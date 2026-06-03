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Николай Василев: От 5 г. финансовото положение на страната е много зле

Николай Василев: От 5 г. финансовото положение на страната е много зле

3 Юни, 2026 11:34 1 175 36

  • ек-
  • финанси-
  • инфраструктура

Процедурата по свръхдефицит не е кой знае какво, но може да се стигне до санкции, каза още той

Николай Василев: От 5 г. финансовото положение на страната е много зле - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Процедурата по свръхдефицит не е кой знае какво. Първоначално ще ни се поскарат без големи последствия. В същото време е ясно, че България е много зле финансово от пет години насам и няма нужда Европейската комисия да ни го казва. Това трябва да се поправи заради самите нас, не заради някой друг. Такова мнение изказа бившият министър на икономиката Николай Василев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

По негови думи може да се стигне до санкции заради свръхдефицита, но това няма да се случи веднага. „Трябва да сме по-зле, отколкото в момента, доста дълго време. Но за съжаление ние натам сме тръгнали. Въпрос на време е, ако сме толкова безотговорни, да се стигне до това”, обясни още той.

Василев отговори на въпроса как се постига 1% излишък. Това се случва с големи съкращения и оптимизация в държавната администрация и целия публичен сектор. По последни данни има 12 000 незаети щатни бройки, коментира той. Друга мярка е спиране на помощите за ток, които вече вървят пета година. Трета – цялата публична инфраструктура – магистрали, ВиК, железници и други – да бъде дадена на концесия. Василев каза, че не е добре държавата да управлява държавни дружества, тъй като навсякъде се наблюдават огромни загуби във всички сектори. По негови думи, ако тези сектори са дадени на концесия, грижата и отговорността ще са много по-големи. Четвърта мярка – спиране на излишни харчове. „Държавата щедро е разпиляла 20 милиарда евро през последните години”, допълни още той. Според Василев тези мерки трябва да се предприемат веднага.

Василев коментира още темата дали трябва да бъде намалено майчинството. Той каза, че това, което трябва да се направи, е да бъдат построени повече детски ясли и градини. Друго предложение е за раждане на дете да се дават 13 хиляди евро. Това да важи за хора с по-високо образование, по-висок социален принос, плащат данъци.

Василев е на мнение, че България е отговаряла на всички критерии, за да бъде приета в еврозоната. Според него няма измама в данните за инфлацията. Той каза, че ситуацията е станала тревожна след това с бюджетите за 2026 година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 14 Отговор
    Така става като Ганчо сложи невменяем Кирчо за МП вместо Никито Василев, който досега да ви е закачил на рублата.

    Коментиран от #5, #36

    11:37 03.06.2026

  • 2 Скучен

    9 2 Отговор
    А Вигенин е толкова скучен ,че никой не коментира статиите за неговата измислена дейност. Вас поне ви плюят ,защото сте грозен и нахален, а него никой не го забелязва.

    Коментиран от #16

    11:40 03.06.2026

  • 3 провинциалист

    9 5 Отговор
    Този защо никой не го е бил досега?

    11:41 03.06.2026

  • 4 Браво

    5 12 Отговор
    за изразеното мнение! Дано Радко и Дондьо да са го чули. Двама сбърканяци, взели се много насериозно. Оставка некомпетентни пишман политици

    11:41 03.06.2026

  • 5 провинциалист

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    "Никито Василев, който досега да ви е закачил на рублата" - тоз пръв радетел за еврото ли да я закачи?

    11:41 03.06.2026

  • 6 промо

    14 5 Отговор
    Заради такива като теб БГ е зле и заплатите са ниски!!!

    11:41 03.06.2026

  • 7 ЕвроАтлантически Комунист

    17 2 Отговор
    Е как така от 5 г. финансовото положение на страната е много зле пък ни взеха в еврозоната??
    Кой е лъгал?

    Коментиран от #14

    11:41 03.06.2026

  • 8 Един шофьор

    12 1 Отговор
    А преди15 години беше ...... пак същото.

