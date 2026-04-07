13-годишно дете е в кома и с опасност за живота след тежката катастрофа край Добрич

7 Април, 2026 13:40 1 142 12

В лекия автомобил пътували пет жени, граждани на Израел

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

13-годишно момиче е в тежко състояние след тежката катастрофа край Добрич в понеделник.

Припомняме, че инцидентът стана на пътя Силистра-Добрич - в района на село Хитово. Кола навлязла в лентата за насрещно движение и се блъснала челно в товарен автомобил.

В лекия автомобил пътували пет жени, граждани на Израел.

На място загива 34-годишна жена, 13-годишно момиче е в кома с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота, 65-годишна е с фрактура на ребра и пневмоторакс - с опасност за живота, 49-годишна жена е с фрактура на ребра, петата жена на 33 години пътувала в колата, е с охлузни рани - освободена за домашно лечение.

Водачът на товарния автомобил е без наранявания, съобщава Darik News. Той е с отрицателни проби за алкохол и наркотици.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 1 Отговор
    Какво са търсили в Добрич там не е туристически център.

    Коментиран от #4

    13:42 07.04.2026

  • 2 глоги

    8 3 Отговор
    В лекия автомобил СА пътували пет жени- гражданКи на Израел.

    Коментиран от #3, #8

    13:42 07.04.2026

  • 3 Прочети

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    В официални документи и реч често се използва мъжки род (граждани), за да обхване всички, независимо от пола.

    14:01 07.04.2026

  • 4 Винкело

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Хитово е на 40 км от Силистра и на 35 км от Добрич. Още 30 километра по-нататък са Балчик и морето. В Албена е пълно с румънци и евреи. Българите от клуба на богатите им чистят и сервират.

    14:07 07.04.2026

  • 5 Мунчо

    4 2 Отговор
    Няма значение какви са и за къде пътуват? АПИ
    и прилежащата инфраструктура ще лишат от
    живота, поне две жени! Виновни пак няма!

    14:14 07.04.2026

  • 6 Сталин

    6 2 Отговор
    Кошерните ууроди идват да опоскат и България

    Коментиран от #12

    14:24 07.04.2026

  • 7 Лиляна

    6 2 Отговор
    Ясно , значи няма пострадали хора

    14:26 07.04.2026

  • 8 съвсем правилно!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    Пише се също и "президентКА", "войниЧКА", "фотомоделКА"... а жена, "майсторКА" на тестени изделия е "хлебарКА"

    Коментиран от #10

    14:44 07.04.2026

  • 9 Васил

    2 0 Отговор
    Лудницата продължава с пълна сила.

    14:54 07.04.2026

  • 10 ГОСПОД Е НАСОЧИЛ В ТИРА КОЛАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "съвсем правилно!":

    Пълна кола си сатанисти и Господ си е свършил работата! Амин! Юдеите в Юдея не тук.

    16:06 07.04.2026

  • 11 Будител

    3 0 Отговор
    У нас по пътищата умират понякога на ден повече хора , отколкото в държави където се водят войни

    16:12 07.04.2026

  • 12 $$paлен

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    както ти опоскаха заднши двор

    17:41 07.04.2026

