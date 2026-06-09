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Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

9 Юни, 2026 12:46 1 264 27

  • сдвр-
  • главен комисар-
  • любомир николов-
  • главен секретар-
  • мвр

В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр, посочи вътрешният министър

Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Функцията на главен секретар на МВР ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов. Това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Това ще бъде изпълняващият функциите в момента", посочи той.

Във връзка с оставката на Георги Кандев и кога ще предложи титуляр за поста, вътрешният министър обясни: "Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр".

На въпрос кой ще управлява Столичната дирекция Демерджиев заяви, че "ще бъде посочен един от заместниците".

"Макар че системата донякъде да е обезкървена - имаме достатъчно служители, които могат да поемат функцията в даден момент, и се стремим да направим най-правилния избор спрямо ситуацията", посочи министърът, цитиран от NOVA.

Демерджиев подчерта, че не е имал никакви противоречия с господин Кандев по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да било проблеми.

По отношение на т. нар. група на "Калашниците" вътрешният министър заяви: "В момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и по отношение на всички лица на територията на страната, които са замесени в подобни практики или демонстрират висок стандарт на живот без съответните доходи. Очаквайте резултатите - те ще бъдат бързи и категорични. Това, което е било назад, не е най-важното. Важно е да не допускаме подобни практики да продължават".

Източник: www.vesti.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    8 6 Отговор
    "Назначаване ги като наши , а после искаме от тях да са интелигентни ...."

    Коментиран от #20

    12:50 09.06.2026

  • 2 честен ционист

    9 6 Отговор
    Този е бачкал на аерогарата, докато е следвал у УНСС?

    Коментиран от #5

    12:51 09.06.2026

  • 3 империалист

    7 2 Отговор
    Нека да го назначат там,той е полицай.

    Коментиран от #6, #19

    12:52 09.06.2026

  • 4 прокурор

    11 0 Отговор
    Ха сега тръгнете и из шуменските села Лятно, Изгрев, а също и разградските села да видите т.н. "АЛОДЖИЙКИ" КАКВИ КЪЩИ ИМАТ И МЪЖЕТЕ ИМ КАКВИ КОЛИ КАРАТ!

    12:55 09.06.2026

  • 5 Феликс Дж

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Въх, ма мале. Дискриминация - ромите за шофьор да имат средно, а тук те назначават и после за вишу.

    12:59 09.06.2026

  • 6 честен ционист

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "империалист":

    Полицай се става като завършиш Симеоново. Като завършиш УНСС ставаш барман.

    13:00 09.06.2026

  • 7 Ялчин

    16 3 Отговор
    Радев кога ще почнете борбата срещу модела Пеевски Борисов, айде де чакаме.

    Коментиран от #16

    13:02 09.06.2026

  • 8 Лена

    6 6 Отговор
    Този, както и ДРЕМЕджиев са на един кантар, от плюс безкрайността до нулата!

    13:03 09.06.2026

  • 9 хмммм

    7 4 Отговор
    До кога ще местят едни комунисти от едно място на друго? Няма ли хора в тази държава?

    13:09 09.06.2026

  • 10 Факт

    3 3 Отговор
    Смешки

    13:10 09.06.2026

  • 11 Написах че това е

    4 3 Отговор
    Възможно най добрия избор но ми беше попречено да се публикува. Щеше да бъде първото мнение.

    Коментиран от #21

    13:11 09.06.2026

  • 12 Пречи се на мненията които

    8 4 Отговор
    Подкрепят ПБ и се фалшифицират лайковете срещу тях. Това се прави от тролове но системата го допуска не знам защо. Грозна манипулация върви срещу ПБ.

    13:14 09.06.2026

  • 13 хахахахах

    1 4 Отговор
    леле какъв абсурд...

    13:20 09.06.2026

  • 14 Това е възможно най добрия избор

    4 2 Отговор
    Фактически това е единствено възможния избор.

    13:24 09.06.2026

  • 15 Единия минус

    0 2 Отговор
    Внимавай в картинката.

    13:25 09.06.2026

  • 16 Мундира излезе

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ялчин":

    голямо менте!

    13:26 09.06.2026

  • 17 Педересивна територия

    4 3 Отговор
    Това е положението

    13:26 09.06.2026

  • 18 Чудесен избор

    5 3 Отговор
    Няма нищо общо с предишния. Като от два свята са.

    13:27 09.06.2026

  • 19 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "империалист":

    МВР не е полиция

    13:35 09.06.2026

  • 20 Те са интелигентни

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Обаче това май не те устройва. Що тъй.

    13:36 09.06.2026

  • 21 Факт

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Написах че това е":

    В грешка си, няма компетентност...

    Коментиран от #24

    13:38 09.06.2026

  • 22 Не е като

    2 1 Отговор
    Да се фалшифицират лайковете.

    13:38 09.06.2026

  • 23 Господине

    2 3 Отговор
    Ще чакаме да се обърне рейс,та ега се размърдате пак.

    13:40 09.06.2026

  • 24 Напротив компетентен е никога не греша

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Компетентен е но май не те устройва. Точно за това беше попречено на мнението ми да бъде първо

    Коментиран от #27

    13:41 09.06.2026

  • 25 Факта сайти много пречи на всичко

    3 1 Отговор
    Грешката е верна. Обаче взе да ми писва.

    13:45 09.06.2026

  • 26 Потресаващо манипулират

    3 1 Отговор
    Лайковете срещу управлението. Статуквото живее на гърба на манипулации и инсинуации.

    13:47 09.06.2026

  • 27 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Напротив компетентен е никога не греша":

    Като оня Калин от Шишевата партия

    13:50 09.06.2026

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