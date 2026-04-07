Крум Зарков: България обеднява – време е за край на неравенствата и справедливо преразпределение

„Наблюдаваме стагниращи доходи на фона на растящи цени и поредица от кризи, особено тази с горивата. Стандартът на българите е застрашен, а най-бедните са изправени пред риск да обеднеят още повече. Това не може да бъде подминавано с безразличие и ще бъде наш основен приоритет.“. Това заяви в Хасково председателят на НС на БСП Крум Зарков.
„Трябва ясно да кажем: необходима е промяна на система, при която създаваното в България богатство се концентрира в ръцете на малцина. Днес имаме малцина много богати и мнозинство много бедни. БСП е единствената партия, която последователно защитава идеята за справедливо преразпределение.“, подчерта той.
Според него това може да се постигне чрез по-добра защита на труда – по-високо заплащане, стимулиране на колективното трудово договаряне и създаване и задържане на достойно платени работни места.
„Необходима е и данъчна реформа, която да не натоварва хората с ниски доходи, а да въведе по-голяма справедливост. Това, заедно със стабилна фискална политика, ориентирана към реалния живот на хората, са първите стъпки.“, допълни Зарков.
По думите му премахването на плоския данък е сред ключовите мерки: „Това ще повиши доходите на най-ниско платените, няма да натовари средната класа и ще изисква по-голям принос от най-богатите.“
По темата за Хасково и обезлюдяването на региона той заяви: „Необходимо е компетентно, почтено и устойчиво управление, а не такова, което се сменя на всеки няколко месеца. Необходимо е прозрачно управление, което не използва публичния ресурс за лични облаги.“.
„Основният проблем за региона е липсата на добре платени работни места. Вторият – липсата на такива изобщо в по-отдалечените населени места, като Тополовград.“, заяви водачът на листата на левицата за региона Ленко Петканин.
По думите му през последното десетилетие Хасково изостава сериозно по БВП и се нарежда почти на дъното в страната.
„Вместо развитие и по-високи доходи, регионът изостава. А Хасково не е просто красива област с трудолюбиви хора – това е регион със стратегическо значение за националната сигурност. Ние сме външна граница на Европейския съюз.“, подчерта Петканин. И се ангажира да работи за подобряване качеството на живот на жителите в областта.
1 честен ционист
08:44 07.04.2026
2 секта
08:45 07.04.2026
3 Зарков, агънце вакло
08:46 07.04.2026
4 Да бе да
08:47 07.04.2026
5 И така
08:47 07.04.2026
6 Неравенство
08:48 07.04.2026
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
08:48 07.04.2026
8 Тоя нещо греши!!!
08:51 07.04.2026
9 Крумчо, нали вашата
08:52 07.04.2026
10 Маргарет Тачър
БСПто пак преразпределя (по равно) парите на другите.
08:54 07.04.2026
11 Кратка икономическа
08:56 07.04.2026
12 Бай социалист
Ето сега ще Ви видим как ще участвате в Радевата чета на Румен Петков ,царя и онези Олигарси Дъбовите от Асет банк ! Да ,ама не ,сега Ви прецака Вашият кръг задкулисие ! Хахаха
08:58 07.04.2026
13 Разбирач
08:58 07.04.2026
14 Крумче
08:59 07.04.2026
15 На всеки км
Коментиран от #18
08:59 07.04.2026
16 4567
На дъното е защото, цигарените фабрики под кравефермата; незаконните складовете с храни; "бизнесът" на ДД; митничарите не създават БВП.
09:00 07.04.2026
17 Някой
09:01 07.04.2026
18 Братчетата на Бойко
До коментар #15 от "На всеки км":Веднъж правихме бедните богати - 9.44.
09:02 07.04.2026
19 у нас хората винаги са били бедни
09:03 07.04.2026
20 Като те слушам
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Май си хванал само края, по-точно, падането на предишния строй.
09:08 07.04.2026
21 зарко
09:08 07.04.2026
22 И така
09:22 07.04.2026
23 Дзак
09:23 07.04.2026
24 Така значи
09:25 07.04.2026
25 НЯМА СПИРАНЕ
09:26 07.04.2026
26 матрицата
09:31 07.04.2026
27 Да, нали?
Баце, ти от Марс ли падаш ве?!
09:33 07.04.2026
28 круме круме
След 35 години измама загубухте и последния си верующ партиец. А имаше такива направо вярващи и готови да се борят за "правда". Предадохте ги и ги продадохте дори. Вече и тях загубихте.
Освен да правите сега ляво-гейска елена партия на новомилионерите и децата им не знам какво друго ви остава....
Никой не обича канибалите и канибализма. Не са естетични някак.
09:34 07.04.2026
29 Зарков
09:35 07.04.2026
30 И.д. главен Жираф
09:36 07.04.2026
31 Един
09:37 07.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 майтапчия
09:37 07.04.2026
34 Комунизъм е имало
09:39 07.04.2026
35 Факти колкото
09:39 07.04.2026
36 не искам
09:41 07.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Фют
Няма да оставя някакъв Луд Скайуокър да си прави каквото си иска в града ми!
Очаквайте всякакви незаконни девиации, заради бедност!
09:43 07.04.2026
39 Авее
09:46 07.04.2026
40 Как ще вдигнеш заплати
Да теглиш заеми, за да увеличиш доходи, е най-прекият път към сценарият Гърция.
Понеже нямаме пристанища и острови, Тройката ще ни вземе Земята и ще ни превърнат в ПУСТИНЯ. А сметките ще ги плащаме ние, високи данъци преки и косвени и цени.
09:47 07.04.2026
41 Като измрът бедните
09:49 07.04.2026
42 Аха, дайте
10:02 07.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Зарков
10:45 07.04.2026
46 Православен
10:53 07.04.2026
47 Вие забогатява те и то доста за сметка
10:58 07.04.2026
48 Няма такова нещо
11:17 07.04.2026
49 основа на икономиката е Частната собстве
11:47 07.04.2026
50 Луд
12:36 07.04.2026
51 Будител
12:51 07.04.2026
52 тоз юноша бледен
15:10 07.04.2026
53 Кой какъв е
16:03 07.04.2026