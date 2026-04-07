13-годишно дете е в кома и с опасност за живота след тежката катастрофа край Добрич

13-годишно момиче е в тежко състояние след тежката катастрофа край Добрич в понеделник.

Припомняме, че инцидентът стана на пътя Силистра-Добрич - в района на село Хитово. Кола навлязла в лентата за насрещно движение и се блъснала челно в товарен автомобил.

В лекия автомобил пътували пет жени, граждани на Израел.

На място загива 34-годишна жена, 13-годишно момиче е в кома с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота, 65-годишна е с фрактура на ребра и пневмоторакс - с опасност за живота, 49-годишна жена е с фрактура на ребра, петата жена на 33 години пътувала в колата, е с охлузни рани - освободена за домашно лечение.

Водачът на товарния автомобил е без наранявания, съобщава Darik News. Той е с отрицателни проби за алкохол и наркотици.