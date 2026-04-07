Трайчо Трайков: Няма да се намалява ДДС-то на горивата

Трайчо Трайков: Няма да се намалява ДДС-то на горивата

7 Април, 2026 08:53 2 084 75

Помощта на служебното правителство от 20 евро не са за хора със скъпи коли. 20-те евро са за хора, които отговарят на критериите и хора, които имат нужда - хора с ниски доходи

Трайчо Трайков: Няма да се намалява ДДС-то на горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризата е и възможност за развитие на технологиите, заяви служебният министър на икономиката Трайчо Трайков.

COVID примерно създаде възможността за дистанционна работа, която се препоръчва и сега, поясни той и добави, че той също съветва всички работодатели да прибягнат до тази мярка. "Няма нищо лошо в нея", заяви Трайков пред БНТ.

Той заяви, че запаси с гориво има. По думите му, осбождаването на количества от резерва ни обаче няма да окаже влияние на цените.

"Помощта на служебното правителство от 20 евро не са за хора със скъпи коли. 20-те евро са за хора, които отговарят на критериите и хора, които имат нужда - хора с ниски доходи", поясни министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Трайчо Трайков заяви, че няма да се намалява ДДС-то. Причината - това е мярка, която няма да сработи.

"Може да се въведе таван на печалбата на горивата, ако има сигнал от регулаторите как се движат цените на горивата. Всичко се следи на ежедневна база", уточни той.

Енергийният министър призова да не се идеализира купуване на природен газ или друг вид гориво от Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    37 31 Отговор
    Намали акциза, Трайчо, за да можете да изкарате мандата.

    Коментиран от #16, #52, #71

    08:55 07.04.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    8 41 Отговор
    Слава Богу, поне този няма да прави комунизъм. Поне за сега. При 800 милиона дефицит в бюджета, това ще е пагубно за държавата.

    Коментиран от #22, #64

    08:56 07.04.2026

  • 3 Лама Трайчо

    53 2 Отговор
    "COVID примерно създаде възможността за дистанционна работа, която се препоръчва и сега"

    Петроханските мерки започват. Пак ще ни бъркат по дупките.

    08:57 07.04.2026

  • 4 Трол

    5 5 Отговор
    Трябва да са луди, за да го направят.

    08:57 07.04.2026

  • 5 БраТ ПиТ

    9 29 Отговор
    Едно време като ви казваше Боко, че в бюджета трябва да има винаги "мазнинка" (именно за такива форсмажорни ситуации) вие му се смеехте и подигравахте, че "селянина" нищо не разбира, бил еднокнижник, ял филии с мас.... хайде сега всички се наредете до портата му пред къщата в Банкя и му се извинете подобаващо.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #10, #15, #45

    08:58 07.04.2026

  • 6 Некой си

    63 2 Отговор
    Тоя кретен да ни обясни как точно ще работят ДИСТАНЦИОННО земеделците, спедиторите и продавачите в магазините за хранителни стоки.

    Коментиран от #51

    08:58 07.04.2026

  • 7 Мискини

    38 1 Отговор
    Вижте гърците 50 е на семейство на месец за гориво......

    Коментиран от #72

    08:58 07.04.2026

  • 8 Опа

    20 13 Отговор
    На служебната власт и респективно Румен Радев им трябват кинти от ДДС, за да имат да харчат. Народа ще плати сметката.

    08:59 07.04.2026

  • 9 Възраждане

    41 1 Отговор
    Кой от ПП-ДБ сложи тоя министър на Тиквата? Джиен Зитата от протестите трябва незабавно да го вържат пред президентството

    08:59 07.04.2026

  • 10 честен ционист

    29 28 Отговор

    До коментар #5 от "БраТ ПиТ":

    Трайчо е от гербаджийското котило, мазньо.

