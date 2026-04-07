Крум Зарков: България обеднява – време е за край на неравенствата и справедливо преразпределение

7 Април, 2026 08:40 1 100 53

  • крум зарков-
  • данъци-
  • избори

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Наблюдаваме стагниращи доходи на фона на растящи цени и поредица от кризи, особено тази с горивата. Стандартът на българите е застрашен, а най-бедните са изправени пред риск да обеднеят още повече. Това не може да бъде подминавано с безразличие и ще бъде наш основен приоритет.“. Това заяви в Хасково председателят на НС на БСП Крум Зарков.

„Трябва ясно да кажем: необходима е промяна на система, при която създаваното в България богатство се концентрира в ръцете на малцина. Днес имаме малцина много богати и мнозинство много бедни. БСП е единствената партия, която последователно защитава идеята за справедливо преразпределение.“, подчерта той.

Според него това може да се постигне чрез по-добра защита на труда – по-високо заплащане, стимулиране на колективното трудово договаряне и създаване и задържане на достойно платени работни места.

„Необходима е и данъчна реформа, която да не натоварва хората с ниски доходи, а да въведе по-голяма справедливост. Това, заедно със стабилна фискална политика, ориентирана към реалния живот на хората, са първите стъпки.“, допълни Зарков.

По думите му премахването на плоския данък е сред ключовите мерки: „Това ще повиши доходите на най-ниско платените, няма да натовари средната класа и ще изисква по-голям принос от най-богатите.“

По темата за Хасково и обезлюдяването на региона той заяви: „Необходимо е компетентно, почтено и устойчиво управление, а не такова, което се сменя на всеки няколко месеца. Необходимо е прозрачно управление, което не използва публичния ресурс за лични облаги.“.

„Основният проблем за региона е липсата на добре платени работни места. Вторият – липсата на такива изобщо в по-отдалечените населени места, като Тополовград.“, заяви водачът на листата на левицата за региона Ленко Петканин.

По думите му през последното десетилетие Хасково изостава сериозно по БВП и се нарежда почти на дъното в страната.

„Вместо развитие и по-високи доходи, регионът изостава. А Хасково не е просто красива област с трудолюбиви хора – това е регион със стратегическо значение за националната сигурност. Ние сме външна граница на Европейския съюз.“, подчерта Петканин. И се ангажира да работи за подобряване качеството на живот на жителите в областта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    31 33 Отговор
    Крумчо приказва за купонна система и дажби бензинец и без право да си гледате котки.

    08:44 07.04.2026

  • 2 секта

    28 1 Отговор
    И още един глупак

    08:45 07.04.2026

  • 3 Зарков, агънце вакло

    42 0 Отговор
    Вие приватизирахме цяла България, сега видя че обедняваме....

    08:46 07.04.2026

  • 4 Да бе да

    15 2 Отговор
    Брей, най-после да открием топлата вода !?

    08:47 07.04.2026

  • 5 И така

    18 2 Отговор
    Грешка си,по богата държава от нашата няма.Много се влачи,като брашнен чувал сме.

    08:47 07.04.2026

  • 6 Неравенство

    20 0 Отговор
    винаги е имало и ще има, но то трябва да се поддържа в разумни и приемливи граници.

    08:48 07.04.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    33 2 Отговор
    Някой живяхме по времето на комунизма и опитахме сладостите му. Купони, опашки, празни рафтове, глад и мизерия. Айде, нема нужда.

    Коментиран от #20

    08:48 07.04.2026

  • 8 Тоя нещо греши!!!

    24 2 Отговор
    През 1945 е било същото... Да не е взел предизборните си речи от някой стар рафт?

    08:51 07.04.2026

  • 9 Крумчо, нали вашата

    30 0 Отговор
    БСП въведе плоския данък, какво се правите на ударени с "Капиталът" по главата?

    08:52 07.04.2026

  • 10 Маргарет Тачър

    32 1 Отговор
    Социализма е прекрасно нещо. Докато не свършат чуждите пари.

    БСПто пак преразпределя (по равно) парите на другите.

