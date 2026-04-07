До дни: Министър Янкулов внася предложение за дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

7 Април, 2026 13:49 1 099 24

"Смятам, че отговорът на прокурор Русинова сложи край на илюзията за прозрачност в прокуратурата. Стана ясно, че тя е прозрачна само, когато контролирано подава информация", коментира още заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

До дни служебният министър на правосъдието ще внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова, като в момента се прецизира формулировката му. Това заяви пред медиите заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска, предаде репортер на ФОКУС.

Радуловска обясни, че към момента Висшият съдебен съвет (ВСС) не е образувал дисциплинарно производство, а етичната комисия се е самосезирала - тя може да прецени дали Русинова е нарушила Кодекса за етично поведение на прокурорите в България. По думите ѝ Прокурорската колегия на ВСС трябва да реши дали да започне дисциплинарно производство.

"Нямаме представа дали ВСС в този си състав ще образува дисциплинарни производства - както срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, така и срещу и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Предполагам, че зад този параван те се прикриват", каза тя.

Заместник-министърът коментира и изявлението на Русинова, в което тя твърди, че целта е дискредитирането ѝ.

"Смятам, че отговорът на прокурор Русинова сложи край на илюзията за прозрачност в прокуратурата. Стана ясно, че тя е прозрачна само, когато контролирано подава информация. Когато обаче обществото търси отговори на важни въпроси, институцията се крие зад системния проблем, за който от години се говори – че ще комуникира само при официални разследвания или ако ВСС реши да образува производство", заяви Радуловска.

Миналата седмица служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че през 2021 г. Емилия Русинова е преминала границата с Република Северна Македония при Златарево в един и същи автомобил с Петьо Петров. Впоследствие от Министерството на правосъдието изискаха справка от МВР, за да преценят дали има основания за предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    11 9 Отговор
    Изглежда като " п едофилски" дякон..
    Май и затова е на пост..
    Не на божии пости

    13:51 07.04.2026

  • 2 Тая прокурорка

    7 9 Отговор
    заради едното чесане и сърбеж изложи всички прокурори.

    Коментиран от #10

    13:51 07.04.2026

  • 3 Кой ден..

    3 2 Отговор
    Или и то ще е в..
    Чекмеджето..

    13:53 07.04.2026

  • 4 Правим се..

    7 3 Отговор
    На правова държава
    В която властта има права
    Над поданиците..
    Разбрахте ли?
    Някой осъден от управляващи и правни институции?

    13:54 07.04.2026

  • 5 А тя

    6 10 Отговор
    се прави на умряла лисица .

    13:55 07.04.2026

  • 6 пресолена

    13 2 Отговор
    а съдите кой ще подгони по служба?

    13:56 07.04.2026

  • 7 хмммм

    12 1 Отговор
    Уж щеше да бори главния прокурор..

    14:00 07.04.2026

  • 8 Дзак

    11 2 Отговор
    Защо не го е направил досега, а разлайва факти.бг?

    14:05 07.04.2026

  • 9 Ддд

    11 4 Отговор
    То ХУБАУ ще наказват Русинова.
    Но защо Янкулов не внася предложение във ВСС, за наказание на Теодора Георгиева, след като за нея има доказателства, че е ходила при Пепи Еврото, да го моли да я уреди като европрокурор?
    Или защото е била или е любовница на Дечев, на нея и осигуряваме съмнителна охрана, защото се сетила че я е много страх от П. Еврото, Сарафов или Русинова не разбрах?
    Това е някакво диво лицемерие, на хората на власт от ПП-ДБ.

    14:09 07.04.2026

  • 10 Не забравяй

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тая прокурорка":

    другата прокурорка Теди Еврото , тя света вода ненапита !

    14:16 07.04.2026

  • 11 Злодеи под слънцето

    7 2 Отговор
    Подли, безсрамни лицемери са на позиции в държавната власт, където се изисква висок морал и професионализъм. Госпожата Русинова е пълен провал, достойна за презрение! А дали подобните на нея ще намерят оправдание, за да не предприемат нищо по въпроса - ще видим! Също ще видим и дали има читави прокурори в цялата над 2000 гвардия от "юридически капацитети", които уж трябвало да защитават интересите на обществото. Има да чакаме!