    08:59 07.04.2026

  • 11 АХЪ

    40 2 Отговор
    Е как ще го намалавате боК луци таквис! ДДС върху 2.40 лв е едно а върху 3и 50 мАЛКО ПОВЕЧКО ЗА ОБИРА НА ХОРАТА .Как да съберете още няколко милиона да подпомогнете укрите .Пари за хората няма а за онези пиявици ще намерите нали от козяк ви нареждат

    09:00 07.04.2026

  • 12 Само камъни

    31 3 Отговор
    По тия чутури продажни укро л....з...ачи

    09:00 07.04.2026

  • 13 Пич

    45 0 Отговор
    Тъп та се премета !!! По Европа и света навсякъде реагираха било с таван на надценките и то не само на горива, било с ДДС и акцизи, само Гюро и неговите малоумнци не виждат смисъл да правят нещо за българските!!! Техният смисъл е да помагат на Украйна !!! Видяхме това падение!!! За Зелю заминават тонове гориво безплатно, за българите - по десетина литра на месец, и то само за тези които са толкова бедни, че нямат коли!!!

    Коментиран от #30

    09:01 07.04.2026

  • 14 Последния Софиянец

    25 12 Отговор
    Бизнеса бяга от еврозоната или фалира.Ще напълнят бюджета от хиперинфлацията на храните и горивата.

    09:01 07.04.2026

  • 15 Само питам

    26 1 Отговор

    До коментар #5 от "БраТ ПиТ":

    Нищо не разбрах от коментара ти и защо трябва да се кланяме на Борисов .
    Ако е вярно това което пишат Турските медии , баце яко е захлебил . Турски журналисти пишат за милиарди изнесени от България .

    09:01 07.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    3 21 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ако го намали държавата фалира.

    Коментиран от #18

    09:02 07.04.2026

  • 17 Ейййй ама как само

    24 1 Отговор
    Се надушват краставите мастии в това марионетни служебно правителство герберасти ,пп дебили и продънени костовски отломки........еййййй еййййййй еййййййй

    09:04 07.04.2026

  • 18 честен ционист

    8 22 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Намаление от утре с 10 цента на литър АИ-95 ще вдигне изборните проценти на ПП/ДБ поне с 10 пункта. Ама тези петуханци нямат акъл в главата, или пазят хватката с акциза за последния момент, когато на Ганчо му прекипи и излиезе по улиците. Само че не подозират, че следващите скокове в цената ще са вече в стотици проценти и то седмично.

    Коментиран от #23

    09:06 07.04.2026

  • 19 Някой

    28 0 Отговор
    А акциза няма ли да го намалите? Щото ще реализирате сръхприходи. От джоба на народа, пак.
    Направете такива антикризисни мерки, не онази подигравка с 20 евро за най-изпадналите.

    Коментиран от #24

    09:08 07.04.2026

  • 20 Скоро

    22 0 Отговор
    Правителството ще яде сопата и служебно и редовно Северна Македония намали ДДС тия ги страх от по малко напълване на хазната

    09:09 07.04.2026

  • 21 Всичко е ясно

    35 0 Отговор
    Значи в бюджета идват много по големи пари от високите цени на горивата, но компенсациите ще са трохи ! Другото ще откраднете с "проекти" за "висока принадена стойност" !
    Пак крадете пари под хормата на загриженост за бедните ! И то най вече техните пари !!!
    Мзерници !!!

    09:10 07.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Последния Софиянец

    9 13 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    В бюджета е заложена 100 процента инфлация за да се изпълни.Войната в Иран им дойде като шестица от тотото.

    09:12 07.04.2026

  • 24 Последния Софиянец

    2 16 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    Инфлацията на храните и горивата ще компенсира намалението на промишленото производство и затварянето на заводи, магазини и заведения.

    09:13 07.04.2026

  • 25 Тоя говори идиотизми

    20 0 Отговор
    По идиотски дори от словата на премиера на разни измислени празници🤣🤣🤣🤣

    09:13 07.04.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 0 Отговор
    ТРАЙЧО Е 100% СИГУРЕН ПАНДИЗЧИЯ ...
    В ЗАТВОРА ЩЕ МУ ЧУПЯТ ПОСТОЯЯНО ОЧИЛАТА И ЩЕ ЧИСТИ
    ТОАЛЕТНИТЕ :)
    .....
    НЕ СЕ ШЕГУВАМ - НАИСТИНА ЩЕ ВЛЕЗЕ

    Коментиран от #50

    09:14 07.04.2026

  • 27 Баш Европеец

    22 0 Отговор
    Такааа, сега! В Гърция предлагат 50 евра помощи! Нали така? Тя е в ЕС и тя разплаща с Евро. България и тя е в ЕС! Нали? Пък предлага 20 евра?! Нали уж за това се нахендрихме в ЕС всички да сме равни и уж да "живеем" по добре. 30 евро разлика къде отиват? Трайчооооо , Трайчооооооо. Що не кажете , колко е реалната помощ на домакинство?!!! Ама много жалко , че няма трибуна за обикновения български гражданин!