    08:54 07.04.2026

  • 11 Кратка икономическа

    29 1 Отговор
    история на социализма. След 9.09.1944г. първо се окрадоха парите, имотите и фабриките на богаташите, а те по лагерите. Парите свършиха и се посегна на пенсионния фонд докато свърши и той. След това следва парична реформа 1951г. от която загубиха тия с повече пари. Това се изконсумира и се взе заем от народа чрез облигации 1952 и 1954г. Тези средства се похарчиха и се посегна на българското село. Взеха се земи, добитък, инвентар и пак се закърпи положението. Следва още една девалвация на българския лев 1962г. и като се оплюска и това бай Тошо започна да внася нефт и да го реекспортира. Руснаците се усетиха, но ние ги снабдявахме със забранени от КОКОМ електронни елементи и ни търпяха до към 1985г. След това взехме заеми от западни банки, не можехме да плащаме и Луканов обяви фалит 1990г. Ето това са постиженията на "социализъма", "едно недоносче" както го нарече Т. Живков.

    08:56 07.04.2026

  • 12 Бай социалист

    12 1 Отговор
    Вън от Народното събрание ,Предатели с мними мафиотски коалиции и Кажамунки от ДС !
    Ето сега ще Ви видим как ще участвате в Радевата чета на Румен Петков ,царя и онези Олигарси Дъбовите от Асет банк ! Да ,ама не ,сега Ви прецака Вашият кръг задкулисие ! Хахаха

    08:58 07.04.2026

  • 13 Разбирач

    22 1 Отговор
    Прав е комунистът. Ако сега не се вземе от хората да се даде на другарите, утре може нищо да не е останало

    08:58 07.04.2026

  • 14 Крумче

    26 1 Отговор
    като всеки партизанин и истински комунист иска да РАЗПРЕДЕЛЯ блага. Мандри вече няма Крумче, разграбихте ги всичките.

    08:59 07.04.2026

  • 15 На всеки км

    10 3 Отговор
    Да направим богатите бедни а бедните богати и нито един патрон за Украйна за да има мир

    Коментиран от #18

    08:59 07.04.2026

  • 16 4567

    9 0 Отговор
    "По думите му през последното десетилетие Хасково изостава сериозно по БВП и се нарежда почти на дъното в страната."
    На дъното е защото, цигарените фабрики под кравефермата; незаконните складовете с храни; "бизнесът" на ДД; митничарите не създават БВП.

    09:00 07.04.2026

  • 17 Някой

    16 1 Отговор
    Тоя ще възражда партизанското движение!!!!!

    09:01 07.04.2026

  • 18 Братчетата на Бойко

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "На всеки км":

    Веднъж правихме бедните богати - 9.44.

    09:02 07.04.2026

  • 19 у нас хората винаги са били бедни

    6 0 Отговор
    5 процента са милионери и милиардери . и те постоянно се оплакват как не вървял бизнеса . в юса са богати 30 проценти . сега бегейци се стремят да се замогнат от юса . това е реалността . който няма пари живее както може . крадат, лъготят, мамят, и не правят деца . те са в тежест . не работят . само искат . после като пораснат стават лоши . това е . или катастрофират или се бият и ругаят . малцинствата са оглупели . ходят мърляви по улиците и обсъждат другите .

    09:03 07.04.2026

  • 20 Като те слушам

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Май си хванал само края, по-точно, падането на предишния строй.

    09:08 07.04.2026

  • 21 зарко

    13 1 Отговор
    върнете парите които родовете ви окрадоха от България това е истинско преразпределение а не празни приказки и локуми!

    09:08 07.04.2026

  • 22 И така

    10 0 Отговор
    Чисто по комунистически,всички са равни,но някои са по-равни. Браво, Крумчо, няма да падаш по-далеч от дядо си

    09:22 07.04.2026

  • 23 Дзак

    6 0 Отговор
    Щом искат прогресивен данък, трябва да накарат всички да попълват данъчни декларации. Това включва деклариране на всички доходи. Първо трябва да ограмотят населението, да осигурят счетоводители.

    09:23 07.04.2026

  • 24 Така значи

    11 0 Отговор
    Другари дайде да дадем...за да хрантутим някакви. Да бяха учили когато трябва.

