До дни: Министър Янкулов внася предложение за дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

До дни служебният министър на правосъдието ще внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова, като в момента се прецизира формулировката му. Това заяви пред медиите заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска, предаде репортер на ФОКУС.
Радуловска обясни, че към момента Висшият съдебен съвет (ВСС) не е образувал дисциплинарно производство, а етичната комисия се е самосезирала - тя може да прецени дали Русинова е нарушила Кодекса за етично поведение на прокурорите в България. По думите ѝ Прокурорската колегия на ВСС трябва да реши дали да започне дисциплинарно производство.
"Нямаме представа дали ВСС в този си състав ще образува дисциплинарни производства - както срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, така и срещу и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Предполагам, че зад този параван те се прикриват", каза тя.
Заместник-министърът коментира и изявлението на Русинова, в което тя твърди, че целта е дискредитирането ѝ.
"Смятам, че отговорът на прокурор Русинова сложи край на илюзията за прозрачност в прокуратурата. Стана ясно, че тя е прозрачна само, когато контролирано подава информация. Когато обаче обществото търси отговори на важни въпроси, институцията се крие зад системния проблем, за който от години се говори – че ще комуникира само при официални разследвания или ако ВСС реши да образува производство", заяви Радуловска.
Миналата седмица служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че през 2021 г. Емилия Русинова е преминала границата с Република Северна Македония при Златарево в един и същи автомобил с Петьо Петров. Впоследствие от Министерството на правосъдието изискаха справка от МВР, за да преценят дали има основания за предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Ддд
Но защо Янкулов не внася предложение във ВСС, за наказание на Теодора Георгиева, след като за нея има доказателства, че е ходила при Пепи Еврото, да го моли да я уреди като европрокурор?
Или защото е била или е любовница на Дечев, на нея и осигуряваме съмнителна охрана, защото се сетила че я е много страх от П. Еврото, Сарафов или Русинова не разбрах?
Това е някакво диво лицемерие, на хората на власт от ПП-ДБ.
14:09 07.04.2026
До коментар #2 от "Тая прокурорка":другата прокурорка Теди Еврото , тя света вода ненапита !
14:16 07.04.2026
14 Кодекса за етично поведение на прокурор
да имаме "Кодекса за етично поведение на прокурорите в България."
А има ли Кодекс за етично поведение на властниците в България.!?!?!?!?!?!?!?!
Щото от над 80 (осемедесет) години червените шебеци си правят разните експерименти?!
15:29 07.04.2026
Подли, безсрамни лицемери са на позиции в държавната власт, където се изисква висок морал и професионализъм.
какъв морал и професионализъм може да се изискна, когато за да израстеш по властите ти трябва само да си гол охлюв?1
Нима Ламата от Банка беше големия пожарникар и как така стана Опрана на деда ви Гошо?!
Ипонска им работа!
Не разбирам от пожари и гасенето им, ама какви люде се издигнаха и направиха дивотиите- направо ми е бедна фантазията.
Питам руснак : Кой ви направи |Приватизацията?
Отг: Чубайс.
?: Е как го намерихте?
Отг: Достатъчно е че е от Ленинград!
15:35 07.04.2026
23 Но може би има смисъл от гласуване
До коментар #17 от "Не си губете времето":Ако има висока избирателна активност не могат да изфалшифицират всички гласове. Но може и да могат не се знае знае ли човек .
17:00 07.04.2026
24 Обаче Цвете никога не го трият
До коментар #17 от "Не си губете времето":Въпреки че пише с главни букви и почти винаги си пуща по два пъти мнението а подозирам че манипулира и лайковете.
17:03 07.04.2026