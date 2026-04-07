106 моста в България са в критично състояние и още 410 в лошо

7 Април, 2026 10:21 897 20

Сред тях има съоръжения по първокласни пътища и автомагистрали, което поставя под въпрос не само регионалната, но и националната транспортна сигурност

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ официално призна, че десетки мостови съоръжения в България са в критично състояние, а стотици други – в тежко влошено. Данните излизат наяве след заявление по Закона за достъп до обществена информация, подадено от Европейския център за транспортни политики, съобщиха от Центъра.

По обобщени данни за 2025 г., в страната има 106 моста в критично състояние и още 410 в лошо състояние. Това означава, че над 500 съоръжения от републиканската пътна мрежа са с компрометирана безопасност и потенциален риск за движението.

Приложената към решението справка разкрива мащаба на проблема – списъкът включва мостове и надлези в цялата страна, включително ключови трасета, преминаващи над реки, жп линии и основни пътни артерии. Сред тях има съоръжения по първокласни пътища и автомагистрали, което поставя под въпрос не само регионалната, но и националната транспортна сигурност.

Официалната класификация на АПИ показва, че „критично състояние“ означава най-ниската възможна оценка – реална опасност от отказ на конструктивни елементи. В същото време институциите признават, че поддръжката се извършва основно чрез периодични огледи, а не чрез системни и навременни ремонти.

Още по-притеснителен е финансовият аспект. Според данните, базирани на консултантски доклад на Световната банка, за рехабилитация и подмяна на част от мостовете са необходими над 430 милиона лева, като допълнителен резервен списък включва още проекти за над 222 милиона лева.

На този фон стратегията за развитие на пътната инфраструктура все още не е приета окончателно и се намира в процедура по екологична оценка. Това означава, че приоритетните ремонти на най-рисковите съоръжения остават в бъдеще време, въпреки наличието на конкретни данни за риска.

Публикуваната информация поставя ясен въпрос: колко време една система може да разчита на мониторинг и доклади, когато вече има стотици съоръжения, които са извън безопасните експлоатационни граници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Цяла България е заприличала на Припять, а АЕЦ още не е гръмнал.

    Коментиран от #17

    10:24 07.04.2026

  • 2 Т.Живков

    24 4 Отговор
    Всичко което ви направих не моете да го боядишете не друго

    Коментиран от #9

    10:24 07.04.2026

  • 3 КОМУНИЗМА Е ВИНОВЕН

    16 2 Отговор
    ЗАЩОТО ГИ Е ПОСТРОИЛ.А 37 ГОДИНИ ВЕЧЕ НЕ МОЖАХА ДАЖЕ КАНАЛИЗАЦИЯ ДА НАПРАВЯТ НАВСЯКЪДЕ.И НЯКОЙ ДЕТО ТРИ ПЪТИ Е БИЛ ПРЕМИЕР ПАК ИМА НАГЛОСТТА ДА СЕ ПРЕДЛАГА ЗА УПРАВЛЯВАЩ

    Коментиран от #19

    10:27 07.04.2026

  • 4 Това

    14 0 Отговор
    са само тия които са "под надзор" на АПИ !
    Колко са наистина, знае единствено оня от горе !

    10:30 07.04.2026

  • 5 Емигрант

    13 1 Отговор
    Нали лично Тиквата когато улравляваше отдели десетки милиони за ремонт на всички мостове, това някой спомня ли си го за да се потърси сметка къде са парите ? След трагедията с моста в Дженоа беше това светкавично решение как да се откраднат отново много пари !

    10:31 07.04.2026

  • 6 Голямо

    13 0 Отговор
    Крадене ще пада с тези мостове, в Ямбол вече 2 години е в ремонт и само един асфалт и народа обикаля пет километра.

    10:42 07.04.2026

  • 7 35 години

    5 1 Отговор
    десни политики с леви мерки = видими резултати и пълни погром и разруха

    10:47 07.04.2026

  • 8 Да си го кажем направо

    9 2 Отговор
    Либералната "демокрация" струва милиони животи и трилиони в пари.

    10:49 07.04.2026

  • 9 …………

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Т.Живков":

    То хубаво направено ама нали се сещаш ,че трябва подръжка . Тогавашният манталитет със сегашният неможе да се сравнява .

    11:07 07.04.2026

  • 10 Даниел Немитов

    8 1 Отговор
    Питайте Б.Б. от Б.! Всички строителни фирми са негови, а изключенията са на Д.П..

    11:08 07.04.2026

  • 11 само да попитам

    9 0 Отговор
    значи 516 моста са за ремонт от общо 600

    11:14 07.04.2026

  • 12 "Показваме какво сме направили"

    5 0 Отговор
    "Работа, работа, работа" и 106 критични моста, останалите 410 в лошо състояние.

    11:16 07.04.2026

  • 13 500 моста не са много

    1 2 Отговор
    то още колко има . и тунели . да ги ремонтират . да ги подържат . сигурно са от живково време . тогава се строеха пътища където е нужно за населението . само тези са се развалили . в царево моста го правиха 3 години . до 2032 г ще ги пооправят . то нов е по лесно .

    11:37 07.04.2026

  • 14 Дзак

    2 2 Отговор
    Има ли направена карта къде са тези мостове!

    11:38 07.04.2026

  • 15 Дзак

    4 0 Отговор
    За моста на снимката сигурно са изхарчено десетки милиони, а неговата повреди би предизвикала най-много задръстване. Има мостове, които могат да предизвикат преки щети, наводнения, липса на връзка.

    11:41 07.04.2026

  • 16 Б.Б от Б.

    3 2 Отговор
    Голям кеф! Ей сега почваме ремонт на ремонта.

    11:49 07.04.2026

  • 17 но проблемо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    татко Гумен барба идва, И набързо всичко ще демонтира. Оправянето ще го остави за догодина. Така де - лека полека

    12:09 07.04.2026

  • 18 ядко шишков

    1 3 Отговор
    Не пипайте,
    Трябва да взема ядки и да плюя срещу ГЕРБ
    ама те са от Татово време - нищо ,

    ПАК ЩЕ ПЛЮЯ

    12:18 07.04.2026

  • 19 А ШАХТИТЕ НА ЛЕТИЩЕТО

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "КОМУНИЗМА Е ВИНОВЕН":

    досега не е било такова оправдание

    12:19 07.04.2026

  • 20 Тралала

    0 0 Отговор
    Прекрасно! По случая да пратим още 20 милиона на Украйна.

    14:59 07.04.2026

