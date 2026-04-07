До дни: Министър Янкулов внася предложение за дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

До дни служебният министър на правосъдието ще внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова, като в момента се прецизира формулировката му. Това заяви пред медиите заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска, предаде репортер на ФОКУС.

Радуловска обясни, че към момента Висшият съдебен съвет (ВСС) не е образувал дисциплинарно производство, а етичната комисия се е самосезирала - тя може да прецени дали Русинова е нарушила Кодекса за етично поведение на прокурорите в България. По думите ѝ Прокурорската колегия на ВСС трябва да реши дали да започне дисциплинарно производство.

"Нямаме представа дали ВСС в този си състав ще образува дисциплинарни производства - както срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, така и срещу и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Предполагам, че зад този параван те се прикриват", каза тя.

Заместник-министърът коментира и изявлението на Русинова, в което тя твърди, че целта е дискредитирането ѝ.

"Смятам, че отговорът на прокурор Русинова сложи край на илюзията за прозрачност в прокуратурата. Стана ясно, че тя е прозрачна само, когато контролирано подава информация. Когато обаче обществото търси отговори на важни въпроси, институцията се крие зад системния проблем, за който от години се говори – че ще комуникира само при официални разследвания или ако ВСС реши да образува производство", заяви Радуловска.

Миналата седмица служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че през 2021 г. Емилия Русинова е преминала границата с Република Северна Македония при Златарево в един и същи автомобил с Петьо Петров. Впоследствие от Министерството на правосъдието изискаха справка от МВР, за да преценят дали има основания за предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.