    09:25 07.04.2026

  • 25 НЯМА СПИРАНЕ

    9 0 Отговор
    ГОЛЯМОТО КИПРЕНЕ ПРЕД РЕКЛАМНОТО МУ ПЛАКАТЧЕ

    09:26 07.04.2026

  • 26 матрицата

    12 1 Отговор
    Зарков , време е да си направиш бизнес , да си назначиш работници , да им даваш достойни заплати и накрая ако изкараш печалба , да я дадеш за данъци .Покажи как се случва това и дай пример , иначе е лицемерно да си вземаш голямата заплата от държавата , а да срижеш бизнеса и все да е виновен .Давай , действай !

    09:31 07.04.2026

  • 27 Да, нали?

    8 1 Отговор
    Ще установиш комунизма в България за един мандат. Я бегай! Толкова народи опитваха толкова години – няма начин. Даже Маркс знаеше, че комунизмът е утопия.
    Баце, ти от Марс ли падаш ве?!

    09:33 07.04.2026

  • 28 круме круме

    9 0 Отговор
    Продадоха ти фабрика на 8.09.
    След 35 години измама загубухте и последния си верующ партиец. А имаше такива направо вярващи и готови да се борят за "правда". Предадохте ги и ги продадохте дори. Вече и тях загубихте.
    Освен да правите сега ляво-гейска елена партия на новомилионерите и децата им не знам какво друго ви остава....
    Никой не обича канибалите и канибализма. Не са естетични някак.

    09:34 07.04.2026

  • 29 Зарков

    9 0 Отговор
    Имам спестена добра сума и си затворих бизнеса .Нали като приехме еврото щяха да завалят инвеститори ? Ти нямаш грам опит в реалния живот , а искаш да управляваш .Направи си бизнес и пкажи на всички как се прави по правилния начин . Аз ти гарантирам , че ако се махне плоския данък 50 % от бизнеса ще затвори на мига .

    09:35 07.04.2026

  • 30 И.д. главен Жираф

    5 0 Отговор
    Ами има доста хора за затвора. Нешо за съдебна реформа и антикорупционна комисия?

    09:36 07.04.2026

  • 31 Един

    7 0 Отговор
    Пак ли ще ни правите равни? Неравенството само по себе си не е нещо лошо, а е естествено и полезно. Хората не са равни в много отношения. Въпросът е неравенство в какво и до колко и съответно равенство в какво и до колко.

    09:37 07.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 майтапчия

    5 0 Отговор
    Ко казваш , засяването на фотоволтаици и изкупуване на енергията от държавата е запазена бизнес територия на БСП ? Социален елемент , разботни места , за такива неща чувал ли си ?

    09:37 07.04.2026

  • 34 Комунизъм е имало

    9 0 Отговор
    само в първобитно-общинния строй. Тогава човешкото стадо е разпределяло дивеча и ядливите коренища по равно.

    09:39 07.04.2026

  • 35 Факти колкото

    6 1 Отговор
    и да ни натрапвате комундетата,те парламент няма да видят! Коалицията им с боко и шиши ги приключи!

    09:39 07.04.2026

  • 36 не искам

    10 0 Отговор
    Значи аз ще бачкам и после ще си разпределям с мързеливите клошарски копейки поравно всичко? Я бегай! И без това с моите пари им плащат социалните помощи и телковете.

    09:41 07.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Фют

    4 0 Отговор
    По този повод алармирам МВР-тата да очакват The city is mine сюжет
    Няма да оставя някакъв Луд Скайуокър да си прави каквото си иска в града ми!
    Очаквайте всякакви незаконни девиации, заради бедност!

    09:43 07.04.2026

  • 39 Авее

    3 1 Отговор
    България отдавна е обедняла – не е от сега.

