоопредели

    16 0 Отговор

    До коментар #15 от "Леваци, не леви":

    сбирток от дърти ДС-милиционери, пенсионирани овенни, (бивши) гербаджии, БСП отломки, ДПС дерибеи, олигарси от масонски ложи и млади либерални дженръри?

    Това е пълен буламач!

    08:56 07.04.2026

  • 23 Това,

    11 3 Отговор

    До коментар #21 от "Реален РЕАЛИСТ":

    че ти, непрокопсанико, си се брисал с вестник в селския си кенeф на двора не е обществен проблем.

    Коментиран от #28

    08:58 07.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Самсунг не е Опера

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    През тия 35 години властта и парите, държавните позиции и служби продължиха да са в ръцете на същите тия дето бяха и преди това 45 години.
    Затова много народ стотици хиляди, ако не и милиони напуснаха тази държава еднопосочно в посока Запад.

    Тук спечелено дело можеш да загубиш, защото в последния момент другия си плаща на съдията. Съдията е учил и станал съдия в НРБ.

    09:00 07.04.2026

  • 26 Вярно е

    8 11 Отговор
    Партията на Радеф не е лява Тя е Про Кремълска Путинофилска Болшевишка

    09:03 07.04.2026

  • 27 Оракула от Делфи

    3 9 Отговор

    До коментар #21 от "Реален РЕАЛИСТ":

    Всичко което се национализира , след 1944 година от заможния Български народ,
    се оплюска като " комунистическа плячка" , това което остана,
    такива като "Найденовците" и "Дойчиновците" му видяха сметката!!!
    А "бяхме равни",,,?????

    09:04 07.04.2026

  • 28 Реален РЕАЛИСТ

    8 5 Отговор

    До коментар #23 от "Това,":

    Също така не е обществен проблем, че докато НРБто се хвалеше с АЕЦ и заводи, имаше режим на тока и на водата, а хиляди села бяха кални без улици и без канализация. Защото комунистите даваха всичко на руснаците, за да ги държат на власт, а народът живееше в мизерия. От понеделник до петък във фабриките, а събота и неделя на село да гледат зеленчуци, за да има, каква да ядат.

    Защото народът за комунистите не бяха хора, а роби.

    09:08 07.04.2026

  • 29 Ще ви се да е абдикирал!

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Президентът не абдикира, а слезе на терена, за да държи и двете интитуции - Президенстството и Министерски съвет.

    Коментиран от #33

    09:08 07.04.2026

  • 30 Ебре Донке ле

    3 6 Отговор
    Партията на Радев е прогресивна което е по добре от лява и или дясна

    09:17 07.04.2026

  • 31 Факти

    7 2 Отговор
    БКП е била лява партия само в първите пет години от създаването си, когато се е борила за правата на работниците и е организирала стачки. После започва да се занимава с тероризъм, кражби и убийства. Тя извършва най-големия терористичен акт и най-жестокия геноцид в модерната история на България. После отнема имуществото на хората и ги превръща в роби. После ги бъхти с работа срещу жълти стотинки. После заграби всичко построено от тях. После им обра спестяванията с две хиперинфлации. Накрая въведе плосък данък. 100 години "лява" политика.

    Коментиран от #32, #36

    09:19 07.04.2026

  • 32 Още факти

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    И това не променя факта, че издънкитена БКП - ГЕРБ+СДС, ПП+ДБ, ДПС+АПС, БСП и т.н. патерици не се нищо по различно от терористичната организация БКП.

    Коментиран от #52

    09:25 07.04.2026

  • 33 джак

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ще ви се да е абдикирал!":

    Още когато стана президент дръпна една реч че закрива НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ и като президент връща много от законите, и сега след 9 години като абдикирал вече президент твърди абсолютно същото ЯВНО не му е мръднало нищо в мозъка за 9 г.. ТОВА НЕ Е ПРЕЗИДЕНТ ,А МОСКОВСКИ ПРЕДАТЕЛ/...ГОТВЕТЕ СЕ ЗА ВОЕННА ХУНТА

    Коментиран от #39

    09:31 07.04.2026

  • 34 Кукувица

    3 4 Отговор
    Радев е кукувица. Винаги се опитва да се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    09:36 07.04.2026

  • 35 Я, па тая

    2 1 Отговор
    Въпроса бил не дали БСП ще влезне, ами с колко депутати!!!И кои ще са Тея идиоти дето ще гласуват за тоя хибрид БСП дето толкова се отдалечи от оригинала,че няма накъде, да не говорим за ръководстворо й!!!И на двете партии не им пука за народа!!!Вземи Прогресивните чукни Социалистите и обратно!!!Те такива ми ти работи, Донке!!!!!

