Мая Манолова: Ценови апокалипсис за българските потребители. Лошото е, че сякаш на институциите не им пука

Мая Манолова: Ценови апокалипсис за българските потребители. Лошото е, че сякаш на институциите не им пука

7 Април, 2026 12:41 906 18

"Единственото, което чуваме като предложение от омбудсмана, сега и от КНСБ, е да се разсрочат на хората сметките. Извинявайте, никой не иска, нито разсрочено, нито наведнъж да плаща сметки, които не е потребил. Това е безобразие", коментира бившият омбудсман

Мая Манолова: Ценови апокалипсис за българските потребители. Лошото е, че сякаш на институциите не им пука - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Освен по-високите цени на енергията и топлофикация София поиска близо 29 по-скъпо парно, а цените на горивата се увеличават ежедневно, като обикновеният дизел вече е над 1,70 евро. Така че всичко поскъпва, плюс лекарствата, плюс банковите такси, плюс услугите, плюс токите от първа необходимост изобщо ценови апокалипсис за българските потребители. Това каза лидерът на гражданската платформа "Изправи се. БГ" Мая Манолова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС.

И допълни "Лошото е, че сякаш на институциите не им пука, не ги интересува, симулира се дейност, правят се безсмислени срещи с монополистите, от които зависи повишаването на цените и реални мерки, законодателни, нормативни не се предприемат. Хората са оставени, всеки да се оправя както може, и наистина, за съжаление, преди Великден ще има домакинства, които няма да могат да си позволят традиционните продукти за великденската трапеза. Мизерия очаква една огромна част от българските граждани, за съжаление".

Манолова смята, че всичко, което са искат ЕРП-тата в крайна сметка се случва.

"Институциите, регулаторите са буквално на колене пред тях. Виждате какво се случи със сметките за ток на българските домакинства. Рязък скок на януари спрямо декември, след това на февруари спрямо януари, после на март спрямо февруари. Вече хората получиха сметки през април за предния месец и става ясно, че това необосновано надуване на сметките за ток, особено в частта за потреблението на домакинствата, продължава. И КЕВР са безсилни пред тях".

"Единственото, което чуваме като предложение от омбудсмана, сега и от КНСБ, е да се разсрочат на хората сметките. Извинявайте, никой не иска, нито разсрочено, нито наведнъж да плаща сметки, които не е потребил. Това е безобразие. Призовахме КЕВР да назначи независима комисия, експертна, ако трябва и с международни експерти, които да направят разследване, как така се раздуват ежемесечно сметките на гражданите и се надписват потребления, които са на практика невъзможни за домакинствата. Но нищо от това не последва. И сега ЕРП-та продължават своето нагло поведение, искайки от КЕВР да им въведе такса "електромер", т.е. една постоянна такса за достъп до електроразпределителната мрежа, която да не зависи от потреблението. Ти може изобщо да не си потребявал този месец в имот, който не обитаваш, но ще плащаш такса за достъп", казва лидерът на гражданската платформа "Изправи се. БГ"

И добавя: "И най-наглото е, че в аргументите пред КЕВР те посочват намаляващото потребление заради соларните ВЕИ-та, които домакинствата са си изградили. Вчера обясняваха, че потреблението на домакинствата е нараснало до 68%, за да обосноват това, което са написали във фактурите, днес вече твърдят, че потреблението било намаляло и за да не им падат приходите, те трябвало да си въведат такса за достъп.

На въпрос защо е това масово огъване пред ЕРП-тата, тя казва: "Те са икономически силни, както и търговските вериги, и търговците на горива, и банките, и мобилните оператори, и фармацевтичните компании и всички, които са така наречените "силни на деня", част от които включително имат съглашения помежду си, те очевидно имат достатъчна сила, с която да натиснат тези, които управляват".

Според нея това, което в момента прави правителството е една симулация. "Прах в очите на хората, че видите ли, ще предприеме някакви мерки, за да хората да посрещнат Великденските празници малко по-добре".

"С влизането в Еврозоната всичко излетя нагоре. Не се предприе нито една работеща мярка, нито една", коментира Мая Манолова.


България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубава, лоша...

    10 7 Отговор
    в случая Майчето е напълно права.

    13:04 07.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Институциите се радват.Хиперинфлацията на храните и горивата ще спасят бюджета от фалит.

    13:04 07.04.2026

  • 3 Дзак

    7 7 Отговор
    Идват избори. На Мая желая да бъде отново Омбудсман и да има повече правомощия!

    13:05 07.04.2026

  • 4 кастроли

    9 2 Отговор
    Майче,ЛОШОТО Е, че на институциите не им пука НАИСТИНА!

    13:06 07.04.2026

  • 5 препис

    4 5 Отговор
    На Мая й желая да бъде отново ОмбудсманКА. Мая е жена!

    Коментиран от #13

    13:07 07.04.2026

  • 6 Само да попитам

    8 2 Отговор
    Коя е тая?

    13:07 07.04.2026

  • 7 1488

    4 0 Отговор
    пускам твто и изпадам в ужас - некъв наркоман карлос ми обяснява отде си набавя дневната доза

    13:12 07.04.2026

  • 8 Циник

    10 0 Отговор
    Наблюдава се симулация на дейност от държавни чиновници с големи заплати, изплащани от данъците на гражданите.Ако същите чиновници работеха в частна фирма отдавна щяха да бъдат уволнени.

    13:13 07.04.2026

  • 9 четящ

    11 0 Отговор
    Майчето ще ни спаси от сметките. Вервайте ми, нека само се добере до власт...и ще предложи Делян Пеевски за премиер вероятно?

    13:15 07.04.2026

  • 10 стрина Генка

    8 0 Отговор
    Какво ще ни казва Мая бе.Нали всеки ден по-вечето от нас пазаруват.Забелязвам,че на това фото има много измъчен вид.Дано да е здрава,че от здравето по-хубаво няма.

    13:15 07.04.2026

  • 11 Не ги мисли

    6 0 Отговор
    потребителите, те се в клуба на богатите и цените не ги интересуват.

    13:20 07.04.2026

  • 12 Констатация

    8 2 Отговор
    Мадам, от къв зор на Държавните Институции на Бг трябва да им "Пука" за народонаселението докато то си кротува???

    13:38 07.04.2026

  • 13 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "препис":

    Може да е била Омбудсманка, ще стане Хируржка, но винаги ще си остане Хлебарка!

    13:58 07.04.2026

  • 14 Уж сме

    2 0 Отговор
    Математичски силна нация... но коефциента 1.95583 ни се оказа много труден...особено при търговците и в сферата на услугите... по лесно им било с 1 даже 0.5...

    14:13 07.04.2026

  • 15 попара

    2 0 Отговор
    Ииииии,Майчето се изказа!

    14:55 07.04.2026

  • 16 "Не им пука"

    1 0 Отговор
    С "пукане" не става, галевице. 15 години управление на тиквениците - крадене, крадене, крадене. Ваши управления - крадене, крадене, крадене. И за гарнитура свински бахур - пак същото. Увеличение на доходите нямаше. За много краткото си управление демократите вдигнаха доходите, колкото беше възможно. Няма да има тавани на нищо, патице. Трябва работеща икономика и по-високи доходи.

    15:02 07.04.2026

  • 17 Ох-х...Мая

    0 1 Отговор
    Така искам да се нанижеш на шиша ми

    15:05 07.04.2026

  • 18 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Дс благодарим на бойко екскурзиянта

    15:08 07.04.2026

