106 моста в България са в критично състояние и още 410 в лошо

Агенция „Пътна инфраструктура“ официално призна, че десетки мостови съоръжения в България са в критично състояние, а стотици други – в тежко влошено. Данните излизат наяве след заявление по Закона за достъп до обществена информация, подадено от Европейския център за транспортни политики, съобщиха от Центъра.
По обобщени данни за 2025 г., в страната има 106 моста в критично състояние и още 410 в лошо състояние. Това означава, че над 500 съоръжения от републиканската пътна мрежа са с компрометирана безопасност и потенциален риск за движението.
Приложената към решението справка разкрива мащаба на проблема – списъкът включва мостове и надлези в цялата страна, включително ключови трасета, преминаващи над реки, жп линии и основни пътни артерии. Сред тях има съоръжения по първокласни пътища и автомагистрали, което поставя под въпрос не само регионалната, но и националната транспортна сигурност.
Официалната класификация на АПИ показва, че „критично състояние“ означава най-ниската възможна оценка – реална опасност от отказ на конструктивни елементи. В същото време институциите признават, че поддръжката се извършва основно чрез периодични огледи, а не чрез системни и навременни ремонти.
Още по-притеснителен е финансовият аспект. Според данните, базирани на консултантски доклад на Световната банка, за рехабилитация и подмяна на част от мостовете са необходими над 430 милиона лева, като допълнителен резервен списък включва още проекти за над 222 милиона лева.
На този фон стратегията за развитие на пътната инфраструктура все още не е приета окончателно и се намира в процедура по екологична оценка. Това означава, че приоритетните ремонти на най-рисковите съоръжения остават в бъдеще време, въпреки наличието на конкретни данни за риска.
Публикуваната информация поставя ясен въпрос: колко време една система може да разчита на мониторинг и доклади, когато вече има стотици съоръжения, които са извън безопасните експлоатационни граници.
