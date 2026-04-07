СО и МЗ с обща стъпка към по-прозрачно здравеопазване

Кметът на София Васил Терзиев и министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски подписаха меморандум за сътрудничество между Столична община и Министерството на здравеопазването.

Подписването на меморандума е ясно заявена воля за сътрудничество в областта на здравеопазването и за по-добра координация между институциите по тема с изключително висок обществен интерес. Темата за здравето не може да бъде разглеждана формално или на парче. Очакванията на обществото са за по-добра организация, по-достъпни услуги, по-високо качество, повече прозрачност и по-ефективно управление. Именно затова подобен документ има значение като основа за сътрудничество, което може да доведе до по-добри резултати за хората.

По време на срещата кметът Васил Терзиев постави въпроса за необходимостта от разширяване на функционалностите на Националната здравноинформационна система в частта, отнасяща се до медицинските дейности, финансирани от общинските бюджети.

Столична община предложи системата да даде възможност за ясно идентифициране на източник на финансиране „общински бюджет“, за електронно отчитане на тези дейности, включително чрез електронен опис и електронна фактура, както и за достъп в реално време на общинската администрация до информация за дейностите, заплащани от общината.

Обсъдено беше и създаването на възможност анонимизирани и обобщени данни от НЗИС да се използват за планиране на общинска здравна политика, включително в областта на превенцията, профилактиката и скрининга, както и за по-ефективно насочване на средства към дейности в общинските лечебни заведения, които отговарят на непосрещнати здравни потребности.

„Искаме НЗИС да даде възможност не само за ясно електронно отчитане на дейностите, финансирани от общинския бюджет, но и за използване на анонимизирани и обобщени данни за по-добро планиране на общинската здравна политика. Това е важно, за да има едновременно прозрачност на разходите, текущ контрол и по-умно насочване на ресурса към превенция, профилактика, скрининг и дейности, които покриват реални здравни потребности“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Терзиев постави и темата за създаване на условия резултатите от пилотния проект да бъдат използвани като основа за национален модел. При успех този механизъм може да бъде приложен и в други общини и да се превърне в стандарт за по-прозрачно управление на общинските средства в здравеопазването.

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски подчерта значението на партньорството между институциите именно на Световния ден на здравето.

„На 7 април си напомняме колко важни са човешкият живот, превенцията и навременната грижа. С този меморандум поставяме началото на по-тясно взаимодействие между нашите две институции и на конкретна съвместна работа в полза на хората“, заяви министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

С меморандума двете институции заявиха ангажимент за по-тясно партньорство, по-добра координация и последователна работа по решения, които подобряват управлението на публичния ресурс и качеството на здравните услуги за гражданите.