    09:36 07.04.2026

  • 36 Факти

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Забравих нещо много важно - по комунизма средният бюджет за отбрана (8%) е по-голям от бюджетите за здравеопазване (3,5%) и образование (4%) взети заедно. Било е по-важно да плащаме на Русия за железа, отколкото да лекуваме и обучаваме българския народ. Много ляво, няма що. Днес бюджетът за отбрана (2,25%) е над 4 пъти по-малък от тези за здравеопазване (4,8%) и образование (4,5%) взети заедно. Простата сметка показва, че демокрацията е 4,4 пъти по-лява от "социализма".

    Коментиран от #40

    09:37 07.04.2026

  • 37 хубаво

    2 1 Отговор
    Не били леви ПБ, вие щели сте да влезете в НС. Нужно е да си верва чвоек. Те и ИТН мислят че ще имат депутати, и Вяличие и прочее.
    А защо да гласуваме за вас? За да имаме бадж лява партия в парламента? Друго?
    Веднага се виждам как хуквам да ви гласувам. Ама още 7 сутринта съм тръгнал да не изтърва.

    09:37 07.04.2026

  • 38 Пфффу де

    1 2 Отговор
    А бсп ол лява ли е?
    Не е.
    Червените капиталисти от 1990г.

    Коментиран от #41, #43

    09:38 07.04.2026

  • 39 Хунтите не вземат властта с избори

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "джак":

    Ако те гони параноя, има специалисти!

    09:39 07.04.2026

  • 40 абе глупости говориш ама нейсе

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Здравеопазването по соца не им е слабо място.
    Обратното е.
    И не им е трябвало бюджет кой знае какъв, защото не са им трябвали машабни разплашания. Въптос на система.
    При армията е друго. Оръжията са с пари. Горивото и то.
    Да не говорим, че съвсем скоро и в ЕС бюджетите за отбрана могат да минат 8%.
    Съвсем друга е линията на критика. Поне адекватната такава.

    Коментиран от #55

    09:40 07.04.2026

  • 41 Беше

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Пфффу де":

    Беше лява, докато Нинова беше там. Изгониха я червените олигарси!

    09:40 07.04.2026

  • 42 Дааа

    2 4 Отговор
    И чудото Радев ще бъде за три дни

    Коментиран от #44

    09:40 07.04.2026

  • 43 модерна лява

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пфффу де":

    Не си ли забелязал, че който по-резадовлен и привилигирован е някой на запад, повече го влече лявопедалщината? Избиват комплекси и търсят каузи. Цял жито нищо не правили и сами нищо непостигнлаи.
    Натам са тръгнали и БиеСИеПие. Свиха се до 100-тина семейства мклионерски.

    09:41 07.04.2026

  • 44 Надявай се!

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Дааа":

    И за Промяната така говорехте, но още са в парламента!

    09:42 07.04.2026

  • 45 щок

    2 0 Отговор
    Партията на президента Радев не се е ориентирала да е лява.Да е от ориентацията на Азис.

    09:43 07.04.2026

  • 46 тто негови бяха янев и сина петко

    1 1 Отговор
    от канада . какво като е дясна и се прави на лява . няма да има много гласове . то гласуват 27 процента . хванаха много дето раздават пари за гласове . иначе на много места никой не гласува . така е от години . софия бургас и пловдив само срещу пари гласуват . сега като им събраха парите ще мамят с протоколите . интересно .

    09:45 07.04.2026

  • 47 Партията му е

    2 1 Отговор
    мрежово социална. Т.е. работи в социалните мрежи, хеле Чорапа, този юначен Фейсбук политик, дето не смее да се покаже без охрана, нито има топки да участва в дебат. Без Деса и Йотова няма хабер какво да каже смислено. Само наизустени фрази. Когато беше под чехъл, се държеше по-адекватно.

    09:49 07.04.2026

  • 48 един

    2 0 Отговор
    Не е лява,североизточна е,което е още по-лошо!

    09:50 07.04.2026

  • 49 Парламента !

    3 0 Отговор
    Една Кутиях !

    Шепа Разбойници !

    Които Не Искат !

    Да Играят !

    По Правилата !

    09:51 07.04.2026

  • 50 Радев е

    2 1 Отговор
    кремълски ляв левак.

    09:56 07.04.2026

  • 51 На кого му пука каква му е партията

    2 1 Отговор
    И без това няма да управлява, ако не клекне на Бойко.