    Коментиран от #35

    09:17 07.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Очилатко

    13 2 Отговор
    Лично отивай да правиш теманета на Путин за евтин бензин и газ

    09:18 07.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Баш Европеец

    22 2 Отговор
    И кво вика да не вземаме от Руснаците! Абе ей..... Като толкова милееш за Украйна ходи се бий на фронта и си вземи Украинско гражданство!

    09:19 07.04.2026

  • 33 Е да ама като дават сега на зелю

    18 0 Отговор
    Очакват че ако някога войната там свърши и има възстановяване и европата ше раздава трилиони за възстановяването на охрайна и беге политици ше папат парче от баницата там и ше намажат много на тях тва им е играта да дадат непотребно съветско оръжие гориво некой милион но всичко в точния правилен момент така че да се усили жеста с даването и после ше има яко лапаница😅😅😅😅ама путин може да избие сите укри и да си прибере целата територия и ганю ше остане с пръс в гъ.3

    09:19 07.04.2026

  • 34 ДЕЖ ФМ ПАЗАРДЖИК

    16 0 Отговор
    Стои срещу тебе и ти меца "Няма да се намалява ДДС-то на горивата". Сметките му пълни с гpaнтoвe, фирмите му верoятно изтoчвaт ДДС. Глeда като нaстъпено лajнo и ти се хuли нaсреща.

    09:20 07.04.2026

  • 35 И то 20е не на всички

    14 0 Отговор

    До коментар #27 от "Баш Европеец":

    А в Гърция 50 е на ВСИЧКИ.....

    09:20 07.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 От къде

    16 0 Отговор
    Го изкопахте тоя герберастки отпадък

    09:23 07.04.2026

  • 38 Дачко Яворов

    22 0 Отговор
    Кoпиле мpъcно, лесно е с 10000-15000 евpaка заплата да определяш съдбата на тези, които са те назначили

    09:24 07.04.2026

  • 39 Aлфа Bълкът

    17 0 Отговор
    Тоя мастий като го чуете как говори за сметките за ток на хората и се разбира, че е зависим от определени лобистки кръгове.

    09:24 07.04.2026

  • 40 Трайко Китанчев

    9 0 Отговор
    България е в криза поне от 1988 г. , ето защо тук технологиите са невероятно развити, ако питате как тъй, при това положение, сме в криза-не зная, не съм министър.

    09:25 07.04.2026

  • 41 Златния домат

    15 1 Отговор
    Червени чушки 12.49лв.за кг. домата и той
    Бряй това € много хубаво браво,браво. Има ли някой експерт да излезе пред телевизоро и да каже, че това беше грешка.

    09:31 07.04.2026

  • 42 Монополи

    9 0 Отговор
    Министър Трайчо да вземе да обясни защо начисляват ДДС след начисляване на акциза и защо независимо от международното положение, през лятото горивата винаги са на по-висока цена, отколкото през зимата.

    Коментиран от #43

    09:32 07.04.2026

  • 43 Я пъ тоа

    1 9 Отговор

    До коментар #42 от "Монополи":

    ДДС се начислява върху крайната цена.....такъв е закона.
    А лятото горивото поскъпва, щото търсенето е по голямо....

    Коментиран от #47, #48

    09:36 07.04.2026

  • 44 000

    12 1 Отговор
    С други думи - спасявайте се, туземци! Как е в клуба, хубавко ли ви е? Още нищо не сте видели!

    09:36 07.04.2026

  • 45 Няма

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "БраТ ПиТ":

    да те светвам колко мазнинка влиза в бюджета в момента от високите цени на горива ! Явно си човек с очи който не вижда ! А за ББ - питам те - от едно тъпо ченге, едно умно ченге и от едно ченге, кое е истинското ченге ? Отговор - тъпото ченге, другите две са художествена измислица !!!