    11:42 03.06.2026

  • 9 Да кажем

    10 0 Отговор
    За да си увеличат заплатите началниците в бюджетните, увеличиха и заплатите на бюджетните работници , за да се покрият зад тях .
    Като шефове на болници и държавни учреждения получават по няколко пъти по високи заплати и от президент , министър председател и т.н..
    Цените и инфлацията изобщо не ги засяга ... включително и "експертите " по цените цъфтящи от тъпа мисъл по телевизиите.

    11:43 03.06.2026

  • 10 симптоматично

    9 5 Отговор
    Неуспелият премиер пак си прави реклама.

    11:45 03.06.2026

  • 11 Да бе да вЕрваме ти

    13 0 Отговор
    България е отговоряла на всички критерии, за да бъде приета в еврозоната. Според него няма измама в данните за инфлацията.

    11:46 03.06.2026

  • 12 защо да е зле . бнб е на свръхпечалба

    3 3 Отговор
    веригите са увеличават . градския транспорт се удвои . ново метро . навсякъде нови коли . в сметките 1 милярд евро . апартаменти в дубай и гръцка . 5 богати партии в парламента . реклами за туризам, ново строителство , селски къщи , нови самолети и коли . бонуси и стимули . даже сме по богати от виетнам , индонезия, африка . много работодатели наемат тамошни специалисти . как не се сетиха армията , полицията и лекарите . хем да попълнят местата , хем да подобрят най-важните услуги . и на по ниски цени .

    11:47 03.06.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    5 4 Отговор
    И ТИ КАТО ЗНАЕШЕ КАКВО СТАВА ПАК ВРЕЩЕШЕ ЗА ЕВРОТО?!!

    ПО НАД 4000 ЕВРО НА МЕСЕЦ ВЗИМА ТОЯ КАУН ДА ПЛЕЩЕ ГЛУПОСТИ И ДА ВЪРШИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТ И НАРОД!!!

    11:48 03.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "ЕвроАтлантически Комунист":

    Ами ЕЦБ искаше да бъде излъгана ❗
    Петнадесет години не ни приемаха, защото не отговаряме на условията.
    Сега също не отговаряхме, но на СХЕМАТА ПОНЦИ и трябваше свежа кръв/пари, та ни взеха "банковите гаранции"❗

    11:52 03.06.2026

  • 15 хаха

    4 3 Отговор
    Лъже. От много години байганьовците трупат само дългове.

    11:53 03.06.2026

  • 16 митко

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Скучен":

    никой не го коментира ,защото не излиза линка за коментарите. Гледам от извесно време се върти яко в публичното пространство, готви се нещо

    Коментиран от #29

    11:55 03.06.2026

  • 17 Хаха

    4 3 Отговор
    Този твърдеше, че еврото ще ни направи богати.

    Коментиран от #20

    11:57 03.06.2026

  • 18 Оракула от Делфи

    4 2 Отговор
    Де го чукаш, де се пука???
    Да "приватизирал инфра- структурата", ами като си толкова начетен "икономист - далаверист,"
    какво се случва, когато приватизираш всичко а пари в хазната изобщо не влизат???
    До като приватизация означава източване на държавни средства , забрави!
    Говорим за дифицит (пари нема )!!!
    Нема и за теб!!!
    "Тол системата" е една такава бездънна яма, която май беше създадена по твое време!
    Я виж "нето ситуацията" , разбирам , че ако ти си приватизатора , нама да си хич зле!!!
    Но тези които ще ти плащат за "път", който сами са построили , не са ли доста големи балами???
    Имаше "един министър "на транспорта по твое време , дето каза ,че той "сам е гаранцията" за
    такъв тип приватизация на стойност 5 милиарда евро???!
    Като си мераклия, намери си инвеститор, направи си път и чакай да лапаш ,
    .... но на готово не става!!!

    11:59 03.06.2026

  • 19 Отговор?

    5 1 Отговор
    Къде са милиардите, гарантиращи борда?

    Коментиран от #27

    12:05 03.06.2026

  • 20 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    "Този твърдеше, че еврото ще ни направи богати." - а след това каза да не го питаме за зоната, щото това вече било минало. Аз затова питам защо никой досега не го е бил.

    12:06 03.06.2026

  • 21 Тоя продажник

    2 2 Отговор
    Ни оправи с еврото и сега иска да продължава да ни оправя - не, благодаря!
    Що никой не го пита дали цените са се вдигнали след въвеждането?

    12:16 03.06.2026

  • 22 Опа

    3 2 Отговор
    Крадлив плужек, да не ни обяснява само как трябва да се намалят пенсиите и заплатите. Даже не съм и чела какво пише. Да не го дават! Всички имат алергия от него.

    12:19 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Пак ли ???? Сутринта една друга мисирка го писв ,с какво стана с изряднив ни бюджет без инфлация ще строим ли още градове за укрите и евреите ,а финансовото положение на политчискето койоти от прехода насам как е или няма нужда да питаме

    12:27 03.06.2026

  • 25 този шарлатанин говори глупусти

    2 2 Отговор
    Нали преди шест години Радев вдигна юмрук и каза, че ще ни оправи, защото живеем зле? как така от 5 години финансите са ни зле? Преди при Борисов добре ли ни бяха финансите?

    12:27 03.06.2026

  • 26 Ти да видиш

    2 3 Отговор
    От колко години е зле финансовото ни положение.... 5 ли?
    Я чакай малко да си припомня... какво се случи тогава.... Ааааааааа, сетих се.... - един пРезидент май вдигна юмрука си тогава. После ни натрапи едни умници, и съжали, че ако имало повече като тях държавата щяла да бъде друга.
    Ами браво, вече е друга, благодарение на него. А сега, пак благодарение на него хептен ще я втаса клетата ни държава.

    12:31 03.06.2026

  • 27 докога

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Отговор?":

    ще задаваш един и същи въпрос ?Чети и не питай , има много информация , форумът не е БНБ !

    Коментиран от #35

    12:32 03.06.2026

  • 28 Айде бе

    2 1 Отговор
    Ама дебилите и педофилите от ПП и ДБ други ги приказваха и 5 години ни сапунисваха, защото бяха съучастници на мутрите от ГЕРБ и еничарите от ДПС.

    12:48 03.06.2026

  • 29 линка за коментари не излиза

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "митко":

    когато статията е платена и дефакто е рекламна статия.

    12:49 03.06.2026

  • 30 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ти като го знае какво направи или само знаеш да лаеш и теб видяхме ти беше от тези които щяха да ни управят за 800 дни но те Управиха тях си

    12:58 03.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    1 0 Отговор
    Я вземи се скрии и не се показвай повече

    13:00 03.06.2026

  • 33 Компира

    2 0 Отговор
    Нали точно този плeшив мuшoк с ръст 1,43 м. твърдеше, че никога не сме били по-готови за еврoгeйската валута. Ако от 5 години сме зле, то тогава защо ни трябваше всичко това!?!?

    13:00 03.06.2026

  • 34 Простият

    2 0 Отговор
    И сега Никито Василев да ни обясни защо в европейската комисия мълчаха като ....., когато приемахме/ни налагаха €врото, след като от 5 години е наясно че икономическото състояние в държавата е зле. И Никито да обясни как точно, ако държавната инфраструктура за която говори, бъде дадена на концесия, коцесионера ще печели, а държавата не може да намери 10-15 честни и отговорни човека, които да вършат тази работа и държавата да печели? Всъщност ако държавата си върши работата и се търси отговорност, нещата ще изглеждат по съвсем различен начин. Ама то само с една Иванчева в пангото и то при спорни обстоятелства и за някакви си смешни пари, която дори не е висш държавен чиновник няма как да стане работата. Ама я съм си прозд и не ги хващам тия работи затуй чета кво казва Никито.

    13:03 03.06.2026

  • 35 Бели пари за черни дни

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "докога":

    Когато нямаш отговор, нападаш?
    Въпросът си е много уместен при бюджетния апокалипсис, с който ни заплашват.

    13:05 03.06.2026

  • 36 exo от планината

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нещо не си осведомен за малкия МУК. Този хитрец става член на БСП през 1991 г. и Луканов заедно с всички "юпита" ги изпрати на държавна издръжка да учат в чужбина. Най-големият грях на този мушморок е продажбата на БТК за жълти стотинки. Добре стана, че не стана Примиер министър, когато Слави го предложи, не че следващите примиери бяха по-добри.

    13:24 03.06.2026

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