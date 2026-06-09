Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

Функцията на главен секретар на МВР ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов. Това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Това ще бъде изпълняващият функциите в момента", посочи той.

Във връзка с оставката на Георги Кандев и кога ще предложи титуляр за поста, вътрешният министър обясни: "Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр".

На въпрос кой ще управлява Столичната дирекция Демерджиев заяви, че "ще бъде посочен един от заместниците".

"Макар че системата донякъде да е обезкървена - имаме достатъчно служители, които могат да поемат функцията в даден момент, и се стремим да направим най-правилния избор спрямо ситуацията", посочи министърът, цитиран от NOVA.

Демерджиев подчерта, че не е имал никакви противоречия с господин Кандев по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да било проблеми.

По отношение на т. нар. група на "Калашниците" вътрешният министър заяви: "В момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и по отношение на всички лица на територията на страната, които са замесени в подобни практики или демонстрират висок стандарт на живот без съответните доходи. Очаквайте резултатите - те ще бъдат бързи и категорични. Това, което е било назад, не е най-важното. Важно е да не допускаме подобни практики да продължават".

Източник: www.vesti.bg