    Коментиран от #74

    09:36 07.04.2026

  • 46 Така е

    8 1 Отговор
    Като си седите по къщите и се спасявате самостоятелно - така ще е и по-нахално ще става. Малко ви е.

    09:40 07.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Трайчо Коньов

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Я пъ тоа":

    Не се "начислява върху крайната цена" а върху джоба на шараните и балъците като теб.

    09:43 07.04.2026

  • 49 Баце ЕООД

    9 1 Отговор
    Да не се идеализира купуването на петрол и газ от Русия?? Никой не идеализира нищо, за да имаш просперитет ти трябва евтина енергия.. Кое не е ясно? Това изказване е срещу българския народ!

    09:46 07.04.2026

  • 50 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    То хубаво си го измислил,там не само очилата,но и г.може да му спукат.Но кой ще го вкара при бай Ставри?Незаконния Гл.прокурор ли или любимата на Петю Еврото,гл.прокурор на София?

    09:52 07.04.2026

  • 51 Мисля че,

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Некой си":

    По - интересно ще стане, когато транспортните фирми започнат да работят от дома.

    09:53 07.04.2026

  • 52 Лицемери - правят се на улави

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Повече от половината цена е ткси , акцизи и данъци. Ама си ги прибират.

    09:54 07.04.2026

  • 53 Механик

    12 0 Отговор
    Двадесет евро (за сега) са 10 литра гориво. В едно малко село с толкова гориво е възможно да си караш детето на градина, ама в големите градове, където градината е на 20 км от дома ,а работата на още 20 как ще стане?
    п.п.
    Казваш, тия пари са за хората с малките и стари коли ли? Та нали точно вие натискахте да се махнат старите и евтини коли?
    Трайчо, ти си демагог. Кажи колко процента от цената на горивата е АКЦИЗА, Трайчо!
    Тарай си Трайчо, трай си! Трай си, че не знаеш колко е гадно усещането когато провиснеш от някой клон, окачен за вратленцето.

    09:55 07.04.2026

  • 54 Политкоректен

    11 0 Отговор
    Естествено! Нито за миг не ни е хрумвало, че планирате да облекчите живота на обикновения българин.

    09:56 07.04.2026

  • 55 таралясник

    5 0 Отговор
    от много следене нищо не ви остава време и смелост да направите нещо, също като оня дето през ден плямпа за цент нагоре цент надолу за цените по борсите, като че ли всички хора пазарят от борсите, евтини номера, обаче, ако беше нещо за помощи за украйна - досега да бяхте решили и забравили....

    09:57 07.04.2026

  • 56 Да благодаря че не сложихте таван

    3 1 Отговор
    мнение, намаляването на данъците е социален стимул. Служебното правителство има икономически инструменти. Договорът с Украйна вреди, защото АЕЦ „Козлодуй“ има нужда от руски части за 5-и и 6-и блок, а „Белене“ – от доизграждане. Новата борса по модел ICE и партньор с нея , очакван оборот 200 милиарда годишно, би допринесла значителни данъци, подобни на глобалните борси, което ще влее приходи в бюджета. мнение, намаляването на данъците е социален стимул. Борса по ICE модел, при оборот 200 милиарда, ще носи печалби, защото при сделки като купуване на 50 долара и продажба на 110, чистата печалба е голяма. Така се очакват значителни приходи от данъци в бюджета.

    10:01 07.04.2026

  • 57 Ойрозоната

    8 1 Отговор
    фалира. Още 3-4 месеца кризи и ще се изпокарат за пари. ЕС е изключително беден на природни ресурси, а лудите политики в сектор енергетика приключват икономиките в зоната на здрача. Петролната криза сега идва като капак на всички провали на ЕС.

    10:09 07.04.2026

  • 58 Дреме му на Трайчо Концесията

    8 0 Отговор
    Два милиона в сметката. Вероятно чрез подставени лица е и акционер в ДОБИВ ЗЛАТО, той подари Концесия добив злато около един процент, в Африка е 40%. Че и премахна контрол на изнесе в пъти по-ценни метали. Сигур има милиони и от подаряване на държавен дял 33% акции от ток на бившето си частно ЕРП, като министър от ГЕРБ.
    Доста се е пооял. Натрупал е мазнинки. Кой знае колко има в офшорки и имоти в чужбина.
    Дреме му на Трайчо Концесията. То е ясно, че на този свят няма да го съдят, но на другият със сигурност.

