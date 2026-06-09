Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

Функцията на главен секретар на МВР ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов. Това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев.
"Това ще бъде изпълняващият функциите в момента", посочи той.
Във връзка с оставката на Георги Кандев и кога ще предложи титуляр за поста, вътрешният министър обясни: "Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр".
На въпрос кой ще управлява Столичната дирекция Демерджиев заяви, че "ще бъде посочен един от заместниците".
"Макар че системата донякъде да е обезкървена - имаме достатъчно служители, които могат да поемат функцията в даден момент, и се стремим да направим най-правилния избор спрямо ситуацията", посочи министърът, цитиран от NOVA.
Демерджиев подчерта, че не е имал никакви противоречия с господин Кандев по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да било проблеми.
По отношение на т. нар. група на "Калашниците" вътрешният министър заяви: "В момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и по отношение на всички лица на територията на страната, които са замесени в подобни практики или демонстрират висок стандарт на живот без съответните доходи. Очаквайте резултатите - те ще бъдат бързи и категорични. Това, което е било назад, не е най-важното. Важно е да не допускаме подобни практики да продължават".
Източник: www.vesti.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #20
12:50 09.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #5
12:51 09.06.2026
3 империалист
Коментиран от #6, #19
12:52 09.06.2026
4 прокурор
12:55 09.06.2026
5 Феликс Дж
До коментар #2 от "честен ционист":Въх, ма мале. Дискриминация - ромите за шофьор да имат средно, а тук те назначават и после за вишу.
12:59 09.06.2026
6 честен ционист
До коментар #3 от "империалист":Полицай се става като завършиш Симеоново. Като завършиш УНСС ставаш барман.
13:00 09.06.2026
7 Ялчин
Коментиран от #16
13:02 09.06.2026
8 Лена
13:03 09.06.2026
9 хмммм
13:09 09.06.2026
10 Факт
13:10 09.06.2026
11 Написах че това е
Коментиран от #21
13:11 09.06.2026
12 Пречи се на мненията които
13:14 09.06.2026
13 хахахахах
13:20 09.06.2026
14 Това е възможно най добрия избор
13:24 09.06.2026
15 Единия минус
13:25 09.06.2026
16 Мундира излезе
До коментар #7 от "Ялчин":голямо менте!
13:26 09.06.2026
17 Педересивна територия
13:26 09.06.2026
18 Чудесен избор
13:27 09.06.2026
19 Факт
До коментар #3 от "империалист":МВР не е полиция
13:35 09.06.2026
20 Те са интелигентни
До коментар #1 от "Сила":Обаче това май не те устройва. Що тъй.
13:36 09.06.2026
21 Факт
До коментар #11 от "Написах че това е":В грешка си, няма компетентност...
Коментиран от #24
13:38 09.06.2026
22 Не е като
13:38 09.06.2026
23 Господине
13:40 09.06.2026
24 Напротив компетентен е никога не греша
До коментар #21 от "Факт":Компетентен е но май не те устройва. Точно за това беше попречено на мнението ми да бъде първо
Коментиран от #27
13:41 09.06.2026
25 Факта сайти много пречи на всичко
13:45 09.06.2026
26 Потресаващо манипулират
13:47 09.06.2026
27 Факт
До коментар #24 от "Напротив компетентен е никога не греша":Като оня Калин от Шишевата партия
13:50 09.06.2026