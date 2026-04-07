Новини
България »
СО и МЗ с обща стъпка към по-прозрачно здравеопазване

7 Април, 2026 16:55 617 10

  • со-
  • мз-
  • здравеопазване

Кметът Васил Терзиев и министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски подписаха меморандум за сътрудничество с фокус върху координацията, отчетността и по-доброто планиране в сектора

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев и министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски подписаха меморандум за сътрудничество между Столична община и Министерството на здравеопазването.

Подписването на меморандума е ясно заявена воля за сътрудничество в областта на здравеопазването и за по-добра координация между институциите по тема с изключително висок обществен интерес. Темата за здравето не може да бъде разглеждана формално или на парче. Очакванията на обществото са за по-добра организация, по-достъпни услуги, по-високо качество, повече прозрачност и по-ефективно управление. Именно затова подобен документ има значение като основа за сътрудничество, което може да доведе до по-добри резултати за хората.

По време на срещата кметът Васил Терзиев постави въпроса за необходимостта от разширяване на функционалностите на Националната здравноинформационна система в частта, отнасяща се до медицинските дейности, финансирани от общинските бюджети.

Столична община предложи системата да даде възможност за ясно идентифициране на източник на финансиране „общински бюджет“, за електронно отчитане на тези дейности, включително чрез електронен опис и електронна фактура, както и за достъп в реално време на общинската администрация до информация за дейностите, заплащани от общината.

Обсъдено беше и създаването на възможност анонимизирани и обобщени данни от НЗИС да се използват за планиране на общинска здравна политика, включително в областта на превенцията, профилактиката и скрининга, както и за по-ефективно насочване на средства към дейности в общинските лечебни заведения, които отговарят на непосрещнати здравни потребности.

„Искаме НЗИС да даде възможност не само за ясно електронно отчитане на дейностите, финансирани от общинския бюджет, но и за използване на анонимизирани и обобщени данни за по-добро планиране на общинската здравна политика. Това е важно, за да има едновременно прозрачност на разходите, текущ контрол и по-умно насочване на ресурса към превенция, профилактика, скрининг и дейности, които покриват реални здравни потребности“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Терзиев постави и темата за създаване на условия резултатите от пилотния проект да бъдат използвани като основа за национален модел. При успех този механизъм може да бъде приложен и в други общини и да се превърне в стандарт за по-прозрачно управление на общинските средства в здравеопазването.

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски подчерта значението на партньорството между институциите именно на Световния ден на здравето.

„На 7 април си напомняме колко важни са човешкият живот, превенцията и навременната грижа. С този меморандум поставяме началото на по-тясно взаимодействие между нашите две институции и на конкретна съвместна работа в полза на хората“, заяви министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

С меморандума двете институции заявиха ангажимент за по-тясно партньорство, по-добра координация и последователна работа по решения, които подобряват управлението на публичния ресурс и качеството на здравните услуги за гражданите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хак да вие тъпиСЕЛЯНИ

    3 1 Отговор
    петроханеца ще ви оправи там във софия

    16:56 07.04.2026

  • 2 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Не че е гаранция но нямаш ли пари :Бог да те прости.

    Коментиран от #3

    17:02 07.04.2026

  • 3 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Съгласен съм с коментара ти ...
    . Нямаш ли пари да плащаш на докторите умираш..... Най-голямото порно и да си мислим че в бг територията имаме здравеопазване.....

    17:12 07.04.2026

  • 4 Върлува грип след грип , плевмонии.

    1 0 Отговор
    А тия нищо не правят. Пробират пари и отчитат дейност.

    Коментиран от #7

    17:14 07.04.2026

  • 5 Керка

    1 0 Отговор
    Двамата доволни, щастливи, изпразнени от всякакво съдържание, без бъдеще и без грижи!

    17:27 07.04.2026

  • 6 Здравеопазването трябва да е хуманно

    2 0 Отговор
    А у нас не е така. Хуманно отношение може да се забележи към животните особено към домашните любимци, но не и към хората поне не към всички хора. Ако си от малцинствата ОК. Но ако си от българския народ и особено ако си пенсионер жалък си.

    17:40 07.04.2026

  • 7 Варицела морбили легионерска болест

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Върлува грип след грип , плевмонии.":

    И какво ли още не , но не вземат мерки. Вземат хора от Азия неваксинирани без здравни навици нито учат нито работят на издръжка явно на българите. Пълно е с чужденци и с малцинства в България. Но няма интеграция има поробване за нас българите да ги храним и да ги поим ей тъй на за бог да прости и за управляващите.

    17:46 07.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пенсионерите ги имат за касичка

    1 0 Отговор
    Нямат никакво уважение нито към възрастта нито към хората. Ти отиваш с доверие но получава ли човек същото. Те дори не влизат в разговор с теб те ти заповядват все едно са нещо повече. Ако пациента е интелигентен но скромен да не кажа беден човек жалко му е положението тогава и унижението това го чака. Най обичат да мачкат интелигентните пациенти.

    17:57 07.04.2026

  • 10 Още един служебен министър

    0 0 Отговор
    Който прави неща, които не прилягат на длъжността му. Ролята на този човек е да поддържа здравеопазването работещо до след изборите. Той подписва меморандуми и вкарва държавата в схеми, които наследникът му ще трябва да чисти. ППДБ егати боклуците.

    18:42 07.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове