Николай Василев: От 5 г. финансовото положение на страната е много зле

Процедурата по свръхдефицит не е кой знае какво. Първоначално ще ни се поскарат без големи последствия. В същото време е ясно, че България е много зле финансово от пет години насам и няма нужда Европейската комисия да ни го казва. Това трябва да се поправи заради самите нас, не заради някой друг. Такова мнение изказа бившият министър на икономиката Николай Василев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

По негови думи може да се стигне до санкции заради свръхдефицита, но това няма да се случи веднага. „Трябва да сме по-зле, отколкото в момента, доста дълго време. Но за съжаление ние натам сме тръгнали. Въпрос на време е, ако сме толкова безотговорни, да се стигне до това”, обясни още той.

Василев отговори на въпроса как се постига 1% излишък. Това се случва с големи съкращения и оптимизация в държавната администрация и целия публичен сектор. По последни данни има 12 000 незаети щатни бройки, коментира той. Друга мярка е спиране на помощите за ток, които вече вървят пета година. Трета – цялата публична инфраструктура – магистрали, ВиК, железници и други – да бъде дадена на концесия. Василев каза, че не е добре държавата да управлява държавни дружества, тъй като навсякъде се наблюдават огромни загуби във всички сектори. По негови думи, ако тези сектори са дадени на концесия, грижата и отговорността ще са много по-големи. Четвърта мярка – спиране на излишни харчове. „Държавата щедро е разпиляла 20 милиарда евро през последните години”, допълни още той. Според Василев тези мерки трябва да се предприемат веднага.

Василев коментира още темата дали трябва да бъде намалено майчинството. Той каза, че това, което трябва да се направи, е да бъдат построени повече детски ясли и градини. Друго предложение е за раждане на дете да се дават 13 хиляди евро. Това да важи за хора с по-високо образование, по-висок социален принос, плащат данъци.

Василев е на мнение, че България е отговаряла на всички критерии, за да бъде приета в еврозоната. Според него няма измама в данните за инфлацията. Той каза, че ситуацията е станала тревожна след това с бюджетите за 2026 година.