Трайчо Трайков: Няма да се намалява ДДС-то на горивата

Кризата е и възможност за развитие на технологиите, заяви служебният министър на икономиката Трайчо Трайков.

COVID примерно създаде възможността за дистанционна работа, която се препоръчва и сега, поясни той и добави, че той също съветва всички работодатели да прибягнат до тази мярка. "Няма нищо лошо в нея", заяви Трайков пред БНТ.

Той заяви, че запаси с гориво има. По думите му, осбождаването на количества от резерва ни обаче няма да окаже влияние на цените.

"Помощта на служебното правителство от 20 евро не са за хора със скъпи коли. 20-те евро са за хора, които отговарят на критериите и хора, които имат нужда - хора с ниски доходи", поясни министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Трайчо Трайков заяви, че няма да се намалява ДДС-то. Причината - това е мярка, която няма да сработи.

"Може да се въведе таван на печалбата на горивата, ако има сигнал от регулаторите как се движат цените на горивата. Всичко се следи на ежедневна база", уточни той.

Енергийният министър призова да не се идеализира купуване на природен газ или друг вид гориво от Русия.