    10:13 07.04.2026

  • 59 Нищо

    1 4 Отговор
    не могат да предприемат сами без разрешение на ЕС. ЕС е против намаляне на акцизите и ДДС.

    10:13 07.04.2026

  • 60 Реалист

    9 0 Отговор
    Нищо добро не очакваме от крадливите Променкаджии на Фатмака...каржби и корупция повсеместно!

    10:13 07.04.2026

  • 61 Какви 160 анекса

    5 0 Отговор
    е подписвал по ПВУ, за него трябва специален извънареден съвет по национална сигурност да се свика. И специално заседание на НС, открито изслушване анекс по анекс.

    10:14 07.04.2026

  • 62 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 0 Отговор
    Заради такива политици като Трайчо Трайков България винаги ще е на дъното и няма да отлепим от там .Нула икономически познания,нула стремеж към помощ за народа,нула социално мислене,нула стремеж към по добър стандарт за нацията.....единствено в тиквата му е как да краде как да се нагуши каква далавера да направи....това не е българин , това е АНТИБЪЛГАРИН ....
    Парламентарната система е измислена от коза Ностра
    Влизат лица с неясни амбиции стремежи образование възможности ,но цъкащи копчето в полза на задкулисни престъпници и хора от подземния свят.... партиите работят за организираната престъпност

    10:16 07.04.2026

  • 63 Прокопи

    1 0 Отговор
    Сладур,

    10:19 07.04.2026

  • 64 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    За коя държава ще е пагубно ? Ти си пълен де.бил ! Тая държава на кой народ се води ? На Русия на Аржентина на Уругвай на Мексико на Австралия на кой ? Нали като намалят ДДС на горивата това ще рефлектира благоприятно на народа който го плаща този дефицит бе тикво ? Нали същия този народ плаща бюджета нали същия този народ плаща сметката..ако ти е помпиш нон стоп тая сметка нагоре накрая няма да има кой да ти е плаща.Абе га.ньовец като нямаш дори 4 ти завършен клас не се обаждай

    10:22 07.04.2026

  • 65 ежко

    4 0 Отговор
    Ти Трайчо какво си развил,че да ми говориш за технологии?Много те бива на приказките, но да забиеш един пирон не ставаш!

    10:35 07.04.2026

  • 66 пресолена

    0 0 Отговор
    трай трайчо .трай....нищо няма да направи тоя.

    10:37 07.04.2026

  • 67 Как ще намалят ддс- то

    1 0 Отговор
    Това заплатите на сарафовците, псевдо стдиите, осевдопрокурорите, осевдополицияра, оаевдодепуратите и партийните субсидии и осевдоминистеите и всички от държавни агенции, комисии, бордове, фондове, консорциуми ...и квото се сетите само на оня Соецив заплата му е 180 000 лева на месец ..

    10:37 07.04.2026

  • 68 политик

    3 0 Отговор
    Заплатите трябва да ви намалим , че се самозабравихте , на запад няма толкова високи заплати като вашите

    10:46 07.04.2026

  • 69 Ще намалиш

    2 0 Отговор
    акциза и ДДС то и хоро ще играеш. Кой му дава право на това нещастно к. ле да си играе с живота на цял народ.

    11:00 07.04.2026

  • 70 Бесен - Язовец

    0 0 Отговор
    Тоя разногледия соросоид метално болния

    11:05 07.04.2026

  • 71 Как да го намали?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    На 3 лв, един влиза в държавата.
    Те са борци за народно благоденствие, обаче само докато влязат във властта.

    11:19 07.04.2026

  • 72 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мискини":

    Те са народ, а не мърша

    11:23 07.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 БраТ ПиТ

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Няма":

    И като "влизат" много средства защо дългът се увеличава главоломно, чрез новите заеми, които теглят тези на които симпатизираш явно, ааааа....сега и пилота като ви кацне в парламента и ще "ви оправи"....по-бързо и от царя... 🤣🤣🤣

    13:43 07.04.2026

  • 75 Васил

    0 0 Отговор
    А как ще разберете дали ще сработи покажи някакви факти а не празни приказки.

    15:08 07.04.2026

