Перничани искат спешна среща с министъра заради замърсяване от фалирала мина

7 Април, 2026 13:11 3 715 6

Въпреки, че Перник е свидетел на края на въгледобива и градът се развива като съвременен град с диверсифицирана икономика, наследството на замърсяващата индустрия продължава да е тежко

Снимка: ЕС за Земята
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екологично сдружение „За Земята“ и засегнати граждани от Перник изпратиха официална покана за среща до министъра на енергетиката Трайчо Трайков. Поводът е десетилетие неизпълнена рекултивация на бившата въглищна мина „Рекоул“ в квартал „Стара Тева“.

Мината спря работа преди години, а концесионният договор изтече преди повече от десет години. Въпреки това теренът така и не беше възстановен. Вместо това той се превърна в постоянна заплаха за хората – създава запрашаване и замърсяване на въздуха, а също така поражда рискове от свлачища и наводнения. Жителите на Перник дишат праха на миналото, а институциите мълчат.

Според Закона за подземните богатства концесионерът „Рекоул“ АД е бил длъжен да изготви проекти за ликвидация и рекултивация на терена, както и да внесе необходимите средства в доверителна сметка. Това не е направено. А контролът от страна на държавата – през годините на няколко последователни министри на енергетиката – просто е липсвал.

В края на 2025 година по време на кръгла маса за нерекултивираните терени от въглищната индустрия, от Министерството на енергетиката обявиха, че се подготвя план за рекултивация на въпросния терен. До момента обаче този план не е публикуван, няма ясни срокове за завършването му и не е ясно дали средствата, останали в доверителната сметка на фалиралия концесионер, ще бъдат достатъчни. А ако не са – никой не казва откъде ще дойдат останалите пари.

Точно затова гражданите настояват за спешна среща с министъра на енергетиката Трайков или с упълномощени от него хора. Те искат да чуят ясни отговори кога най-сетне ще бъде финализиран и утвърден проектът за рекултивация на бившия рудник „Гладно поле – А“, кой носи отговорност за годините на забавяне и как точно ще бъде осигурено финансирането, ако парите не стигат. Искат да знаят и конкретни срокове – кога ще започне рекултивацията и кога ще приключи.

Освен това хората настояват за пълна прозрачност през целия процес. Те смятат, че засегнатата общност има право да бъде информирана на всяка стъпка – от изготвянето на документацията до финалното възстановяване на терена. Това е единственият начин да се гарантира ефективен граждански контрол и да не се допуснат нови забавяния.

Въпреки, че Перник е свидетел на края на въгледобива и градът се развива като съвременен град с диверсифицирана икономика, наследството на замърсяващата индустрия продължава да е тежко. Нерехабилитираните мини са източник на замърсяване и привлекателни за незаконен въгледобив.

Подателите на писмото настояват на следните въпроси:

Кога ще бъде финализиран и утвърден проектът за техническа ликвидация и рекултивация на бившия рудник „Гладно поле – А“ в гр. Перник?

Възложено ли е изготвянето на проекта на външен изпълнител и кой носи отговорност за забавянето?

Какви суми са необходими за извършване на техническа и биологична рекултивация? Как ще бъде осигурено допълнителното финансиране, в случай че сумите в доверителната сметка са недостатъчни за покриване на реалните разходи?

Какви са срокове за започване и приключване на рекултивационните дейности?


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкелтаун

    4 3 Отговор
    Перник е квартал на София, всеки ден хилядите перничани задръстено прелитат до София и обратно в дирене на чии?

    13:16 07.04.2026

  • 2 трясъ

    3 1 Отговор
    НаПереничани искат смешна среща с мини-министъра на мините.Ша избухне нещо с тия мини.Я мини-Купър,я някоя мини поличка.

    13:17 07.04.2026

  • 3 Въй

    4 0 Отговор
    Мината спря работа преди КОЛКО години,СЛЕД КАТО концесионният договор Е изтеКЪЛ преди повече от десет години?

    13:26 07.04.2026

  • 4 Ами

    0 5 Отговор
    То целия град трябва да изчезне! Напред към София, уха...

    14:16 07.04.2026

  • 5 Христо

    1 0 Отговор
    Да позная ли кой е бившия концесионер,който не плаща? Ковачки ха-ха...

    16:30 07.04.2026

  • 6 Ами той

    0 0 Отговор
    целият Перник е замърсена фалирала мина

    17:07 07.04.2026