    Коментиран от #15

    14:16 07.04.2026

  • 12 Заглавието е абсолютно неправилно

    5 0 Отговор
    Правилно е да се каже че "До дни министъра на правосъдието Андрей Янкулов внася предложение за дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова".

    14:46 07.04.2026

  • 13 Готин

    5 3 Отговор
    А бе Янкулов, съвсем си изкукуригал! Нали преди пет години, когато са пътували ситуацията е била съвсем друга? Тогава нищо не е пречило това да се случи. е те изключат от ПП$ДБ че нищо не свърши ама така е - трябва и пипе.

    15:05 07.04.2026

  • 14 Кодекса за етично поведение на прокурор

    5 0 Отговор
    Аллахе, до къде стигнахме
    да имаме "Кодекса за етично поведение на прокурорите в България."

    А има ли Кодекс за етично поведение на властниците в България.!?!?!?!?!?!?!?!
    Щото от над 80 (осемедесет) години червените шебеци си правят разните експерименти?!

    15:29 07.04.2026

  • 15 Какви качества се изисква от партизани

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Злодеи под слънцето":

    Злодеи под слънцето
    60ОТГОВОР
    Подли, безсрамни лицемери са на позиции в държавната власт, където се изисква висок морал и професионализъм.
    -;-
    какъв морал и професионализъм може да се изискна, когато за да израстеш по властите ти трябва само да си гол охлюв?1

    Нима Ламата от Банка беше големия пожарникар и как така стана Опрана на деда ви Гошо?!
    Ипонска им работа!
    Не разбирам от пожари и гасенето им, ама какви люде се издигнаха и направиха дивотиите- направо ми е бедна фантазията.

    Питам руснак : Кой ви направи |Приватизацията?
    Отг: Чубайс.
    ?: Е как го намерихте?
    Отг: Достатъчно е че е от Ленинград!

    15:35 07.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не си губете времето

    4 0 Отговор
    след като ни трият коментарите, значи няма смисъл от коментари и мислене!

    Коментиран от #23, #24

    15:40 07.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 малко истински факти

    1 2 Отговор
    Като му видиш на тоя не здравия изцъклен поглед в небитието , и веднага ти става ясно от кой километър е изтърван ...

    16:40 07.04.2026

  • 20 Цвете

    1 2 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ ДА СЕ " ОТПУШИ " ОТ НЯКЪДЕ. ДОСТА СА ЗА ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ, А ПОСЛЕ ДА СЕ ОПЛАКВАТ НА ФИЛАНКИШИЯТА.ЩОМ НЯМА ПРАВОСЪДИЕ ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ДА ВИДИМ КАК " НЕОБИКНОВЕНИТЕ " ЩЕ ТЪРСЯТ ПРАВОСЪДИЕТО ЗА СЕБЕ СИ?!

    16:53 07.04.2026

  • 21 Министър не е титла

    2 0 Отговор
    И не може да се слага пред имената или пред фамилиите на министрите като титла. Защото те сега са министри но после няма да са министри. Например министъра на образованието е професор Игнатов. Когато няма да е министър той пак ще бъде професор защото това е титла. Но министър не е титла. Днес е министър утре не е. Разбирам че в последните години се прави такъв опит за манипулиране по медиите но то е обидно и за министрите и за медиите.

    16:54 07.04.2026

  • 23 Но може би има смисъл от гласуване

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не си губете времето":

    Ако има висока избирателна активност не могат да изфалшифицират всички гласове. Но може и да могат не се знае знае ли човек .

    17:00 07.04.2026

  • 24 Обаче Цвете никога не го трият

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не си губете времето":

    Въпреки че пише с главни букви и почти винаги си пуща по два пъти мнението а подозирам че манипулира и лайковете.

    17:03 07.04.2026