    Коментиран от #53

    09:57 07.04.2026

  • 52 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Още факти":

    Абе да ти кажа доста по-различни са. ГЕРБ са зле, но пак са много по-добре от БСП. Те са по-интелигентни крадци, печелят проекти, дърпат фондове и хвърлят по нещо на народа, за разлика от БСП, които са елементарни и обират всичко до шушка. Цоциалисти - друго не знаят. ДПС няма какво да ги коментирам. ПП-ДБ пък нямат нищо общо. Нямат опит, правят грешки, заложиха им много капани и им набутаха къртици, но те са единствените, които реално се борят с мафията и корупцията. Христо Иванов и Кирил Петков са единствените лидери на партии, които признаха грешките си и сами напуснаха политиката. Съпартийците им дори ги молиха да останат. Това са хора, които не стояха там за депутатска заплата или далавери, а заради желанието да променят България към по-добро. Като видяха, че не могат да се справят се извиниха и си тръгнаха. Нинова се беше вкопчила в креслото въпреки трагичните резултати на БСП и трябваше да я изритат насила със скандали и обиди, че чак се стигна до бой пред централата на партията и дойде полицията. Борисов и Пеевски ще цоцат до последно. ИТН от първи станаха последни и не съм видял Слави или Тошко да са се извинили за нещо, пък какво да говорим за оттегляне от политиката. Костадинов сега като му се срине процента наполовина да не мислиш, че ще си подаде оставката? В ПП-ДБ е истината. Не са перфектни, но сърцето им е на правилното място. Други няма.

    Коментиран от #61, #63

    10:09 07.04.2026

  • 53 Не ви завиждам

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "На кого му пука каква му е партията":

    Ще си припомните как беше в армията. 😄😄😄😄😄😄

    10:24 07.04.2026

  • 54 !!!?

    4 2 Отговор
    Партията на Мистър Кеш - Лява ръка Десен джоб...да живей "Боташ" !!!?

    10:25 07.04.2026

  • 55 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "абе глупости говориш ама нейсе":

    Бюджетът за отбрана на ЕС НИКОГА няма да премине 3%, помни ми думата. За 4 години война в Украйна се е вдигнал от 1,5% на 2,1%. Не слушай оранжевия перчем, който иска 5%. Това никога няма да се случи, пък и след 2-3 години той ще е в историята. ЕС не е глупав като Русия, която има 7,5% бюджет за отбрана, който заедно с дефицита отива на реално 10% разходи за отбрана - точно като България по комунизма. За диктаторът оръжията са много по-важни от живота на хората. ЕС е демокрация и хората протестират постоянно за правата си и ги получават. За робите в Русия това е невъзможно и ще плащат до гроб за железа. В момента плащат 4-5 ПЪТИ повече от нас българите и това ще продължи докато Путин им е цар. Като го гледам как се пази още 10-15 години ще са така, а след това не се знае какъв ще им е късмета.

    10:26 07.04.2026

  • 56 Виж сега,

    5 0 Отговор
    Не,не е лява, левашка е. Като всички комунета в нея

    10:32 07.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Перо

    3 0 Отговор
    Партията на червената буржоазия БСП никога не е била лява, напротив била е ортак, само с десни партии!

    10:51 07.04.2026

  • 59 Хмм

    1 0 Отговор
    на кого му трябва вашата лява партия с еднополовите бракове, чийто поддръжници са зарков и милионерът станишев

    11:05 07.04.2026

  • 60 коко

    1 3 Отговор
    "Президента Радев"?Той не е президент а дезертьор !

    11:08 07.04.2026

  • 61 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    и като са се извинили какво, направиха бели, от които не можем да излезем, върнаха всички отстранени в МВР, за няма и две години петков е аут, а христо иванов е в Брюксел, като не е за пари, с какво си е купил имот в Брюксел и с какво се издържа, а като му казаха "Маджо се обади", защо не се учуди, а отговори "после ще говорим" и се скри от камерата, партията му първо беше НПО, издържа се от субсидии, включително държавни

    Коментиран от #62

    11:11 07.04.2026

  • 62 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    За "субсидиите", които беше снимала Мата Хари ли говориш?

    11:31 07.04.2026

  • 63 хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    ПП имат един голям недостатък - коалицията с ДБ! Заради него ще затъват!

    11:34 07.04.2026

  • 64 Злодеи под слънцето

    0 0 Отговор
    Това не е партия, а имитиращ проект на групировки, свързани с Кремъл. След като нахранихме мафията на Бойко и Шиши, идва ред на други. И така до края на света, както се пее в една песничка. Честито народе, няма да поумнееш!

    16:09 07.04.2026