    09:46 07.04.2026

  • 40 Как ще вдигнеш заплати

    6 2 Отговор
    като инвеститорите напуснаха, заради Юрошита и високите производствени разходи? И открито с бившият ти шеф Радев подкрепяхте Юрошита 8 години, бъдещият ти коалиционен партньор, който открито пише и говори за Дигитализация, Евроатлантически ценности и Устойчиви развития в програмата си. Все Урсулизми, което означава съкращение на работни места. Ми нали такива като теб още с влизането в Юрочакалнята, умишлено обезценихте от 2020 български лЪв. За пет години докарахте чудовищна инфлация, чудовищен дефицит, чудовищно теглене на заеми, чудовищна мизерия, един лев приравнен към едно евро. За 5 г. унищожихте всички атрибути на държавата България, и ни превърнахте в Територия, под благият поглед на шефа ти Радев.
    Да теглиш заеми, за да увеличиш доходи, е най-прекият път към сценарият Гърция.
    Понеже нямаме пристанища и острови, Тройката ще ни вземе Земята и ще ни превърнат в ПУСТИНЯ. А сметките ще ги плащаме ние, високи данъци преки и косвени и цени.

    09:47 07.04.2026

  • 41 Като измрът бедните

    6 1 Отговор
    Няма да има бедни и ще останат само крадците богаташи и проблема с бедността ще бъде решен много елегантно 😅🤣🤣🤣

    09:49 07.04.2026

  • 42 Аха, дайте

    5 0 Отговор
    да дадем.

    10:02 07.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Зарков

    3 1 Отговор
    как да обеднява с милиарди левове вкарани в банките за нула време. А пенсионерите говорят глупости. Малки са им пенсиите, защото не са се осигурявали или са осигурявани на минимална заплата, но иначе си имат парички. А има бедни, които никога не са работили- алколоци, наркомани и т.н. Да сте видели роми да обработват ниви?

    10:45 07.04.2026

  • 46 Православен

    3 0 Отговор
    Тези богоборци (старите) не разбраха, че в този грешен свят не може да има равенство и справедливост! Обаче и новите богоборци (ППДБ) не са по-праведни!

    10:53 07.04.2026

  • 47 Вие забогатява те и то доста за сметка

    4 0 Отговор
    На това! Бсп са мафия

    10:58 07.04.2026

  • 48 Няма такова нещо

    5 0 Отговор
    Няма такова нещо край на неравенствата! Ти като си се родил със златна лъжичка в устата си учил в Сорбоната. Моят син завърши Югозападния. Баща ми не е ДС генерал Леонид Кацамунски. Не сте се родили равни, не сте се развили равни.

    11:17 07.04.2026

  • 49 основа на икономиката е Частната собстве

    1 0 Отговор
    НОСТ!още с раждането си някой са над другите!този младеж е един от тях!Да ми говори за равенство и братство от позицията на дядо си леонид е много нахално.като какъв се изявява и се опитва да намести финансите.вижте ,човек ,който нищо не прави става адвокат ,дори не милиционер, а адвокат.Адвокат разбира само от събиране ,а не от изваждане.Прекалено много се говори за народа....народа и как целият му живот минава в полза народа...слушах и го гледах преди дни в бтв...той говори за неща ,които не разбира...данъците как щял и така нататък.Преди да се прави каквото и да е в тази държава трябва да има опит за справяне с ДИСпропорцията в обществото.Много са на Държавния клон ,а той не дава плод ,той само взема от силата на дървото.Дървото на бг-хазна се пълни от ДРЕБНИЯ БИЗНЕС ,А той е на дъното почти е пред унищожение.Не се ли поправи дисбаланса ,ще се стигне до затриване на всичко като ес и нато и ще тръгнем отново по пътя на ..........Безизходицата!

    11:47 07.04.2026

  • 50 Луд

    3 0 Отговор
    Гос.Заркое ако успееш от един народ които 99,90% си копува яицата от магазина да го направиш богат ще ти бъдат издигнати паметници повече от Ленин.Песни ще се пеят за теб на всяко тържество.,,УСПЕХ ТИ ПОЖЕЛАВАМ,,

    12:36 07.04.2026

  • 51 Будител

    3 0 Отговор
    Е след 37 години ли го разбрахте бе ???

    12:51 07.04.2026

  • 52 тоз юноша бледен

    0 0 Отговор
    с тоз микрофон в ръка и с тез чупки някаква медийна звезда ли го играе или?

    15:10 07.04.2026

  • 53 Кой какъв е

    0 0 Отговор
    Зарков, тези глупости вече не минават. Няма преразпределение - има СПИРАНЕ НА КРАЖБИТЕ!

    16:03 07.04.2026

