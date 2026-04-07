Газ, ток и мостове над Дунав: Трайков и посланика на Румъния у нас обсъдиха стратегически връзки в региона

7 Април, 2026 11:22 1 461 19

България напредва с разширението на газопреносната мрежа по направлението Рупча – Ветрино

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Да се приоритизират възможностите за реверсивни доставки на природен газ към България, с оглед очаквания добив от Черно море на до 8 млрд. куб. м. годишно, призова министърът на енергетиката Трайчо Трайков на среща с посланика на Румъния у нас Н.Пр. Бръндуша Йоана Предеску. Той изрази надежда блоковете, които България е дала за проучване, също да дадат положителни резултати.

Министър Трайков подчерта значението на устойчивата инфраструктура за енергийната и транспортната свързаност, която е основен фактор за сигурни и конкурентни доставки на стоки и суровини в региона.

България напредва с разширението на газопреносната мрежа по направлението Рупча – Ветрино, част от Вертикалния газов коридор, което ще увеличи капацитета за пренос от 5 на 10 млрд. куб. м годишно в посока юг–север. Очаква се търговската експлоатация на коридора да започне през октомври 2026 г. Паралелно се финализират и регулаторни решения, които ще допринесат за по-конкурентни цени на бъдещите доставки. Страната ни пое стратегическа инициатива за срещи в София с CESEC координатора, американски партньори и регулатора, които дадоха тласък към по-конкурентни тарифи и по-ефективна работа на платформите за капацитет, посочи министър Трайков.

В рамките на разговора бяха обсъдени и инициативите за подводния електрически кабел Азербайджан–Грузия–Румъния, както и възможностите България да се присъедини при определени условия. Румънската страна заяви готовност да подкрепи процеса. Дискутиран бе и зеленият коридор Азербайджан–Грузия–Турция–България, чиито основни принципи вече са съгласувани.

Изграждането на трети мост на р. Дунав и развитието на проекта за магистрала, свързваща Гърция и Румъния през България също бяха обект на разговора между министър Трайков и посланик Предеску. Страната ни очаква ускоряване на работата по новия железопътен и автомобилен мост над река Дунав и достъпа му от двете страни - по 15 км в България и Румъния, за което има отпуснато европейско финансиране. Неколкократното спиране на процедурата от Румънската национална компания за магистрали и национални пътища CNAIR обаче доведе до забавяне, което бе обяснено с необходимостта да бъдат давани разяснения, поискани от участващите компании относно възложените обществени поръчки. Очаква се скоро да бъде избран изпълнител на предпроектното проучване за друг инфраструктурен проект от интерес за двете страни - лотът Велико Търново в посока магистрала „Марица“, информира министър Трайков. В регионален контекст при бъдещо разширяване на магистралата Александруполис – Констанца до украинската граница, този участък може да се окаже част от ключово трасе за следвоенното възстановяване на Украйна, подчерта още министърът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 15 Отговор
    Ще има и скоростен влак между Русе и Букурещ.

    Коментиран от #2

    11:24 07.04.2026

  • 2 Гост

    19 9 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    И метро от София до Бургас, ама по нататък, първо да пратим човек на Луната и ние

    11:29 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 учуден

    20 2 Отговор
    Мосовете на Дунав не са построени вече ? Учуден съм ! Асен обеща още на по миналите избори

    11:30 07.04.2026

  • 5 Превеждам за слаботоковите:

    23 2 Отговор
    Безплатни газ и ток за покрайнината, двойни цени на ток и газ за вас. Мостовете и пътищета са нужни за военната техника на НАТО преминаваща към 404.

    11:31 07.04.2026

  • 6 Мостове

    16 3 Отговор
    Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    11:34 07.04.2026

  • 7 Само да попитам

    18 2 Отговор
    Какви стратегически проекти какви 5 лева от това фалшиво служебно правителство

    11:36 07.04.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    13 2 Отговор
    Пак разногледия соросоид прави реклама на НПОто

    11:40 07.04.2026

  • 9 Точно така

    9 3 Отговор
    Е за какво ни са още мостове над Дунав, нали Киро простото построи няколко моста,няколко тунела и завърши магистрала Хемус. Хайде стига сте харчили парите на данъкоплатците

    11:44 07.04.2026

  • 10 ВРЕМЕННИ

    9 3 Отговор
    Тези се помислиха за нещо.

    11:45 07.04.2026

  • 11 Ти да видиш

    8 3 Отговор
    Всичко в името на укронацистите и еврофашизма и нищо в името на българите.
    Да бяхте направили една детска болница преди това , а!?
    Да бяхте направили тунел под Стара планина например!?
    ....и много други неща които българите чакат, но нашето правителство е украинско и работи за Украйна и не му пука за вас.

    Никакви продажни евроатлатници повече не трябва да има във властта!!! Всичко разрушиха и нищо не създадоха за 30 години обслужвайки чуждите интереси на началниците си .

    11:50 07.04.2026

  • 12 долни

    7 3 Отговор
    Газ , маз какво стана с високите сметки за ток , острогахте народа и всяко чудо за три дена

    11:52 07.04.2026

  • 13 Да бе

    8 3 Отговор
    Oбсъдиха ама как за укр да пращат газ нали. За нас България какво е обсъдил. Пункта мара всичко. Пак ще стягаме коланите и пазете си дървените печки за другата зима. Идват трудни времена. Брашно олио сол и дърва да има.

    11:54 07.04.2026

  • 14 ДунаФ мост 32

    6 2 Отговор
    То не остана място за мостове. нафрашкаха ги rъ3 до rъ3!

    11:56 07.04.2026

  • 15 Ъхъ!!!

    3 2 Отговор
    Много добре!!! Не крайно, а безкрайно време е да има мост при Оряхово!

    12:05 07.04.2026

  • 16 Трайчо не трае

    6 1 Отговор
    В качеството си на какъв Трайчо прави такива срещи? Той е министър в служебно правителство, което ще изтрае 2-3 месеца. Само мъти водата и си плете кошницата за времето, в което вече няма да е служебен министър.

    12:18 07.04.2026

  • 17 000

    5 1 Отговор
    Транспортната свързаност от дурас до румъния е много важна за бъдещата война на лондон срещу русия.

    12:24 07.04.2026

  • 18 русия

    0 0 Отговор
    корумпетата от Брюксел да не го нагласиха да е новият премиер тоя. ходи обикаля договаря некви договори сключва.не се е спрял .

    13:07 07.04.2026

  • 19 глоги

    0 0 Отговор
    Трайчо Трайков Е на среща с посланниЧКАТА на Румъния у нас - Н.Пр. Бръндуша Йоана Предеску.

    13:51 07.04.2026

