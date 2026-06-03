Николай Василев: От 5 г. финансовото положение на страната е много зле

Процедурата по свръхдефицит не е кой знае какво. Първоначално ще ни се поскарат без големи последствия. В същото време е ясно, че България е много зле финансово от пет години насам и няма нужда Европейската комисия да ни го казва. Това трябва да се поправи заради самите нас, не заради някой друг. Такова мнение изказа бившият министър на икономиката Николай Василев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
По негови думи може да се стигне до санкции заради свръхдефицита, но това няма да се случи веднага. „Трябва да сме по-зле, отколкото в момента, доста дълго време. Но за съжаление ние натам сме тръгнали. Въпрос на време е, ако сме толкова безотговорни, да се стигне до това”, обясни още той.
Василев отговори на въпроса как се постига 1% излишък. Това се случва с големи съкращения и оптимизация в държавната администрация и целия публичен сектор. По последни данни има 12 000 незаети щатни бройки, коментира той. Друга мярка е спиране на помощите за ток, които вече вървят пета година. Трета – цялата публична инфраструктура – магистрали, ВиК, железници и други – да бъде дадена на концесия. Василев каза, че не е добре държавата да управлява държавни дружества, тъй като навсякъде се наблюдават огромни загуби във всички сектори. По негови думи, ако тези сектори са дадени на концесия, грижата и отговорността ще са много по-големи. Четвърта мярка – спиране на излишни харчове. „Държавата щедро е разпиляла 20 милиарда евро през последните години”, допълни още той. Според Василев тези мерки трябва да се предприемат веднага.
Василев коментира още темата дали трябва да бъде намалено майчинството. Той каза, че това, което трябва да се направи, е да бъдат построени повече детски ясли и градини. Друго предложение е за раждане на дете да се дават 13 хиляди евро. Това да важи за хора с по-високо образование, по-висок социален принос, плащат данъци.
Василев е на мнение, че България е отговаряла на всички критерии, за да бъде приета в еврозоната. Според него няма измама в данните за инфлацията. Той каза, че ситуацията е станала тревожна след това с бюджетите за 2026 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5, #36
11:37 03.06.2026
2 Скучен
Коментиран от #16
11:40 03.06.2026
3 провинциалист
11:41 03.06.2026
4 Браво
11:41 03.06.2026
5 провинциалист
До коментар #1 от "честен ционист":"Никито Василев, който досега да ви е закачил на рублата" - тоз пръв радетел за еврото ли да я закачи?
11:41 03.06.2026
6 промо
11:41 03.06.2026
7 ЕвроАтлантически Комунист
Кой е лъгал?
Коментиран от #14
11:41 03.06.2026
8 Един шофьор
11:42 03.06.2026
9 Да кажем
Като шефове на болници и държавни учреждения получават по няколко пъти по високи заплати и от президент , министър председател и т.н..
Цените и инфлацията изобщо не ги засяга ... включително и "експертите " по цените цъфтящи от тъпа мисъл по телевизиите.
11:43 03.06.2026
10 симптоматично
11:45 03.06.2026
11 Да бе да вЕрваме ти
11:46 03.06.2026
12 защо да е зле . бнб е на свръхпечалба
11:47 03.06.2026
13 ДрайвингПлежър
ПО НАД 4000 ЕВРО НА МЕСЕЦ ВЗИМА ТОЯ КАУН ДА ПЛЕЩЕ ГЛУПОСТИ И ДА ВЪРШИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТ И НАРОД!!!
11:48 03.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "ЕвроАтлантически Комунист":Ами ЕЦБ искаше да бъде излъгана ❗
Петнадесет години не ни приемаха, защото не отговаряме на условията.
Сега също не отговаряхме, но на СХЕМАТА ПОНЦИ и трябваше свежа кръв/пари, та ни взеха "банковите гаранции"❗
11:52 03.06.2026
15 хаха
11:53 03.06.2026
16 митко
До коментар #2 от "Скучен":никой не го коментира ,защото не излиза линка за коментарите. Гледам от извесно време се върти яко в публичното пространство, готви се нещо
Коментиран от #29
11:55 03.06.2026
17 Хаха
Коментиран от #20
11:57 03.06.2026
18 Оракула от Делфи
Да "приватизирал инфра- структурата", ами като си толкова начетен "икономист - далаверист,"
какво се случва, когато приватизираш всичко а пари в хазната изобщо не влизат???
До като приватизация означава източване на държавни средства , забрави!
Говорим за дифицит (пари нема )!!!
Нема и за теб!!!
"Тол системата" е една такава бездънна яма, която май беше създадена по твое време!
Я виж "нето ситуацията" , разбирам , че ако ти си приватизатора , нама да си хич зле!!!
Но тези които ще ти плащат за "път", който сами са построили , не са ли доста големи балами???
Имаше "един министър "на транспорта по твое време , дето каза ,че той "сам е гаранцията" за
такъв тип приватизация на стойност 5 милиарда евро???!
Като си мераклия, намери си инвеститор, направи си път и чакай да лапаш ,
.... но на готово не става!!!
11:59 03.06.2026
19 Отговор?
Коментиран от #27
12:05 03.06.2026
20 провинциалист
До коментар #17 от "Хаха":"Този твърдеше, че еврото ще ни направи богати." - а след това каза да не го питаме за зоната, щото това вече било минало. Аз затова питам защо никой досега не го е бил.
12:06 03.06.2026
21 Тоя продажник
Що никой не го пита дали цените са се вдигнали след въвеждането?
12:16 03.06.2026
22 Опа
12:19 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Kaлпазанин
12:27 03.06.2026
25 този шарлатанин говори глупусти
12:27 03.06.2026
26 Ти да видиш
Я чакай малко да си припомня... какво се случи тогава.... Ааааааааа, сетих се.... - един пРезидент май вдигна юмрука си тогава. После ни натрапи едни умници, и съжали, че ако имало повече като тях държавата щяла да бъде друга.
Ами браво, вече е друга, благодарение на него. А сега, пак благодарение на него хептен ще я втаса клетата ни държава.
12:31 03.06.2026
27 докога
До коментар #19 от "Отговор?":ще задаваш един и същи въпрос ?Чети и не питай , има много информация , форумът не е БНБ !
Коментиран от #35
12:32 03.06.2026
28 Айде бе
12:48 03.06.2026
29 линка за коментари не излиза
До коментар #16 от "митко":когато статията е платена и дефакто е рекламна статия.
12:49 03.06.2026
30 Анонимен
12:58 03.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анонимен
13:00 03.06.2026
33 Компира
13:00 03.06.2026
34 Простият
13:03 03.06.2026
35 Бели пари за черни дни
До коментар #27 от "докога":Когато нямаш отговор, нападаш?
Въпросът си е много уместен при бюджетния апокалипсис, с който ни заплашват.
13:05 03.06.2026
36 exo от планината
До коментар #1 от "честен ционист":Нещо не си осведомен за малкия МУК. Този хитрец става член на БСП през 1991 г. и Луканов заедно с всички "юпита" ги изпрати на държавна издръжка да учат в чужбина. Най-големият грях на този мушморок е продажбата на БТК за жълти стотинки. Добре стана, че не стана Примиер министър, когато Слави го предложи, не че следващите примиери бяха по-добри.
13:24 03.06.2026